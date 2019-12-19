«Светлый» может остаться без уличного освещения — застройщик предлагает жителям выкупить фонари

Жилой район «Светлый» построили фактически в поле Мошковского района Фото: Александр Ощепков / НГС

В начале декабря жители ЖК «Светлый» в Мошковском районе начали жаловаться на частое отключение света: в группе района объявления об отключениях публикуются раз в неделю. Некоторые столкнулись ещё и с угрозой отключения уличного освещения независимо от работы электросетей. В проблеме разбиралась журналист НГС.

«Светлый» без света

Частые отключения электричества, по словам жителей жилого района «Светлый», начались еще осенью. В некоторых домах установлены индивидуальные котлы отопления, которые перестают работать вместе со светом, лишая жителей тепла и горячей воды.



— Перебои со светом очень частые, — подтвердила жительница многоэтажной половины района Елена Колоденская. — Бывает, что отключают на весь день, могут просто выключить без предупреждения. Мы уже наготове: у меня газовая печечка есть, чтобы нам не пропасть, есть свечи, фонарики, приёмники, чтобы не скучно было, — мы во всеоружии.

С отключениями электричества сталкиваются и в многоквартирной части жилого района Фото: Александр Ощепков / НГС

Объяснения два: модернизация сетей в районе и чуть более прозаическое — огромное количество должников. Жильё здесь относительно города — дешёвое, и люди попросту не оплачивают коммуналку, предположила Елена.

В другой части района, где расположены блокированные малоэтажные дома, проблема усугубляется тем, что жители рискуют остаться ещё и без уличного освещения. Один из владельцев домов в районе рассказал, что застройщик, компания «Антар», предложил жителям скооперироваться и самим обслуживать уличные фонари. Но люди не спешат брать на себя ответственность за освещение проезжей части. — Как можно принять такой вот столб? Он установлен с нарушением, его уже покосило. Весной будет оттепель, и он ещё дальше поедет, просто повиснет на проводах. А если он упадёт, кто за это будет отвечать? — показывает Андрей на одну из опор.



Некоторые фонарные столбы заметно наклонились, а на крайних улицах электросети выглядят как временные Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня опоры освещения и сами сети не приняты в эксплуатацию ни «РЭС», ни местным муниципалитетом — администрацией Барлакского сельсовета. Житель района рассказал, что попросил прокуратуру разобраться, кому же они принадлежат и на законных ли основаниях, но ответа пока не получил. В «РЭС» информации о них нет вообще, а власти не уточнили конкретные нарушения, но пояснили, что сети в этой части «Светлого» — фактически самострой.

— В процессе проведения рабочих совещаний <…> было установлено, что указанные объекты были построены ДНП «Светлый» и СНТ «Звезда» хозяйственным способом без разработки проектной документации и получения разрешительных документов, — говорится в ответе администрации Мошковского района. Под документом подпись руководителя, Сергея Евстифеева.

Первая из компаний уже ликвидирована, отмечают в районной администрации, вторая находится в стадии ликвидации, так что депутаты рекомендовали Барлакскому сельсовету оформить электросети как бесхозяйные, а когда хозяин найдётся — передать на обслуживание.

В части района с таунхаусами живёт примерно 800 человек Фото: Александр Ощепков / НГС

Позиция застройщика

Компания «Антар» построила «Светлый» в буквальном смысле в чистом поле, и все инженерные объекты на его территории так или иначе принадлежат ей — напрямую или через дочерние организации. Глава компании Светозар Дарнев в разговоре с корреспондентом НГС и местным жителем Андреем (имя изменено по просьбе мужчины) не скрывал, что электросети между таунхаусами построил и содержит застройщик — более того, он их до сих пор и оплачивает.

Сети, по его словам, пытались обслуживать две управляющие компании, но жители отказывались платить за это обслуживание. Сейчас, подчёркивает Светозар Дарнев, сумма долга составляет порядка 1,2 миллиона рублей и висит на компании мёртвым грузом. Андрей парирует: если на центральной улице установлены красивые фонари, то на соседней это просто диодные светильники на опорах, а на крайней улице света нет вообще. Платить за незаконченную работу он не хочет.

Покупатели, приезжая на экскурсию в район, видели образцовую улицу с закопанными сетями, красивыми фонарями и благоустроенными тротуарами, но в итоге соседние с образцовой улицы выглядят совсем иначе Фото 1: Александр Ощепков / НГС Фото 2: Александр Ощепков / НГС

— Фонари планировались красивые, но никаких обязательств нет, это наша добрая воля, — объясняет девелопер. — Везде поставили освещение, сейчас достроят дорогу, там тоже есть возможность поставить, всё предусмотрено. Я хочу, чтобы здесь появилась какая-то структура, лучше всего ТОС, чтобы было именно самоуправление людей. Как только ТОС начнёт работать, мы доделаем освещение.



