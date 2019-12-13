Сибиряков заставят менять счетчики на новые — с симкой и интернетом

Привычные приборы учета уйдут в прошлое к 2035 году Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

В 2020 году начнется очередная эпопея с заменой счетчиков электричества: на этот раз нам предлагают установить «интеллектуальные приборы учета». Выглядят они точно так же, как и старые, а вот начинка поменялась — умный счетчик обзавелся доступом в интернет. Мы разобрались, зачем это нужно, кто за это заплатит и кому придется менять счетчики раньше всех.

Чиновники Министерства энергетики считают, что привычные нам счетчики устарели: сейчас приборы учета недостаточно точные и не могут уберечь поставщиков электричества от хищений энергии и незаконного подключения к сети. Решение о замене на более современные было принято еще в 2018 году, но стартует программа 1 июля. Чтобы перевести страну на счетчики с интернетом, власти закладывают 15 лет.



Менять придется всем

Первые новые счетчики будут ставить в новостройки, а в других домах — только там, где старые ломаются или у них истекает межповерочный интервал. — Если потребитель заметил, что прибор учета сломался, он может обратиться в сетевую организацию, к гарантирующему поставщику или в управляющую организации. Также проблема может быть выявлена в ходе процедуры проверки приборов учета. В обоих случаях он будет заменен на счетчик нового образца, — объяснили в Минэнерго. Устанавливать новый прибор учета немедленно и собственноручно не нужно — его поменяют, когда придет время. Причем вне зависимости от вашего желания — закон гласит, что перевести на новую систему нужно всех потребителей. Конечно, если счетчик находится в квартире или частном доме, то электриков на свою территорию можно не пустить. Правда, тогда придется платить по нормативам, да еще и с учетом повышающего коэффициента — это сделано для того, чтобы все-таки мотивировать вас поставить счетчик. Разница в оплате существенная: без счетчика тариф увеличат в полтора раза. Сейчас такой коэффициент тоже применяют, если счетчик сломан или его нет. Исключения делают только для жителей домов, где нет технической возможности поставить прибор учета. Например, если нет возможности установить его в помещении — на холоде показания могут быть некорректны. Но для этого уже давно изобрели специальные обогреваемые шкафы, да и в целом современные счетчики не слишком привередливы.

Сейчас ответственность за замену прибора учета лежит на потребителе: придется его устанавливать за свой счет. С 1 июля это уже будет заботой сетевой организации или гарантирующего поставщика — покупать счетчик самим или платить за его установку не нужно. В новый счетчик поставят симку

Умные счетчики должны мешать хитрым потребителям воровать электричество. Причем наказание может последовать буквально в один миг. К нарушителю или должнику даже электрики не придут, чтобы его отключить, — умный счетчик всё сделает удаленно.

Списывать показатели больше не нужно — счетчик это делает за вас Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Сигналы счетчики передают и принимают через интернет. Для этого устанавливается самая обычная сим-карта — точно такая же, что и в вашем смартфоне. А вот операторы связи могут быть самыми разными: решение компания-установщик примет на свое усмотрение.

Законопослушным потребителям установка новых приборов учета, наоборот, должна пойти на пользу. Во-первых, счетчик настолько умный, что сам будет передавать показания. Причем без промежутка между датами снятия показаний и их учета в системе. Во-вторых, он еще и советы будет давать.



— Энергетики сегодня закладывают основу системы, которая позволит потребителю видеть свои показания в личном кабинете в интернете. На базе информации, которую мы в динамике получаем со всех счетчиков, система будет давать рекомендации клиенту, как ему экономно пользоваться электроэнергией, — объясняют специалисты компании «Россети Урал».

Саму систему пользователям пока не подключили, но у нее есть аналоги, которые уже сейчас применяют в «умных домах» — приборы учета направляют статистику того, как вы тратите те или иные ресурсы, в приложение на смартфоне. А энергетикам счетчик будет сообщать об авариях и сбоях в работе сети. То есть, вызывать аварийку этот гений тоже будет самостоятельно. Но у такой самодостаточности могут быть минусы — уже не раз «умные» вещи удивляли своих хозяев. Так, например, в Новосибирске на сим-карту гаражных ворот подключили платные подписки. Опять платить?

В Минэнерго уверяют, что переплачивать не придется — все обязанности возьмут на себя те, кто будет устанавливать счетчики. То есть сетевые организации и гарантирующие поставщики. Но если заглянуть в закон, то все получается не так гладко.



— Расходы сетевой организации, понесенные ею для исполнения обязательств, <...> подлежат включению в состав тарифа на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение, — говорится в документе.

В Минэнерго уверяют, что это чистая формальность, и повышения платы за электричество не будет. «Россети», которые будут заниматься установкой счетчиков в частных домах, уже пообещали, что поднимать тариф не планируют — установка счетчиков позволит сэкономить за счет сокращения потерь. А еще помимо самих счетчиков установят целую систему интеллектуальных датчиков, которые будут подавать сигналы об авариях, что поможет сократить расходы на персонал.

Старые счетчики ничем не провинились, но технологии не стоят на месте Фото: Татьяна Кривенко / NGS.RU