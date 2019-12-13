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Стиль и красота Подробности

Горячие странички: заглядываем в календари с обнажёнными девушками от новосибирских компаний

НГС публикует лучшие фото

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Тираж календаря&nbsp;«Авантела» составил около 3000 тысяч экземпляров на всю Россию

Тираж календаря «Авантела» составил около 3000 тысяч экземпляров на всю Россию

«Центр финансовых технологий» и «Авантел» выпустили традиционные календари с обнажёнными моделями. Сейчас обе компании выпускают не просто бумажные календари, а готовят сюжеты с дополненной реальностью, превращая фотографии в небольшие истории. Авторы календаря «Авантел» вновь предпочли дерзкий стиль, но в этом есть ирония айтишников над собой, а некоторые кадры от ЦФТ выглядят настоящим искусством — в них нет ничего пошлого, лишь красота женского тела. НГС публикует лучшие снимки легендарных календарей.

Календарь ЦФТ выпускают уже 23 года

Календарь ЦФТ выпускают уже 23 года

Календарь «Центра финансовых технологий» стал не просто корпоративной традицией, о нём знают далеко за пределами компании — ежегодная презентация превратилась в по-настоящему светскую вечеринку для банкиров и айтишников. Традиции не год и не два, календарь ежегодно выпускают на протяжении 23 лет. 

Календарь ЦФТ уже два года подряд снимают женщины. До прошлого года для компании снимали только мужчины

Календарь ЦФТ уже два года подряд снимают женщины. До прошлого года для компании снимали только мужчины

Автором календаря 2020 года стала московский видеооператор и фотограф Ралина Газизова. Второй год подряд ЦФТ к бумажной версии выпускает приложение с элементами дополненной реальности, стоит только поднести приложение к фото, и можно увидеть короткий видеоролик.

— С 2019 года календарь стал интерактивным, имеет элементы AR. Особенность проекта: снималось именно видео, а фотографии календаря — это фактически стоп-кадр. Именно так и называется новый календарь: «Стоп-кадр». Съёмки проходили в июле 2019 года в Москве и Подмосковье. Скачав приложение «ЦФТ-Шоу», вы сможете оживить картинку и даже быть вовлечены в определение финала сюжета некоторых историй, — рассказали в ЦФТ.

Съёмки проходили ранним утром&nbsp;— в Москве выдалось прохладное лето, модели стойко позировали, несмотря на погоду

Съёмки проходили ранним утром — в Москве выдалось прохладное лето, модели стойко позировали, несмотря на погоду

Календари ЦФТ получают только сотрудники и партнёры компании, в свободной продаже их нет, однако на Avito регулярно продают календари прошлых лет — стоят они от 250 рублей до нескольких тысяч.

Календарь «Авантел» вновь получился очень откровенным и дерзким

Календарь «Авантел» вновь получился очень откровенным и дерзким

Ещё одна IT-компания, «Авантел», выпускает календарь 9 лет, но и её можно назвать долгожителем — многие другие компании пробовали выпускать календари с моделями, но забросили идею через год-два.

На этот раз в «Авантел» также решили добавить к бумажной версии элементы дополненной реальности. В компании считают, что у них получился современный арт-объект, сочетающий провокационное фото, высокотехнологичное развлечение и немного профессионального юмора.

— Успех, наверное, не в обнажённой натуре, кого этим удивишь в век безлимитного Интернета, а в самой идее контраста модельной женской красоты и тяжёлых и сложных мужских занятий. Героини календарей прошлых лет тянули под землёй оптоволокно, прошивали маршрутизаторы, настраивали радиомосты. Мы старались вложить в каждый кадр профессиональные намёки, предметы и ситуации, знакомые всем связистам и айтишникам: иногда явно, иногда в виде пасхалок, — рассказали представители «Авантела».

— Имидж героинь — «плохие девочки». На статичных фото это не так заметно, но на видео тёмная сторона девушек становится очевиднее. Нет, они не совершают ничего неприличного, скорее просто дразнятся, — объяснили в компании.

На обложке календаря изображены сразу три девушки

На обложке календаря изображены сразу три девушки

«Авантел» также не продаёт свои календари, однако в компании отметили, что ежегодно находятся те, кто качают фото с сайта, сканируют страницы и печатают их в полиграфии себе или на продажу.

Чей календарь нравится вам больше?

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    календарь с обнажёнными девушкамиЦФТАвантел
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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Римский-Корпусов
    13 дек 2019 в 06:17

    Это из 90х тема. Сейчас такое никому не интересно.

    Василий
    13 дек 2019 в 06:39

    нормальное такое финансовое решение - голые сиськи!
    заплатили деньги, показали сиськи....деньги- сиськи....

    Психолог
    13 дек 2019 в 06:23

    НГС постепенно эвакуяировал из раздела новостей в рассадник новостей