Отдать сети вместе с дорогами местным жителям застройщик готов хоть сейчас, вот только жители на это смотрят с изрядной долей скепсиса. Во-первых, говорит Андрей, несправедливо брать деньги за уличный свет у тех, у кого этого света нет. На это Светозар Дарнев отвечает, что если решение примут, то застройщик закончит все работы по освещению улиц. Во-вторых, в случае аварии ответственность придётся нести председателю ТОС — к такому никто из местных жителей не готов.

— Гарантирую, что ничего не будет, вот точно. Если будет что-то — это можно поправить и решить. Посчитаете нужным «РЭС» сдать — давайте сдадим. Вы думаете, я против? Но я против того, чтобы территорию отдать муниципалитету.

Первоначально территория находилась под видеонаблюдением, проезды были закрыты шлагбаумами, в будке сидел охранник, а резервное питание обеспечивал генератор — сейчас нет ничего Фото: Александр Ощепков / НГС

Ничья территория

Территорию таунхаусов в «Светлом» сейчас никто не обслуживает — жители только напрямую заказывают уборку снега, говорит Андрей. Первоначальная управляющая компания со своей задачей не справилась и от более 20 домов примерно на 800 жителей отказалась. Дочерняя компания «Антара», «Оплот», которую, по словам Светозара Дарнева, застройщик сюда «толкнул» на переходный период, тоже ушла.



— Все средства, которые она собирала с населения, переправляла на другие нужды: где-то заканчивала дома, надо было оплачивать электроэнергию, топливо для своего транспорта, который подвозил блоки, может быть, зарплату сотрудникам, — предполагает Андрей. — Была охрана, но потом её сняли. Тут стоял генератор, который сняли и забрали. У людей была паника: в зимний период у всех газовое отопление, а что они будут делать без генератора... Его забрали.

Светозар Дарнев утверждает, что готов к диалогу, но договариваться сейчас не с кем Фото: Александр Ощепков / НГС

По словам Светозара Дарнева, дизельный генератор, который должен был страховать зависящие от нестабильного электричества дома, как и красивые фонари и тротуары, был доброй волей застройщика и в общедомовое имущество не входил. Когда образовалась задолженность, то эту дополнительную опцию сняли вместе с видеонаблюдением и шлагбаумами.

— Вопрос в оплате за обслуживание. «Главное — пожаловаться и потребовать, чтобы всё делали, но платить мы не будем», — посетовал девелопер. — Мы с этой позицией не согласны. Главное, чтобы был диалог, было с кем его вести, а не просто жалобы.



Дома не по статусу

Светозар Дарнев описывает идею строительства таунхаусов в «Светлом» как новаторскую. Часть с ними должна была стать по отношению к многоквартирной застройке района если не элитной зоной, то зоной повышенной комфортности. Но что-то пошло не так: помимо того что при благоустройстве застройщик ограничился только одной улицей, почти на каждом доме видны запененные трещины между блоками — выглядят они не очень элитно.



Дом на Лучезарной, 11 — единственный в районе выглядит незаконченным, хотя сдан больше года назад Фото: Александр Ощепков / НГС

Дом на улице Лучезарной, где живет Андрей (всего здание рассчитано на 8 семей), окрашен лишь частично, а дома, построенные позже, выглядят куда аккуратнее и завершённее. Мужчина не даёт рабочим докрасить фасад.

— Мы не допустили к покраске нашего дома, чтобы не было так некрасиво, как на соседнем, — объяснил он. — Для начала надо расшить все швы, которые полопались, запенить, заново их замазать, прогрунтовать и тогда уже красить.

Трещины идут по центру стены комнаты на третьем уровне, в углах, поперёк стяжки, которую по гарантии уже переделывали. Претензию застройщику, по словам Андрея, его семья написала ещё в декабре 2018 года, но не получила даже формального ответа. На экспертизу, с которой можно было бы обратиться в суд, денег у Андрея пока нет, но по закону у него есть ещё 2 года, чтобы подать иск, и морально он к этому уже готов.

Почти на каждом фасаде можно увидеть трещины между блоками несущих стен и монтажную пену — на этом фоне вывески с названиями улиц выглядят саркастически Фото: Александр Ощепков / НГС

Отрицать строительные недостатки Светозар Дарнев не стал, назвал их «определёнными упущениями» и только пожал плечами.

— Разноусадочность, плюс слона заставили ходить по ослиной тропе, — говорит он и тут же поясняет: — «Антар» — застройщик крупный, для него это мелкие объёмы… Разные бригады работали, контроль недостаточный. Больше «Антар» не будет строить такие мелкие дома. Один дом — ещё может быть, но под большим вопросом: экономической целесообразности в них нет. Мне очень жаль, потому что я это сам придумал.



Жителям придётся решать судьбу территории самостоятельно: либо организовывать ТОС, либо искать управляющую компанию Фото: Александр Ощепков / НГС