Острее, чем в макашнице: куда идти есть том ям, рамен и пить саке — краткий гид по паназиатской кухне

Тартар из основного меню бара NEMO — за 345 рублей Фото: Стас Соколов

На самом горячем перекрестке города — Ленина и Советская — заработало новое заведение. Группа DNK («Хамовники», Morricone и т. д.) открыла здесь в подвале, на месте бара Grelka, свой новый паназиатский проект Nemo. Здесь в суп бросают замороженное жидким азотом кокосовое молоко, а традиционное рыбное блюдо Латинской Америки делают из...томатов. Обозреватель НГС протестировал новое место и составил список заведений, работающих в том же жанре, куда можно отправиться за азиатскими вкусами. NEMO Asian Kitchen&Bar



Именует себя «азиатское бистро», что подразумевает невысокие цены и быстрое обслуживание. Заведение заняло полуподвальное помещение, последним жителем которого был бар Grelka. Однако ощущения подземелья в нем нет — интерьер сделан максимально светлым и ярким. Кухня вторгается в зал. Она присутствует не только за стойкой в углу, но и протянулась вдоль стены, где установлены кофемашина, раковина, пивные краны. Как-то сразу хочется себе такую кухню домой.



Взяв полуподвальное помещение, создатели бара постарались сделать его как можно более светлым Фото: Стас Соколов

В меню явно сделана попытка не только свести блюда разных кухонь, но и поиграть во фьюжн. Тут вам и ризотто с пастой том ям (430 рублей), и паста карбонара в азиатском стиле (320 рублей), и тартар с хумусом (345). Последний, к слову, настоящая удача — интересное сочетание текстур, вкусов и даже температур делает его настоящим гастрономическим аттракционом



Фреш роллы в основном меню бара NEMO — за 165 рублей Фото: Стас Соколов

Есть и чистой воды «фантазии на тему» — например, «севиче из томатов» (215 рублей). Севиче — это перуанское блюдо из сырой рыбы, приправленной кислой заправкой (по минимуму это может быть просто лайм). Здесь же перед вами нарезанные на половинки помидоры черри в кисло-сладкой заправке. Это красиво и вкусно, но зачем тут это непонятное слово? Почему не дефлопе, например?



Не обошлось без спецэффектов. Кокосовое молоко в том ям тут добавляют не просто так, а заморозив его в жидком азоте. Попадая в горячий суп, эти большие белые «градины» начинают стремительно испаряться, а чашка дымиться. Но сам суп совсем неплох. Хотя нужно иметь в виду, что молока там ровно столько, чтобы просто сбалансировать вкус. И если вы привыкли к этому блюду в густом, сливочном исполнении, то это не тот случай.



Открытая кухня занимает угол зала Фото: Стас Соколов

Некоторые вещи выглядят какими-то…недодуманными. Скажем, «фреш ролл» (165 рублей) — нарезанные соломкой овощи в рисовом блинчике. Учитывая место, ждешь какой-то неожиданности, но внутри просто морковка, огурец и зеленый салат без какой-то изюминки. Хоть бы одну соломинку имбиря туда засунули.



Севиче из помидоров — за 215 рублей Фото: Стас Соколов

В целом NEMO выглядит как вполне профессионально сделанный проект с уютным интерьером и разумными (для такой концепции) ценами. Проблема только в том, что подобных паназиатских заведений в городе уже хватает, и рестораторам придётся придумать простой и ясный аргумент, почему посетители должны прийти в подвал на Советской, а не идти по другим адресам, до которых от NEMO от силы 10 минут неспешной ходьбы.



А чтобы облегчить процесс выбора, мы решили коротко перечислить все главные паназиатские заведения в центре, указав их основные (но, возможно, не единственные) достоинства.

Aziatish

Кафе компании Дениса Иванова в гостинице Azimut. Зал декорирован в стиле азиатских уличных рынков — ощущение, что сидишь где-то на улице, усиливается, поскольку зал буквально выдается в фойе отеля, где пусть за стеклянной стеной, но совсем рядом ходят люди с чемоданами. Есть, впрочем, в «Азиатише» и укромные закутки.

