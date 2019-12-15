«20 лет, у меня было 150 девушек». Репортаж с кастинга на «Дом-2» в Новосибирске — кто и зачем пришел

На кастинг записались около 80 человек Фото: Густаво Зырянов

В субботу, 14 декабря, в баре «Синий иней» прошёл отбор новых участников на реалити-шоу «Дом-2». Кастинг в «Дом-2» — это как маршрутка: встретить там можно кого угодно, от студента-ботаника до чёткого парня с района. Правда, до конечной остановки доедут далеко не все. И да — деньги платить в этой маршрутке совсем не надо, тебе самому ещё заплатят. Корреспондент НГС побывал на кастинге и узнал, кого отправят обратно домой ещё на отборочном этапе.

Днём на кастинг пришло немного людей, большинство стали подтягиваться только к вечеру Фото: Густаво Зырянов

Отборочные туры на «Дом-2» в городах России, как уточнил кастинг-директор Евгений Шабалинский, идут каждые 2–3 недели: в Новосибирске это уже второй. Предварительно заполнили анкеты на сайте около 80 человек. Но к обеду пришли всего десять.



— С утра в субботу молодёжь обычно спит. К вечеру все подтянутся. Мы тут до 20:00, — заметил Евгений Шабалинский. — Нам нужны интересные люди. У них должен быть богатый внутренний бэкграунд. Как правило, такие люди к нам и попадают: у них в жизни всегда что-то происходит. Он, например, пошёл купить хлеба, а уехал в Рио-де-Жанейро. Это такие люди, которые на ровном месте находят себе приключения.

Кастинг-директор Евгений Шабалинский Фото: Густаво Зырянов

Особых требований к тем, кто приходит на кастинг, не предъявляют. Возраст — не меньше 18 лет. Правда, при отборе девушки-менеджеры довольно быстро разворачивали домой всех, кто подошёл к отметке 30 лет или перешагнул её.

Елена Медведева (слева) и Анастасия Воеводина Фото: Густаво Зырянов

Две подруги — Анастасия Воеводина и Елена Медведева, обе не замужем, у каждой по двое детей — пришли на кастинг, чтобы попасть в проект и найти свою любовь. Обе — блогерши и модели. Анастасия помимо прочего снимается в новосибирском художественном фильме про моделей «Моника» и жаждет пиара. Её подруга Елена занимается кроссфитом с лёгкой атлетикой и думает внести в проект немного спорта. «Хочется, чтобы девчонки были не просто худые тощие палочки, а с подкаченными жопками», — улыбается Елена.



— Что? Анастасия, вам же 34 года! — кастинг-менеджер смотрит в анкету блогерши и в недавнем прошлом победительницы местного конкурса красоты.

— Зато мне 28. А 28 — это нормально? — уточняет из зала подруга Анастасии.

— Ну, 28 это — не 34, — успокаивает вторую блогершу менеджер.

— А я думала, прокатит… Расскажите всем на НГС, что тут берут только до 26, пусть ваши комментаторы поднимут шум, — расстроенно замечает Анастасия.

Этот участник покинул кастинг очень быстро: сразу после того, как менеджер увидела в анкете, что ему больше 30 лет Фото: Густаво Зырянов

— Есть люди, которых и в 35 можем взять. А вот недавно заводили на проект человека в 45 лет — эксперимент такой. До этого он был в «Доме-2» приглашённым экспертом-психологом. Месяца два пробыл на проекте и где-то давал жару получше, чем молодые… Но, к сожалению, не остался. Как-то вот на длинную дистанцию возраста у него не хватило. Огонёк через месяц закончился, — улыбается кастинг-директор.

Не взять на проект могут не только из-за возраста. 19-летний тату-мастер Сергей не скрывает, что пришёл на «Дом-2» за пиаром. Корреспонденту НГС рассказал, что недавно хорошо забил (в прямом смысле) одного человека, после чего попал на месяц в психиатрическую больницу. Но почему-то на просьбу кастинг-менеджера рассказать про самый безбашенный поступок, Сергей вспомнил другую историю: как пьяный набил (уже в другом смысле — сделал тату) клиенту на затылке мужской половой орган. Правда, клиент сам об этом попросил. Поэтому в чём тут безумство именно Сергея — непонятно. Кастинг Сергей не прошёл. Не впечатлил девушек, отбирающих будущих участников проекта.

Некоторые приходили небольшими компаниями Фото: Густаво Зырянов

— Проект просто показывает человека таким, какой он есть. Если человек творил дичь за проектом, то он и на проекте, скорее всего, такое же творить будет. Мы их не развращаем, это люди такие приходят. А люди разные бывают. И мы показываем все срезы: у нас заводят людей и с двумя образованиями, а есть и те, кто всего 9 классов закончил, — кастинг-директор Шабалинский пытается опровергнуть расхожее мнение, что «Дом-2» отупляет.

