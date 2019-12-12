Концерт в супермаркете, безумный спектакль и фотопёсики — 13 крутых событий выходных

1
Концерт рэпера Славы КПСС
У этого рэпера много имён. Кому-то он известен как Гнойный, кому-то — как Соня Мармеладова или Бутер Бродский. Слава (настоящее имя Вячеслав Машнов) состоит в творческом объединении «Антихайп», исполняет сатирические треки с аморальными и резкими высказываниями. У Славы есть своя большая группа фанатов — и уже в эту пятницу вы можете прийти в лофт-парк «Подземка» и послушать тексты кумира.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 13 декабря
Во сколько: 20:00
Сколько стоит: от 1000 до 2500 рублей
2
Концерт рэпера Feduk
Исполнитель в стилях рэп и хип-хоп прославился после совместного трека с Элджеем — «Розовое вино», с тех пор карьера музыканта пошла в гору. Feduk, или Фёдор Инсаров, посетит Новосибирск с небольшим концертом и выступит не на специальной концертной площадке, а для гостей брендового универмага Lukse.
Где: универмаг Lukse
Когда: 14 декабря
Во сколько: 20:00
Сколько стоит: 3000 рублей
3
Концерт рэпера Morgenshtern
Скандальный, дерзкий музыкант и видеоблогер, к тому же еще рок-музыкант. Татуированный парень Алишер приезжал в Новосибирск в 2018 году и собрал очередь школьников у входа в клуб. С того времени творческое направление музыканта несколько изменилось, возможно, изменилась и аудитория. В воскресенье Morgenshtern выступит в стенах лофта «Подземка».
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 15 декабря
Во сколько: 20:00
Сколько стоит: от 3000 до 5000 рублей
4
Новогодняя благотворительная фотосессия с собаками из приюта
Если вы давно мечтаете сделать фото в новогоднем интерьере — вам выпадает уникальный шанс. Веселые пёсики из приюта специально приедут в город — причесанные и красивые, чтобы порадовать вас и помочь сделать памятные снимки. Вас будут ждать 6 приютских собак, с которыми вы сможете сфотографироваться по системе FREE PRICE — стоимость фотосъемки не установлена, вы сами выбираете, сколько хотите пожертвовать подопечным.
Где: фотостудия 717
Когда: 14 декабря
Во сколько: с 12:00 до 15:00
Сколько стоит: вход свободный
5
Караоке-ночь
В этом месте можно не только всю ночь смотреть фильмы, но и петь. Можно еще посоревноваться друг с другом или просто покричать в микрофон, наснимать фотографий и видео и атаковать соцсети. Что делаем — поём любимые песни, веселимся, участвуем в конкурсах и выигрываем призы.
Где: антикафе FunTime
Когда: 13 декабря
Во сколько: 22:00
Сколько стоит: 400 рублей
6
Ночная экскурсия с фонариком «Прожектор»
Школьникам и их родителям предлагается в темноте посмотреть на эпоху палеонтологии, где от черепов и костей падает тень настоящего животного. Еще экскурсоводы затронут тему Великой Отечественной войны — зрителей ждут много интересных историй, а темнота и свет от фонарей только добавит антураж.
6+
Где: музей «Заельцовка», Красный проспект, 179
Когда: 14 декабря
Во сколько: 18:00
Сколько стоит: 60 рублей, оплата наличными
7
Спектакль «Вишневый сад»
Знакомый сюжет пьесы Антона Павловича Чехова на этот раз предстанет слегка на новый лад. Герои спектакля оказываются будто в диалоге с персонажами Льюиса Кэрролла из «Алисы в Стране чудес» и приобретают лёгкую нотку сумасшествия. Должно быть безумно интересно, а стук топора, каждый раз раздающийся в финале пьесы, переживается как будто впервые и заставляет содрогнуться.
Где: театр «Старый дом»
Когда: 13 декабря
Во сколько: 18:30
Сколько стоит: от 450 до 850 рублей
8
Фестиваль Exotic Pole Dance, стрип-пластики и Frame Up
Невероятное шоу от лучших танцовщиц города в направлениях пол-дэнс, стрип-пластика и Frame Up — будет много красоты, изящества и грации. Это не просто выйти и станцевать — участницы будут выступать перед серьёзным судейским составом, а победитель выиграет 15 000 рублей. Зрителей ждёт смелое и соблазнительное шоу — не пропустите.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 14 декабря
Во сколько: 14:00
Сколько стоит: 500 рублей
9
«Джуманджи: Новый уровень»
Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить, друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.
12+
10
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
Близится новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в тёплой компании старых друзей и коллег. Но обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу.
12+
11
«Озеро диких гусей»
Китайско-французская драма рассказывает историю лидера небольшой банды, которая занимается кражей мотоциклов. Во время одной из разборок он случайно убивает полицейского и становится целью номер один для полиции и властей. В бегах Чжоу встретит проститутку Лю Айай — оба загнаны в тупик.
18+
12
«Одной волшебной ночью»
Французско-бельгийская комедия о типичной парижанке Марии. Она наслаждается свободой и мужским вниманием, будучи замужем. После ссоры с супругом героиня ночует в отеле напротив своей квартиры, через окна наблюдая за мужем и вспоминая их историю любви. У нее есть лишь одна ночь, чтобы решить, что делать дальше.
18+
13
«Курьер»
В главных ролях Гари Олдман и Ольга Куриленко. Сюжет рассказывает жизнь девушки, которая на первый взгляд всего лишь курьер на черном мотоцикле. Ей всегда удается ускользнуть от камер и остаться незамеченной, ее нет ни в одной базе данных. Неожиданно она решает бросить вызов криминальному боссу, которому лучше не знать, кем на самом деле является эта девушка.
18+