Чиновники мэрии и еще сотня человек собрались ночью в метро Новосибирска. Показываем, что там происходило

В Новосибирском метро ночью 13 декабря прошёл очень авангардный театральный проект «Предел» Фото: Густаво Зырянов

В пятницу 13-го, после полуночи, в новосибирском метрополитене прошло закрытое мероприятие, попасть на которое смогла лишь сотня избранных. Среди заранее зарегистрированных были и представители мэрии, отвечающие за культуру, архитектуру и молодёжную политику, во главе с вице-мэром Анной Терешковой и главным архитектором Новосибирска Александром Ложкиным. Побывал на необычном представлении и корреспондент НГС Илья Калинин.

Очередь на проверку документов перед заходом в ночное метро Фото: Густаво Зырянов

Попасть на закрытый проект под названием «Предел», который организовал «Первый театр» и один из самых заметных режиссёров нового поколения Сергей Чехов в рамках XIII Международного фестиваля, смогли по заранее составленным спискам лишь сотня человек. Среди них: журналисты, критики, фотографы, артисты, завзятые театралы и представители власти. «Предел» прошёл с полпервого до полтретьего ночи пятницы 13-го.

Продюсер проекта «Предел» и директор «Первого театра» Юлия Чурилова Фото: Густаво Зырянов

— Метро довольно дружественно к нам относится, может, потому что этот проект готовился при поддержке мэрии. Как мы объяснили, что это будет? Туманно… Мы говорили, что это будет такой современный спектакль — не совсем спектакль, в жанре site specific. Что мы хотим поработать в закрытом метро, когда там нет людей, исследовать это пространство, мы хотим посмотреть на метро, как на пространство, в которое мы каждый день попадаем, — объяснила продюсер проекта и директор «Первого театра» Юлия Чурилова.



Анна Терешкова с буклетом Фото: Густаво Зырянов

В разосланном заранее пресс-релизе сообщалось: ««Предел» — конечная станция, провокация зрительских ощущений в привычном городском пространстве метро, которое сейчас в наших глазах может стать «произведением искусства». Не ждите спектакля-представления, где актеры что-то показывают, а зрители — смотрят». Один из зрителей чуть позже чётко опишет происходящее: «Метро поставили на паузу».



Два мира: суетливая реальность и спокойное пространство ночного метро Фото: Илья Калинин

Так оно и случилось: многие ждали спектакль, который ждать не следовало, как честно предупредили авторы. Это было такое чистое искусство: без каких-то примесей в виде авторского сюжета, заученного текста и художественной игры актёра. Искусство, которое рождала окружающая реальность ночного метрополитена: вот — суета и городская жизнь, а вот — живой, но уже «заснувший» подземный организм.

Казалось, что ещё немного и на перроне зазвучит марш «Прощание славянки» Фото: Густаво Зырянов

Но пока этого ещё никто не осознал. Около часа ночи люди загрузились в поезд на станции «Сибирская» и медленно-медленно отправились в авангардное путешествие до станции «Площадь Гарина-Михайловского». На пустом перроне не хватало пары-тройки рыдающих поклонниц классического театра, да звучащего марша «Прощание славянки».



Дмитрий Терешков с супругой Анной Терешковой Фото: Густаво Зырянов

Всех ещё пока веселит неизвестность и ожидание необычного действия, до которого многие готовы были вообще идти пешком по рельсам. В конце концов — иммерсивный это спектакль или нет?

На мероприятие собралось около 100 человек Фото: Густаво Зырянов

На «Площади Гарина-Михайловского» посреди платформы стоял микрофон. Авторы «Предела» по очереди подходили к нему и зачитывали набор слов: описание окружающей метрополитеновской действительности или связанные с этим личные эмоции, записанные на смартфон.



Сотрудники метро с любопытством рассматривают буклет Фото: Густаво Зырянов

Сотрудники метро тем временем с любопытством рассматривали буклет, состоящий из фотографий фрагментов местного мрамора и сильно увеличенных кусочков чьей-то кожи. И серовато-синеватый мрамор в этом буклете выглядел как мертвая кожа огромного организма под названием: метро.

