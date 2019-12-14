Сибирячка бросила всё и уехала в село на Алтае — в горах она встретила любовь (всё началось с курицы-гриль)

Анна Лукьянец была городской жительницей с головы до ног. С 6 лет она жила в Новосибирске и не помышляла о том, что может существовать другая жизнь, которая нам, городским, кажется параллельной вселенной. Однажды она попала на Алтай, и с того дня случилась любовь — с первого километра въезда в республику. Корреспондент НГС поговорила с Аней — она рассказала, как бросила город и уехала жить в село, как училась набирать воду из ключа и разжигать печку, а по итогу нашла своё место и встретила большую любовь в горном походе.
Про любовь к Алтаю
— Я училась в университете по специальности туризм и социальный сервис, все время жила в Новосибирске, до 19 лет в Горном Алтае мне побывать не случилось. Однажды зимой мы с коллегами отправились на Алтай по работе, это был 2009 год. Организатором был Никита — тогда мы еще не были парой. Из Новосибирска мы выехали поздно вечером, всю ночь я проспала, а когда проснулась, то увидела из окна заснеженные горы, деревья в инее, Катунь. Это был восторг и любовь с первого взгляда. В ту зиму мы еще несколько раз приезжали на Алтай, и в один из таких выездов пришло осознание, что я хочу жить здесь.
Про переезд
— Мне поступило предложение по работе, благодаря которому уже в апреле я стояла с чемоданами в Чемале. Мне предстояло запустить здесь маленький общепит — изготовление кур-гриль с полного нуля. Никакого опыта работы с продуктами питания и понимания, как это делать, у меня не было. В то время меня это совершенно не пугало, а о том, где я буду жить, честно говоря, даже не думала. Главным было то, что я буду жить на Алтае. О предварительном мониторинге в интернете и речи быть не могло, в те годы Горный Алтай практически не был представлен в интернете. Даже связь была только в избранных местах, у многих местных жителей не было мобильных телефонов, а интернет вообще казался почти чудом.
Про первые сложности
— Я думала, что пойду и поспрашиваю местное население, почитаю газету с объявлениями — и сразу же куда-нибудь заселюсь, легко, как в городе. Но не тут-то было. Все хорошие дома сдавались туристам и стоили хороших денег, которых у меня не было. Я потратила немало времени на поиски, начала переживать.
Неожиданно девушка, с который мы познакомились буквально две минуты назад, предложила пожить у нее бесплатно, пока я не найду подходящий вариант. Она же и стала моим первым проводником по Алтаю, научила его чувствовать, правильно воспринимать. Показала, как жить в деревне. Только через две недели благодаря Лене я смогла поселиться в крошечном старом домике на берегу реки Элекмонар.
С 6 лет я жила в большом городе. Порядки деревенской жизни, растопка печи, правильное набирание воды из ключа (воды в доме и на участке не было) и вообще осознание того, что единственный мой источник воды — это река и ключ, — всё это стало для меня в новинку. Я помню, как в первый раз пыталась в начале засунуть в печь, а потом разжечь огромные неразрубленные сырые чурки. Я залила их средством для розжига, накидала охотничьих спичек, бумаги и всего, что, по-моему мнению, должно было хорошо гореть, долго на все это дула. Ничего так и не загорелось, спать в ту ночь было очень холодно.
Но, несмотря на непривычные бытовые условия, это было невероятно счастливое время моей жизни. Я обходила пешком все окрестные горы и достопримечательности. В очень скором времени стала знатоком Алтая среди своих друзей, родных, друзей друзей, которые приезжали в гости и просили показать им горы, местные достопримечательности, о которых они так много слышали.
Про работу
— В моем крошечном доме-студии (я просто не знаю, как назвать дом, где нет ни одной перегородки) все время кто-то жил. Гости и стали моими первыми группами. В то время я состояла в международной благотворительной организации, члены которой часто путешествуют. Они тоже просили показать им Алтай. Я начала писать программы для незнакомых мне людей.
В какой-то момент заработало сарафанное радио, народу стало слишком много, понадобились фиксированные даты заездов, у меня появились первые графики путешествий. Программы стали более сложными и интересными, я начала задумываться о том, чтобы сделать путешествия по Алтаю своей профессией, а не хобби. Вокруг начала образовываться команда единомышленников, влюбленных в горы.
