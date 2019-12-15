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Попрощайтесь с картошкой и курицей: какие еще продукты вы зря разогреваете

Всю жизнь мы греем эту еду, а оказывается, что так делать нельзя

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Сколько нарушений на этом изображении видите вы?

Сколько нарушений на этом изображении видите вы?

Некоторые блюда мы продолжаем греть третий и даже пятый раз, не подозревая, что от еды в них уже ничего не осталось. Смотрите, чем это может для вас закончиться.

Разогрел картофель — жди острого отравления

Недавно мы выяснили, что далеко не каждый готовит картошку правильно, и отделили полезные корнеплоды от вредных. Теперь настало время узнать еще и о том, что мы зря её разогреваем. Отварной картофель из холодильника лучше добавить в салат или съесть его холодным, чем повторно разогреть и съесть. А жареную картошку лучше всего вообще готовить на один раз (просто нам сложно представить, в каком салате она будет выглядеть уместно).

Если долго хранить картошку, в ней могут развиться бактерии, провоцирующие ботулизм. Это острое токсикоинфекционное отравление может даже поразить нервную систему. Кроме того, при повторном нагревании распадается входящий в состав картофеля крахмал, исчезают полезные вещества, вкус, запах и структура, а пищевая ценность вообще сводится к нулю.

— Любая пища в результате излишнего перегрева может накапливать канцерогенные вещества, — поясняет заведующая кафедрой технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова. — Создаются благоприятные условия для возникновения ряда химических реакций, которые могут вызывать накопление канцерогенных веществ.

Если добавить в жареную картошку мясо или грибы, то в блюде появятся еще и жиры, в которых при каждом новом разогревании будет увеличиваться количество канцерогенных веществ.

Курица «тяжелеет» при каждом разогревании

Как и многие другие продукты, курицу лучше всего готовить на один раз. Если вы не рассчитали силы и приготовили в духовке целую тушку, а осилили только половину, в следующий раз куда полезнее будет съесть птицу холодной — например, сделать себе сэндвич. Чем чаще будете подогревать, тем меньше полезного в ней останется.

— Любое мясо состоит из белков, а это аминокислоты. Получается, что любая тепловая обработка вызывает денатурацию белка и определенный распад аминокислот, — говорит Ольга Чугунова. — Денатурация белков ведет к тому, что мясо уплотняется. Это естественный процесс, который происходит при кулинарной обработке, но злоупотреблять этим не стоит.

Иными словами, денатурация — это нарушение природной структуры белка, важным источником которого является куриное мясо. И при каждом новом разогревании структура белка продолжит меняться, а мясо будет становиться все тяжелее для усвоения. А это — прямая дорога к гастриту и проблемам с желудочно-кишечным трактом.

С каждым разом в курице будет оставаться все меньше пользы

С каждым разом в курице будет оставаться все меньше пользы

Разогретые повторно грибы = вздутие живота

Грибы в принципе считаются тяжелой для усвоения белковой едой. Больше всего белка встречается в сушеных грибах. Из-за высокого содержания хитина полезные вещества из этих продуктов плохо усваиваются, а сами грибы слабо перевариваются в желудке, поэтому их лучше ограничить людям, страдающим колитами и гастритами. При повторном нагревании, так же как и в случае с курицей, меняется белковая структура, что приводит к вздутию и проблемам с пищеварением. Что делать с грибами, которые остались в холодильнике? Есть много рецептов соусов, куда они пригодятся. И это будет лучше, чем повторно их разогревать.

Рис — отравление и инфекции

В свежеприготовленном рисе вы найдете витамины группы В, кальций, магний, натрий, фосфор, калий. Содержащиеся в рисовых блюдах полезные вещества помогают сделать здоровой кожу и вывести лишнюю жидкость из организма. Но при этом рис лучше съедать сразу. Потому что это питательная среда для размножения бактерий. Также существует риск, что повторное разогревание не уничтожит возникшие микроорганизмы, а только повлечет за собой отравления и инфекции.

Сделать себе горстку еды дело пяти минут, но мы готовим на неделю вперед<br>

Сделать себе горстку еды дело пяти минут, но мы готовим на неделю вперед

Пельмени можно греть! (Но только на сковороде)

На фоне всего остального пельменный вердикт выглядит даже несколько удивительно. Вы (о чудо!) можете разогревать и поджаривать сваренные раньше пельмени на сковороде. На голодный желудок легко не рассчитать свои силы, вывалить половину пачки в кастрюлю и только потом понять, что переборщили, а выкидывать жалко. Спокойно убирайте их в холодильник, чтобы попозже пожарить.

— При условии тепловой обработки в достаточной степени, чтобы прожарить продукт как следует. Ведь здесь это связано с тем, что пельмени были сварены, — поясняет Ольга Чугунова. — Этот продукт будет восполнять дефицит в основных макроэлементах. Конечно, витаминов там не будет. Ни в свежих пельменях, ни в разогретых. Там есть белки, жиры, углеводы и калории. Они необходимы для нормальной жизнедеятельности организма, как и вода. Но надо помнить, что пельмени — тяжелая пища.

Специалисты не торопятся говорить, что пельмени однозначно вредны, объясняя это тем, что любая еда полезна в разумных количествах. Старайтесь разнообразить свой рацион и не берите пельмени в столовых, если подозреваете, что они уже изрядно залежались на витрине.

