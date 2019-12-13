Горячие странички: заглядываем в календари с обнажёнными девушками от новосибирских компаний

Тираж календаря «Авантела» составил около 3000 тысяч экземпляров на всю Россию Фото: Авантел

«Центр финансовых технологий» и «Авантел» выпустили традиционные календари с обнажёнными моделями. Сейчас обе компании выпускают не просто бумажные календари, а готовят сюжеты с дополненной реальностью, превращая фотографии в небольшие истории. Авторы календаря «Авантел» вновь предпочли дерзкий стиль, но в этом есть ирония айтишников над собой, а некоторые кадры от ЦФТ выглядят настоящим искусством — в них нет ничего пошлого, лишь красота женского тела. НГС публикует лучшие снимки легендарных календарей.



Календарь ЦФТ выпускают уже 23 года Фото: «Центр финансовых технологий»

Календарь «Центра финансовых технологий» стал не просто корпоративной традицией, о нём знают далеко за пределами компании — ежегодная презентация превратилась в по-настоящему светскую вечеринку для банкиров и айтишников. Традиции не год и не два, календарь ежегодно выпускают на протяжении 23 лет.

Календарь ЦФТ уже два года подряд снимают женщины. До прошлого года для компании снимали только мужчины Фото: «Центр финансовых технологий»

Автором календаря 2020 года стала московский видеооператор и фотограф Ралина Газизова. Второй год подряд ЦФТ к бумажной версии выпускает приложение с элементами дополненной реальности, стоит только поднести приложение к фото, и можно увидеть короткий видеоролик.

— С 2019 года календарь стал интерактивным, имеет элементы AR. Особенность проекта: снималось именно видео, а фотографии календаря — это фактически стоп-кадр. Именно так и называется новый календарь: «Стоп-кадр». Съёмки проходили в июле 2019 года в Москве и Подмосковье. Скачав приложение «ЦФТ-Шоу», вы сможете оживить картинку и даже быть вовлечены в определение финала сюжета некоторых историй, — рассказали в ЦФТ.

Съёмки проходили ранним утром — в Москве выдалось прохладное лето, модели стойко позировали, несмотря на погоду Фото: Центр финансовых технологий

Календари ЦФТ получают только сотрудники и партнёры компании, в свободной продаже их нет, однако на Avito регулярно продают календари прошлых лет — стоят они от 250 рублей до нескольких тысяч.

Календарь «Авантел» вновь получился очень откровенным и дерзким Фото: Авантел

Ещё одна IT-компания, «Авантел», выпускает календарь 9 лет, но и её можно назвать долгожителем — многие другие компании пробовали выпускать календари с моделями, но забросили идею через год-два. На этот раз в «Авантел» также решили добавить к бумажной версии элементы дополненной реальности. В компании считают, что у них получился современный арт-объект, сочетающий провокационное фото, высокотехнологичное развлечение и немного профессионального юмора. — Успех, наверное, не в обнажённой натуре, кого этим удивишь в век безлимитного Интернета, а в самой идее контраста модельной женской красоты и тяжёлых и сложных мужских занятий. Героини календарей прошлых лет тянули под землёй оптоволокно, прошивали маршрутизаторы, настраивали радиомосты. Мы старались вложить в каждый кадр профессиональные намёки, предметы и ситуации, знакомые всем связистам и айтишникам: иногда явно, иногда в виде пасхалок, — рассказали представители «Авантела».

— Имидж героинь — «плохие девочки». На статичных фото это не так заметно, но на видео тёмная сторона девушек становится очевиднее. Нет, они не совершают ничего неприличного, скорее просто дразнятся, — объяснили в компании.



На обложке календаря изображены сразу три девушки Фото: Авантел

«Авантел» также не продаёт свои календари, однако в компании отметили, что ежегодно находятся те, кто качают фото с сайта, сканируют страницы и печатают их в полиграфии себе или на продажу.