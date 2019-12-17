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Авто Обзор

Дешёвые вездеходы: топ-5 джипов за 800 000 для заваленных снегом новосибирских дорог

Доступные внедорожники, которые проедут в любом месте нечищеного Новосибирска

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Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport

Осадков всё больше, а хорошо почищенных дорог и дворов в Новосибирске всё меньше, — как тут не задуматься о покупке автомобиля, который бы раз и навсегда решил проблемы со штурмом сугробов, снежных валов и обледенелых подъемов. Было бы очень хорошо, если бы этот внедорожник стоил относительно дешево и укладывался, например, в 800 000 рублей (стоимость новой легковушки В-класса). Есть ли такие на вторичном рынке и чем они хороши на новосибирских дорогах — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко

Renault Duster

Renault Duster<br>

Renault Duster

Этот кроссовер за 800 тысяч будет весьма свеж — 2016–2017 года выпуска. Duster заслужил репутацию неприхотливого и живучего на бездорожье автомобиля благодаря хорошей геометрической проходимости (короткие свесы, клиренс 21 сантиметр), крепкой подвеске, выносливой муфте в системе полного привода. 2-литровый атмосферный двигатель, 143 силы, механическая коробка передач и, разумеется, полный привод — с уверенностью можно сказать, что в городе такой «Дастер» проедет практически везде. На нем можно спокойно буксовать, не опасаясь перегревов, и вытаскивать из снежного плена другие машины. 

Suzuki Grand Vitara 

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara

Нам подойдет Suzuki Grand Vitara 2010–2011 года выпуска, долгоиграющего 2-го поколения. Этот небольшой кроссовер имеет арсенал взрослого внедорожника — постоянный полный привод, блокировки, понижающая передача. В сложных условиях на машине можно заблокировать межосевой дифференциал и включить понижайку, а 20-сантиметровый клиренс, компактные размеры и короткая колесная база будут хорошим подспорьем системе полного привода в преодолении бездорожья.

Subaru Forester

Subaru Forester<br>

Subaru Forester

За наш бюджет доступны экземпляры 2010–2012 годов выпуска, это уже 3-е поколение. То самое, про которое говорили, что «Форик уже не тот» — мол, растерял автомобиль свои внедорожные возможности. Тем не менее этот Forester вряд ли спасует перед городскими сложностями — 22-сантиметровый клиренс, 2,5-литровый 172-сильный двигатель, 4-ступенчатый автомат, постоянный полный привод. 

KIA Mohave

KIA Mohave

KIA Mohave

Редкий и недооцененный «кореец» с самой настоящей рамой и полноценным внедорожным арсеналом. Мы можем купить автомобиль 2008 или 2009 года выпуска и наслаждаться 21,7-сантиметровым клиренсом, 3-литровым дизелем мощностью 250 л. с., классическим автоматом и 7-местным салоном. Система полного привода позволяет подключать переднюю ось автоматически или принудительно с распределением тяги 50 на 50. Когда будет совсем трудно, можно включить понижающую передачу, — Mohave наверняка не застрянет на новосибирских улицах. 

Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport<br>

Mitsubishi Pajero Sport

Pajero Sport будет самым старым в нашей команде — 2007–2008 годы. Большинство машин на вторичке предлагаются с 3-литровым бензиновым 170-сильным двигателем и гидроавтоматом. Система полного привода Easy Select 4WD по нынешним меркам не слишком гибка и универсальна: в обычных условиях вы передвигаетесь на заднем приводе, а при возникновении сложностей жестко подключаете переднюю ось — межосевой дифференциал тут отсутствует. Зато задний мост оснащен самоблокирующимся дифференциалом и есть понижающая передача, что позволит машине выбраться не только из городских сугробов, но и из серьезного загородного бездорожья. 

На чем лучше ездить по новосибирским зимним дорогам?

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    Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    Авто с пробегомВнедорожники
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    КОММЕНТАРИИ (42)

    Qwerty
    17 дек 2019 в 09:16

    Duster. Надежен, дешев в ремонте и с хорошей проходимостью. Что еще нужно?

    Весёлый НЕ молочник
    17 дек 2019 в 09:26

    Не увидел ни одного вездехода . А по Новосибирску я когда то давным давно в 90-е когда вообще не чистили я катался на обычных жигулях и везде проезжал.

    17 дек 2019 в 09:14

    странный вопрос и 5 вариантов ответов. Лучше ездить по зимним дорогам - на метро.