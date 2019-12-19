Легенда для своих. Первый тренер Тарасенко — о нехватке денег, детском спорте и характере чемпионов

20 декабря Николая Ивановичу исполнится 73 года Фото: Александр Ощепков

Николай Иванович Скрябин — имя, которое знает каждый житель Новосибирска, чья жизнь связана с хоккеем. На днях ему исполнится 73 года, вот уже 40 лет он каждый день выходит на лёд, чтобы заниматься с детьми. Его воспитанники сделали карьеру в НХЛ, но бесплатная секция Скрябина ютится в крохотном подвале школы на Дзержинке. Тренер сам заливает лёд, чистит снег, ищет старенькую форму для детей, чьи семьи не могут позволить себе такие расходы. Сейчас Николай Иванович мечтает, чтобы над хоккейной коробкой поставили крышу и отремонтировали раздевалку. Он рассказал НГС об успехе своих знаменитых учеников и почему сегодняшние таланты не могут пробиться наверх.



— У него много воспитанников, они покатаются здесь и уходят. А дети каждый год не меньше 2–3 места на «Золотой шайбе» занимают, — наперебой рассказывают папы, дедушки и те, кто просто приходит поиграть в хоккей на коробке школы № 111. По льду носятся десятка два школьников, на вид им не больше 13 лет, а среди них в старенькой олимпийке, которые были модными в 80–90-х, пожилой тренер — в скорости ничем не уступая детям. Николай Иванович Скрябин почти легенда дворового хоккея в Новосибирске.

Сейчас Скрябин тренирует три группы детей и взрослых Фото: Александр Ощепков

Николай Иванович работает тренером с 1980 года, сам говорит, что «в мае будет 40 лет здесь». В молодости он играл за «Сибирь», а после был защитником в других командах города.

— Я в «Сибири» начинал, потом «Чкаловец», получил травму, проблемы были. Приглашали в Киев — не поехал, так здесь и остался. Постепенно ушёл в тренеры, начались первенства города, позже «Золотая шайба», — о себе Скрябин говорит коротко, то и дело окрикивая мальчишек.

Много лет назад у каждой школы были шефы. Крупные предприятия и заводы, которых в Дзержинском районе всегда было много, помогали учебным заведениям, детским спортивным секциям. Николай Иванович рассказывает, что тогда над школой шефствовал «Точмаш» — они содержали коробку, была постоянная детская команда. После наступили 90-е, у предприятий начались проблемы, и традиции шефских школ постепенно ушли, а с ними и поддержка команд.

Родители со всего района приводят детей и внуков на тренировки к Скрябину Фото: Александр Ощепков

Хоккейная коробка осталась в школе, но ремонтировать и содержать её денег ни у кого не было. Год назад коробку обновили — и то помог ученик Скрябина. — Коробку эту поставил мой воспитанник Михаил Постников. В прошлом году приехал на мой день рождения, покататься с мужичками собрался. А он — «это вам подарок, коробка будет стоять». Сказал, что за 20 дней поставит — так и стоит, — говорит Скрябин.

Скрябин уже 40 лет занимается с детьми Фото: Александр Ощепков

— А теперь спиной вперёд попробуй. Давай, давай, Ванька, — Николай Иванович раздает указания. К нему приходят со всех окрестных школ, ведь заниматься можно бесплатно, да и тренер уделяет всем время. Зимой он работает почти без выходных. Утром — с теми, кто учится во вторую смену, а после приходят остальные, и так до позднего вечера.

Тренировки проходят на хоккейной коробке школы № 111 на улице Промышленной Фото: Александр Ощепков

— У родителей в основном нет денег, чтобы форму взять. Я детям старую даю — что у меня есть, то и носят. Приносят те, кто раньше занимался. Вон того [показывает в толпу детей] полностью одел, из своего у него только коньки. Пусть крыши у катка нет, но депутаты взяли бы да хоть форму купили б детям. А когда мороз, так вообще играть нельзя. Это мы в советские годы в –3 играли, пацаны приходили в –40, катались. А сейчас в –25 никого. Обнищал народ, — со смешком отмечает Николай Иванович.

