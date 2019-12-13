С подземным книгохранилищем и детским технопарком: в ГПНТБ показали проект нового корпуса

Так новое здание может выглядеть со стороны улицы Толстого Фото: «Архитектурное бюро Рагино & Партнёры»

В ГПНТБ СО РАН представили эскизный проект второго корпуса библиотеки — несмотря на то что в Москве всё ещё хотят продать участок под строительство жилья, в Новосибирске надеются его отстоять. В новом здании помимо нового огромного книгохранилища, рассчитанного ещё на 30–40 лет поступления новых изданий, задумали коворкинг, конференц-зал, детский технопарк, музей науки и летние читальные залы с зимними садами под крышей. НГС узнал подробности нового проекта. Подземное книгохранилище, монорельс и летний читальный зал

9 декабря директор ГПНТБ СО РАН Андрей Гуськов и руководитель «Архитектурного бюро Рагино & Партнёры» Ян Рагино представили первые эскизы нового корпуса крупнейшей в городе библиотеки. Гуськов проект называет пока «нулевым» приближением и признается, что он фактически волонтёрский: его судьба находится в подвешенном состоянии, поэтому средств на полноценное проектирование у библиотеки нет.

Ян Рагино рассказал, что основой нового проекта стало существующее здание: масштаб и архитектурное решение фактически продиктованы зданием библиотеки Анатолия Воловика и окружающей застройкой. Поэтому основные архитектурные элементы — пилястры и масштабные витражи — «перекочевали» и в новый проект. На критическое замечание о том, что проект пока не выглядит интересным, архитектор попросил коллег «остеречься смелых идей в этом месте».

Общая площадь нового здания может составить порядка 17–20 тысяч квадратов. Высота — семь этажей (4 этажа над землёй и ещё 3 — под землёй). Подземную часть, около 7 тысяч квадратных метров, целиком займёт книгохранилище, которое с существующим соединит подземный монорельс.



Два здания образуют уютный двор — так задумывал ещё Анатолий Воловик Фото: «Архитектурное бюро Рагино & Партнёры»

Новые площади хранилища меньше, чем у существующего, признался Андрей Гуськов, но новое книгохранение должно быть современным и компактным, со стеллажами на рельсах, — тогда на той же площади можно уместить в два раза больше литературы, чем при стационарном размещении, как сейчас. Такого объёма хранилища хватит ещё примерно на 30–40 лет: сейчас в ГПНТБ уже почти не осталось резерва для новых томов, которые тысячами поступают в библиотеку.

Старое и новое здания будут соединены остеклёнными надземными переходами, под ними на плане проходит улица Ленинградская. Над двором нависает выдвинутый из здания конференц-зал, а чтобы поддержать линию окружающей застройки, архитекторы сделали массивное завершение верхнего этажа, где можно организовать сад и летний читальный зал.

Сам двор в бюро не прорабатывали: сейчас там расположены технические постройки, и архитекторы, по словам Яна Рагино, не решились их переносить. Вопрос с парковками пока тоже не решён, потому что ещё не ясны предполагаемые мощности нового корпуса.



Идея замкнуть квартал, по словам архитектора, принадлежала самому Воловику. Правда, узнали об этом авторы концепции уже после того, как разработали свою.

— Мы обратились несколько дней назад к материалам Анатолия Афанасьевича, какие-то наработки посмотреть, которые были на вторую очередь. В Музее истории архитектуры Сибири имени С.Н. Баландина нам дали материалы, в которых, правда, фотография фрагмента макета, который визуально сильно напоминает наш: там так же замыкается каре, — рассказал Ян Рагино. — Единственное, там переходы по центру здания, они выходят из витражей. Но современная ситуация такова, что витражи встают на охрану, мы не можем их трогать, поэтому переходы мы сместили внутрь двора.



Существующие технические постройки во дворе архитекторы убирать пока не решились Фото: «Архитектурное бюро Рагино & Партнёры»

Что еще там будет В новом здании по планам должны разместиться научные лаборатории и зоны коворкинга. Но оно будет выполнять и общественную функцию: здесь может появиться детский технопарк (существующий в Академгородке городских потребностей не покрывает, считают в ГПНТБ), а также музей науки и техники, который, в частности, рассказывал бы о вкладе сибирских учёных в мировую науку.



