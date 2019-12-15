«Она вполне может решать, с кем ей жить»: читатели НГС — о 15-летней девочке, которую суд решил вернуть биологической матери

Марина Щепотина Фото: Густаво Зырянов

Читатели НГС активно обсуждали историю 15-летней Марины Щепотиной, которую по решению Кировского районного суда Новосибирска возвращают к биологической матери спустя 12 лет. Сама девочка хочет остаться в семье, в которой живёт. НГС выбрал 10 комментариев, в которых новосибирцы особенно ярко выражают своё мнение по поводу сложившейся ситуации. «Не обязаны учитывать интересы детей?» — А разве органы опеки не обязаны учитывать интересы детей? Девочке уже 15 лет, и она вполне может решать, с кем ей жить, — по закону, между прочим. Если подросток не хочет признавать свою биологическую мать, не хочет жить с ней, то почему это не учитывается тем же судом? То есть ребенку хотят создать неблагоприятные условия жизни, нанести вред психике, — так получается, — пишет Лариса.

Считаете ли вы, что девочка должна сама решить, с кем ей жить?

«Суд должен быть на стороне ребёнка» — А зачем вообще паспорт давать в 14 лет, если в 16 за себя ребёнок ничего не решает? Суд должен быть на стороне ребёнка, а не на стороне биологической матери. И вообще зачем ей понадобилась дочь, если столько лет не нужна была? Где работает эта родная мамаша, чем занимается??? Быть может, это её многоходовочка и берёт её обратно с какой-то целью? Соседей, знакомых опросить надо, — считает пользователь Фиалка.

Нужно ли опросить знакомых и соседей, на ваш взгляд?

«Мама родная не получит в довесок к дочери ничего» — Очень странное отношение людей к совершенно не понимающим истинной причины поведения каждого. Судей обвиняете, мать обвиняете, все вы такие добрые, не зная всех обстоятельств, да и кто их может знать? Потому и разбираются соответствующие органы. Квартиру власти не хотят давать девочке, но тётя за что бьётся? Ведь девочка большая — сама может решить. Тогда тётя-опекунша (даже не приёмная мать) должна быть в стороне, решать могут без неё? Но мать родная должна дать право девочке, а опекунша не доверяет девочке и сама бьётся за право быть опекуншей, чтобы получать прибыль (пусть малую) и помощницу в хозяйстве, потом и квартиру, ведь девочка-сирота под опекой тёти? Обязаны дать сироте (при живых родителях) квартиру? Для тёти? Мама родная не получит в довесок к дочери ничего, кроме её самой, своей дочери, но дочь хочет вернуть, — рассуждает гость из прошлого.

Согласны с автором комментария?

«Тут всё проще пареной репы» — Тут всё проще пареной репы. Всё дело в опекунских деньгах. Пришло распоряжение сверху оптимизировать выплаты этих опекунских. Вот и выполняют распоряжение. Органы опеки отыскали биомамашу, которой дочь на фиг не нужна. Под это дело показали фиктивную квартиру, — уверен наивный.

На ваш взгляд, это оптимизация опекунских выплат?

«Девочка уже паспорт получила!» — Девочка уже паспорт получила! Уголовную ответственность уже нести может, а мнение своё высказать, значит, нельзя? Смысл вообще забирать ребенка, ей через два года уже 18? — пишет Вив.

Есть ли смысл забирать девочку, которой через два с небольшим года исполнится 18 лет?

«Если будет петиция, я подпишу!»

— Марина разумнее взрослых. Девочка, держись. Если будет петиция, я подпишу! — поддерживает девочку Гостья.



Нужна ли петиция, на ваш взгляд?

«Спихнуть ребёнка биологической матери и снять с очереди»

— Вся проблема в том, что Кировской администрации необходимо выделить квартиру Марине, поэтому администрация и сговорилась вовремя спихнуть ребёнка биологической матери и снять с очереди на жильё, — замечает al71.

Согласны с тем, что всё это делается якобы для того, чтобы не давать девочке квартиру?

«Органы опеки стали не органом защиты детства»

— Много информации вижу по работе органов опеки. Давно копилось своё мнение, возмущение по конкретным (подобным) случаям, когда решения принимаются вопреки здравому и человеческому смыслу. Думал, что это отдельные, частные случаи, но вот на пороге седьмого десятка лет делаю однозначный вывод. Органы опеки в настоящее время стали не органом защиты детства, а матёрым, мощным бюрократическим органом. Основная задача — найти формальные юридические основания для уменьшения своей конкретной, порой сложной (душевной, гуманной), работы. И почему-то это повсеместно по всей стране. Прошу извинить отдельных, неравнодушных работников этой службы. Но дело в том, что они не выживают в этой сфере. Система их «съедает», — возмущается Дед.

Согласны с мнением, что органы опеки больше не «защищают детство»?

«Кровная мать не была лишена родительских прав»

— Так кровная мать не была лишена родительских прав, а только ограничена по суду. Это подразумевает, что если обстоятельства ограничения прекратились, то кровная мать и подала заявление. Суд рассмотрел — да, обстоятельства изменились — и снял ограничение. То есть надо было изначально лишить прав, а не ограничивать. Поэтому сопли-слёзы на суде не рассматривались и не анализировались, а чётко рассматривались с линейкой те обстоятельства, которые послужили причиной ограничения. Их нет — вертай ребёнка назад. Пусть ребёнок живёт где пожелает, но опека приёмной по решению суда ничего платить не будет — с каких щей, если восстановили кровную в правах. Вот и пусть приёмная теперь на волонтёрский правах безвозмездно и содержит, коль такая любовь у них, — описывает ситуацию пользователь с ником ///Фсс на.

Разделяете мнение автора этого комментария?

«Теперь обратно забирают — как игрушку» — Сначала передали ребёнка, теперь обратно забирают — как игрушку. Разве так можно органам делать? Какой смысл тогда брать приёмного ребёнка, если в любой момент его могут обратно забрать, — задаёт вопрос Весь интернет.

Возмущаетесь ли вы по этому поводу?

Ранее НГС писал, как новосибирцы активно обсуждают увольнение учителя, которая за ухо вывела ребёнка с урока.