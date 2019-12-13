Пять Яромиров на класс: почему детям дают странные имена и когда это закончится?

Некоторые детские имена сложно запомнить даже родителям Фото: Алина Черепанова / 74.RU

Мы не будем их перечислять (хотя, конечно, будем!), а попытаемся разобраться, что влияет на решение родителей и что на самом деле диктует подсознание, когда взрослые решают, что ребенку подойдет имя Антуанетта-Мелисса-Версавия или Ааанг-Коней-Болеслав.

Семья изначально закладывает программу «не живи спокойно»

Лайфхак для всех, кто уже точно понял, что прибавления стоит ждать в декабре, но так и не определился с именем ребенка. Открывайте святцы и выбирайте! Здесь целое раздолье для заплутавших родителей. Иоасаф, Евграф, Меркурий, Тивурий, Лавр и еще сотни имен, если вы хотите, чтобы ваш сын выделялся на фоне остальных. Есть и более привычные слуху, но кого вы хотите удивить Василием, Николаем или Ильей? Варианты для девочек — Павлина, Сусанна, Флора, есть даже целая Декабрина!

Родители назвали своего сына Гамлетом, но вел он себя, как последний Арлекин Фото: Сергей Сюрин / 29.RU

Кроме шуток, в дореволюционные времена именно церковным календарем руководствовались родители, ожидавшие прибавления. Выбор соответствовал преимущественно православным традициям. Еще раньше опирались на имена богов, таким образом надеясь на их покровительство. После революции большинство людей поняли, что бога нет, и стали называть детей в честь вождей, славили научный прогресс, придумывали имена-аббревиатуры. Так появились Алгебрины, Иридии, Валтерперженки, Военморы, Ленстали и еще целая когорта детей со странными, но гордыми именами.

— Вожди, в честь которых люди давали своим детям именам, были для взрослых реальными героями. С семидесятых годов вообще пошел подъем оригинальности имен. Каждый в этом выборе отталкивается в зависимости от ассоциативного ряда и сознательного или подсознательного пожелания ребенку. И это пожелание не всегда позитивно.



«История, когда семья изначально закладывает программу "не живи легко, хорошо, спокойно", — не такая редкость» Рамиля Аксенова, психолог

При выборе имени родители часто руководствуются героическими персонажами. В тридцатые годы появлялось много маленьких Валериев в честь летчика Чкалова, в шестидесятые чаще остальных в загсах регистрировали Юриев, припоминая подвиг Гагарина. Девочки Валентины — понятно, в честь Терешковой. Но со временем полеты, в том числе и в космос, стали не таким уж геройством, и эта мода прошла.



Причем здесь «Звездные войны» и «Игра престолов»?

Когда взрослые оказались на безымянном поле, где настоящих героев найти стало сложнее, они обратились к книгам и фильмам. Сколько Тимуров появилось благодаря произведению Аркадия Гайдара и Алис — в честь главной героини «Гостьи из будущего». И этот тренд — выбирать имена детям, опираясь на любимых персонажей, — сохранился до сих пор.

Стоило в 2017 году появиться в прокате новой саге «Звездных войн», как во многих регионах девочек стали называть Леями — такую тенденцию, например, наблюдали в Башкирии и в Пермском крае. Также в Перми и Ярославле нашлись фанаты «Игры престолов», которые увековечили любовь к сериалу в именах детей — Арья и Джон (очевидно, Сноу). В Кургане вообще провели срез за последние десять лет и среди прочих нашли Гамлета, Тэю и Лолу.

Детям со слишком сложными именами ровесники все равно придумают клички Фото: архив 74.RU

— Сейчас везде выделяют личность и индивидуальность ребенка. В какой-то момент родители так прониклись этой идеей, что начали использовать ее, где надо и где не надо. С одной стороны, это можно объяснить тем, что родители желают своему ребенку самого лучшего и думают: «Если я назову девочку Евой, то она, как первая женщина, будет особенной».

«Неплохой повод позволить себе совершать промахи в воспитании, ведь ты уже "запрограммировал" ребенка на успех. Но это так не работает» Марина Масленникова, психолог

Мечтаете, что вместе с вычурным именем ребенок получит шанс на жизнь лучше, чем у вас? Готовьтесь к крушению надежд. Ведь от имени в этом плане мало что зависит. «Антуанетта-Мелисса-Версавия» в свидетельстве о рождении и паспорте — это еще не пропуск в светлое будущее.

— Это вообще готовый нарциссический диагноз, — заявляет Рамиля Аксенова. — И прогноз неблагополучный, если что. Вымещение своих комплексов через называние ребенка и надежды на то, что с таким именем точно получится всё задуманное, в дальнейшем могут привести лишнему стрессу, если эти надежды не оправдаются.

О самом ребенке мало кто думает

Мечты о красивой жизни (для себя и детей) уходят корнями в семидесятые годы. Появление иностранных имен олицетворяет это как нельзя лучше. Прошло 40 лет, а тенденции не изменились. Именно поэтому сегодня часто встречаются Барбары, Мелании, Терезы, Торины, Рудольфы и другие дети с иностранными именами и конкретно русскими отчествами (подумайте, а не будут ли вашего Карла Ивановича все называть Карнавалычем?). В Зауралье живет даже один маленький Лондон. А в Екатеринбурге — Космос, Антилопа, Одиссей, Николетта. Еще один важный момент — ассоциации. Дать имя ребенку в честь бабушки, дедушки или любого другого человека, с которым связаны приятные воспоминания, — привычное дело.

— Взрослые хотят перенести то, с чем ассоциируется имя, с конкретным человеком или со значением. У них есть некоторые ориентиры в восприятии, — заявляет Рамиля Аксенова. — Но делается это в первую очередь для себя и окружающих. О самом ребенке мало кто думает, ведь с ним нет совместного прошлого. Особо «одаренные» вообще воспринимают ребенка не как личность, а как куклу: «У меня есть…»



Обычные имена стали скорее исключением, чем обыденностью Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

Мамы и папы преимущественно фокусируются на личной жизни, а не на общественных ценностях. Поэтому и нет в именах героических женщин и мужчин, в честь которых хотелось бы назвать ребенка. Но какой-никакой луч надежды все же есть. Во-первых, специалисты уверены, что придумывание изощренных имен вряд ли связано с комплексами взрослых. А во-вторых, практика показывает, что Авроры-Титании и Гермогены с Добромирами страдают столько же, сколько и обычные Маши, Пети, Славы и Оли — ни больше, ни меньше.

— По своему опыту могу сказать, что люди с редкими именами не страдают больше других, а живут, как и все остальные, — рассказывает Марина Масленникова. — Они не чувствуют своей уникальности и особенности только потому, что у них необычное имя. В то же время я не слышала, чтобы кого-то дразнили. Подтрунивания нет.



Кстати, подросшие Хельги, Эльвины, Адамы и Евы не приходят в паспортный стол менять имена. Они приходят туда менять фамилии. Например, в екатеринбургском ЗАГСе рассказали, что местные жители предпочитают иностранные фамилии Тейлор, Дитерле, Сигал, а также Балагур, Ветер, Уральская, Великолепная, Сочи и Цветущая.

Патриотически настроенные родители предпочитают давать детям славянофильские имена — Дарина, Яромир, Василиса, Апполинария, Фома и другие. Тем не менее градус поименного произвола в среднем по палате стабильный. Не так давно аналитики подготовили рейтинг популярных имен в России, и на первых строчках там — хорошо знакомые всем Артемы с Александрами и Софии с Анастасиями.

