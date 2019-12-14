Сибирячка бросила всё и уехала в село на Алтае — в горах она встретила любовь (всё началось с курицы-гриль)

Анна поняла, что хочет жить на Алтае, когда была еще студенткой Фото: Анна Лукьянец

Анна Лукьянец была городской жительницей с головы до ног. С 6 лет она жила в Новосибирске и не помышляла о том, что может существовать другая жизнь, которая нам, городским, кажется параллельной вселенной. Однажды она попала на Алтай, и с того дня случилась любовь — с первого километра въезда в республику. Корреспондент НГС поговорила с Аней — она рассказала, как бросила город и уехала жить в село, как училась набирать воду из ключа и разжигать печку, а по итогу нашла своё место и встретила большую любовь в горном походе.



Про любовь к Алтаю

Она полностью поменяла свою жизнь ради любви к горам Фото: Анна Лукьянец

— Я училась в университете по специальности туризм и социальный сервис, все время жила в Новосибирске, до 19 лет в Горном Алтае мне побывать не случилось. Однажды зимой мы с коллегами отправились на Алтай по работе, это был 2009 год. Организатором был Никита — тогда мы еще не были парой. Из Новосибирска мы выехали поздно вечером, всю ночь я проспала, а когда проснулась, то увидела из окна заснеженные горы, деревья в инее, Катунь. Это был восторг и любовь с первого взгляда. В ту зиму мы еще несколько раз приезжали на Алтай, и в один из таких выездов пришло осознание, что я хочу жить здесь. Про переезд

В горном походе Анна поняла, что любит своего будущего мужа. Они были знакомы 11 лет Фото: Анна Лукьянец

— Мне поступило предложение по работе, благодаря которому уже в апреле я стояла с чемоданами в Чемале. Мне предстояло запустить здесь маленький общепит — изготовление кур-гриль с полного нуля. Никакого опыта работы с продуктами питания и понимания, как это делать, у меня не было. В то время меня это совершенно не пугало, а о том, где я буду жить, честно говоря, даже не думала. Главным было то, что я буду жить на Алтае. О предварительном мониторинге в интернете и речи быть не могло, в те годы Горный Алтай практически не был представлен в интернете. Даже связь была только в избранных местах, у многих местных жителей не было мобильных телефонов, а интернет вообще казался почти чудом.

Про первые сложности

Анна рассказывает, что в некоторых местах на Алтае ломается техника — настолько сильная энергетика у гор Фото: Анна Лукьянец

— Я думала, что пойду и поспрашиваю местное население, почитаю газету с объявлениями — и сразу же куда-нибудь заселюсь, легко, как в городе. Но не тут-то было. Все хорошие дома сдавались туристам и стоили хороших денег, которых у меня не было. Я потратила немало времени на поиски, начала переживать. Неожиданно девушка, с который мы познакомились буквально две минуты назад, предложила пожить у нее бесплатно, пока я не найду подходящий вариант. Она же и стала моим первым проводником по Алтаю, научила его чувствовать, правильно воспринимать. Показала, как жить в деревне. Только через две недели благодаря Лене я смогла поселиться в крошечном старом домике на берегу реки Элекмонар.

Скоро у Анны и Никиты свадьба Фото: Анна Лукьянец

С 6 лет я жила в большом городе. Порядки деревенской жизни, растопка печи, правильное набирание воды из ключа (воды в доме и на участке не было) и вообще осознание того, что единственный мой источник воды — это река и ключ, — всё это стало для меня в новинку. Я помню, как в первый раз пыталась в начале засунуть в печь, а потом разжечь огромные неразрубленные сырые чурки. Я залила их средством для розжига, накидала охотничьих спичек, бумаги и всего, что, по-моему мнению, должно было хорошо гореть, долго на все это дула. Ничего так и не загорелось, спать в ту ночь было очень холодно.

Никите 32 года, он приехал на Алтай следом за любимой, до этого жил какое-то время в Сербии Фото: Анна Лукьянец

Но, несмотря на непривычные бытовые условия, это было невероятно счастливое время моей жизни. Я обходила пешком все окрестные горы и достопримечательности. В очень скором времени стала знатоком Алтая среди своих друзей, родных, друзей друзей, которые приезжали в гости и просили показать им горы, местные достопримечательности, о которых они так много слышали. Про работу



Анна и Никита зарабатывают на жизнь организацией горных туров — у них свой семейный бизнес и большая команда единомышленников Фото: Анна Лукьянец

— В моем крошечном доме-студии (я просто не знаю, как назвать дом, где нет ни одной перегородки) все время кто-то жил. Гости и стали моими первыми группами. В то время я состояла в международной благотворительной организации, члены которой часто путешествуют. Они тоже просили показать им Алтай. Я начала писать программы для незнакомых мне людей.

