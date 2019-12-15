«Я паркуюсь как чудак»: Audi 666 — дьявольская машина для разгона пешеходов

В новом, 157-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: «Ауди» против пешеходов, инкассаторская машина на переходе и парковка на остановке общественного транспорта.

«Ауди» с дьявольским сочетанием цифр 666 Фото: Александр Ощепков

«Ауди» с дьявольским сочетанием цифр 666 может стоять хоть где — пешеходы обойдут.

Придомовая территория дома Сибревкома, 4 Фото: читатель НГС

— Придомовая территория дома Сибревкома, 4. Единственная тропинка из двора дома Каинская, 11 на придомовую территорию дома Сибревкома, 4 для доступа к общим мусорным бакам, — пишет читатель Александр.



Игра для пешеходов Фото: Александр Ощепков

Игра для пешеходов — попробуй обойди.

Машина с надписью «Сбербанк» Фото: читатель НГС

— Машина с надписью «Сбербанк» остановилась под знаком «Остановка и стоянка запрещена», перегородив единственную полосу для движения. Плюс остановка, без малого на пешеходном переходе, что делает небезопасным переход из-за угрозы быть не замеченным транспортом, движущимся по встречной полосе. Когда увидели, что их фотографируют, было сказано, что это служебная машина, ей можно, — рассказывает Роман.

Заставили весь тротуар Фото: читатель НГС

Заставили весь тротуар, пройти сложно.

Парковка на газоне перед домом Фото: читатель НГС

— Парковка на газоне перед домом Тульская, 84. Нормальные места парковки перегорожены бетонными блоками, — информируют наши читатели.



На Горького тротуар активно используется под парковку Фото: Ольга Бурлакова

На Горького тротуар активно используется под парковку.

Большой «Шевроле Тахо» позволяет стоять где угодно Фото: читатель НГС

Большой «Шевроле Тахо» позволяет стоять где угодно.

На тротуаре около дома по ул. Станиславского, 10 Фото: читатель НГС

— Фото припаркованной машины на тротуаре около дома по ул. Станиславского, 10, — пишет Ксения



Как ехал, так и припарковался Фото: читатель НГС

Как ехал, так и припарковался, хорошо, что не в столб.

Бросаю тачку на аварийке где хочу Фото: читатель НГС