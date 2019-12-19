«Светлый» может остаться без уличного освещения — застройщик предлагает жителям выкупить фонари

В начале декабря жители ЖК «Светлый» в Мошковском районе начали жаловаться на частое отключение света: в группе района объявления об отключениях публикуются раз в неделю. Некоторые столкнулись ещё и с угрозой отключения уличного освещения независимо от работы электросетей. В проблеме разбиралась журналист НГС.
«Светлый» без света
Частые отключения электричества, по словам жителей жилого района «Светлый», начались еще осенью. В некоторых домах установлены индивидуальные котлы отопления, которые перестают работать вместе со светом, лишая жителей тепла и горячей воды.
— Перебои со светом очень частые, — подтвердила жительница многоэтажной половины района Елена Колоденская. — Бывает, что отключают на весь день, могут просто выключить без предупреждения. Мы уже наготове: у меня газовая печечка есть, чтобы нам не пропасть, есть свечи, фонарики, приёмники, чтобы не скучно было, — мы во всеоружии.
Объяснения два: модернизация сетей в районе и чуть более прозаическое — огромное количество должников. Жильё здесь относительно города — дешёвое, и люди попросту не оплачивают коммуналку, предположила Елена.
В другой части района, где расположены блокированные малоэтажные дома, проблема усугубляется тем, что жители рискуют остаться ещё и без уличного освещения. Один из владельцев домов в районе рассказал, что застройщик, компания «Антар», предложил жителям скооперироваться и самим обслуживать уличные фонари. Но люди не спешат брать на себя ответственность за освещение проезжей части.
— Как можно принять такой вот столб? Он установлен с нарушением, его уже покосило. Весной будет оттепель, и он ещё дальше поедет, просто повиснет на проводах. А если он упадёт, кто за это будет отвечать? — показывает Андрей на одну из опор.
Сегодня опоры освещения и сами сети не приняты в эксплуатацию ни «РЭС», ни местным муниципалитетом — администрацией Барлакского сельсовета. Житель района рассказал, что попросил прокуратуру разобраться, кому же они принадлежат и на законных ли основаниях, но ответа пока не получил. В «РЭС» информации о них нет вообще, а власти не уточнили конкретные нарушения, но пояснили, что сети в этой части «Светлого» — фактически самострой.
— В процессе проведения рабочих совещаний <…> было установлено, что указанные объекты были построены ДНП «Светлый» и СНТ «Звезда» хозяйственным способом без разработки проектной документации и получения разрешительных документов, — говорится в ответе администрации Мошковского района.
Под документом подпись руководителя, Сергея Евстифеева.
Первая из компаний уже ликвидирована, отмечают в районной администрации, вторая находится в стадии ликвидации, так что депутаты рекомендовали Барлакскому сельсовету оформить электросети как бесхозяйные, а когда хозяин найдётся — передать на обслуживание.
Позиция застройщика
Компания «Антар» построила «Светлый» в буквальном смысле в чистом поле, и все инженерные объекты на его территории так или иначе принадлежат ей — напрямую или через дочерние организации. Глава компании Светозар Дарнев в разговоре с корреспондентом НГС и местным жителем Андреем (имя изменено по просьбе мужчины) не скрывал, что электросети между таунхаусами построил и содержит застройщик — более того, он их до сих пор и оплачивает.
Сети, по его словам, пытались обслуживать две управляющие компании, но жители отказывались платить за это обслуживание. Сейчас, подчёркивает Светозар Дарнев, сумма долга составляет порядка 1,2 миллиона рублей и висит на компании мёртвым грузом. Андрей парирует: если на центральной улице установлены красивые фонари, то на соседней это просто диодные светильники на опорах, а на крайней улице света нет вообще. Платить за незаконченную работу он не хочет.
— Фонари планировались красивые, но никаких обязательств нет, это наша добрая воля, — объясняет девелопер. — Везде поставили освещение, сейчас достроят дорогу, там тоже есть возможность поставить, всё предусмотрено. Я хочу, чтобы здесь появилась какая-то структура, лучше всего ТОС, чтобы было именно самоуправление людей. Как только ТОС начнёт работать, мы доделаем освещение.
