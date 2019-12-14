Ослепительные итоги года: 10 самых красивых девушек со всей России

Максимальная концентрация красоты в одной подборке Фото: mizernaya_sofi, kartushinaoxana, leraabugaeva / Instagram.com



Сегодня в Лондоне выберут самую красивую девушку мира. Россию на конкурсе представляет 20-летняя Алина Санько, болейте за нее с 17:00 мск. А в большинстве российских городов конкурсы красоты уже прошли, так что давайте познакомимся с новыми мисс и миссис через их инстаграмы. Они учат ходить от бедра, делать некрасивые, но полезные сырники, рассказывают, как худели и что делали, чтобы победить соперниц. Алина Санько, «Мисс Россия»

Главную красавицу страны зовут Алина Санько. В апреле она получила корону конкурса «Мисс Россия», а вместе с ней — три миллиона рублей и возможность представлять страну на международных конкурсах красоты. Возможно, сейчас вы смотрите на будущую «Мисс мира».



Алине 20 лет, она из Азова Ростовской области и учится на третьем курсе архитектурного факультета Государственного университета по землеустройству. В модельный бизнес девушка пришла недавно: в феврале снялась для каталога одежды, а уже через два месяца стала самой красивой девушкой страны.



София Мизерная, «Мисс Ростов»

В Ростове-на-Дону тем временем своя королева красоты — это София Мизерная. В мае она стала «Мисс супермодель Вселенной», а в сентябре получила приз городского конкурса красоты. Девушка рассказывает, что стать моделью ей никогда никто не предлагал, а с детства у нее было другое увлечение — гимнастика. Кстати, связать жизнь со спортом девушка все-таки планирует: после модельной карьеры займется тренерской. В интервью 161.RU София рассказала, на какие съемки никогда не согласится:

— Больше всего не хочу сниматься в нижнем белье или в купальнике на морозе, это же ужас, никогда не решусь, надо раздеться на холоде еще и позировать и лицо не кривить.

Оксана Картушина, «Мисс Волгоград»



Главную красавицу соседнего Волгограда зовут Оксана Картушина. Скромная девушка с идеальными параметрами 90–60–90. Оксана росла в строгих казачьих традициях, поэтому заниматься модельным бизнесом и тем более участвовать в конкурсах красоты не планировала. Но раз выпал случай, то отказываться не стала.

В инстаграме казачки фотографий в купальниках вы не найдете, зато есть снимки на природе. Дарья Захарова, «Мисс Архангельск»



Королеве красоты Поморья 22 года, у нее есть диплом социолога и идеальная внешность. Но стройной красоткой, признается Дарья, она была не всегда: в интервью перед конкурсом «Мисс Архангельск» девушка рассказывала, как ей пришлось бороться с лишними килограммами:

— Пик пришелся на 60 кг, в тот момент я поняла, что нужно брать себя в руки. Я отказалась от всего «мусора», что засоряет нам организм: фастфуд, газированные напитки, пакетированные соки, соусы, сосиски, колбасы, хлебобулочные изделия, роллы. Жарю исключительно сырники и то на кокосовом масле. Выглядит, конечно, пугающе, но, если так подумать, это же действительно вред, — рассказывает модель.



В инстаграме Дарьи полно фотографий из жизни: с защиты диплома, городских мероприятий, из шоурумов и салонов красоты.

Анна Харисова, «Мисс Самара»

19-летняя Анна из Самары говорит, что ее отличительная черта — это упорство, с которым она добивается своих целей. Судя по всему, девушка не врет, раз кроме короны «Мисс Самара» у нее звание финалистки конкурса «Мисс Россия» и контракты с несколькими модельными агентствами. Татьяна Политова, «Мисс Башкортостан»



Самая юная и необычная участница нашего рейтинга. Корона «Мисс Башкортостан» досталась Тане, когда она училась в 11-м классе. Но это не первый конкурс красоты: в прошлом году девушка стала «Мисс Уфа». Похоже, у моделей серьезная конкурентка, ведь останавливаться на достигнутом уфимка не планирует. Школа окончена, а значит, можно полностью уйти в покорение модельных подиумов. Тем более у девушки для этого есть все данные.

Валерия Бугаева, «Мисс Новосибирск»



Студентка юридического факультета этой весной примерила корону конкурса «Мисс Новосибирск». Модельные съемки для Валерии сегодня — дело такое же обыденное, как и штурм законодательных актов. Но последнее, по словам красавицы, нравится всё же больше.



— Я успела попробовать себя в различных проектах, начиная от танцев и спорта, заканчивая конкурсами красоты. Но ничего так не возбуждает во мне столь бурный интерес, как познание законов и история государства.

Виктория Вершинина, «Мисс Екатеринбург»



На конкурс красоты Виктория пошла сразу после того, как вернулась на Урал из Петербурга — там она училась на маркетолога. Правда, в профессии она себя не видит: мечтает открыть собственную школу английского языка, ведь когда-то это был ее любимый школьный предмет. А вот менталитет Виктории больше нравится русский — в интервью Е1.RU девушка призналась, что во время непродолжительной учебы за границей ей не хватало русской души.

О чем она не мечтает — так это о том, чтобы стать звездой Instagram. Хотя фотографии в ее профиле есть очень даже горячие! Наталия Bertolini, «Королева Ярославля»



В Ярославле первой красавицей стала яркая и непредсказуемая Наталия Bertolini — капитан группы поддержки «Грация». Год у нее вообще выдался насыщенным: кроме короны конкурса красоты «Королева Ярославля» она получила еще премию «Instagram года» и успела выйти замуж. После этого фотографии в ее профиле стали чуть менее откровенными, но 76.RU собрал все самые сексуальные в одном материале. А светскую жизнь девушка не оставила — ее по-прежнему можно встретить на всех главных вечеринках города.



Дарья Мельникова, «Мисс Нижний Новгород»

Самая красивая девушка Нижнего Новгорода Дарья Мельникова не только победила в городском конкурсе в этом году, но и приняла участие в конкурсах «Мисс Россия», «Мисс офис» и «Краса России». На последнем красавицу обделили — не дали ни одной номинации.

— По словам критиков, мне не дали никакой номинации из-за того, что я участвовала в конкурсе «Мисс Россия — 2019», который у них считается конкурентом, — рассказала Дарья Мельникова порталу NN.RU. — Мне это решение жюри просто смешно. Я понимаю, что этим хотели в какой-то степени меня задеть.

Чья мисс лучше?