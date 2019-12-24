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Он и она Интервью

«Тебе 5-й десяток и на тебя перестали оборачиваться на улице?»: интервью с эпатажным бухгалтером, которая живет в Малайзии

Светлана закрыла 3 ипотеки и любит экспериментировать со своей внешностью — но клиенты сначала не верят ей

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Светлане Ивановой 45 лет, она замужем, у нее есть взрослый сын&nbsp;

Светлане Ивановой 45 лет, она замужем, у нее есть взрослый сын 

Светлану Иванову не назовешь типичным бухгалтером — в строгой рубашке и юбке-карандаш и с кружкой чая в руке. Здесь совсем иная картина — вам улыбается жизнерадостная, с яркими афрокосами женщина, которая считает, что если на нее вдруг перестали оборачиваться на улице — это непорядок. Светлана с мужем сейчас живут в Малайзии — корреспондент НГС спросила ее о работе за границей, стереотипах по поводу внешности, недоверчивых клиентах и больших зарплатах. 

Чем вас привлекла бухгалтерия? 

— Я всегда мечтала работать с растениями, может даже в теплице. Но когда я выбирала вуз, мама сказала мне, что Нархоз и Сельхоз — это одно и то же. Я не вникала, и вот я уже выпускник Института Народного хозяйства. 

Бухгалтер — работа для усидчивых, а вы активный человек. Вас не пугала перспектива сутками сидеть за компьютером в цифрах?

— Компьютер у меня с 1986 года: привет, папа — инженер военного предприятия. Вообще — да, я человек активный, а бухгалтерия — это необязательно скучно, рутинно и по уши в пыли. Это может быть и креативно, и интересно, и даже весело. Честно.

Светлана мечтала работать с растениями в теплицах, но поступила в НГУЭУ

Светлана мечтала работать с растениями в теплицах, но поступила в НГУЭУ

Вас не назовешь типичным бухгалтером. Что вы думаете о привычных людям стереотипах?

— А какие они? Толстая бабёха в крошках от печенья, выкрикивающая: «Занято, на стенде всё написано»? Или неопределенных лет красотка в стильных очках, пиджаке и юбочке-карандаш на каблучках? По-моему, это зависит от человека, ну и от дресс-кода у вас на работе.

Ваш образ когда-нибудь вводил в заблуждение клиентов? Возникало ли недоверие — а вы правда бухгалтер?

— Да, что было, то было. Помню забавный случай, когда я ещё работала в налоговой — пришла как-то на проверку на крупное предприятие. Скромная такая, скребусь тихо к главбуху — требование о проверке вручить. А меня не пускают, ждите, говорят. Стою, жду. Она освободилась: ну, заходите, говорит, что вы там хотите предложить? Да вот, говорю, проверку вам хочу предложить. До сих пор помню, как они сразу забегали. 

Когда-то она считала, что налоговые проверки — это романтично, первый рабочий день развенчал этот миф&nbsp;

Когда-то она считала, что налоговые проверки — это романтично, первый рабочий день развенчал этот миф 

С клиентами тоже много было, да. Но это даже удобно. Подходит, к примеру, клиент к бухгалтеру, что-то объясняет. Она переадресовывает вопрос мне, а я уже слышала, о чем речь и встречаю с готовым ответом. Тут как никогда подходит поговорка — по одежке встречают, по уму провожают. Как-то я заметила, что если одеваюсь более официально, то и веду себя соответствующе. Вся такая надменная, строгая. А к вечеру еще и злая — туфли надавили ноги или в колготках жарко. 

Часто экспериментируете с внешностью? Какой образ можете назвать самым смелым?

— Я вообще блондинка, прям настоящая, у меня прабабушка из Финляндии. И вот как-то я покрасилась хной, это было накануне моего первого трудоустройства в Казначейство. Как тогда сказал мой первый муж: «Ну, если ты устраиваешься на рынок, то тебя точно возьмут». А девчонки с отдела долго вспоминали мой первый рабочий день и мои слова: «Это временно, а вообще я белая и пушистая».

У меня есть тату почти на полспины и пирсинг. С тату тоже была забавная история — я пошла к первому попавшемуся татуажнику и, естественно, получила нечто, что должно было изображать тигра. Многие знакомые считали, что это скорее ящерица. Так что, как только я нашла нормального мастера, я сделала кавер — получилось ярко, красиво, но немного перебор. Не повторяйте моих ошибок, если хотите сделать тату, выбирайте сразу хорошего мастера. Иначе перекрывать придется большим и темным.

На спине у Светланы есть еще одна тату — кот, сидящий на кирпичной трубе на фоне звёздного неба&nbsp;

На спине у Светланы есть еще одна тату — кот, сидящий на кирпичной трубе на фоне звёздного неба 

Как ваши родные и близкие реагируют на изменения во внешности? 

