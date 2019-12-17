В начале пути у Светланы были сомнения — она переживала, что не справится с тяжелой мужской специальностью Фото: Александр Ощепков / предоставила Светлана Филатова

Светлане Филатовой 26 лет, она работает ортопедом-травматологом. Доктор говорит, что самая частая реакция пациентов при виде неё — удивление, и их можно понять. Они ожидают увидеть крепкого мужчину, который вправит им кость на место, а вместо него им улыбается хрупкая красивая девушка. Корреспондент НГС поговорила со Светланой — она рассказала про девятичасовые операции, переживания за пациентов, их недоверие к ней, а также почему она выбрала такое нетипичное для женщины направление.

День Светланы начинается чётко в 8 утра, а заканчивается — когда придется. Не всегда удается завершить работу ровно в 16:30 — особенно если в течение дня было несколько длительных операций.

— Остальные обязанности сразу встают — обход пациентов, осмотр, процедуры, перевязки. Каждый хочет поговорить, задать вопросы: «Почему у меня вот так, а у соседки по палате по-другому?». Самое важное — корректно отвечать и максимально удовлетворить своим ответом пациента. Рабочий день смещается на несколько часов вперед, и дома ты засыпаешь, едва коснувшись головой подушки, — рассказывает доктор.

Травматология всегда привлекала Светлану больше, чем другие направления Фото: Александр Ощепков

Светлана окончила НГУ, два года проучилась в ординатуре и уже полгода работает в НИИТО. Любовь к хирургии была у нее с первого курса, а операционная — завораживала. — Хирургических специальностей много, но ни одна не привлекала меня так, как травматология. Был момент, когда мне казалось, что это направление мне не под силу, что это тяжелая мужская специальность, я не смогу, у меня не получится. После того, как я побывала здесь, в больнице, увидела, какие операции тут проводят, мне настолько понравилось, что я решила поступать именно сюда. Светлана — травматолог-ортопед, ее специализация — стопы, голеностопные суставы.



— Переломы нижних конечностей, лодыжки — самое частое, с чем обращаются. Голень — реже. Часто травмы пятки при падении с высоты, есть позвоночные травмы — тоже при падении с высоты или после ДТП, как следствие — повреждение нижних конечностей. Часто встречается Hallux Valgus, если проще — шишка на стопе. Деформированная кость мешает ходить, но люди даже не знают, что с ней можно что-то сделать. Пациенты приходят после переломов — неправильно срослись кости: например, сломал лодыжку и никуда не обращался. Мы исправляем последствия, в отличие от неотложной помощи.



В свободное время Светлана любит заняться чем-то активным: сходить в зал, побегать, зимой — покататься на лыжах или сноуборде Фото: предоставила Светлана Филатова

Бывает, у людей возникает недоверие, когда они видят перед собой молодого доктора: «Вы со мной ничего делать не будете». В таких случаях нужно поговорить с пациентом и наладить контакт. — Пациенты реагируют на меня по-разному — кто-то позитивно, кому-то интересно спросить, почему я выбрала именно это направление. С теми, кто говорит: «Я вам не верю», — нужно беседовать и объяснять, что я точно такой же врач, а возраст и пол не имеют значения. По пациенту сразу видно, чего от него ожидать. Можно войти в палату и понять, что тебя там совсем не хотят видеть.



Удивление — самое частая эмоция, которую выражают пациенты, когда заходят к Светлане в кабинет. Мужчины иногда пытаются флиртовать, заигрывать: — Не всегда мужчины понимают, где заканчивается пациент и начинается доктор. Нужно направить, объяснить, что симпатий и антипатий быть не может. Часто бывают недовольные пациенты — ведь не всегда лечение может идти по их плану. Личного общения быть не может — есть консультации, где я — доктор. Есть приемные часы, а в остальное время — операции, обходы пациентов. Доктор говорит, что каждая операция по-своему уникальна, потому что уникален каждый человек. Операция может длиться один час, может три часа, а может и дольше: — Самая долгая операция, на которой я была, длилась 9 часов. Тогда еще я училась в ординатуре и была ассистентом. К нам попала пациентка после ДТП, и ей буквально по частям собирали таз. Сейчас я что-то делаю самостоятельно, что-то под присмотром опытного коллеги. Процесс обучения идет всегда, а у врача, думаю, он идет всю жизнь.

Работать стоя тяжело, но Светлана говорит, что это дело привычки — спустя время уже не обращаешь на это внимания Фото: Александр Ощепков

Скорее встать за операционный стол — то, к чему идет каждый хирург. В первый раз трясутся руки, но с каждым разом приходит уверенность в собственных силах. — Есть страх и есть волнение, даже когда с тобой рядом опытный коллега. Бывают моменты, когда ты не знаешь, что делать. Тут главное — не впасть в ступор, привести свои мысли в порядок и продолжить работу или обратиться за помощью. Очень ценно, когда ты знаешь, что тебе помогут: иногда сложно самой принять решение. Мы каждое утро обсуждаем патологии наших пациентов, думаем, по какому пути пойти. Не бывает простых операций, каждая — это эмоции, ты получаешь удовлетворение, когда видишь положительный результат, — делится доктор с НГС. Уделить внимание каждому пациенту — сложно, особенно когда их больше десяти. Бывает, что некоторые не понимают, что кроме них у врача есть еще работа, но не обижаются. — Я переживаю за своих пациентов, особенно за длительных. Невозможно не переживать, главное — не пропускать через себя, нужно стараться держаться отстраненно и понимать, что есть они, а есть я. Нельзя самой переживать их боль, иначе ты быстро сгоришь эмоционально. Каждый со своей болью и со своей проблемой — невозможно это вынести.

За все время работы у Светланы ни разу не возникала мысль о том, чтобы сменить направление или уйти из медицины совсем

Фото: предоставила Светлана Филатова

— Если хотите достойную зарплату — лучше выберете другую профессию. В частных клиниках такие же врачи, но есть свои нюансы. Нужно понимать, что я в первую очередь делаю — лечу людей или зарабатываю деньги, — это дело совести, — говорит доктор.

Важно быть всегда в тонусе и понимать, что ты ответственен за то, что делаешь: речь идет о здоровье. Тем не менее врачи — тоже люди, они также могут уйти на больничный, тогда уже заведующий отделением решает, кто заменит доктора на операции и на приеме. — Я стараюсь высыпаться, больше отдыхать. Если есть возможность прогуляться полчаса после работы — обязательно это делаю, иногда жизненно необходимо пройтись и побыть наедине со своими мыслями. В выходные занимаюсь домашними делами, встречаюсь с друзьями, бывает, что хожу в зал. Мечтаю правильно питаться, а то с моей работой это невозможно. У меня сейчас меньше свободного времени, чем в ординатуре, — работа захватила.

В планах у Светланы защитить кандидатскую Фото: Александр Ощепков

Светлана замужем — живет вместе с мужем и котом. Доктор говорит, что на личную жизнь при желании всегда можно выделить время, даже несмотря на большой объем работы, — иногда это происходит в ущерб сну. Сейчас цель сибирячки — защитить кандидатскую и построить карьеру, а после можно подумать о детях:

