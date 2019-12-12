Тест на раздевание: угадайте, это одежда или кухонное полотенце?

Главное во всех модных показах — сделать серьезное лицо. Тогда всем будет ясно, что модельер не смеется над зрителями и будущими модниками, а на самом деле верит в свое произведение. Мы нашли 10 популярных товаров. Какие-то продаются в онлайн-магазинах, какие-то вы увидите только на красной дорожке, ну а некоторые вовсе не имеют отношения к миру моды. А вы разберетесь, что к чему?
25 ноября 2019
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