Моим первым маршрутом были Каракольские озера. Этот маршрут считается простым. Группа из 12 человек. Я очень переживала. Больше всего боялась, осилит ли группа подъем. Но всё прошло замечательно. Было ощущение, что я сходила в горы со старыми друзьями.
Сейчас мы работаем круглогодично, в сезон группы стартуют на маршруты каждые три дня. У нас более 25 программ путешествий по Алтаю и 4 программы по Монголии — групповые и индивидуальные. Плановые маршруты от
Про отношения
— С Никитой мы познакомились 11 лет назад на тренинге для молодых предпринимателей. Какое-то время были коллегами, работали над совместными проектами, а потом стали друзьями. У Никиты была семья, у меня были длительные непростые отношения. В то время мы даже не могли подумать о том, что когда-нибудь станем парой. Никита тогда жил в Новосибирске, я жила на два дома — полгода на Алтае, полгода в Новосибирске.
Мы влюбились друг в друга после совместного похода в горы, решили, что проведем вместе старость, и расстались на 2 года. Никита жил в Сербии, я также — и на Алтае, и в Новосибирске. Эти два года были очень непростыми в жизни каждого. Стало понятно, что до старости слишком долго и нужно быть вместе сейчас.
Мы живем вместе уже два года, все время находимся рядом — на работе, дома, в поездках, на отдыхе, у нас похожие характеры, одинаковые увлечения и вкусы, даже похожий размер одежды. Скоро у нас свадьба. Для нас это всего лишь формальность и повод для вечеринки — ведь мы уже давно решили, что будем вместе.
Про любовь
— Я не знаю, где люди любят друг друга больше — в горах или в городе, это зависит не от региона. А вот увидеть человека настоящим, таким, какой он есть, в горах — проще. В городе очень много показного и мало ситуаций, где может проявляться истинный характер. Можно годами видеть человека в городе и до конца не знать его. А можно отправиться в горный поход, где за 10–14 дней все друг о друге будет понятно.
Про жизнь в деревне
— Привычную жизнь было оставить легко. Самым приятным для меня при переезде в свой дом было осознать, что я могу в халате и тапках выходить за пределы дома, и что территория — это тоже мой дом. Я могу прервать работу и пойти посидеть на берегу реки, которая течет сразу за забором. На нашем участке живем не только мы — например, когда мы заехали в дом, то узнали, что на чердаке живет семья диких голубей, а в кладовке — семья мышей. На веранду приходят неизвестные коты и собаки, а у реки любят пастись кони и коровы. Ты ответствен за каждое дерево, куст и цветок, которые у тебя растут. И ты понимаешь, что вверенная тебе территория — это твой микромир.
Мы живем в селе Элекмонар, вместе работаем, у нас семейный бизнес. Я загадала здесь жить еще в свой первый год пребывания на Алтае. Загадала и забыла. А оно взяло, да и сбылось — когда мы искали варианты дома, то рассматривали разные поселки, но судьба привела в уже родное село.
Сложности есть, жизнь в деревне имеет свою специфику. В квартире тебе не нужно думать об общем состоянии дома, об отоплении, электричестве, очистке территории, охране и многих других вещах. Они происходят как бы сами собой, без твоего участия. В своем же доме ты отвечаешь абсолютно за все. Когда приезжаешь в город из села, то осознаешь, как же тебе не хватало красивых и больших улиц, ярких магазинов и кафе, доступности всех необходимых служб и благ цивилизации. Когда приезжаешь в село из города, то осознаешь, как же тебе не хватало чистого воздуха и воды, гор, красоты, своего дома.
Про магию Алтая
— Мы водим людей по волшебным местам. Все рассказы про места силы — правда. Их чувствуют даже самые железобетонные циники. Вокруг некоторых мест силы такая энергетика, что ее даже можно потрогать руками. Но не все выдерживают места силы, не все чувствуют себя в них хорошо. Бывает, у людей начинает кружиться голова, идти кровь из носа, бывают приступы необъяснимого страха. Бывает, что места силы совсем не пускают.
На плато Укок постоянно ломаются камеры, часто без восстановления карт памяти. Под Белухой постоянно ломаются электроприборы либо батареи садятся почти мгновенно. Я помню, как однажды на священных источниках местный житель попросил группу не фотографировать. Все послушались, но один фотоаппарат все-таки защелкал вспышками. Буквально в следующее мгновение кнопка для съемки отлетела от фотоаппарата на несколько метров, как на пружине. Мы так и не нашли кнопку, а фотоаппарат больше ничего не снимал в этом путешествии.
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