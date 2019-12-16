Группа разбора: показываем «зимние» ошибки водителей на примере недавних аварий

Зимой заносы возникают в разы чаще, чем летом Фото: Фото: Stability Control / YouTube

Рецепт зимних ДТП очень прост: нужно ездить как летом, резко и самовлюблённо, и всё рано или поздно случится. В сегодняшней подборке аварий — классические зимние ДТП, три из которых привели к тяжёлым травмам участников.

Nissan Wingroad раскачало в повороте

Видео: камеры компании «Интерсвязь»

Эта авария произошла в Челябинске: женщина за рулём Nissan Wingroad бодро проезжала перекрёсток, когда машину сорвало в занос. Справиться с ним женщина не сумела: машину выбросило на тротуар, где она снесла трёх пешеходов.

Занос — скольжение задней оси автомобиля — опасен своей непредсказуемостью. Машину сначала раскачивает, как маятник, а затем выбрасывает из полосы.



Склонность к заносу зависит от конструкции и настроек автомобиля, но при определённых условиях сорваться в такое скольжение может почти любая машина. В народе популярен миф, что к заносу склонны только заднеприводные автомобили, но это верно лишь для «силовых заносов», которые водитель провоцирует сам за счёт избыточной тяги. В остальном склонность к заносу определяется множеством факторов, включая настройки подвески, поэтому переднеприводные машины могут быть подвержены ему в той же мере.

Основные причины заноса — это высокая скорость движения и чрезмерная резкость манёвра. Опытные водители зимой стараются всё делать максимально плавно, двигаясь по пологим траекториям и с запасом на ошибку. Занос можно спровоцировать, например, резко бросив газ в повороте: разгруженная задняя ось нередко начинает скольжение. В автошколах объясняют правила борьбы с заносом (вывернуть руль в его сторону), но в реальности эти знания мало помогают. Чтобы подавить занос, нужен навык, который тренируют на практике в школах контраварийной подготовки. Например, недостаточно просто вывернуть руль в сторону заноса: нужно ещё вовремя возвратить его в нулевое положение, иначе разовьётся занос в обратном направлении — на видео выше хорошо виден этот момент. Кроме того, даже водитель с навыками контраварийной езды не всегда ездит в режиме максимальной концентрации, а в случае с заносом даже небольшое промедление критично. Уповать на свои навыки может разве что профессиональный дрифтер, остальным лучше избегать заносов в принципе.



Занос на ровном месте

Видео: читатель NGS.RU

Иногда занос возникает совершенно неожиданно, как на этом видео из Новосибирска. Nissan Almera (кстати, переднеприводный) едет прямо, когда заднюю ось срывает в скольжение. Водитель пытается бороться, но всё время запаздывает с возвратом руля в нулевое положение, поэтому машину раскачивает то в одну сторону, то в другую. Всё заканчивается относительно благополучно лишь потому, что была свободна встречная полоса.

Почему возникает столь внезапный занос? Судя по всему, колейный накат на дороге и неудачное микродвижение рулём дестабилизировали автомобиль: колеса попали на покрытие с разными сцепными свойствами, и заднюю ось «потащило». Водитель пропустил начальный момент заноса и действовал рулём слишком размашисто. Возможно, автомобиль был обут в неудачную резину или водитель не выдержал рекомендации по давлению в шинах, что сделало машину столь чувствительной к покрытию.

Занос в момент обгона

Видео: Stability Control / YouTube

Обгон опасен сам по себе, но зимой накат, колейность и низкое сцепление обостряют поведение машины. На асфальте появляются полосы с неравномерным сцеплением, и, пересекая их при обгоне, автомобиль дестабилизируется. Влияет и поведение водителя: резкие движения рулём усиливают риск заноса, а если в конце манёвра необходимо интенсивно тормозить, дополнительно разгружается задняя ось, что способствует её скольжению.



Эффективным помощником в борьбе с заносами является система стабилизации (ESP), которая подавляет скольжения за счёт индивидуального торможения отдельных колёс. Почти для всех автомобилей ESP предлагается сегодня в качестве опции, а у некоторых есть уже в базовой комплектации. Например, у Lada Vesta, шасси которой изначально настроено на небольшую склонность к заносу. Система стабилизации не спасёт от откровенной глупости, поэтому грубить со скоростью нельзя в любом случае. Но заносы, как на видео, она гасит хорошо.

Чем опасен снос



Видео: камеры компании «Интерсвязь»

Снос — это скольжение передней оси автомобиля. На этом видео из Челябинска маршрутка, проскочившая перекрёсток на жёлтый, уходит в снос и таранит остановку. Тяжёлые травмы получает пешеход.

Склонность к сносу имеют практически все машины: чтобы убедиться в этом, достаточно на скользкой дороге резко вывернуть руль на большой угол. В первый момент машина пойдёт «плугом», то есть будет скользить передней осью и расширять траекторию (некоторые автомобили после этого могут уйти и в занос).



Снос считается не столь опасным явлением, как занос, но это суждение условно. С одной стороны, во время заноса машина действительно менее предсказуема и выше риск бокового удара. Но и снос не сулит ничего хорошего, если машина распрямляет траекторию в столб или в пешеходов.

Как правило, снос возникает из-за попыток пройти поворот на слишком высокой скорости. Если занос развивается уже в процессе манёвра, то снос обычно начинается сразу: машина «упирается» и не едет в поворот, норовя проскользить по пологой траектории или вообще по прямой.

Главная проблема сноса в том, что для борьбы с ним нужно совершать совершенно «аномальные» действия. При сносе машина не хочет заезжать в поворот, и водитель рефлекторно выкручивает руль ещё сильнее, усугубляя ситуацию.

Для борьбы со сносом нужно сделать две вещи: снизить скорость и убавить угол поворота руля, чтобы передние колёса «зацепились» за траекторию. Сделать это без навыка сложно, потому что рефлексы говорят делать обратное.

Иногда помогает импульсная техника руления: долю секунды вы тормозите на прямых колёсах, затем отпускаете тормоз и поворачиваете руль в нужную сторону, потом распрямляете его и дотормаживаете снова. И так несколько раз, пока машина не встанет на нужный курс. Техника эффективная, но также требует тренировки.



А лучшее, что вы можете сделать зимой, — это не ездить быстрее своих возможностей. Скольжения проще предотвратить, чем с ними бороться.