Фото: Стас Соколов

Главное блюдо, за которым сюда стоит идти, — это рамен, едва ли не единственный в городе, сделанный именно так, как это можно встретить в Японии. Кроме постоянных сио и сёю (с соевым соусом), здесь регулярно вводят какой-то новый рамен (на родине свой рецепт есть в каждой провинции). Вообще, по-моему, «Азиатиш» силен и ценен именно своей японской стороной. Потому что том ям или кимчи можно попробовать и в других местах, а вот бобы эдамаме в черном соусе (280 рублей) или просто правильную лапшу якисоба (380 рублей) вы мало где найдете. Ну и нельзя не упомянуть о самом богатом в городе выборе японского рисового вина (в том числе игристого). Самое простое стоит 180 рублей за 100 миллилитров, так что можно устроить себе настоящий японский ужин.



No Spicy, Please

Взгляд на паназиатскую кухню французского повара Франсуа Фурнье. Во Франции, нужно сказать, азиатские кулинарии (traiteur asiatique) широко распространены, там это самый доступный способ поесть вкусно и интересно. В No Spicy хорошие ланчи — можно за 250 рублей съесть сытный и небанальный набор из нескольких блюд. В основном меню стоит попробовать супы — они сделаны некоторым смешением вкусов, поскольку готовит их Франсуа, опираясь на европейский гастрономический опыт, даже если в составе ингредиентов ничего европейского нет.

Фото: Стас Соколов

Местами он не может совладать с собой и добавляет в рамен трюфельное масло (и это действительно очень интересно), соединяет курицу с беконом в терияки, добавляет брокколи в лапшу удон. Цены в No Spicy в основном курсируют между 300 и 400 рублями за порцию, хотя есть позиции и доступней. В кафе не подают алкоголь крепче пива, но зато собрали неплохую коллекцию этого самого пива из Юго-Восточной Азии.

TomYumBar

Целая сеть (только в Новосибирске работает уже три заведения, и все в центре) ресторанчиков, создатели которых поставили перед собой простую и ясную задачу — сделать заведение, которое имело бы репутацию места с самым лучшим том ямом. Так ли это или нет в действительности — вопрос спорный, но что касается репутации, здесь приходится согласиться. Том Ям (в разных вариациях) здесь действительно делают так, чтобы он и выглядел, и чувствовался во рту как что-то богатое, почти роскошное.

Главное блюдо TomYumBar понятно из названия Фото: Стас Соколов

Стоит он недешево (например, миска том яма «Чайна таун» обойдется в 599 рублей), но это такое гастрономическое приключение. Путевка в Тай обойдется все равно дороже. А вот с остальными блюдами всё уже не так блистательно. Фо бо и рамен, например, мне там показались такими …средними. Но публика (в основном девушки) здесь ценит роллы (порция в среднем стоит 300 рублей) и десерты. Ну и вообще ощущение, что ты пришел в модное место. Собственно, это и есть то «блюдо», которое в «ТомЯмБаре» умеют готовить особенно хорошо.

«Шикари»

Новый проект российского ресторанного гиганта «Росинтер», который должен прийти на смену устаревшей «Планете Суши». Первая точка открылась в ТРЦ «Аура», вторая (в этом году) — на Красном проспекте, на месте самой первой «Планеты» (начала работать в Новосибирске в 1998 году). «Шикари» — это самый настоящий дайджест кухонь Юго-Восточной Азии. Сами блюда сделаны крепко, без дилетантской халтуры (какая нередко случается в небольших региональных проектах).

Вторая точка «Шикари» открылась на месте первой новосибирской «Планеты суши» Фото: Стас Соколов

Есть забавные штуки вроде эдаких ролло-пончиков (роллы, которым придали форму бублика), не обошлось, разумеется, без поке. Но, если честно, то никаких очевидных достоинств, кроме этой вот всеядности, в «Шикари» не наблюдается. Зато, если вы придёте сюда небольшой дружной компанией (в том смысле, чтобы делиться едой) хотя бы несколько раз, то составите хотя бы общее представление о большинстве мировых хитов стран ЮВА. Например, это единственное место, где можно попробовать сингапурский вариант лапши под названием лакса. Есть даже утка по-пекински (1200 рублей — это самое дорогое блюдо). Цены на горячее колеблются в основном в промежутке 300–400 рублей.

