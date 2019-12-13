Владелица складов открыла дом моды в пустующем 5-этажном таунхаусе. Как там все устроено

В новом доме моды можно будет создавать свои коллекции Фото: Ольга Бурлакова

В Новосибирске открылся дом моды. Его создательница — директор бизнес-парка «Южный» Елена Полукошко — устала заниматься складским бизнесом и решила реанимировать концепт новосибирского Дома моделей, который когда-то посещала даже супруга президента США Ричарда Никсона. Предпринимательница отремонтировала 5-этажный таунхаус своих родителей и открывает шоу-рум для дизайнеров и пространство для демонстрации коллекций, которые можно будет разрабатывать здесь же. Корреспондент НГС посетила новый дом моды и узнала, чем он будет отличаться.



5-этажный таунхаус, в котором сегодня открылся дом моды «Мануфактура», спрятался за «Ройял Парком» на Красном проспекте. Создатель нового дома моды Елена Полукошко говорит, что вдохновилась идеей новосибирского Дома моделей, который когда-то работал на улице Романова: получить всё, что связано с модой, под одной крышей.

Новосибирский Дом моделей открыли в 1948 году — он проектировал и производил одежду. Его коллекции демонстрировались на международных выставках Великобритании, Германии, Австрии, Франции, Японии, Канады и других. Здесь работал Николай Грицюк — художник, представленный в Третьяковской галерее. А в конце июля 1959 года Дом моделей посетила супруга президента США Ричарда Никсона Пэт Никсон.

5-этажный таунхаус на Красном проспекте, 153Б строил отец Елены Полукошко — снаружи кажется, что в нем меньше этажей

Фото: Ольга Бурлакова

— Концепт у нас тот же самый, но размах не такой, — говорит Елена Полукошко. — Мы развиваем разные направления. Первое — работа с дизайнерами. Это место, где они смогут создать коллекцию с нуля — отрисовать, отшить тестовый образец, показать и продать. Специалисты будут консультировать дизайнеров, актуально это или нет, что сделать, чтобы капсула была завершенной. У нас же многие самоучки. Есть огромный курс в Институте легкой промышленности и есть люди, которые думают: «А мы сейчас что-то сами сошьем». Мы закрываем промежуточную нишу, когда они не дома это сшивают.

Елена Полукошко: «Хотелось бы, чтобы Новосибирск стал столицей хотя бы сибирской моды» Фото: Ольга Бурлакова

Еще одно направление дома моды «Мануфактура» — образовательные программы. Это лекции знаковых модельеров, курсы по истории искусств, модные квизы или консультации стилистов. Одна из ближайших — «Что купить на Новый год и носить потом весь год». Также несколько дней в неделю дом моды будет принимать детей из модельного агентства Star Kids, которые будут тренировать проходки, обучаться ораторскому мастерству и слушать лекции. В качестве экспертов «Мануфактура» будет привлекать Институт легкой промышленности. Уже определили первый набор лекторов и определенное количество дизайнеров, которые встают в шоу-рум.

Пространство нового дома моды — 5-этажный таунхаус, где есть и винтовая лестница, и каминный зал, и огромная хрустальная люстра.

Внутри модного таунхауса Фото: Ольга Бурлакова

— Вообще-то этой мой родительский дом, построенный моим отцом в начале 90-х, но они много лет не живут в нем, — признается предприниматель. — Однажды мы решили его сдавать, а там открыли подпольное казино, и мы не знали, как их выгнать, поэтому я благодарна правоохранительным органам. Дом стоял просто как семейная реликвия, пока не появилась эта идея. Мы сделали ремонт — что-то сохранили, что-то отложили на потом, чтобы уложиться в сжатые сроки.

В доме моды можно проводить показы и фотосессии Фото: Ольга Бурлакова

Елена Полукошко известна в Новосибирска как один из собственников и директор по развитию бизнес-парка «Южный» (производственно-складской комплекс). Старый бизнес у неё остается, но там, по её словам, всё поставлено на рельсы и понятно.

— Душа устала от складов, хочется чего-то более «девочкового», — улыбается Елена. — Вообще говорят, в Новосибирске моды нет, и я чувствую, что у меня провал в этой области. Мне хочется, чтобы она была, чтобы я могла где-то нормально одеваться. Хотелось бы, чтобы Новосибирск стал столицей хотя бы сибирской моды. С Москвой не будем тягаться. У нас есть замечательный проект Fashion Week, но это превращается в сборную солянку и фэшн-барахолку. Нам бы не хотелось, чтобы это было фэшн-барахолкой, хотелось бы задать уровень.

На втором этаже открылся шоу-рум, который будет пополняться сибирскими дизайнерами Фото: Ольга Бурлакова

Директор дома моды не захотела раскрывать размер вложений в новый бизнес. Из-за желания проводить отбор и отказываться от каких-то предложений она думает, что проект окупится не так быстро, как ей бы хотелось — от 6 месяцев до года.

Аренда помещений в доме моды «Мануфактура» составит от 1000 до 3000 рублей в час в зависимости от времени суток и дня, фотозоны — 1000 рублей в час, индивидуальные консультации — от 1000 рублей, мастер-классы — от 500 рублей за мастер-класс от стилиста до 2500 рублей за винное казино. Более длительные курсы, рассчитанные на 4 недели, — от 10 тысяч рублей. Занятия в модельном агентстве Star Kids стоят 4500 в месяц — это 10 часов занятий, учебные съемки и показы.

Здесь также будет работать модельное агентство «Стар Кидс» Фото: Ольга Бурлакова