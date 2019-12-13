В торговых центрах уже начинается предновогодний ажиотаж Фото: Ольга Бурлакова

«Новый год к нам мчится», «праздник к нам приходит»: с середины декабря эти слова звучат как обратный отчёт. Кроме новогоднего стола и праздничного наряда есть ещё одна головная боль — выбрать подарки. Кому-то в радость бродить по магазинам и рассматривать милые безделушки, другим просто некогда разгуляться в период отчётов, утренников и корпоративов. Корреспонденты НГС прошли по главным городским гипермаркетам и подобрали несколько вариантов подарков, на которые можно потратить не больше 1000 рублей (спойлер: вряд ли их выбросят).



Выбрать новогодний подарок сейчас проще простого — достаточно зайти в большой гипермаркет и остановиться перед тем, на что упал глаз. Вопрос только в том, для кого подарок. Вообще, смысл обзоров новогодних подарков теряется, если у вас уже есть идеи, особенно, если это какие-то штуки, понятные только вам и тому, кому вы их дарите. Кто-то будет счастлив увидеть под ёлкой щенка, другой обрадуется желанной книге, а для кого-то приятной неожиданностью окажется, например, абонемент в бассейн, украшение или просто бутылка вина.

В других случаях, когда хочется поломать голову и подарить что-нибудь эдакое, нужно думать. Так устроена жизнь, что часть новогодних подарков уходят в другие руки — иногда их даже не распаковывают, чтобы просто передарить на 23 февраля или 8 Марта. Но какая бы участь их не ждала — можно хотя бы попробовать выбрать тот, что удивит, заставит улыбнуться и просто окажется кстати.

Картина на холсте в «Леруа Мерлен» — 421 рубль Фото: Ольга Бурлакова

Картина на холсте. Большой ассортимент этих панно — в «Леруа Мерлен». Пейзажи и натюрморты всё-таки на любителя, а здесь без претензий на высокое искусство. К тому же наверняка они впишутся в большинство интерьеров. Картина с милыми фразами — нейтральный, но в то же время тёплый подарок друзьям или родственникам.

Колонки в «Ашане» — 349 рублей (распродажа) / 990 рублей Фото: Ольга Бурлакова

От прекрасного к практичному. Маленькая колонка — удобный гаджет, который обеспечит неплохой звук вашей музыки из телефона. Колонка придётся кстати на пикниках, так как не придётся сидеть возле машины с открытой дверью, чтобы слушать радио.

Бутылка для воды — 499 рублей в «Спортмастере» Фото: Ольга Бурлакова

Теперь о полезном. Осознанное потребление и ЗОЖ — сегодня два главных пункта в правилах современной жизни. Бутылка для воды убивает двух зайцев: «долой бутилированную воду» и «полезно пить много воды». Даже если человеку плевать на всё это, залить в эту ёмкость можно всё, что угодно (пусть будет холодный кофе).

Вспениватель молока — 99 рублей в «ИКЕА» Фото: Ольга Бурлакова

Кстати, о кофе. На первый взгляд совершенно бесполезная штука — вспениватель молока, который можно купить в «ИКЕА». Стоит копейки, но развлечение на весь день, тем более в начале января количество выходных дней позволяет заняться чем-то почти бесполезным. Например, приготовить латте.

Гибкое пианино — 849 рублей в «Ашане» (распродажа) Фото: Ольга Бурлакова

Гибкое пианино. Чего только не придумают, но и такое есть. Да, возможно, это не самый практичный подарок, но явно весёлый. Пианино, которое можно положить в сумку и сыграть на нём хоть в горах. Только уточните, знает ли ноты тот, кому предназначен подарок.

Лампа-ночник в «Леруа Мерлен» — 653 рубля Фото: Ольга Бурлакова

Нет, это не бутылка золотого вина (кстати, тоже внесите в список). Это просто настольная лампа, точнее даже ночник — у декоративной бутылки нет дна, а внутри гирлянда на батарейках.

Бутылка для пробок в «Ашане» — 248 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Винные пробки: во-первых, это красиво. Их как-то жалко выбрасывать, видимо поэтому путь к мусорному ведру у пробок лежит через ящик для столовых приборов, в которых они какое-то время болтаются просто так. Коробка для пробок может стать неплохим декором для кухни, к тому же можно придумать какую-нибудь концепцию. Например, сделать её сундучком памяти романтических вечеров или дружеских посиделок (кстати, есть вариант устроить соревнование — какой отдел заполнится быстрее).

Жестяная книжка в «Ашане» — 813 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Свинка Пеппа — это просто весело. Это жестяная коробка с конфетами в виде книжки. Если выбирать сладкий подарок, то этот вариант будет по крайней мере необычным и, кстати, практичным — коробку-книжку можно сделать сейфом для хранения конфет и поставить её на полку с книжками.

Увлажнитель воздуха с подсветкой — 948 рублей в «Ашане» Фото: Ольга Бурлакова

Если устали от бесполезных вещей, вернёмся к практичному и нужному. Увлажнитель воздуха особенно нужен именно зимой, так как в отопительный сезон в квартирах резко падает уровень влажности.

Сифон — 890 рублей в «Ашане» (распродажа) Фото: Ольга Бурлакова

Сифон — для любителей всего крафтового. С этой штукой можно развлекаться все новогодние праздники — делать свои газированные напитки, взбитые сливки, колдовать с соусами.

Светодиодная свеча в «ИКЕА» — 699 рублей за четыре штуки Фото: Ольга Бурлакова

Это не просто свечи, а свечи на батарейках. Кстати, смотрятся они вполне неплохо и даже романтично, к тому же они полностью безопасны.

Столик-поднос в «ИКЕА» — 799 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Да, Новый год — это отпуск, когда можно себе позволить не выходить на улицу, хотя бы один день (ведь на улице холодно и хочется спать). Так что столик явно пригодится для пикника на кровати. Он довольно компактный и легко складывается.

Коробки-корзинки: от 200 рублей и выше Фото: Ольга Бурлакова

Каких только нет коробочек, сундучков и всяких корзинок в магазинах. Хочется взять всё, что есть в доме, и в них сложить. Стоят они недёшево, так что запросто сойдут за отдельный подарок. Чтобы не дарить пустую корзину, можно положить туда два помело и насыпать конфет сверху.

Песочные часы в «ИКЕА» — 499 рублей Фото: Ольга Бурлакова





Песочные часы (на самом деле здесь не песок) — это подарок-идея. Времени всегда мало, но его невозможно подарить или получить в подарок: на отдых и увлечения, на детей, «на себя» или «на меня». А песочные часы — это как символ того, что начался новый год и в нём ещё много времени, чтобы правильно им воспользоваться (загляните в наш календарь идеальных дат для отпуска).