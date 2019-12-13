Список регионов-счастливчиков, где отменили рабочий день 31 декабря

Для кого-то 31 декабря работа только начинается Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Приближающийся Новый год разделил страну на три части. Одни работают 31 декабря , другим рабочий день перенесли на 28-е число , а третьи трудятся по графику, и решения властей любого уровня на этот режим не влияют. В некоторых регионах доходит до абсурда: губернаторы в последний момент предлагают не работать, или работать, но не всем. Смотрите, как решают сложнейший вопрос уходящего года в разных частях страны.

Сделать 31 декабря нерабочим для всей страны может только федеральное Правительство. Решения, принятые губернаторами, касаются только государственных учреждений региона, а для прочих компаний остаются рекомендательными. Пока решение не будет принято на высшем уровне, судьбу выходного на 31-е число будет решать ваш начальник.



Объявили выходным Официально в этот раз россияне будут отдыхать восемь дней — с 1 по 8 января , а во вторник, 31 декабря , можно будет уйти с работы на час пораньше. Такой график вызвал недоумение среди людей, и в некоторых регионах 31 декабря всё же объявили выходным днем вместо субботы. Так сделали в Псковской, Томской и Кировской областях, Ставропольском крае, в Крыму и в Карачаево-Черкесии. 31 декабря — выходной! Но это не точно Свердловский губернатор Евгений Куйвашев привык делать громкие заявления и важные исследования в своем Instagram. Вот и в этот раз он провел опрос в социальной сети. По его итогу на основе голосов большинства принял волевое решение о выходном дне 31 декабря . Но спустя пару дней переобулся.

У свердловчан был шанс получить выходной 31 декабря (нет) Фото: Евгений Куйвашев / Instagram.com

Выходной день с 28-го на 31-е число перенесли, но только для своих — госслужащих областного правительства и подчиненных самого Куйвашева. Также губернатор рекомендовал сделать последний день года выходным другим органам госвласти в Свердловской области и муниципальным администрациям и подведомственным им учреждениям — ГУП и МУП. Все, кто честно отдали свои голоса в опроснике, остались у разбитого корыта и будут резать салаты заранее. Губернатор вместо праздника для всех свердловчан представил отличный кейс, как потерять подписчиков в Instagram.

Подобный опрос разместил в своем аккаунте и глава Курганской области Вадим Шумков. Также, как и его уральский коллега, по итогам голосования губернатор Зауралья заявил, что последний день уходящего года станет официальным выходным днем для госслужащих и сотрудников государственных бюджетных организаций.



Голосовали все, а отдыхают бюджетники и чиновники Фото: shumkov_vm / Instagram.com

— Органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, предприятиям, учреждениям и иным организациям рекомендовано перенести выходной день с субботы, 28 декабря , на вторник, 31 декабря , — говорится в тексте постановления.

Правда, всё равно до конца не понятно, зачем было тратить силы своих пиарщиков на опрос. Не до конца определился самарский губернатор Дмитрий Азаров — он пообещал дать ответ к понедельнику, 16 декабря. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение объявить рабочим днем 28 декабря , чтобы все успели подготовиться к празднику 31-го числа . Правда, потом в комитете по труду и занятости Смольного его поправили, объяснив, что на уровне региона объявить 31 декабря выходным нельзя. Такие решения глава региона может принимать только в адрес своих подчиненных — бюджетников.

Они хотя бы попытались

Как обычно, на стороне народа выступают коммунисты. Волгоградские представители КПРФ и на этот использовали ситуацию с рабочим днем 31 декабря, чтобы лишний раз заявить о себе. Они предложили увеличить количество выходных, ничего не переносить, а просто освободить всех от работы накануне праздника.

А теперь попробуйте угадать, где в итоге оказалась эта инициатива. Всё верно. Представители остальных партий и члены Общественной палаты единогласно заявили, что не видят смысла делать 31 декабря специальным выходным, потому что он «и так короткий». Пермские коммунисты поступили так же, как и их волгоградские коллеги. А свое намерение сделать 31 декабря выходным закрепили петицией, которую направили губернатору Максиму Решетникову. Стоит ли говорить, что эту инициативу постигла та же участь, что и идею представителей КПРФ Волгограда?

Многим готовиться к застолью придется заранее Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Сразу нет (но хотя бы к столу успеют)

Челябинские власти еще в начале месяца определились, как действовать 31 декабря . Там решили, что последний день года будет рабочим, но с гибким графиком, оставив финальное слово за работодателями. Идею о переносе рабочего дня на 28 декабря рассматривали, но от этой идеи быстро отказались.

— Большинство семей последние перед Новым годом выходные используют для полноценной подготовки к празднику. Получается, они будут лишены такой возможности, — рассказал пресс-секретарь главы Челябинской области Сергей Зюсь. — Наиболее разумным в этой ситуации видятся лояльный подход работодателей и гибкий график работы 31 декабря . В Уфе сразу не поддержали выдвинутую в ряде российских регионов инициативу сделать 31 декабря выходным днем. Башкортостан вообще живет по своему производственному календарю, в котором и без того достаточно красных дней. — В Башкортостане, помимо закрепленных на федеральном уровне, уже установлены три дополнительных нерабочих дня: День республики, Ураза-байрам и Курбан-байрам. Это отражено в законе «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан», — объяснил председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев. — Расширение этого перечня вряд ли положительно скажется на экономике нашего региона.