— Мои родные знают, что я немного странная, и, по-моему, не удивятся уже ничему. Родители еще с детства приучены к широченным штанам-бананам, юбке из старых папиных джинсов и синему лаку на волосах.

Часто слышите комплименты в свой адрес? 

— Вообще, я всегда видела, как на меня оглядываются. Девочка с белыми волосами, видимо, привлекает внимание. Я, может, поэтому и делаю афро. Возраст, знаете ли — внимания не так много, как раньше. Но афро меняет всё. Да, совет от Светы — тебе пятый десяток и на тебя перестали оборачиваться на улице? Сделай афро и наслаждайся.


Как поддерживаете себя в форме? Питание, спорт? 

— Спорт только время от времени. Но была и цирковая студия, и тренажеры. Но я как-то не фанат. Наверное, я — ведьма, ем и не толстею.

У вас есть какие-нибудь жизненные правила, которые помогают вам не выпадать из привычного ритма? 

— Я живу по принципу — если тебе нечего рассказать внукам у камина с трубкой и клетчатым пледом, ты зря прожила свою жизнь. Не надо бояться жить, не надо бояться трудностей. Нет денег? Работай, и всё будет. Я же как-то погасила три ипотеки.

Плести афрокосы ей нравится, потому что это делает образ ярче

Плести афрокосы ей нравится, потому что это делает образ ярче

Вы работаете сами на себя, не страшно без юридической поддержки и защиты начальника?

— При моем практическом опыте, мне уже ничего не страшно. Я уже очень давно работаю и пережила и выездные, и камеральные, и милицейские проверки. 

Как вы находите клиентов? Сложно ли самостоятельно сформировать клиентскую базу? 

— Очень по-разному. Это зависит от желания работать, бывает и одна компания, бывает и десять. Найти совсем несложно. Сложнее найти хорошего бухгалтера, который не уволится через год, который не боится сложных периодов, не боится взять на себя ответственность. Умение принимать решение и брать на себя ответственность отличает хорошего главного бухгалтера от обычного бухгалтера.

Были случаи, когда вы отказывались брать ту или иную компанию, потому что она не внушала вам доверия?

— Когда я только начинала — брала всё подряд. У меня было одно место работы, плюс подработки. У меня был ИП на общей системе, ООО с бешеным оборотом по кассе, даже один детектив. С опытом уже понимаешь, что многие фирмы брать в принципе не стоит, так как будет очень много мороки и не очень много денег. 

Например, большой оборот по кассе — это постоянные запросы от банка по легализации и огромное количество приходных и расходных кассовых ордеров. Грузоперевозчики — это вообще отдельная тема. Их всегда очень много проверяют и запросами просто замучают. Взяв такую компанию, вы постоянно будете в стрессе. Самое простое и любимое для меня — это оптовые ООО с небольшой численностью и номенклатурой. 

В Малайзию они переехали ради контракта мужа — он работает в IT

В Малайзию они переехали ради контракта мужа — он работает в IT

Почему решили уйти с работы по найму? 

— В институте у меня появилась новая мечта (привет, теплицы) — налоговая инспекция, причем не абы куда, а именно в выездные налоговые проверки. Эта романтика, я вся такая деловая. Моя мама работала в налоговой. Без опыта работы в выездники меня не взяли, поэтому первые 5 лет своей карьеры я просидела в отделении Федерального Казначейства. Именно просидела. Это был мой самый простой период в бухгалтерской карьере. Как только освободилась вакансия, я сразу же ломанулась в отдел выездных налоговых проверок. 

Ожидание и реальность совпали? 

— Романтизм в первый же день ушел и не обещал вернуться, так как на проверку мы вышли толпой из шести человек. Именно тогда я поняла, что работать в команде совсем не для меня. Мне не нравилось, что мой график зависит еще от кого-то: пока все не закончили проверять свой участок, остальные обязаны были тоже выходить на это предприятие и делать не пойми что. Я люблю работать по своему графику. Иногда хочется неделю ничего не делать, а иногда можно и до полуночи просидеть, и это кайф. Никакого размазывания ответственности: накосячил, не успел — отвечаешь только ты, сделал всё хорошо и вовремя — молодец тоже ты.

Зарплата по найму сильно отличается от той зарплаты, которую вы получаете, работая на себя?

— Мой доход редко опускался ниже 100 тысяч рублей. Много ли предприятий предлагают такую зарплату главным бухгалтерам в Новосибирске? По-моему, не очень. Там уже будет совсем другой уровень и ответственность. Никогда не хотела работать в такой крупной компании.

Сейчас Светлана записывает свой бухгалтерский курс с нуля и говорит, что никогда за 15 лет столько не бездельничала&nbsp;

Сейчас Светлана записывает свой бухгалтерский курс с нуля и говорит, что никогда за 15 лет столько не бездельничала 

Расскажите про Малайзию — почему решили туда переехать? 