Супы — только после морозилки

В домашних условиях вы не приготовите суп на один раз, как бы ни старались. И кажется, все уже выучили, что греть всю кастрюлю каждый раз не стоит — повторный разогрев только провоцирует благоприятную среду для развития микроорганизмов. А вот относительно недавно запасливые хозяйки тут и там стали делиться лайфхаками, как заготовить супы на год вперед — варишь, разливаешь его по контейнерам и бросаешь в морозилку до лучших времен. К такой идее можно относиться скептически, но это действительно работает.

— Это определенный способ консервирования с помощью холода. Вы ведь суп приготовили, разлили и заморозили. То есть он не хранился у вас в холодильнике, — разъясняет Ольга Чугунова. — Другое дело, если он простоял два дня, и только потом вы опомнились, решили заморозить, а потом снова размораживаете и варите — здесь уже ничего хорошего.

К слову, к заморозке тоже надо подходить с умом. Разберем на примере мяса. Если замораживание происходит медленно (а в домашних холодильниках так случается чаще всего — вы же не ставите их на -70 градусов), содержащаяся в продукте вода превращается в кристаллы, которые разрывают мышечную ткань. Из-за этого при размораживании произойдет существенная потеря сока. По-другому работает шоковая заморозка — в этом случае образуется много мелких кристаллов и распределяются они равномерно. В дальнейшем это позволяет получить более качественный продукт. Обидно только, что в домашних условиях такого не сделать.

То же самое касается овощей и ягод. Замороженная клубника на прилавке может выглядеть сколько угодно красиво, но при размораживании теряет товарный вид. Все потому, что вода при низких температурах разрушает клеточные стенки, а изначальная текстура при оттаивании не возвращается. Если вы начнете размораживать ягоды и овощи в микроволновке, то еще и не досчитаетесь потом в них полезных витаминов. Микроволны разрушат витамин С в клубнике, вишне и клюкве, трансформируют соланин в баклажане, сделав его максимально ядовитым. В малых количествах, конечно, ничего страшного, но лучше не рисковать.

Мало кому удается каждый день готовить свежий завтрак, обед и ужин

Мало кому удается каждый день готовить свежий завтрак, обед и ужин

Детские смеси — только на водяной бане

Насчет детских смесей всё не так однозначно. За временем кормления ребенка не всегда уследишь, а кипятить воду и оперативно остужать ее в морозилке — только технику портить. Поэтому у молодых родителей всегда есть под рукой прохладная кипяченая вода. И разогревать смесь стоит на водяной бане. А вот в микроволновке этого лучше не делать. И касается это не только уже разведенной смеси, но даже воды.

— Волны изменяют структуру водной части. Есть риск неполноценности и неусвоения пищевой продукции, — объясняет кандидат медицинских наук, диетолог Татьяна Мажаева. — Детское питание должно быть максимально приближено к естественным условиям. Оно и без того подвергается достаточно большой обработке, чтобы получилась подходящая структура и качественный, подходящий по микробиологической и химической безопасности состав.

То же самое правило работает для грудного молока. Дело еще в том, что некоторые аминокислоты, входящие в состав молока и смеси, под воздействием микроволн преобразуются в специфические изомеры, вредные для почек и токсичные для нервной системы.

Еще пара строк о микроволновке

Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению. Кто-то говорит, что микроволновое излучение безопасно, другие заверяют, что это вредно и портит продукты. Но мировая практика показывает, что этими печками пользуется большинство. И здесь большую опасность представляют не сами волны, а посуда, в которой вы разогреваете еду.

Разогреваете на работе домашнюю еду в пластиковом контейнере? Убедитесь при покупке, что на нем есть значок «разрешено для использования в микроволновке». 

— Постарайтесь использовать только ту посуду, что предназначена для микроволновки, — советует Татьяна Мажаева. — Потому что в разной посуде есть краски, которые содержат металл, свинец. Они могут мигрировать в пищевую продукцию. Поэтому всегда читайте руководство.

Содержащиеся в таких контейнерах вещества отрицательно влияют на эндокринную систему, что со временем приводит к серьезным проблемам со здоровьем — аутоиммунным заболеваниям, астме, ожирению и даже некоторым видам рака. И опасность подстерегает не только в пластике.

Кстати, некоторые продукты могут быть вредными, даже если вы их и не разогреваете. Что скрывает ваша любимая еда, мы рассказываем каждую неделю в рубрике «Интересно про еду». Ведь чем здоровее вы будете, тем больше полезного успеете прочитать.

А что из перечисленного вы всегда разогреваете?

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    едамикроволновкаРецепты и советы
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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Фото пользователя
    15 дек 2019 в 11:42

    Вывод. Питайтесь дошираком. Безопасно

    15 дек 2019 в 11:36

    Как страшно жить! Грели, греем и будем греть всё подряд, диетологов слушать - голодным останешься.

    Фото пользователя
    15 дек 2019 в 11:38

    В тех курицах ,которых сейчас продают в магазинах- вообще ничего полезного нет, поэтому какая разница один раз разогрел или два..Когда нет ничего полезного, то и потерять нечего😉 Индейку если только -единственное мясо, которое ничем не пичкают..