Мрамор — «кожа» метрополитена, с татуировками Фото: Густаво Зырянов

Кривые надписи, грубо нацарапанные на мраморных плитах столбов — словно татуировки, набитые на руках неумелым мастером. Либо надо закрывать другим рисунком, но это — порча муниципального имущества. Либо — убирать совсем. Поэтому нужен мастер, которые срезал бы эти настенные «петроглифы» словно неумелую татуировку, набитую в далёкой юности.



Полина Кардымон зачитывает свой фрагмент текста о метро Фото: Густаво Зырянов

— Зрители должны сами сконструировать смыслы того, что хотели сказать авторы. Тут нет отдельного месседжа: пространство метро мы не делаем театром, перформансом или какой-то звуковой инсталляцией. Это — не театральное представление.... Мы живём в очень переизбыточном окружении, а попадём в очень стерильное пространство, где нет рекламы, а один только мрамор, — заметила один из режиссёров «Предела» Полина Кардымон.



Машинист поезда, который перевёз сотню новосибирцев из одной реальности в другую Фото: Густаво Зырянов

— Я, наверное, отстал от жизни, — натянуто улыбнулся корреспонденту НГС человек, невольно исполнявший в этом «спектакле» роль машиниста. Он медленно прогуливался вдоль состава, в то время как из динамиков доносилось: «16 жёлтых указателей… 3 эскалатора… Сложный синий… Вижу станцию изнутри... Множество разных букв... Кабели... Провода… Ограждения… Соединения... Сочинения... Решётки... Прорези», — перечислял мужской голос.



Главный архитектор Александр Ложкин и вице-мэр Анна Терешкова Фото: Густаво Зырянов

Пока в центре платформы звучали монотонные монологи, Анна Терешкова и Александр Ложкин с улыбками на лицах позировали перед фотокамерами. Без камер Ложкин становится серьёзным и на просьбу прокомментировать происходящее, замечает: «Не буду комментировать. Здесь есть искусствоведы, пусть они говорят». Терешкова же, улыбнувшись, только заметила, что они «дали возможность творчеству и теперь созерцают».



К концу мероприятия представители мэрии были несколько удивлены, что увидели не то, что ожидали Фото: Густаво Зырянов

Правда, отойдя в сторону, чиновники недоумённо замечали: «И это всё? Ради этого мы продлевали работу метро?». Команда мэрии во главе с Анной Терешковой покинула метро минут за 30 до конца проекта. Чуть раньше исчезли депутат Заксобрания и муж вице-мэра бизнесмен Дмитрий Терешков и главный архитектор города Ложкин. До предела «Предела» никто из них не добрался.



Все ушли гулять на станцию Фото: Густаво Зырянов

— Я придумала для себя смысл: мне кажется, что эта история про то, что мы ездим в метро, а сейчас стоим. Это как бы нарушение прямой функциональности метро. Здесь также всё про звук: это, получается, новое содержание метро. Но мне очень не хватает интерактива: было бы очень здорово, если всем дали бы какие-то прямые инструкции к свободному поведению. А так мы не чувствовали себя вправе вмешиваться в действие, — заметила известный театральный критик Ника Пархомовская из Москвы.



Зрители в конце «Предела» стали включаться к представление Фото: Густаво Зырянов

Тем не менее некоторые зрители всё-таки решили вмешаться и, сочинив тут же на перроне небольшие кусочки текста, по очереди выходили к микрофону и зачитывали придуманное под воздействием всего происходящего.



Некоторые зрители честно признались, что проект им понравился, но не хватило какой-то активности Фото: Густаво Зырянов

— Мне интересно. Может, чуть-чуть не хватает какой-то турбулентности… Метро воспринимается у нас некой кровеносной системой города, а тут вдруг это остановилось и замерло. Нас тут очень много, поэтому, возможно, мы не так сильно ощущаем ту паузу, в которую нас поместили. Я почему-то думала, что они здесь нагнетут волшебства, но этого не было, и это тоже очень здорово: в такой чистой ситуации мы находимся. Просто станция метро поставлена на паузу, — заметила зритель Елена.



Тем, что видел такое время на часах в метро, может похвастаться не каждый горожанин Фото: Густаво Зырянов