Новая русская традиция — встречать Новый год на работе Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Так что жители Башкирии 31 декабря сохранят трезвость ума на работе, пусть этот день и будет сокращенным.



Тюменцы активно обсуждали перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря и даже обратились к губернатору Александру Моору через один из городских пабликов, попросив его подарить работягам выходной в конце декабря. Но в пресс-службе губернатора пояснили, что подобные обезличенные обращения невозможно принять к рассмотрению. — То, что публикуется в социальных сетях, не считается официальным обращением. Кроме того, губернатор не занимается такими вопросами. В других регионах перенос рабочего дня с 31 декабря инициируют думы. Пока нет информации, что такой вопрос у нас кто-то инициирует, — сообщила глава пресс-службы губернатора Тюменской области Елена Размазина. Как выяснилось позже, в областной думе такую возможность даже не рассматривали. Солидарен с бывшими земляками и мэр Москвы Сергей Собянин — в столице сделать 31 декабря выходным днем не получилось. При этом Собянин заявил, что «всё же в корпоративах отмечают на предприятиях 31-го , стараются с коллегами как-то пообщаться, поднять бокал шампанского, сказать какие-то праздничные слова. Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности». При этом московский мэр честно добавил, что может сделать последний день уходящего года выходным только «для своих чиновников».

Глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что не в силах официально сделать 31 декабря выходным днем — это исключительно федеральные полномочия. Однако добавил, что руководители могут отпустить своих подчиненных домой пораньше либо разрешить им вовсе не выходить на работу. — Я буду приветствовать решения руководителей новосибирских организаций и предприятий, если они найдут возможность отпустить своих подчиненных домой пораньше или сделают этот день для своих коллективов нерабочим, — заявил губернатор. — При этом правительство Новосибирской области 31 декабря будет работать в соответствии с производственным календарем всей страны. А что наверху?

Отдых в последний день года регулярно обсуждают и на федеральном уровне. У партии ЛДПР уже сложилась, можно сказать, традиция — ежегодно вносить законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Этот год не стал исключением — инициатива в очередной раз была предложена на обсуждение Госдумы. Основанием для выходного дня депутаты в пояснительной записке называют невыполнение работниками трудовых функций в полном объеме. Аргументация понятная — чего, действительно, ходить на работу, если всё равно никто не работает, а все к праздникам готовятся? При этом депутаты предлагают сохранить количество выходных дней в году на прежнем уровне — откусить недостающий день отдыха в каком-нибудь другом месте. Правда, вспомнили об этом почему-то в ноябре, когда все выходные и праздничные Минтруд распределил не только на этот год, но и на следующий. Как объяснил журналистам ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин, изменить решение сейчас уже невозможно, поскольку такой порядок принятия календаря нужен для того, чтобы компании могли заранее составлять графики. В то же время он отметил, что компаниям не запрещено назначать своим сотрудникам выходные дни, так что сейчас вопрос отдыха 31 декабря решает работодатель.

В Госдуме тоже не торопятся рассматривать законопроект — до Нового года осталось всего два заседания, а он не прошел даже первое чтение. Профильный комитет окончательного заключения по нему тоже не дал, рекомендовав согласовать его с Правительством. Такое решение было принято потому, что закон должен будет вступить в силу со дня опубликования, а это приведет к увеличению выходных дней в году.



Те, кто хочет побольше заработать, придут в офис еще и 1 января Фото: Артём Ленц / NGS24.RU

— Работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Следовательно, увеличение общего количества нерабочих праздничных дней может привести к росту объема средств, необходимых для оплаты труда работников непрерывно действующих организаций, финансируемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в том числе и из федерального бюджета), — объяснили представители комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Тем не менее партия ЛДПР не сдается — на днях ее лидер Владимир Жириновский обратился с этим вопросом напрямую к президенту. Во время встречи с Владимиром Путиным он объяснил, почему партия так настаивает на переносе выходного.

— Мы предложили 31 декабря, и где‑то уже губернаторы приняли решение. Почему? Уже предновогоднее настроение. А в январе можно сократить. 31 декабря , 1 и 2 января , а третьего — на работу. Все остальные дни — к отпуску, пожалуйста. Может быть, даже вместо 8 Марта тоже добавить и 23 Февраля , — попросил Жириновский.

Он добавил, что во время длинных каникул происходит много отрицательного. На этом встреча завершилась, поэтому президент ничего не ответил. Однако прежде он уже обращался к этому вопросу на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

— Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим с 31 декабря , времени очень мало для принятия решений подобного рода. Я тоже вас услышал, — заявил тогда Владимир Путин.

Во всяком случае, президент не назвал эту идею чушью — уже хорошо. А вот к каким выводам он придет, мы, возможно, узнаем на традиционной прямой линии с президентом 17 декабря . Мы, конечно же, будем следить за этим и обязательно вам расскажем.

Но если вы хотите быть уверенными, что 31 декабря у вас будет свободный день, то можете позаботиться о себе сами. Например, успеть уйти отпуск, оформить выходной день за свой счет или стать послом от коллектива к высшему руководству — у начальства тоже может быть предпраздничное настроение. В конце концов, если распустить коллектив по домам, то и самому можно отправиться резать салатики и наряжать елку.