Смотри в оба: заколдованные места на Ипподромской, где водители могут свернуть шею

Ипподромская магистраль в местах пересечения с улицами Гоголя и Фрунзе Фото: Дмитрий Косенко

Продолжаем разбираться с проблемными местами в улично-дорожной сети Новосибирска — сегодня в проекте «Самый глупый перекрёсток» изучаем Ипподромскую магистраль в местах пересечения с улицами Гоголя и Фрунзе. При подъеме с магистрали наверх водителям приходится уступать дорогу согласно знакам приоритета и сворачивать шеи, чтобы увидеть помеху. Подробнее в материале Дмитрия Косенко.

Ипподромская магистраль на участке от Кропоткина до Фрунзе — довольно сложная улица с проезжими частями, расположенными в двух уровнях. Во многих местах, где организованы подъемы, водители должны уступать дорогу тем, кто движется по верхним проезжим частям. Особенно плотное движение при подъеме с Ипподромской на Гоголя и на Фрунзе (при движении от Сухого лога к автовокзалу). Многие новосибирцы жалуются на неправильные знаки приоритета и плохую обзорность.

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

— Подъем с Ипподромской магистрали на улицы Гоголя и Фрунзе, если ехать от Танковой в сторону Воинской. Уступаем транспорту, двигающемуся по параллельной верхней дороге, идущей вдоль Ипподромки. По сути, это второстепенный выезд из дворов. При подъеме на Гоголя и Фрунзе голову надо повернуть не просто назад, а еще и впереди что-то попытаться увидеть, чтобы не въехать в чью-нибудь корму. Совершенно нелогично. И аварийно опасно. Особенно если сравнить потоки с Ипподромки и выездов из дворов.



Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

— Ты выезжаешь из ямы и должен уступить дорогу машинам, которые двигаются по верхней дороге, а их и увидеть тяжело, они выше тебя, нужен перископ, как на подводной лодке, — пишут наши читатели.



При подъеме на Гоголя Фото: Дмитрий Косенко

При подъеме на Гоголя перед знаком «Уступи дорогу» действительно приходится оборачиваться практически назад и еще тянуть голову вверх, чтобы увидеть автомобили, которым нужно уступать.

Зимой становится еще сложнее Фото: Дмитрий Косенко

Зимой дело осложняется снежным валом — высокие машины более-менее видно, а совсем низенькие легковушки можно и не разглядеть.

Подъем на Фрунзе еще круче Фото: Дмитрий Косенко

Подъем на Фрунзе еще круче — автомобили не видно практически до самого пересечения проезжих частей. В общем, приходится потихоньку подкрадываться, одновременно контролируя обзор назад и дистанцию до впереди идущих авто.

Ситуация не из простых Фото: Дмитрий Косенко

Определенная опасность в этом есть, однако если не торопиться и сбрасывать скорость до нуля, то обстановку можно держать под полным контролем. В плане обзорности тем водителям, кто «сверху», лучше видно тех, кто «снизу», поэтому изменение знаков приоритета в этих точках, вполне возможно, снизило бы градус напряженности.

Ранее мы рассказывали о знаках приоритета на перекрестке Кирова — Воскова: там 4-полосная улица Кирова внезапно перестает быть главной, а также исследовали кольцо на Богаткова — Доватора, где заставляют уступать тех, кто едет по главной.