На кастинге можно было увидеть совершенно разных людей Фото: Густаво Зырянов

В помещение заходит немного тревожный парень крепкого телосложения в тёмной куртке и вязаной шапочке. Под шапочкой — короткая стрижка. Таких иногда называют «парнями с района».

— Здравствуйте. Вы на кастинг? — менеджер поднимает взгляд на очередного вошедшего посетителя.

— Мы? Понятное дело. А че народу-то нет? — окидывает Тревожный взглядом зал.

— Берите анкету, заполняйте, — продолжает вежливо менеджер.

— А вот я заполню анкету и че, долго будет? — продолжает выяснять Тревожный.

— Думаю, в вашем случае недолго, — вежливо подчеркивает менеджер.

Кастинг-менеджер Александра уверяет, что умеет общаться даже с неадекватными людьми, если такие появляются Фото: Густаво Зырянов

Тревожный оказался 20-летним строителем. Пришёл с другом. Тот его просто сопровождал, а потом сфотографировал для «ВКонтакта». В анкете строитель указал, что имел секс со 150 девушками. В зтом сильно засомневалась кастинг-менеджер, проводившая собеседование.



— Вы — обычный парень. Вам сейчас надо как-то проявить себя. Не можете? Что у вас есть такое, что может других заинтересовать? Расскажите… Не знаете? Значит, ничего нет. А как же вы тогда познакомились с таким количеством девушек? Когда вы успели? Вам 20 лет! Это ж надо было чуть ли не каждый день знакомиться и заниматься сексом. И всё время с новой. Или они все были страшные? — не унималась кастинг-менеджер.

Строитель, как и тату-мастер, тоже не выдержал «экзамен» и удалился домой. Выходя из зала он с каким-то облегчением выдохнул и нарочито громко попрощался.

Больше всего людей пришли испытать судьбу и попытаться попасть на «Дом-2» ближе к вечеру Фото: Густаво Зырянов

В какой-то момент в помещении появилась женщина — как она сама себя представила — самый главный зритель «Дома-2». Пришла просто посмотреть. Зовут её Катерина Шеркунова, и она, как похвалилась, даже участвовала в 2011 году в шоу Андрея Малахова про «Дом-2».

— Я работаю спасателем в аквапарке. Смотрю «Дом-2» все 15 лет. Ходила на кастинги года четыре — меня не брали. Но мне 48 лет вообще-то. Благодаря «Дому-2» я познакомилась с матерью Влада Кадони, дошла до «Битвы экстрасенсов». Но я не просто тупо смотрю. Сначала мне не нравилось, что там курят, — курилки убрали. Телевизор, можно сказать, со мной разговаривает… Этот проект будет идти ровно столько, сколько я хочу. Вот три позиции: «Единая Россия», Путин и «Дом-2». Если вы хотите, чтобы этих трёх позиций не было, желайте мне смерти. Вот честно говорю, — категорично и совершенно серьёзно заявила корреспонденту НГС женщина и вышла на улицу.

«Самый главный зритель» шоу «Дом-2» Катерина Шеркунова (в центре) Фото: Густаво Зырянов

Из всех, кого удалось увидеть на кастинге корреспонденту НГС, наибольшее впечатление произвёл молодой человек в розовом халате и такого же цвета шапочке. Представился он как «Куча Спагетти». И рассказал, что в прошлом был киберспортсменом, а теперь — рок-музыкант, который умеет «зажигать» на выступлениях публику. На предложение зажечь сейчас, парень в розовом халате вылил на себя воду и громко поприветствовал воображаемых зрителей. «А по жизни я люблю трахаться», — заметил Куча Спагетти и повторил весь рассказ о себе на видео, которое решила записать кастинг-менеджер.

Эпатажного парня записали на видео Фото: Густаво Зырянов

— Если мы видим, что это тот человек, которого мы искали, — то покупаем ему билет, он приезжает, и всё. С того момента, как мы сказали человеку, что он утверждён на заход, все дальнейшие затраты несём мы. Даже если участники шоу на голосовании сказали, что он им не подходит, мы покупаем билет и человек уезжает обратно. По условиям содержания — это как лагерь для… Как пионерский лагерь для взрослых, — говорит Евгений Шабалинский.

Проходит собеседование: кастинг-менеджер на фото справа Фото: Густаво Зырянов

— А супруга ваша смотрит «Дом-2»? — спрашиваю у кастинг-директора Шабалинского, замечая обручальное кольцо на пальце.

— Нет… Ну, она в принципе не смотрит телевизор. Но у меня зато смотрит теща, смотрит её бабушка...



А вы смотрите «Дом-2»?