Среди толпы мальчишек играет одна девочка. Отдельной женской команды при секции нет Фото: Александр Ощепков

Фото: Александр Ощепков

По словам родителей, в Новосибирске мало бесплатных центров, где бы с детьми занимались профессионально и готовили бы к спортивной карьере, а в платных стоимость занятий зашкаливает за 10 000 рублей в месяц. Но даже в муниципальных клубах родители должны полностью оплатить дорогую экипировку и регулярные поездки.

Николай Иванович сам заливает лёд и чистит каток от снега Фото: Александр Ощепков

Хоккейная коробка в школьном дворе открытая, её постоянно заметает. В снегопад перед тренировкой Николай Иванович сам расчищает снег — сперва в центре, чтобы дети хоть как-то могли выйти на каток, потом метр за метром чистит весь лёд. Помогают ему дети и родители. Крыша над катком — вот о чём мечтают в секции. Несколько лет назад, говорит Скрябин, их, ветеранов спорта, чиновники звали обсудить развитие секции, но договориться не смогли — чиновники просят расписать программы тренировок и руководства, а спортсмены считают, что нечего писать, когда ничего нет. С тех ничего не изменилось.

Лёд он заливает тоже сам, а ещё нужно чистить снег вокруг катка. — Вот опять нужно нанять трактор. Как думаете, где деньги взять? Группа «Здоровье», взрослые мужики, мои воспитанники, сбрасываются по 100 рублей, и мы делаем. А за сезон раза четыре надо убрать снег. Тридцатку как ветром сдуло. Освещение тоже на свои деньги. За всем надо следить. Пока они ходят, здесь всё крутится, —перечисляет Скрябин, тем временем его приятель, который также приходит поиграть, с грустной улыбкой советует|: «Вы ещё в раздевалку обязательно зайдите».

Тут же в раздевалке тренер точит коньки детям Фото: Александр Ощепков

Переодеваются они в тесном подвале школы — затхлый воздух, тусклый свет, всё очень старое, но другого помещения нет. Одна из стен узкого коридора полностью посвящена нападающему «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко — много лет назад будущего обладателя Кубка Стэнли привели к Николая Ивановичу. Скрябин собирает все заметки из газет о своём воспитаннике. — Они приехали из Ярославля. Жили здесь на Бориса Богаткова. Пришли с дедом, он уже катался немножко. Потом его «Сибирь» пригрела. Он два года на «Золотой шайбе» играл. Андрей [известный хоккеист и тренер, участник Олимпиады 1994 года — прим. ред.], его отец, сам по себе очень упорный, вот и Вовка весь в него. Специально дал ему задание: пробеги, здесь упади, там упади. И стою смотрю. А он — упал, вскочил и бегает, и бегает. Вот и проверка вся. Нет характера — нет большого хоккеиста, — вспоминает Скрябин.



По его словам, Тарасенко рассказывал, что Сент-Луис намного меньше Новосибирска, но город букально живёт хоккеем и катков для детей там много.

— Вот приезжал Вовка, фотографировал всё это, а я ему говорю, ты только в Америке нигде не показывай, —усмехается Скрябин.



На соседней стене — дань памяти погибшим игрокам «Локомотива». Осенью 2011 года под Ярославлем их самолёт разбился Фото: Александр Ощепков

Тренировки Скрябин ведёт и для первой, и для второй смены школьников Фото: Александр Ощепков

Владимир не единственный, кто начинал у Николая Ивановича. Многие его воспитанники связали жизнь со спортом, разъехавшись по городам и странам. Со Скрябиным поддерживают общение, рассказывают, как у них тренируют. — Есть такой у меня Паша Куликов, он сейчас в Германии, в прошлом году в Швеции был, потом во Франции. Так там катки не такие, как у нас, там крытые, они с 4 часов до 7 свободные, только дети катаются и тренеры. Абонементы детям бесплатные, а у нас попробуй попади в зал бесплатно, — сетует тренер.



Иногда отцы и дедушки приходят на тренировки, чтобы понаблюдать за своими детьми Фото: Александр Ощепков

У него начинал также Евгений Шалдыбин — он играл в НХЛ. После работал ассистентом тренера «Торпедо» и«Амуре», а сейчас работает помощником главного тренера в ХК «Автомобилист».



Родители считают, что без Скрябина дети останутся никому не нужны Фото: Александр Ощепков