Школы для миллионеров. Создатель Lukse решила открыть свою школу с учителями из Англии (и она не первая)

Кампус с двумя колледжами в Бирмингеме, где работает Элли Тобин, британский международный консультант по образованию. Она помогает создавать английскую школу в Новосибирске

Фото: www.jcc.ac.uk

Создатель универмага люксовых брендов Lukse и сети Marmalato Ольга Гребенюк делает в Новосибирске международную школу с обучением на английском языке. В декабре она провела первую встречу с заинтересованными родителями. На нее из Англии приехала консультант Элеанор Тобин, которая 16 лет возглавляла международную школу в Токио и сейчас работает в Бирмингеме. Ольга Гребенюк не единственный предприниматель, который решил открыть частную школу в Новосибирске. Над своим Хогвартсом работает создатель «Марриотта» Александр Бойко, ещё один проект делает президент 2ГИС Вера Гармаш. Журналист НГС узнала, где и когда заработают престижные школы и сколько там будет стоить обучение.



Интерес Ольги Гребенюк к созданию собственной частной школы легко объясним. У них с супругом Тимуром Саттаровым трое детей, и они не хотят уезжать из Новосибирска ради их образования. Свой первый магазин, по словам Ольги Гребенюк, она открыла, учась на первом курсе экономфака НГУ, во многом благодаря тому, что имела международный бэкграунд — год обучения в американской школе.

— Сейчас у нас достаточно крупный бизнес. Проекты, связанные с девелопментом и недвижимостью. Бизнес развился, нарожали детей, и оказалось, что образование в городе нас не удовлетворяет. Многие вещи устарели и не отвечают потребностям будущего. Мы рассматривали разные варианты, в том числе уехать в другую страну, чтобы дать своим детям хорошее образование. Но так как это наш город, и он нам небезразличен, мы приняли решение открывать школу.

Над этим проектом команда Ольги Гребенюк работает более двух лет — они захотели сделать международную школу и привлекли очень серьезных консультантов. Обучение в школе, вероятнее всего, будет вестись по системе IB (International Baccalaureate) — это позволит выпускникам поступать в любые вузы мира. Параллельно прорабатывается российский вариант программы, чтобы дети могли получить образование по стандартам нашей страны.



Как рассказала предприниматель, сейчас они рассматривают 4 разных локации для школы. Оценивать их приехали консультанты из Англии. Они же помогут проработать финансовую модель, организовать учебный процесс и найти педагогов из Англии. Откроют международную школу в сентябре 2021 года.

В первый набор планируют взять детей от 3 до 11 лет — дальше школа будет расти вместе с детьми. Возрастную границу поставили только потому, что опасаются не набрать достаточного количества хорошо знающих английский язык школьников старше 11 лет.

Оценить стоимость обучения Ольга Гребенюк пока затрудняется — всё зависит от того, сколько в школе будет учеников, а также англоговорящих и русских учителей: — У нас нет цели получить сверхприбыль, мы будем стараться минимизировать стоимость обучения. В Москве образование в международной школе стоит 130 тысяч рублей. Я понимаю, что в Новосибирске нет таких возможностей. Определенное количество мест — около 20% — мы хотим сделать бесплатными для тех, кто не имеет возможности платить. На них будет конкурс.

Почему английские учителя поедут в Новосибирск

Все детали проекта Ольга Гребенюк пообещала рассказать через 2–3 месяца. Сейчас они прорабатывают их вместе с командой Элеанор Тобин, которая 16 лет возглавляла международную школу в Токио и была директором двух колледжей в Бирмингеме. Известный международный консультант приехала в Новосибирск общаться не только с командой создателей, но и с родителями. На встрече 11 декабря в отеле «Хилтон» она заявила о планах сделать лучшую школу в Новосибирске и однажды — в России. Появление такой школы она сравнила с открытием международного аэропорта — это привлечет в город людей.

Элли Тобин (на фото справа) согласилась участвовать в проекте, потому что ей понравилась позиция Ольги Гребенюк (на фото слева) — сделать школу для своих детей и развития города Фото: Елена Гурьянова

— Если вы никогда не были в международной школе, очень сложно объяснить, какое это прекрасное место. Это как объяснять вкус экзотического фрукта, — говорит Элеанор Тобин. — Я проверяла школы по всему миру. Я тренировала учителей по всему миру. В этом году я получила специальную награду от королевы, которую вручал принц Уильям. Я могу уверенно сказать, что дети в этих школах вырастают независимые, полные любопытства, уверенные в себе. Они могут общаться в мире без границ и культурных барьеров, и это очень особенная вещь. Я не встречала ни одного родителя, который сказал бы, что забирает своего ребенка из международной школы и отдает в государственную. Худшее, что может произойти, — ваши дети будут поправлять вас в английском.



Элли не сомневается, что английские учителя, которые работают в международных школах, поедут на работу в Сибирь, потому что они очень любят приключенческий образ жизни, энергичные и любопытные. ⠀⠀ Создатель «Марриотта» и президент 2ГИС тоже делают школы — каждый свою

На встречу команды Ольги Гребенюк с родителями пришел и известный бизнесмен Александр Бойко, который построил отель Marriott, бизнес-центр «Гринвич» и жилой квартал бизнес-класса «Жуковка». Он остался недоволен качеством образования своей внучки и строит частную школу в «Жуковке» в Заельцовском бору — футуристичное здание с амфитеатром, двумя бассейнами, огромным спортзалом-трансформером и прозрачными стенами.

