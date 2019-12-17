Первенство по красоте: эти спортсменки из Новосибирска сводят с ума мужчин по всему миру (и мы их понимаем)

Социальные сети спортсменок ломятся от восхищенных комментариев мужчин Фото: instagram.com/alina_voronova, instagram.com/lera__andreevna

Эти сибирячки достигли невероятных спортивных высот — выигрывали олимпиады и Кубки мира, доказали, что самбо и армрестлинг — не только мужской спорт, и что не имея денег и связей можно добиться многого. Простые девушки из сибирской глубинки теперь покоряют сердца спортивных болельщиков по всему миру. Корреспондент НГС вспомнила наших спортсменок, чьи фотографии хочется пересматривать снова и снова. Начнем с девушки, которая взволновала на этих выходных всех любителей спорта (а потом и не только их). Эта длинноногая блондинка не профессиональная модель (хотя такое было вполне возможно), а центральная блокирующая калининградского «Локомотива».

В прошлом Валерия Зайцева выступала за московский «Динамо» и саратовский «Протон». Но началась карьера девушки в Новосибирске, где она играла в молодежном клубе «Кировец».

Сейчас Лера живет в Калининграде, спортсменка охотно делится своими фотографиями — в ее инстаграме уже почти 4000 подписчиков. Сибирячка выкладывает фото из путешествий и с игр, также в профиле есть завораживающие фото в купальниках.

Еще одна новосибирская спортсменка — Екатерина Никишева стала самой красивой армрестлершей страны. Начинала Катя в своей школе в Черепаново — тренажёры там были самодельные, а сам зал располагался в помещении старой кочегарки. Сибирячка случайно попала на соревнования, где сразу заняла второе место — тогда она поняла, что это её спорт, и всего через пару лет выиграла первенство России.

В жизни по Кате и не скажешь, что у нее очень «тяжелая рука» Фото: Екатерина Никишева

Упорство и желание стать первой принесли победы и заставили чиновников отремонтировать школьный спортзал. Глядя на Екатерину, другие девушки понимают, что делить спорт на женский и мужской — глупо, а побеждённые мужчины в шоке от её силы и техники.

Другая известная новосибирская спортсменка (и красотка) — Алена Заварзина уехала учиться в Лондон. Там сноубордистка поступила в колледж, где учились модельеры Джон Гальяно и Александр Маккуин.

Алёна Заварзина родилась в Новосибирске. В 2011 году она стала чемпионкой мира в параллельном гигантском слаломе, а после завоевала бронзу на Олимпийских играх в Сочи.

Другая красотка из Новосибирска — Алина Воронова стала вице-чемпионкой Европы по бодибилдингу. Соревнования проходили в Испании. Как рассказала спортсменка корреспонденту НГС, для неё эта победа очень значима, поскольку это ее первые международные соревнования.

До 25 лет Марина Карнаущенко профессионально занималась лёгкой атлетикой, много бегала, получала за свои старания зарплату, была членом сборной Фото: Марина Карнаущенко

Потом она встретила своего будущего мужа — у них всё быстро закрутилось, и она уехала за ним в Сузун (там у супруга свое хозяйство) и родила дочь. Она рассказала их историю знакомства специально для НГС. Прекрасная новосибирская самбистка — Наталья Коновалова (29 лет) ушла из большого спорта после того, как стала чемпионкой Азии по самбо и чемпионкой Кубка мира по жиму от груди.

Теперь она помогает девушкам худеть и шьет костюмы для домашних питомцев. Началось всё с того, что сибирячка взяла щенка немецкой овчарки и назвала его Барон.

Наталья вместе со своим псом Фото: Наталья Коновалова