— Переезд за границу был моей навязчивой идеей последние лет десять. Я мечтала уехать, но все как-то не получалось. И вот счастливый случай — мужу предложили контракт на два года. Я не раздумывала ни секунды. Мы просто всё бросили и уехали. Живем уже три месяца. Что будет дальше — посмотрим. 

Где и на что там живете? 

— Мы с мужем живем в пригороде столицы Куала-Лумпур. Снимаем кондо 75 квадратов за 2000 рингит (примерно 60 000 рублей) плюс 300 рингит (4500 рублей) уходит на электричество. В кондо есть бассейн, хорошая зона фасилити, спортзал, молл. Много ресторанов рядом. Мы даже нашли место, где можно покушать всего на 15 рингит на двоих (примерно 220 рублей). Я много времени бездельничаю, впервые за 15 лет. Записываю свой курс по бухгалтерскому учету с нуля, это моя давняя мечта — рассказать не теорию, а только практику с доступом в 1С, без воды и котиков. 

Вместе с мужем Светлана уже около 8 лет

Вместе с мужем Светлана уже около 8 лет

Вам хотелось бы устроиться работать бухгалтером в какую-нибудь местную фирму или у вас другой интерес?

— Есть мысль разобраться в местном подоходном налоге. Он тут примерно такой же, как в Америке. Каждый работник сдает декларацию раз в год сам за себя. Это как у нас сдают, когда продают квартиру или машину. Но я еще не решила, интересно мне это или нет.

Близкие посоветовали Светлане и её мужу снять дом побольше и ждать в гости — пока еще никто не приехал, слишком дорого&nbsp;<br>

Близкие посоветовали Светлане и её мужу снять дом побольше и ждать в гости — пока еще никто не приехал, слишком дорого 

Русским сложно найти работу? 


— Здесь не очень много русских. Из специалистов в приоритете айтишники. Дешевле платить нашим релокацию, чем обучать местных индусов. Это грустно. Образования особого не требуется, но знание английского обязательно. Работодатель оформляет визу.

Кот тоже переехал в Азию, перелёт пережил хорошо: «Всю дорогу вел себя прекрасно, со всеми общался, всем интересовался»

Кот тоже переехал в Азию, перелёт пережил хорошо: «Всю дорогу вел себя прекрасно, со всеми общался, всем интересовался»

— Что вам больше всего нравится в Малайзии?

— Тут очень много плюсов: чистые улицы с асфальтом на дорогах, нет пыли. Практически одинаковая температура круглый год: +32/34 днем и +24/27 ночью, одинаковая продолжительность дня круглый год. В 7 утра рассвет, в 7 вечера закат. Солнце — это очень круто, много фруктов, море, острова и пляжи, до Пхукета можно долететь за 1,5 часа и всего за 1600 рублей. Много разных ресторанов с разными кухнями. В основном, конечно, азиатская. Но мы с мужем ее любим. Местные жители очень доброжелательные и ненавязчивы, все говорят на английском.

А минусы? 


— Из минусов, замеченных за 3 месяца — тут нельзя гулять собакам, вот прям запрет. Есть буквально несколько парков, где можно прийти с собакой. С жильем у собаководов тоже будут проблемы. С котом тоже мало куда пускают, но немного попроще.

Отношение к приезжим самое обычное — Малайзия что-то вроде Австралии:&nbsp;малайцев всего 30% населения, еще 30% китайцы и примерно столько же индусов

Отношение к приезжим самое обычное — Малайзия что-то вроде Австралии: малайцев всего 30% населения, еще 30% китайцы и примерно столько же индусов

Зарплаты существенно отличаются от сибирских?

— Могу сказать за моего мужа, именно он у нас теперь получатель зарплаты. Она такая же, как в Новосибирске, но тут на те же деньги мы снимаем жилье (в Новосибирске было свое), купили огромный телевизор, мужу новый телефон и съездили на три дня на остров. Вот и считайте.

У вас необычная внешность или профессия? Вы хотели бы стать героиней репортажа на НГС? Расскажите дежурному журналисту свою историю по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 982 781–74–07.

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КОММЕНТАРИИ (83)

МужичОк
24 дек 2019 в 11:17

Господи, как же хорошо, что я этой осенью стал холостяком в свои 50 с лишним лет, после 17 лет брака!🙏
Моя бывшая чем-то напомнила эту женщину из статьи.

Гость
24 дек 2019 в 11:14

Посмотрел на фото и вспомнил старый анекдот: "Встречаются два приятеля.Один хвастается:"Ты знаешь, все говорят, что моя новая жена похожа на Божью матерь!" Второй заинтересовался:"А фотка есть?" "Конечно, смотри!" "Ой, матерь божья..."

Facebook.
24 дек 2019 в 11:15

дно..
но, то что надо публике либеральной 😂
какое сми, такие и новости 😁😁