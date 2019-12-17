«На дорогу уходит 6 часов»: сибирячка — о жизни в Париже во время крупнейшей за 25 лет забастовки

Так выглядят сейчас переходы между станциями парижского метро Фото: twitter.com/Guibln0

Наша землячка Алина Кузменкина получила второе образование во Франции и сейчас живёт в Париже. Она рассказала — как это, находиться и работать в городе, который уже вторую неделю охвачен крупнейшей за последние десятилетия забастовкой. Далее от первого лица. Очередная волна протестов во Франции связана с объявленной правительством пенсионной реформой. Сегодня в этой стране существует более 40 систем пенсионного страхования, которые могут сильно отличаться в зависимости от сферы деятельности. Французское правительство хочет заменить их единой системой, когда размер будущих пенсий будет вычисляться на основе накопленных баллов. В этом случае условия выхода на пенсию у представителей целого ряда профессий ухудшатся. Кроме того, реформа приведет к дальнейшему повышению пенсионного возраста, так как в новых условиях выходить на пенсию в 62 года, как сегодня, будет невыгодно. Реальный срок сместится на два года — до 64 лет.



Такого во Франции не было с 1995 года. Я стараюсь не бывать на самых загруженных станциях метро, но друзья регулярно выкладывают жуткие видео, как люди буквально вытаскивают друг друга из поезда, чтобы самим сесть. Моей подруге стало плохо, потому что её зажали. Она маленького роста, и её так придавили, что ей было невозможно дышать.

Очень сложно куда-либо уехать. В Париже есть хорошо развитая сеть бесплатных велосипедов Velib, к которым недавно добавились ещё и электрические самокаты. Ты берешь велик на ближайшей стоянке и оставляешь там, где тебе удобно. Так вот сейчас ни велосипедов, ни самокатов просто нет.

Метро в Париже перегружено и без всяких забастовок, а сейчас оно работает два часа утром в час пик и два часа вечером. Желающих уехать так много, что контролеры ограничивают вход на платформы, иначе не избежать несчастных случаев из-за давки.

Огромные проблемы с пересадками. В Париже есть несколько узловых станций, где сходится несколько линий, и в нормальном режиме можно доехать куда угодно. Но станции разных линий соединяют коридоры, которые местами довольно узкие. И в условиях перегруженности метро в таких переходах возникают жутки пробки. Если зашел, то уже не выбраться — только ждать, когда дойдешь до конца. Так что многие просто выходят там и идут дальше пешком.



Когда стало понятно, что это продлится не день и не два, то я попросила на работе предоставить мне удалённый доступ для работы из дома. Руководство отказало. Так что я уже вторую неделю хожу на работу пешком. Те, кто тратил на дорогу до офиса час-полтора (для Парижа это нормально), сейчас добираются 3–4 часа. То есть человек каждый день тратит на дорогу в общей сложности больше шести часов. На днях писали, что женщина родила в электричке. По этому поводу парижане уже шутят, что за время, которое мы проводим сейчас в транспорте, можно успеть и забеременеть, и родить.

Самое интересное — про пенсионную реформу, из-за которой всё и началось, сейчас особо никто не говорит! Ну, в новостях еще можно услышать, но все мои коллеги, например, обсуждают только проблемы с транспортом, а про реформу — ни слова. Единственное позитивное изменение — спустя две недели я, наконец-то, выбила себе право на teletravail — работу из дома.

Самих французов не оставляет чувство юмора. Это видео, где чередуются реальные кадры из парижского метро с фрагментами корейского фильма про зомби «Поезд на Пусан».