Отдать сети вместе с дорогами местным жителям застройщик готов хоть сейчас, вот только жители на это смотрят с изрядной долей скепсиса. Во-первых, говорит Андрей, несправедливо брать деньги за уличный свет у тех, у кого этого света нет. На это Светозар Дарнев отвечает, что если решение примут, то застройщик закончит все работы по освещению улиц. Во-вторых, в случае аварии ответственность придётся нести председателю ТОС — к такому никто из местных жителей не готов.
— Гарантирую, что ничего не будет, вот точно. Если будет что-то — это можно поправить и решить. Посчитаете нужным «РЭС» сдать — давайте сдадим. Вы думаете, я против? Но я против того, чтобы территорию отдать муниципалитету.
Ничья территория
Территорию таунхаусов в «Светлом» сейчас никто не обслуживает — жители только напрямую заказывают уборку снега, говорит Андрей. Первоначальная управляющая компания со своей задачей не справилась и от более 20 домов примерно на 800 жителей отказалась. Дочерняя компания «Антара», «Оплот», которую, по словам Светозара Дарнева, застройщик сюда «толкнул» на переходный период, тоже ушла.
— Все средства, которые она собирала с населения, переправляла на другие нужды: где-то заканчивала дома, надо было оплачивать электроэнергию, топливо для своего транспорта, который подвозил блоки, может быть, зарплату сотрудникам, — предполагает Андрей. — Была охрана, но потом её сняли. Тут стоял генератор, который сняли и забрали. У людей была паника: в зимний период у всех газовое отопление, а что они будут делать без генератора... Его забрали.
По словам Светозара Дарнева, дизельный генератор, который должен был страховать зависящие от нестабильного электричества дома, как и красивые фонари и тротуары, был доброй волей застройщика и в общедомовое имущество не входил. Когда образовалась задолженность, то эту дополнительную опцию сняли вместе с видеонаблюдением и шлагбаумами.
— Вопрос в оплате за обслуживание. «Главное — пожаловаться и потребовать, чтобы всё делали, но платить мы не будем», — посетовал девелопер. — Мы с этой позицией не согласны. Главное, чтобы был диалог, было с кем его вести, а не просто жалобы.
Дома не по статусу
Светозар Дарнев описывает идею строительства таунхаусов в «Светлом» как новаторскую. Часть с ними должна была стать по отношению к многоквартирной застройке района если не элитной зоной, то зоной повышенной комфортности. Но что-то пошло не так: помимо того что при благоустройстве застройщик ограничился только одной улицей, почти на каждом доме видны запененные трещины между блоками — выглядят они не очень элитно.
Дом на улице Лучезарной, где живет Андрей (всего здание рассчитано на 8 семей), окрашен лишь частично, а дома, построенные позже, выглядят куда аккуратнее и завершённее. Мужчина не даёт рабочим докрасить фасад.
— Мы не допустили к покраске нашего дома, чтобы не было так некрасиво, как на соседнем, — объяснил он. — Для начала надо расшить все швы, которые полопались, запенить, заново их замазать, прогрунтовать и тогда уже красить.
Трещины идут по центру стены комнаты на третьем уровне, в углах, поперёк стяжки, которую по гарантии уже переделывали. Претензию застройщику, по словам Андрея, его семья написала ещё в декабре 2018 года, но не получила даже формального ответа. На экспертизу, с которой можно было бы обратиться в суд, денег у Андрея пока нет, но по закону у него есть ещё 2 года, чтобы подать иск, и морально он к этому уже готов.
Отрицать строительные недостатки Светозар Дарнев не стал, назвал их «определёнными упущениями» и только пожал плечами.
— Разноусадочность, плюс слона заставили ходить по ослиной тропе, — говорит он и тут же поясняет: — «Антар» — застройщик крупный, для него это мелкие объёмы… Разные бригады работали, контроль недостаточный. Больше «Антар» не будет строить такие мелкие дома. Один дом — ещё может быть, но под большим вопросом: экономической целесообразности в них нет. Мне очень жаль, потому что я это сам придумал.
Впрочем, в присутствии корреспондента НГС Светозар Дарнев обещал Андрею разобраться в ситуации, отметив, что совсем недавно взял на работу специального сотрудника, который должен реагировать на все обращения жителей. Если проблемы решаться не будут, гарантировал он, то отвечать придётся лично директору компании застройщика Антону Рехтину.
Жители отдалённого «Светлого» с проблемами сталкиваются постоянно: год назад в город на редком автобусе не смогли уехать все желающие, и недовольные светловчане потребовали отставки главы местной администрации.