В какой-то момент заработало сарафанное радио, народу стало слишком много, понадобились фиксированные даты заездов, у меня появились первые графики путешествий. Программы стали более сложными и интересными, я начала задумываться о том, чтобы сделать путешествия по Алтаю своей профессией, а не хобби. Вокруг начала образовываться команда единомышленников, влюбленных в горы.



Пара живет в селе Элекмонар Фото: Анна Лукьянец

Моим первым маршрутом были Каракольские озера. Этот маршрут считается простым. Группа из 12 человек. Я очень переживала. Больше всего боялась, осилит ли группа подъем. Но всё прошло замечательно. Было ощущение, что я сходила в горы со старыми друзьями. Сейчас мы работаем круглогодично, в сезон группы стартуют на маршруты каждые три дня. У нас более 25 программ путешествий по Алтаю и 4 программы по Монголии — групповые и индивидуальные. Плановые маршруты от 24 000 до 85 000 рублей с трансфером от Новосибирска. Про отношения



Пара расставалась на 2 года Фото: Анна Лукьянец

— С Никитой мы познакомились 11 лет назад на тренинге для молодых предпринимателей. Какое-то время были коллегами, работали над совместными проектами, а потом стали друзьями. У Никиты была семья, у меня были длительные непростые отношения. В то время мы даже не могли подумать о том, что когда-нибудь станем парой. Никита тогда жил в Новосибирске, я жила на два дома — полгода на Алтае, полгода в Новосибирске.

Мы влюбились друг в друга после совместного похода в горы, решили, что проведем вместе старость, и расстались на 2 года. Никита жил в Сербии, я также — и на Алтае, и в Новосибирске. Эти два года были очень непростыми в жизни каждого. Стало понятно, что до старости слишком долго и нужно быть вместе сейчас.



Мы живем вместе уже два года, все время находимся рядом — на работе, дома, в поездках, на отдыхе, у нас похожие характеры, одинаковые увлечения и вкусы, даже похожий размер одежды. Скоро у нас свадьба. Для нас это всего лишь формальность и повод для вечеринки — ведь мы уже давно решили, что будем вместе.

Про любовь



Аня говорит, что любить в горах — проще Фото: Анна Лукьянец

— Я не знаю, где люди любят друг друга больше — в горах или в городе, это зависит не от региона. А вот увидеть человека настоящим, таким, какой он есть, в горах — проще. В городе очень много показного и мало ситуаций, где может проявляться истинный характер. Можно годами видеть человека в городе и до конца не знать его. А можно отправиться в горный поход, где за 10–14 дней все друг о друге будет понятно.

Про жизнь в деревне

Иногда к ним на крыльцо приходят чужие коты или собаки Фото: Анна Лукьянец

— Привычную жизнь было оставить легко. Самым приятным для меня при переезде в свой дом было осознать, что я могу в халате и тапках выходить за пределы дома, и что территория — это тоже мой дом. Я могу прервать работу и пойти посидеть на берегу реки, которая течет сразу за забором. На нашем участке живем не только мы — например, когда мы заехали в дом, то узнали, что на чердаке живет семья диких голубей, а в кладовке — семья мышей. На веранду приходят неизвестные коты и собаки, а у реки любят пастись кони и коровы. Ты ответствен за каждое дерево, куст и цветок, которые у тебя растут. И ты понимаешь, что вверенная тебе территория — это твой микромир.



Мы живем в селе Элекмонар, вместе работаем, у нас семейный бизнес. Я загадала здесь жить еще в свой первый год пребывания на Алтае. Загадала и забыла. А оно взяло, да и сбылось — когда мы искали варианты дома, то рассматривали разные поселки, но судьба привела в уже родное село.

Катунь заворожила Анну с первого взгляда Фото: Анна Лукьянец

Сложности есть, жизнь в деревне имеет свою специфику. В квартире тебе не нужно думать об общем состоянии дома, об отоплении, электричестве, очистке территории, охране и многих других вещах. Они происходят как бы сами собой, без твоего участия. В своем же доме ты отвечаешь абсолютно за все. Когда приезжаешь в город из села, то осознаешь, как же тебе не хватало красивых и больших улиц, ярких магазинов и кафе, доступности всех необходимых служб и благ цивилизации. Когда приезжаешь в село из города, то осознаешь, как же тебе не хватало чистого воздуха и воды, гор, красоты, своего дома. Про магию Алтая

Аня говорит, что не скучает по городу Фото: Анна Лукьянец

— Мы водим людей по волшебным местам. Все рассказы про места силы — правда. Их чувствуют даже самые железобетонные циники. Вокруг некоторых мест силы такая энергетика, что ее даже можно потрогать руками. Но не все выдерживают места силы, не все чувствуют себя в них хорошо. Бывает, у людей начинает кружиться голова, идти кровь из носа, бывают приступы необъяснимого страха. Бывает, что места силы совсем не пускают.



В свою первую поездку Аня загадала, что хочет жить в селе Элекмонар, а потом забыла про это. Вспомнила, только когда заселялась в дом Фото: Анна Лукьянец