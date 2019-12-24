«Тебе 5-й десяток и на тебя перестали оборачиваться на улице?»: интервью с эпатажным бухгалтером, которая живет в Малайзии

Светлане Ивановой 45 лет, она замужем, у нее есть взрослый сын Фото: Светлана Иванова

Светлану Иванову не назовешь типичным бухгалтером — в строгой рубашке и юбке-карандаш и с кружкой чая в руке. Здесь совсем иная картина — вам улыбается жизнерадостная, с яркими афрокосами женщина, которая считает, что если на нее вдруг перестали оборачиваться на улице — это непорядок. Светлана с мужем сейчас живут в Малайзии — корреспондент НГС спросила ее о работе за границей, стереотипах по поводу внешности, недоверчивых клиентах и больших зарплатах.

— Чем вас привлекла бухгалтерия? — Я всегда мечтала работать с растениями, может даже в теплице. Но когда я выбирала вуз, мама сказала мне, что Нархоз и Сельхоз — это одно и то же. Я не вникала, и вот я уже выпускник Института Народного хозяйства.

— Бухгалтер — работа для усидчивых, а вы активный человек. Вас не пугала перспектива сутками сидеть за компьютером в цифрах? — Компьютер у меня с 1986 года: привет, папа — инженер военного предприятия. Вообще — да, я человек активный, а бухгалтерия — это необязательно скучно, рутинно и по уши в пыли. Это может быть и креативно, и интересно, и даже весело. Честно.

Светлана мечтала работать с растениями в теплицах, но поступила в НГУЭУ Фото: Светлана Иванова

— Вас не назовешь типичным бухгалтером. Что вы думаете о привычных людям стереотипах? — А какие они? Толстая бабёха в крошках от печенья, выкрикивающая: «Занято, на стенде всё написано»? Или неопределенных лет красотка в стильных очках, пиджаке и юбочке-карандаш на каблучках? По-моему, это зависит от человека, ну и от дресс-кода у вас на работе.

— Ваш образ когда-нибудь вводил в заблуждение клиентов? Возникало ли недоверие — а вы правда бухгалтер? — Да, что было, то было. Помню забавный случай, когда я ещё работала в налоговой — пришла как-то на проверку на крупное предприятие. Скромная такая, скребусь тихо к главбуху — требование о проверке вручить. А меня не пускают, ждите, говорят. Стою, жду. Она освободилась: ну, заходите, говорит, что вы там хотите предложить? Да вот, говорю, проверку вам хочу предложить. До сих пор помню, как они сразу забегали.

Когда-то она считала, что налоговые проверки — это романтично, первый рабочий день развенчал этот миф Фото: Светлана Иванова

С клиентами тоже много было, да. Но это даже удобно. Подходит, к примеру, клиент к бухгалтеру, что-то объясняет. Она переадресовывает вопрос мне, а я уже слышала, о чем речь и встречаю с готовым ответом. Тут как никогда подходит поговорка — по одежке встречают, по уму провожают. Как-то я заметила, что если одеваюсь более официально, то и веду себя соответствующе. Вся такая надменная, строгая. А к вечеру еще и злая — туфли надавили ноги или в колготках жарко. — Часто экспериментируете с внешностью? Какой образ можете назвать самым смелым? — Я вообще блондинка, прям настоящая, у меня прабабушка из Финляндии. И вот как-то я покрасилась хной, это было накануне моего первого трудоустройства в Казначейство. Как тогда сказал мой первый муж: «Ну, если ты устраиваешься на рынок, то тебя точно возьмут». А девчонки с отдела долго вспоминали мой первый рабочий день и мои слова: «Это временно, а вообще я белая и пушистая». У меня есть тату почти на полспины и пирсинг. С тату тоже была забавная история — я пошла к первому попавшемуся татуажнику и, естественно, получила нечто, что должно было изображать тигра. Многие знакомые считали, что это скорее ящерица. Так что, как только я нашла нормального мастера, я сделала кавер — получилось ярко, красиво, но немного перебор. Не повторяйте моих ошибок, если хотите сделать тату, выбирайте сразу хорошего мастера. Иначе перекрывать придется большим и темным.

