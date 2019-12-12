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Стиль и красота Тест

Тест на раздевание: угадайте, это одежда или кухонное полотенце?

Дизайнеры потеряли тормоза, и вам с этим жить!

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И почему вы до сих пор не взяли эти луки на вооружение?

И почему вы до сих пор не взяли эти луки на вооружение?

Главное во всех модных показах — сделать серьезное лицо. Тогда всем будет ясно, что модельер не смеется над зрителями и будущими модниками, а на самом деле верит в свое произведение. Мы нашли 10 популярных товаров. Какие-то продаются в онлайн-магазинах, какие-то вы увидите только на красной дорожке, ну а некоторые вовсе не имеют отношения к миру моды. А вы разберетесь, что к чему?

Начнем с простого. Это что-то из аксессуаров или пригодится на кухне?

Начнем с простого. Это что-то из аксессуаров или пригодится на кухне?<br />

    Пойдете в магазин с такой авоськой?

    Пойдете в магазин с такой авоськой?

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                      Фото в тесте: nerioxman / instagram.com, brizo.com, tetrasoap.com, FF Channel / youtube.com, yoox.com, vollebak.com, sivator.com

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                      тестмодастиль
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                      КОММЕНТАРИИ (11)

                      Фото пользователя
                      12 дек 2019 в 09:32

                      9/10. но вообще-то шуточный тест какой-то вышел, всё ж ясно как божий день при свете фар.

                      ЧОП на Богдана Хмельницкого
                      12 дек 2019 в 09:31

                      Закупили 50 бетонных смесителей, подарим коллегам с Богаткова на 23 февраля.

                      Фото пользователя
                      12 дек 2019 в 09:21

                      По идее, все должны ошибиться со шляпой, потому как такое трудно не расценить, как фотошоп.Такое пальто с мехом и яичная «ушастую»шляпа, ну не знаю..