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Авто Я паркуюсь как чудак Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: Audi 666 — дьявольская машина для разгона пешеходов

Смотрим, как новые нарушители паркуются на тротуарах и автобусных остановках

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В новом, 157-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: «Ауди» против пешеходов, инкассаторская машина на переходе и парковка на остановке общественного транспорта. 

«Ауди» с дьявольским сочетанием цифр 666

«Ауди» с дьявольским сочетанием цифр 666

«Ауди» с дьявольским сочетанием цифр 666 может стоять хоть где — пешеходы обойдут. 

Придомовая территория дома Сибревкома, 4

Придомовая территория дома Сибревкома, 4

— Придомовая территория дома Сибревкома, 4. Единственная тропинка из двора дома Каинская, 11 на придомовую территорию дома Сибревкома, 4 для доступа к общим мусорным бакам, — пишет читатель Александр. 

Игра для пешеходов

Игра для пешеходов

Игра для пешеходов — попробуй обойди.

Машина с надписью «Сбербанк»

Машина с надписью «Сбербанк»

— Машина с надписью «Сбербанк» остановилась под знаком «Остановка и стоянка запрещена», перегородив единственную полосу для движения. Плюс остановка, без малого на пешеходном переходе, что делает небезопасным переход из-за угрозы быть не замеченным транспортом, движущимся по встречной полосе. Когда увидели, что их фотографируют, было сказано, что это служебная машина, ей можно, — рассказывает Роман. 

Заставили весь тротуар

Заставили весь тротуар

Заставили весь тротуар, пройти сложно. 

Парковка на газоне перед домом

Парковка на газоне перед домом

— Парковка на газоне перед домом Тульская, 84. Нормальные места парковки перегорожены бетонными блоками, — информируют наши читатели. 

На Горького тротуар активно используется под парковку

На Горького тротуар активно используется под парковку

На Горького тротуар активно используется под парковку. 

Большой «Шевроле Тахо» позволяет стоять где угодно

Большой «Шевроле Тахо» позволяет стоять где угодно

Большой «Шевроле Тахо» позволяет стоять где угодно. 

На тротуаре около дома по ул. Станиславского, 10

На тротуаре около дома по ул. Станиславского, 10

— Фото припаркованной машины на тротуаре около дома по ул. Станиславского, 10, — пишет Ксения

Как ехал, так и припарковался

Как ехал, так и припарковался

Как ехал, так и припарковался, хорошо, что не в столб. 

Бросаю тачку на аварийке где хочу

Бросаю тачку на аварийке где хочу

— Прям на остановке. Бросаю тачку на аварийке где хочу, — возмущен читатель Аркадий. 

Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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КОММЕНТАРИИ (41)

не понял
15 дек 2019 в 09:21

Объясните, чем мешают припаркованные на широченных тротуарах автомобили? Если их обходить не надо, они никак не меняют траекторию движения потока пешеходов и стоят на караю широкого тротуара. Или это вопрос психиатрии?

Гость
15 дек 2019 в 09:26

Нищие и нытики учат нас как жить. Ничего у вас не получится, что хотим то и делаем. Смиритесь!

Гость
15 дек 2019 в 09:22

Нищие и стукачи раскудахтались)