На спине у Светланы есть еще одна тату — кот, сидящий на кирпичной трубе на фоне звёздного неба Фото: предоставила Светлана Иванова

— Как ваши родные и близкие реагируют на изменения во внешности? — Мои родные знают, что я немного странная, и, по-моему, не удивятся уже ничему. Родители еще с детства приучены к широченным штанам-бананам, юбке из старых папиных джинсов и синему лаку на волосах. — Часто слышите комплименты в свой адрес? — Вообще, я всегда видела, как на меня оглядываются. Девочка с белыми волосами, видимо, привлекает внимание. Я, может, поэтому и делаю афро. Возраст, знаете ли — внимания не так много, как раньше. Но афро меняет всё. Да, совет от Светы — тебе пятый десяток и на тебя перестали оборачиваться на улице? Сделай афро и наслаждайся.

— Как поддерживаете себя в форме? Питание, спорт? — Спорт только время от времени. Но была и цирковая студия, и тренажеры. Но я как-то не фанат. Наверное, я — ведьма, ем и не толстею. — У вас есть какие-нибудь жизненные правила, которые помогают вам не выпадать из привычного ритма? — Я живу по принципу — если тебе нечего рассказать внукам у камина с трубкой и клетчатым пледом, ты зря прожила свою жизнь. Не надо бояться жить, не надо бояться трудностей. Нет денег? Работай, и всё будет. Я же как-то погасила три ипотеки.

Плести афрокосы ей нравится, потому что это делает образ ярче Фото: предоставила Светлана Иванова

— Вы работаете сами на себя, не страшно без юридической поддержки и защиты начальника? — При моем практическом опыте, мне уже ничего не страшно. Я уже очень давно работаю и пережила и выездные, и камеральные, и милицейские проверки.

— Как вы находите клиентов? Сложно ли самостоятельно сформировать клиентскую базу? — Очень по-разному. Это зависит от желания работать, бывает и одна компания, бывает и десять. Найти совсем несложно. Сложнее найти хорошего бухгалтера, который не уволится через год, который не боится сложных периодов, не боится взять на себя ответственность. Умение принимать решение и брать на себя ответственность отличает хорошего главного бухгалтера от обычного бухгалтера. — Были случаи, когда вы отказывались брать ту или иную компанию, потому что она не внушала вам доверия?

— Когда я только начинала — брала всё подряд. У меня было одно место работы, плюс подработки. У меня был ИП на общей системе, ООО с бешеным оборотом по кассе, даже один детектив. С опытом уже понимаешь, что многие фирмы брать в принципе не стоит, так как будет очень много мороки и не очень много денег.

Например, большой оборот по кассе — это постоянные запросы от банка по легализации и огромное количество приходных и расходных кассовых ордеров. Грузоперевозчики — это вообще отдельная тема. Их всегда очень много проверяют и запросами просто замучают. Взяв такую компанию, вы постоянно будете в стрессе. Самое простое и любимое для меня — это оптовые ООО с небольшой численностью и номенклатурой.



В Малайзию они переехали ради контракта мужа — он работает в IT Фото: предоставила Светлана Иванова

— Почему решили уйти с работы по найму? — В институте у меня появилась новая мечта (привет, теплицы) — налоговая инспекция, причем не абы куда, а именно в выездные налоговые проверки. Эта романтика, я вся такая деловая. Моя мама работала в налоговой. Без опыта работы в выездники меня не взяли, поэтому первые 5 лет своей карьеры я просидела в отделении Федерального Казначейства. Именно просидела. Это был мой самый простой период в бухгалтерской карьере. Как только освободилась вакансия, я сразу же ломанулась в отдел выездных налоговых проверок. — Ожидание и реальность совпали? — Романтизм в первый же день ушел и не обещал вернуться, так как на проверку мы вышли толпой из шести человек. Именно тогда я поняла, что работать в команде совсем не для меня. Мне не нравилось, что мой график зависит еще от кого-то: пока все не закончили проверять свой участок, остальные обязаны были тоже выходить на это предприятие и делать не пойми что. Я люблю работать по своему графику. Иногда хочется неделю ничего не делать, а иногда можно и до полуночи просидеть, и это кайф. Никакого размазывания ответственности: накосячил, не успел — отвечаешь только ты, сделал всё хорошо и вовремя — молодец тоже ты.

