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Авто Проблема

Смотри в оба: заколдованные места на Ипподромской, где водители могут свернуть шею

В свежем выпуске рубрики «Самый глупый перекрёсток» разбираем подъемы с плохим обзором

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Ипподромская магистраль в местах пересечения с улицами Гоголя и Фрунзе

Ипподромская магистраль в местах пересечения с улицами Гоголя и Фрунзе

Продолжаем разбираться с проблемными местами в улично-дорожной сети Новосибирска — сегодня в проекте «Самый глупый перекрёсток» изучаем Ипподромскую магистраль в местах пересечения с улицами Гоголя и Фрунзе. При подъеме с магистрали наверх водителям приходится уступать дорогу согласно знакам приоритета и сворачивать шеи, чтобы увидеть помеху. Подробнее в материале Дмитрия Косенко

Ипподромская магистраль на участке от Кропоткина до Фрунзе — довольно сложная улица с проезжими частями, расположенными в двух уровнях. Во многих местах, где организованы подъемы, водители должны уступать дорогу тем, кто движется по верхним проезжим частям. Особенно плотное движение при подъеме с Ипподромской на Гоголя и на Фрунзе (при движении от Сухого лога к автовокзалу). Многие новосибирцы жалуются на неправильные знаки приоритета и плохую обзорность.

— Подъем с Ипподромской магистрали на улицы Гоголя и Фрунзе, если ехать от Танковой в сторону Воинской. Уступаем транспорту, двигающемуся по параллельной верхней дороге, идущей вдоль Ипподромки. По сути, это второстепенный выезд из дворов. При подъеме на Гоголя и Фрунзе голову надо повернуть не просто назад, а еще и впереди что-то попытаться увидеть, чтобы не въехать в чью-нибудь корму. Совершенно нелогично. И аварийно опасно. Особенно если сравнить потоки с Ипподромки и выездов из дворов.

— Ты выезжаешь из ямы и должен уступить дорогу машинам, которые двигаются по верхней дороге, а их и увидеть тяжело, они выше тебя, нужен перископ, как на подводной лодке, — пишут наши читатели. 

При подъеме на Гоголя

При подъеме на Гоголя

При подъеме на Гоголя перед знаком «Уступи дорогу» действительно приходится оборачиваться практически назад и еще тянуть голову вверх, чтобы увидеть автомобили, которым нужно уступать. 

Зимой становится еще сложнее

Зимой становится еще сложнее

Зимой дело осложняется снежным валом — высокие машины более-менее видно, а совсем низенькие легковушки можно и не разглядеть. 

Подъем на Фрунзе еще круче

Подъем на Фрунзе еще круче

Подъем на Фрунзе еще круче — автомобили не видно практически до самого пересечения проезжих частей. В общем, приходится потихоньку подкрадываться, одновременно контролируя обзор назад и дистанцию до впереди идущих авто. 

Ситуация не из простых

Ситуация не из простых

Определенная опасность в этом есть, однако если не торопиться и сбрасывать скорость до нуля, то обстановку можно держать под полным контролем. В плане обзорности тем водителям, кто «сверху», лучше видно тех, кто «снизу», поэтому изменение знаков приоритета в этих точках, вполне возможно, снизило бы градус напряженности.

Ранее мы рассказывали о знаках приоритета на перекрестке Кирова — Воскова: там 4-полосная улица Кирова внезапно перестает быть главной, а также исследовали кольцо на Богаткова — Доватора, где заставляют уступать тех, кто едет по главной.

Правильно ли установлены знаки приоритета в местах подъемов с Ипподромской на Гоголя и Фрунзе?

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    Самый глупый перекрёстокДТП
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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Собственно
    18 дек 2019 в 08:09

    Еще бы водятлы, двигающиеся со стороны танковой ЗАРАНЕЕ бы занимали правый ряд для съезда с ипподромки... то залезут в левый ряд а потом начинают опасно маневрировать что бы поток пресечь

    Qwerty
    18 дек 2019 в 08:07

    Забавно на этих подъемах наблюдать как водятлы прулек голову выворачивают чтоб посмотреть направо))

    18 дек 2019 в 08:07

    Чему тут удивляться! Только в москве все строится, а в других городах " и так сойдёт"!!!