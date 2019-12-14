Детское порно у директора школы и жёсткие обыски в «Сосновом бору» — главное за неделю

Декабрь совсем не даёт расслабиться в конце года. Только за эту неделю в городе вынесли приговор по нашумевшему делу об убитой на Бугринском мосту таксистке, силовики провели новые обыски, а следом произошли сразу два серьёзных происшествия в школах. Коротко об этих и других событиях Новосибирска — в еженедельном обзоре НГС.



Новосибирский художник Артём Лосутов продал за полтора миллиона рублей арт-объект с табличкой из Центрального парка Нью-Йорка, на которой были выгравированы имена главы ВТБ Андрея Костина и телеведущей Наили Аскер-Заде. Деньги он пообещал передать известной благотворительной организации «Русфонд» на лечение тяжело больных детей. Спустя несколько дней после аукциона Лоскутов опубликовал документы, подтверждающие, что перевёл деньги «Русфонду».

