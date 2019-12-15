«Я паркуюсь как чудак»: Audi 666 — дьявольская машина для разгона пешеходов

В новом, 157-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: «Ауди» против пешеходов, инкассаторская машина на переходе и парковка на остановке общественного транспорта.
«Ауди» с дьявольским сочетанием цифр 666 может стоять хоть где — пешеходы обойдут.
— Придомовая территория дома Сибревкома, 4. Единственная тропинка из двора дома Каинская, 11 на придомовую территорию дома Сибревкома, 4 для доступа к общим мусорным бакам, — пишет читатель Александр.
Игра для пешеходов — попробуй обойди.
— Машина с надписью «Сбербанк» остановилась под знаком «Остановка и стоянка запрещена», перегородив единственную полосу для движения. Плюс остановка, без малого на пешеходном переходе, что делает небезопасным переход из-за угрозы быть не замеченным транспортом, движущимся по встречной полосе. Когда увидели, что их фотографируют, было сказано, что это служебная машина, ей можно, — рассказывает Роман.
Заставили весь тротуар, пройти сложно.
— Парковка на газоне перед домом Тульская, 84. Нормальные места парковки перегорожены бетонными блоками, — информируют наши читатели.
На Горького тротуар активно используется под парковку.
Большой «Шевроле Тахо» позволяет стоять где угодно.
— Фото припаркованной машины на тротуаре около дома по ул. Станиславского, 10, — пишет Ксения
Как ехал, так и припарковался, хорошо, что не в столб.
— Прям на остановке. Бросаю тачку на аварийке где хочу, — возмущен читатель Аркадий.
Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.