— Зарплата по найму сильно отличается от той зарплаты, которую вы получаете, работая на себя? — Мой доход редко опускался ниже 100 тысяч рублей. Много ли предприятий предлагают такую зарплату главным бухгалтерам в Новосибирске? По-моему, не очень. Там уже будет совсем другой уровень и ответственность. Никогда не хотела работать в такой крупной компании.



Сейчас Светлана записывает свой бухгалтерский курс с нуля и говорит, что никогда за 15 лет столько не бездельничала Фото: предоставила Светлана Иванова

— Расскажите про Малайзию — почему решили туда переехать? — Переезд за границу был моей навязчивой идеей последние лет десять. Я мечтала уехать, но все как-то не получалось. И вот счастливый случай — мужу предложили контракт на два года. Я не раздумывала ни секунды. Мы просто всё бросили и уехали. Живем уже три месяца. Что будет дальше — посмотрим. — Где и на что там живете? — Мы с мужем живем в пригороде столицы Куала-Лумпур. Снимаем кондо 75 квадратов за 2000 рингит (примерно 60 000 рублей) плюс 300 рингит (4500 рублей) уходит на электричество. В кондо есть бассейн, хорошая зона фасилити, спортзал, молл. Много ресторанов рядом. Мы даже нашли место, где можно покушать всего на 15 рингит на двоих (примерно 220 рублей). Я много времени бездельничаю, впервые за 15 лет. Записываю свой курс по бухгалтерскому учету с нуля, это моя давняя мечта — рассказать не теорию, а только практику с доступом в 1С, без воды и котиков.

Вместе с мужем Светлана уже около 8 лет Фото: предоставила Светлана Иванова

— Вам хотелось бы устроиться работать бухгалтером в какую-нибудь местную фирму или у вас другой интерес? — Есть мысль разобраться в местном подоходном налоге. Он тут примерно такой же, как в Америке. Каждый работник сдает декларацию раз в год сам за себя. Это как у нас сдают, когда продают квартиру или машину. Но я еще не решила, интересно мне это или нет.



Близкие посоветовали Светлане и её мужу снять дом побольше и ждать в гости — пока еще никто не приехал, слишком дорого

Фото: предоставила Светлана Иванова

— Русским сложно найти работу?

— Здесь не очень много русских. Из специалистов в приоритете айтишники. Дешевле платить нашим релокацию, чем обучать местных индусов. Это грустно. Образования особого не требуется, но знание английского обязательно. Работодатель оформляет визу.



Кот тоже переехал в Азию, перелёт пережил хорошо: «Всю дорогу вел себя прекрасно, со всеми общался, всем интересовался» Фото: предоставила Светлана Иванова

— Что вам больше всего нравится в Малайзии? — Тут очень много плюсов: чистые улицы с асфальтом на дорогах, нет пыли. Практически одинаковая температура круглый год: +32/34 днем и +24/27 ночью, одинаковая продолжительность дня круглый год. В 7 утра рассвет, в 7 вечера закат. Солнце — это очень круто, много фруктов, море, острова и пляжи, до Пхукета можно долететь за 1,5 часа и всего за 1600 рублей. Много разных ресторанов с разными кухнями. В основном, конечно, азиатская. Но мы с мужем ее любим. Местные жители очень доброжелательные и ненавязчивы, все говорят на английском. — А минусы?

— Из минусов, замеченных за 3 месяца — тут нельзя гулять собакам, вот прям запрет. Есть буквально несколько парков, где можно прийти с собакой. С жильем у собаководов тоже будут проблемы. С котом тоже мало куда пускают, но немного попроще.



Отношение к приезжим самое обычное — Малайзия что-то вроде Австралии: малайцев всего 30% населения, еще 30% китайцы и примерно столько же индусов Фото: предоставила Светлана Иванова