— Все знают, что у нас есть Академгородок, классное место, там живут умные ребята, которые что-то разрабатывают. На этом среднестатистические знания об Академгородке у жителей Новосибирска часто заканчиваются. Собственно, в этом музее можно было бы в доступной и понятной форме рассказать, что такое наука и какой вклад наш Академгородок и другие научные центры Сибири вносят в развитие науки вообще, — пояснил Андрей Гуськов.

То, как всё будет устроено внутри, пока даже не обсуждается. О реальной оценке стоимости проектирования и строительства нового корпуса говорить тоже преждевременно, но предварительно его оценивают примерно в миллиард рублей. Директор ГПНТБ рассчитывает, что для проекта найдётся соинвестор, который будет готов вложить какую-то часть необходимой суммы в обмен на площади в новом здании.



Между двумя зданиями библиотеки запланировали тёплые переходы Фото: «Архитектурное бюро Рагино & Партнёры»

Спорная земля

Тем не менее пока проект под вопросом: столичный арбитражный суд отказался признать незаконным решение правительственной комиссии, по которому участок, ещё в середине 1960-х зарезервированный для второго корпуса библиотеки, планируют реализовать на торгах и построить на нём жильё.



Одной из главных претензий к руководству ГПНТБ было использование участка не по назначению: долгое время на нём была стоянка. Андрей Гуськов парирует: стоянка была законной, договоры — официальными, а доход от аренды был одним из немногих способов получить хоть какие-то деньги в бюджет библиотеки. Подобным образом деньги зарабатывали все научные институты в трудные времена.

Другая претензия касалась того, что участок до сих пор пустует и новый корпус за долгие годы на нём не появился.

— Во-первых, мы не можем, — парирует Гуськов. — Мы библиотека, у нас нет возможности даже составить проект этого строительства, сумма проектирования такого объекта — от 100 миллионов рублей. Во-вторых, до 2008 года наука в России финансировалась крайне плохо. Я давно в науке, помню ворчание старших коллег, что за те деньги, которые мы получаем в научном институте, можно не только не работать, но и немножко вредить. С 2008 года всё как-то пошло вверх, руководство страны обратило внимание на науку, но в 2013 году была реформа РАН, у нас был новый учредитель, ФАНО, созданный на пустом месте, и решить проблему со стройкой было невозможно, потому что были вопросы другого порядка. В 2018 году мы переходим в Министерство науки и высшего образования и всё то же самое по новому кругу проходим.



Существующее здание признали памятником, но его ресурсы стремительно исчерпываются Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В защиту библиотеки уже выступили все возможные местные власти, проект входит в Академгородок 2.0, летом он защитился на президиуме СО РАН, все документы к началу работ уже готовы. Сейчас руководство ГПНТБ готовит апелляцию, но, признался Андрей Гуськов, на суд они особо не рассчитывают: похожие истории с отъёмом земли у Министерства науки и высшего образования происходят и в других городах.

— Очевидно, что это история про доходы, которые будут получены с продажи земельного участка, — говорит директор библиотеки. — Можно было бы сказать, что это история про развитие жилищного строительства, но мы же понимаем, что в Сибири есть и другие места, где можно что-то построить, таких мест довольно много, и на этом участке свет клином не сошёлся. Самое важное: что строить в центре Новосибирска, нужно всё-таки решать в Новосибирске, а не в Москве.

По его мнению, это необходимо, в частности, чтобы выкупить одно из зданий Москва-Сити, куда рассчитывают «переехать» ряд министерств. Впрочем, вряд ли участок в Новосибирске окажется существенным вливанием: по данным публичной кадастровой карты, 0,84 га земли на улице Ленинградской стоят порядка 60 миллионов рублей, на торгах цена может вырасти до 100 миллионов. Но, по мнению управляющего партнёра DSO Consulting Сергея Дьячкова, вряд ли.

— Это хороший участок, но строящихся домов, которые построены на таких хороших участках, в городе достаточно много. Самый высокий сегмент, на мой взгляд, уже насыщен. Можно, конечно, по-разному относиться к цене, но вопрос-то в том, кто купит и зачем, — рассуждает эксперт. — Построить-то можно, вопрос, кому продать. Доходы населения не растут, а единственным стимулом, который разогревает рынок, является снижение ставок по ипотеке.

В Новосибирске со строительством библиотек в принципе как-то не складывается: амбициозный проект немецкого архитектурного бюро Tilke Ingenieure & Architekten в виде стопки книг для областной библиотеки так и не был реализован.