«Пили и давились»: новосибирцы — о самой дорогой еде и напитках в своей жизни (например, мандарин за 25 000)

Главное — получить удовольствие от момента, но получается это сделать не всегда Фото: Стас Соколов

В этом месяце в одном из новосибирских баров появилась японская говядина «вагю», полноценный стейк из которой стоит 20 тысяч рублей. Обозреватель НГС так впечатлился этой ценой, что решил собрать воспоминания других новосибирцев о том, какая еда и напитки, которые им довелось попробовать, запомнились им больше всего именно своей ценой. Как выяснилось, для этого вовсе не обязательно покупать какие-то деликатесы. Иногда очень дорого могут обойтись самые обычные вещи.

Инна (путешественник)

— Мы много тусовались в своё время. У моей подружки был поклонник, и как-то он нам заказал бутылку шампанского «Кристаль» (ориентировочная цена сейчас — 50–60 тысяч рублей за бутылку) и, как сейчас помню, тарелку фруктов. И вот мы сидим, пьём этот «Кристаль», а он нам совсем не понравился, потому что все тогда любили сладенькое «Асти», ещё и фрукты эти и яблоки странные. Но пили и давились. До сих пор его не люблю, хоть и пробовала после этого несколько раз. Но до сих пор вспоминаем эту историю, как полный сюр. Сидим такие крутые, и бутылка «Кристаль» у нас, смешно очень. А самое дорогое, несоизмеримое с моими доходами в своё время, это был «Баскин Робинс» на Маркса. Я получала стипендию и ходила и тратила ее всю — там же шарик стоил 60 рублей. Стипендия была 200, и я покупала себе три шарика мороженого.



«Баскин Робинс» приходил в Новосибирск дважды, но так и не удержался на рынке Фото: Стас Соколов

Даниил (ресторатор)

— 2004 год, я первый раз в Мексике. В курортном местечке на юге, на Юкатане. Был пункт — отведать местного карибского лобстера. Был бы умнее, пошел бы в нормальный ресторан вечерком. А тут, прогуливаясь с утра (!) по улочкам, увидел щит рекламный: «Lobsters». Захожу, какая то забегаловка с кухней и половиной зала под открытым небом и столами с клеенками.

— Лобстер? — говорю.

— О, си, сеньор! Гранде лобстер! Уно моменто, уан момент!



Тащат из морозильника подмороженного лобстера (со вчера остался для такого лоха как я), быстро рубят подвяль и кидают на гриль — типа пожарили. Кладут на щербатую тарелку — кушайте, наслаждайтесь. Гастрономического оргазма не получил — гигантская размороженная креветка, небрежно пожаренная на гриле — вот и весь вкус. Зато накарябанный на бумажке счет вызвал сильные эмоции — просто и без выдумки — 100 долларов (американских). С тех пор стараюсь в ресторанах для туристов не бывать.

Антон (библиотекарь)

— В 90-х, в какой-то советский праздник, наверное, 7 ноября, я зашел в «Зеленую пирамиду» (художественная галерея. — Прим.ред.). И застал такую картину: «пирамидоны» сидят за накрытым столом, их окружают несколько пачек масла, несколько булок белого хлеба, двухлитровые (или трехлитровые) банки с черной и красной икрой с воткнутыми большими ложками, у ног их притаились канистры с пивом. «Вот, пока там митингуют, мы тут работаем», — грустно сказал кто-то из хозяев главной новосибирской галереи.



Чёрная икра стала одним из символов роскоши Фото: Предоставлено рестораном «Четверг»

Анастасия (пиарщик)

— Свежевыжатый сок в омском ресторане «Фантазия» в 11-м классе. Жили в деревне, по выходным я ездила в город к репетитору. Однажды взяла с собой сестру погулять по городу. Много прошли пешком, были с рюкзаками: уставшие, пыльные и голодные. Рядом с этим рестораном было какое-то подобие кафе, в котором мы иногда ели с родителями. Но оно было закрыто и мы пошли в ресторан. Сок был единственным пунктом в меню, на который нам хватило денег. И все равно стоил дико дорого в нашем понимании. Уходить, ничего не купив, было почему-то стыдно. Поэтому в шоковом состоянии и с деловитым видом заказали сок. Не помню, хватило ли у нас денег, чтобы потом купить что-нибудь в супермаркете, или всю дорогу в электричке мечтали о какой-нибудь булочке.



Решив пообедать в суперпопулярном туристическом месте нужно быть настороже Фото: Стас Соколов

Элеонора (издатель) Венеция. Кажется 2005 год. Гуляем. Возле моста Риальто акция - к полудюжине устриц подают бесплатное шампанское. Отчего бы не выпить по бокалу за столиком с видом на канал? Я сыта, сказала я, но пожалуй ещё немножко рыбки покушаю. Тем более, что недорого (я заглянула в меню). Заказали. И вот блюдо вывозят на отдельной тележке! Эту рыбину длиной почти в метр. И разделывали на отдельном столике. Я съела кусочек. Больше не смогла. А цена в меню стояла за 100 гр. я не помню, сколько мы заплатили за эту рыбу и бесплатное шампанское. Наверное больше, чем весь бюджет нашей поездки по солнечной Италии.

Алина (парижанка)

— Дело было в Париже в 2017 году. Я была на стажировке с зарплатой в 500€. Для сравнения — столько же стоила аренда жилья. Звонит мне как-то вечером одна подруга и умоляет выручить — пойти с ней в ресторан морепродуктов и бесплатно поужинать. За банкет платит какой-то престарелый буржуа и ей не хочется оставаться с ним наедине. Поесть нормально, а тем более морепродуктов, мне хотелось. В общем, пошла. И взяла с собой еще одну голодающую подругу. Скромно заказали лобстеров, цена за которых в меню не была указана. В итоге в счете была сумма около 500€. Вот так за один ужин была съедена месячная аренда моей студии.

Олеся (преподаватель в вузе)

— В 2011 году преподавала русский в американском колледже, после семестра поехала путешествовать. Колледж последнюю стипендию не перевел на карточку, а выслал чеком. В Россию. Я осталась с бюджетом в 80 долларов на семь дней в Сан-Франциско. Экономила как могла: ходила пешком по тридцать-сорок километров, варила картошку с тушеными бобами. В последний день, когда экономить уже не надо было, купила футболку на память, манго, авокадо и папайю. Собственно, так я и попробовала впервые манго, авокадо и папайю.



Дмитрий (бизнесмен)



Ограничения на ввоз сырых фруктов и овощей существуют почти везде. Игнорирование их может обернуться большими штрафами Фото: Стас Соколов