Образовательный комплекс в «Жуковке» будет состоять из трёх блоков: школы на 528 мест, спорткомплекса и блока дополнительного образования (50 кружков и секций для 6 000 детей) с центром по переподготовке преподавателей



Фото: предоставлено Александром Бойко

Александр Бойко договорился с физматшколой НГУ о том, что они возьмут на себя 4 кафедры, и уже ведет работу, чтобы некоторым предметам обучали на двух языках. Это будет школа полного дня, работающая до 19:30. Для иногородних старшеклассников построят кампус, в котором дети смогут жить. Плата за частную школу составит около 56 тысяч рублей в месяц (564 тысячи рублей в год), при этом 10% детей бизнесмен обещает обучать бесплатно.



Уже в апреле 2020 года в ЖК «Жуковка» откроют детский сад, а с сентября обещают запустить начальные классы, 2 выпускных класса и колледж — в уже готовых блоках ЖК «Жуковка». Полноценно школа заработает, когда достроят футуристичное здание.

Лестница-амфитеатр не просто символизирует подъём к знаниям. Это место неформальных встреч, коворкинг и трибуна для школьных мероприятий Фото: предоставлено Александром Бойко

В компании 2ГИС тоже работают над собственной школой. Они обучают детей сотрудников в здании «Сан-Сити» на площади Маркса, но пока называют это «образовательные программы».

— Собственный внешний образовательный проект для школьников есть в планах компании, он находится в разработке. В частности, мы занимаемся формированием и обучением команды преподавателей, работаем над программой, — прокомментировала президент 2ГИС и мама троих детей Вера Гармаш. Хватит ли на всех миллионеров

Александр Бойко уверен, что состоятельных людей хватит на все частные школы. Правда, он отметил, что только 1065 семей в Новосибирске могут заплатить за такую школу, как у него или Ольги Гребенюк, столько, сколько это стоит. Поэтому без эндаументов (целевой фонд в организациях для некоммерческих целей), попечительских форумов и участия государства эти проекты невозможны. У Александра уже есть свои единомышленники — владелец «Сибирской хлебной корпорации» и отец пятерых детей Дмитрий Терешков работает вместе с ним над проектом и называет его «супершколой».



По оценке Александра Бойко, в 2016 году в школы Новосибирска пошли на 6,5 тысячи детей больше, чем было учебных мест, во вторую смену вынуждены были учиться 37,5 тысячи детей, а сейчас в нацпроекте «Образование» уже написано исключить трехсменное образование к 2025 году. Бизнесмен подсчитал, что в 2030 году в новосибирские школы пойдет 232 тысячи детей, а в прошлом году количество учебных мест снизилось со 151 тысячи до 128. — По нашим исследованиям, 60% родителей уже готовы платить за школу, правда, максимум 30% от семейного бюджета, — говорит Александр Бойко. — Ты будешь вынужден отдать детей туда, где 45 детей в классе, или будешь искать альтернативу. Каждый год в школы идет на 11 000 детей больше. Я построю школу на 600 детей, а надо каждый год на 11 000. Поэтому то, что мы делаем, — капля в море, — считает Бойко. Какие новые необычные школы будут бесплатными

Ряд девелоперов сейчас работают над необычными школами в своих микрорайонах. Свою «ЯШколу» делает застройщик микрорайона «Ясный берег». Здесь тоже решились на смелую архитектуру и придумали новые подходы к обучению — с опорой на межпредметные связи в изучении школьных предметов и большим количеством практических заданий. Школа будет государственной, то есть бесплатной. И здесь обещают избавить детей от домашних заданий за счет того, что это будет школа полного дня.

Так, возможно, будет выглядеть школа в «Ясном береге» Фото: предоставлено «Аква-Сити»

— Это будет образовательный комплекс, который включает детский сад и школу. Бассейн, стадион, двухуровневая библиотека, поточные аудитории, большой лабораторный комплекс и самый современный фасад от немецкого архитектора. На сегодня есть эскизный проект, планировочные решения, приступили к реализации проектной документации. Школу построят в 2021 году, запуск учебного процесса намечен на 2022 год, — говорит Владислав Бурмистров, исполнительный директор «Аква-Сити», компании-застройщика «Ясного берега».

За свои деньги решил построить школу стоимостью 1,34 миллиарда рублей девелопер коттеджного поселка «Пригородный простор» Алексей Кузнецов — он спроектировал учебное заведение на 1775 детей. По его оценке, это будет самая большая школа за Уралом — площадь здания составит 27 тысяч квадратов, как оба терминала аэропорта Толмачёво. К ней будет примыкать парк с лесом. Школа предполагается полного дня пребывания, с 8 до 18, с полным комплексом обязательного и дополнительного образования, секций и кружков. В здании будет 6 спортивных залов, тренажерный и танцевальный залы, информационный центр-библиотека, автошкола и лаборатории. Как сообщил Алексей Кузнецов, обучение в школе будет бесплатным, а для учителей он построит рядом квартал с комфортными однокомнатными квартирами. Как сейчас с местами в школах Новосибирска В Новосибирске не хватает мест в школах — среди родителей стало нормой занимать с ночи очереди на запись детей в первые классы. Участились и суды за купленные прописки ради обучения детей в престижных школах. Недавно мама отчисленной за это первоклашки пожаловалась Путину. 11 сентября 2018 года новосибирская школа № 207 на Родниках начала учить детей в три смены — в мэрии уверяли, что это не так. Но, как рассказывала директор школы № 207 Валентина Вержук, с начала этого учебного года в школе ввели третью, а также промежуточную смену. Также в сентябре 2018 года мы сделали репортаж из школы на МЖК, где учится в два раза больше школьников, чем положено, а занятия приходится проводить в холлах. Директор школы № 194 Ольга Буторина тогда сообщила, что школа, рассчитанная на 780 учеников, вынуждена принимать 1730 детей. В этом году только первоклассников в школе набралось на 10 классов — дошли до литеры «К».