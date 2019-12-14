Детское порно у директора школы и жёсткие обыски в «Сосновом бору» — главное за неделю

Декабрь совсем не даёт расслабиться в конце года. Только за эту неделю в городе вынесли приговор по нашумевшему делу об убитой на Бугринском мосту таксистке, силовики провели новые обыски, а следом произошли сразу два серьёзных происшествия в школах. Коротко об этих и других событиях Новосибирска — в еженедельном обзоре НГС.
- Новосибирский художник Артём Лосутов продал за полтора миллиона рублей арт-объект с табличкой из Центрального парка Нью-Йорка, на которой были выгравированы имена главы ВТБ Андрея Костина и телеведущей Наили Аскер-Заде. Деньги он пообещал передать известной благотворительной организации «Русфонд» на лечение тяжело больных детей. Спустя несколько дней после аукциона Лоскутов опубликовал документы, подтверждающие, что перевёл деньги «Русфонду».
В американском деловом издании «Блумберг» аукцион Лоскутова сравнили с другим нашумевшим событием — недавно приклеенный к стене скотчем банан продали за 120 тысяч евро (как произведение современного искусства), а потом его съел другой художник (это было перформансом).
- И снова обыски. На этот раз силовики нагрянули в администрацию парка «Сосновый бор» прошли обыски. На следующий день Анатолий Локоть заявил, что узнал о возбуждении уголовного дела постфактум. По словам мэра, сотрудники полиции и ОМОНа пришли в офис до начала рабочего дня, когда там никого не было, и выломали двери.
- Директора одной из школ в Советском районе Новосибирска заподозрили в распространении детского порно — его отстранили от работы и возбудили уголовное дело. Журналисту НГС удалось найти маму одной из пострадавших девочек. Вот что она рассказала.
- Суд вынес приговор убийцам таксистки — в декабре 2017 года они убили женщину и оставили тело в автомобиле на Бугринском мосту. Участников преступления признали виновными в разбое, убийстве и пособничестве при совершении убийства.
- Ещё один школьник из Новосибирска совершил суицид — такую информацию в редакцию НГС сообщил читатель. Мальчик решился на это после того, как родителей вызвали в школу из-за его участия в мелкой краже.
- Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило провести Молодёжный чемпионат мира по хоккею. Он пройдет в Новосибирске и Омске, несмотря на скандал вокруг российского спорта. В начале недели WADA лишило Россию права участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также принимать у себя крупные мировые старты.
- В полночь пятницы 13 декабря новосибирское метро превратилось в театр. На закрытый показ позвали всего 100 человек — среди них были известные чиновники, бизнесмены и театральные деятели города. Журналист НГС тоже заглянул туда и вот что увидел.
- Не знаете, что подарить коллегам и родственникам на Новый год и не разориться? Корреспонденты НГС прошлись по главным городским гипермаркетам и подобрали несколько вариантов подарков, на которые можно потратить не больше 1000 рублей.
- Новосибирские компании активно готовятся к Новому году. Накануне ЦФТ и «Авантел» выпустили традиционные новогодние календари с обнажёнными моделями — НГС публикует лучшие фото.