14 декабря суббота
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 3/10
usd 62.55
eur 69.86
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 3/10
usd 62.55
eur 69.86

Все новости

Все новости
Город Обзор

Детское порно у директора школы и жёсткие обыски в «Сосновом бору» — главное за неделю

Самые важные новости Новосибирска с 9 по 13 декабря

1 191
Обсудить

Поделиться

А какие события, произошедшие на этой неделе, запомнились вам? Делитесь в комментариях

А какие события, произошедшие на этой неделе, запомнились вам? Делитесь в комментариях

Декабрь совсем не даёт расслабиться в конце года. Только за эту неделю в городе вынесли приговор по нашумевшему делу об убитой на Бугринском мосту таксистке, силовики провели новые обыски, а следом произошли сразу два серьёзных происшествия в школах. Коротко об этих и других событиях Новосибирска — в еженедельном обзоре НГС.

Покупателем стал аноним, не захотевший раскрывать свое имя публично&nbsp;— он сделал ставку лично через Артёма Лоскутова&nbsp;

Покупателем стал аноним, не захотевший раскрывать свое имя публично — он сделал ставку лично через Артёма Лоскутова 

В американском деловом издании «Блумберг» аукцион Лоскутова сравнили с другим нашумевшим событием — недавно приклеенный к стене скотчем банан продали за 120 тысяч евро (как произведение современного искусства), а потом его съел другой художник (это было перформансом).

Последствия взлома дверей

Последствия взлома дверей

  • Суд вынес приговор убийцам таксистки — в декабре 2017 года они убили женщину и оставили тело в автомобиле на Бугринском мосту. Участников преступления признали виновными в разбое, убийстве и пособничестве при совершении убийства.
  • Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило провести Молодёжный чемпионат мира по хоккею. Он пройдет в Новосибирске и Омске, несмотря на скандал вокруг российского спорта. В начале недели WADA лишило Россию права участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также принимать у себя крупные мировые старты. 
  • В полночь пятницы 13 декабря новосибирское метро превратилось в театр. На закрытый показ позвали всего 100 человек — среди них были известные чиновники, бизнесмены и театральные деятели города. Журналист НГС тоже заглянул туда и вот что увидел.
Проект&nbsp;«Предел»&nbsp;организовали АНО «Культурный город» и один из самых заметных режиссёров нового поколения Сергей Чехов в рамках XIII Международного фестиваля

Проект «Предел» организовали АНО «Культурный город» и один из самых заметных режиссёров нового поколения Сергей Чехов в рамках XIII Международного фестиваля

  • Не знаете, что подарить коллегам и родственникам на Новый год и не разориться? Корреспонденты НГС прошлись по главным городским гипермаркетам и подобрали несколько вариантов подарков, на которые можно потратить не больше 1000 рублей
Эти подарки точно не захотят выкидывать и передаривать

Эти подарки точно не захотят выкидывать и передаривать

  • Новосибирские компании активно готовятся к Новому году. Накануне ЦФТ и «Авантел» выпустили традиционные новогодние календари с обнажёнными моделями — НГС публикует лучшие фото.
И это, пожалуй, самое приличное фото, которое можно увидеть на страницах откровенных календарей

И это, пожалуй, самое приличное фото, которое можно увидеть на страницах откровенных календарей

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

итоги неделиобыскискандалWADA
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!