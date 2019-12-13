Список регионов-счастливчиков, где отменили рабочий день 31 декабря

Приближающийся Новый год разделил страну на три части. Одни работают
Сделать 31 декабря нерабочим для всей страны может только федеральное Правительство. Решения, принятые губернаторами, касаются только государственных учреждений региона, а для прочих компаний остаются рекомендательными. Пока решение не будет принято на высшем уровне, судьбу выходного на 31-е число будет решать ваш начальник.
Объявили выходным
Официально в этот раз россияне будут отдыхать восемь дней — с 1 по
31 декабря — выходной! Но это не точно
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев привык делать громкие заявления и важные исследования в своем Instagram. Вот и в этот раз он провел опрос в социальной сети. По его итогу на основе голосов большинства принял волевое решение о выходном дне
Выходной день с 28-го на 31-е число перенесли, но только для своих — госслужащих областного правительства и подчиненных самого Куйвашева. Также губернатор рекомендовал сделать последний день года выходным другим органам госвласти в Свердловской области и муниципальным администрациям и подведомственным им учреждениям — ГУП и МУП. Все, кто честно отдали свои голоса в опроснике, остались у разбитого корыта и будут резать салаты заранее. Губернатор вместо праздника для всех свердловчан представил отличный кейс, как потерять подписчиков в Instagram.
Подобный опрос разместил в своем аккаунте и глава Курганской области Вадим Шумков. Также, как и его уральский коллега, по итогам голосования губернатор Зауралья заявил, что последний день уходящего года станет официальным выходным днем для госслужащих и сотрудников государственных бюджетных организаций.
— Органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, предприятиям, учреждениям и иным организациям рекомендовано перенести выходной день с субботы,
Правда, всё равно до конца не понятно, зачем было тратить силы своих пиарщиков на опрос.
Не до конца определился самарский губернатор Дмитрий Азаров — он пообещал дать ответ к понедельнику, 16 декабря.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение объявить рабочим днем
Они хотя бы попытались
Как обычно, на стороне народа выступают коммунисты. Волгоградские представители КПРФ и на этот использовали ситуацию с рабочим днем
А теперь попробуйте угадать, где в итоге оказалась эта инициатива. Всё верно. Представители остальных партий и члены Общественной палаты единогласно заявили, что не видят смысла делать
Пермские коммунисты поступили так же, как и их волгоградские коллеги. А свое намерение сделать
Сразу нет (но хотя бы к столу успеют)
Челябинские власти еще в начале месяца определились, как действовать
— Большинство семей последние перед Новым годом выходные используют для полноценной подготовки к празднику. Получается, они будут лишены такой возможности, — рассказал пресс-секретарь главы Челябинской области Сергей Зюсь. — Наиболее разумным в этой ситуации видятся лояльный подход работодателей и гибкий график работы
В Уфе сразу не поддержали выдвинутую в ряде российских регионов инициативу сделать
— В Башкортостане, помимо закрепленных на федеральном уровне, уже установлены три дополнительных нерабочих дня: День республики, Ураза-байрам и Курбан-байрам. Это отражено в законе «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан», — объяснил председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев. — Расширение этого перечня вряд ли положительно скажется на экономике нашего региона.
Так что жители Башкирии 31 декабря сохранят трезвость ума на работе, пусть этот день и будет сокращенным.
Тюменцы активно обсуждали перенос рабочего дня с 31 на
— То, что публикуется в социальных сетях, не считается официальным обращением. Кроме того, губернатор не занимается такими вопросами. В других регионах перенос рабочего дня с
Как выяснилось позже, в областной думе такую возможность даже не рассматривали.
Солидарен с бывшими земляками и мэр Москвы Сергей Собянин — в столице сделать
Глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что не в силах официально сделать
— Я буду приветствовать решения руководителей новосибирских организаций и предприятий, если они найдут возможность отпустить своих подчиненных домой пораньше или сделают этот день для своих коллективов нерабочим, — заявил губернатор. — При этом правительство Новосибирской области
А что наверху?
Отдых в последний день года регулярно обсуждают и на федеральном уровне. У партии ЛДПР уже сложилась, можно сказать, традиция — ежегодно вносить законопроект о том, чтобы сделать
Правда, вспомнили об этом почему-то в ноябре, когда все выходные и праздничные Минтруд распределил не только на этот год, но и на следующий. Как объяснил журналистам ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин, изменить решение сейчас уже невозможно, поскольку такой порядок принятия календаря нужен для того, чтобы компании могли заранее составлять графики. В то же время он отметил, что компаниям не запрещено назначать своим сотрудникам выходные дни, так что сейчас вопрос отдыха
В Госдуме тоже не торопятся рассматривать законопроект — до Нового года осталось всего два заседания, а он не прошел даже первое чтение. Профильный комитет окончательного заключения по нему тоже не дал, рекомендовав согласовать его с Правительством. Такое решение было принято потому, что закон должен будет вступить в силу со дня опубликования, а это приведет к увеличению выходных дней в году.
— Работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Следовательно, увеличение общего количества нерабочих праздничных дней может привести к росту объема средств, необходимых для оплаты труда работников непрерывно действующих организаций, финансируемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в том числе и из федерального бюджета), — объяснили представители комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Тем не менее партия ЛДПР не сдается — на днях ее лидер Владимир Жириновский обратился с этим вопросом напрямую к президенту. Во время встречи с Владимиром Путиным он объяснил, почему партия так настаивает на переносе выходного.
— Мы предложили 31 декабря, и где‑то уже губернаторы приняли решение. Почему? Уже предновогоднее настроение. А в январе можно сократить.
Он добавил, что во время длинных каникул происходит много отрицательного. На этом встреча завершилась, поэтому президент ничего не ответил. Однако прежде он уже обращался к этому вопросу на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
— Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим с
Во всяком случае, президент не назвал эту идею чушью — уже хорошо. А вот к каким выводам он придет, мы, возможно, узнаем на традиционной прямой линии с президентом
Но если вы хотите быть уверенными, что 31 декабря у вас будет свободный день, то можете позаботиться о себе сами. Например, успеть уйти отпуск, оформить выходной день за свой счет или стать послом от коллектива к высшему руководству — у начальства тоже может быть предпраздничное настроение. В конце концов, если распустить коллектив по домам, то и самому можно отправиться резать салатики и наряжать елку.