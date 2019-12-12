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Развлечения Обзор

Концерт в супермаркете, безумный спектакль и фотопёсики — 13 крутых событий выходных

Лучшие вечеринки, фильмы и мероприятия города — в релакс-подборке от НГС

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Если вас еще не захватила новогодняя лихорадка — обратите внимание на предложенные варианты, их довольно много&nbsp;

Если вас еще не захватила новогодняя лихорадка — обратите внимание на предложенные варианты, их довольно много 

Развлекаемся кто как может — сразу аж три концерта, соблазнительные танцы, театр, экскурсии и благотворительная фотосессия, помним про кино. Шесть собак приедут из приюта, чтобы сфотографироваться с вами в новогоднем интерьере и дать лапу. Morgenshtern или Бутер Бродский — невероятно сложный выбор (был бы), но музыканты выступают в разные дни, а Feduk так вообще споёт в магазине. Новая интерпретация пьесы Чехова — обещают лёгкую дозу безумия. В кино возвращаются те самые полицейские с Рублёвки, чтобы в очередной раз устроить беспредел, история про жуткую игру Джуманджи получила-таки свое продолжение, а чтобы не скучали — драки, разборки и наркодилеры (нужно же на что-то отвлечься от предновогоднего безумия).

1

Концерт рэпера Славы КПСС

У этого рэпера много имён. Кому-то он известен как Гнойный, кому-то — как Соня Мармеладова или Бутер Бродский. Слава (настоящее имя Вячеслав Машнов) состоит в творческом объединении «Антихайп», исполняет сатирические треки с аморальными и резкими высказываниями. У Славы есть своя большая группа фанатов — и уже в эту пятницу вы можете прийти в лофт-парк «Подземка» и послушать тексты кумира.

Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 13 декабря
Во сколько: 20:00
Сколько стоит: от 1000 до 2500 рублей

2

Концерт рэпера Feduk

Исполнитель в стилях рэп и хип-хоп прославился после совместного трека с Элджеем — «Розовое вино», с тех пор карьера музыканта пошла в гору. Feduk, или Фёдор Инсаров, посетит Новосибирск с небольшим концертом и выступит не на специальной концертной площадке, а для гостей брендового универмага Lukse. 

Где: универмаг Lukse 
Когда: 14 декабря 
Во сколько: 20:00 
Сколько стоит: 3000 рублей

3

Концерт рэпера Morgenshtern

Скандальный, дерзкий музыкант и видеоблогер, к тому же еще рок-музыкант. Татуированный парень Алишер приезжал в Новосибирск в 2018 году и собрал очередь школьников у входа в клуб. С того времени творческое направление музыканта несколько изменилось, возможно, изменилась и аудитория. В воскресенье Morgenshtern выступит в стенах лофта «Подземка». 

Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 15 декабря
Во сколько: 20:00
Сколько стоит: от 3000 до 5000 рублей

4

Новогодняя благотворительная фотосессия с собаками из приюта

Если вы давно мечтаете сделать фото в новогоднем интерьере — вам выпадает уникальный шанс. Веселые пёсики из приюта специально приедут в город — причесанные и красивые, чтобы порадовать вас и помочь сделать памятные снимки. Вас будут ждать 6 приютских собак, с которыми вы сможете сфотографироваться по системе FREE PRICE — стоимость фотосъемки не установлена, вы сами выбираете, сколько хотите пожертвовать подопечным. 

Где: фотостудия 717
Когда: 14 декабря 
Во сколько: с 12:00 до 15:00
Сколько стоит: вход свободный

5

Караоке-ночь

В этом месте можно не только всю ночь смотреть фильмы, но и петь. Можно еще посоревноваться друг с другом или просто покричать в микрофон, наснимать фотографий и видео и атаковать соцсети. Что делаем — поём любимые песни, веселимся, участвуем в конкурсах и выигрываем призы.

Где: антикафе FunTime
Когда: 13 декабря 
Во сколько: 22:00
Сколько стоит: 400 рублей 

6

Ночная экскурсия с фонариком «Прожектор»

Школьникам и их родителям предлагается в темноте посмотреть на эпоху палеонтологии, где от черепов и костей падает тень настоящего животного. Еще экскурсоводы затронут тему Великой Отечественной войны — зрителей ждут много интересных историй, а темнота и свет от фонарей только добавит антураж. 

6+ 

Где: музей «Заельцовка», Красный проспект, 179

Когда: 14 декабря 
Во сколько: 18:00
Сколько стоит: 60 рублей, оплата наличными

7

Спектакль «Вишневый сад»

Знакомый сюжет пьесы Антона Павловича Чехова на этот раз предстанет слегка на новый лад. Герои спектакля оказываются будто в диалоге с персонажами Льюиса Кэрролла из «Алисы в Стране чудес» и приобретают лёгкую нотку сумасшествия. Должно быть безумно интересно, а стук топора, каждый раз раздающийся в финале пьесы, переживается как будто впервые и заставляет содрогнуться.

Где: театр «Старый дом»
Когда: 13 декабря 
Во сколько: 18:30
Сколько стоит: от 450 до 850 рублей 

8

Фестиваль Exotic Pole Dance, стрип-пластики и Frame Up

Невероятное шоу от лучших танцовщиц города в направлениях пол-дэнс, стрип-пластика и Frame Up — будет много красоты, изящества и грации. Это не просто выйти и станцевать — участницы будут выступать перед серьёзным судейским составом, а победитель выиграет 15 000 рублей. Зрителей ждёт смелое и соблазнительное шоу — не пропустите. 

Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 14 декабря 
Во сколько: 14:00
Сколько стоит: 500 рублей

9

«Джуманджи: Новый уровень»

Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить, друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.
12+

10

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Близится новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в тёплой компании старых друзей и коллег. Но обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. 

12+

11

«Озеро диких гусей»

Китайско-французская драма рассказывает историю лидера небольшой банды, которая занимается кражей мотоциклов. Во время одной из разборок он случайно убивает полицейского и становится целью номер один для полиции и властей. В бегах Чжоу встретит проститутку Лю Айай — оба загнаны в тупик.

18+

12

«Одной волшебной ночью»

Французско-бельгийская комедия о типичной парижанке Марии. Она наслаждается свободой и мужским вниманием, будучи замужем. После ссоры с супругом героиня ночует в отеле напротив своей квартиры, через окна наблюдая за мужем и вспоминая их историю любви. У нее есть лишь одна ночь, чтобы решить, что делать дальше.
18+

13

«Курьер»

В главных ролях Гари Олдман и Ольга Куриленко. Сюжет рассказывает жизнь девушки, которая на первый взгляд всего лишь курьер на черном мотоцикле. Ей всегда удается ускользнуть от камер и остаться незамеченной, ее нет ни в одной базе данных. Неожиданно она решает бросить вызов криминальному боссу, которому лучше не знать, кем на самом деле является эта девушка. 

18+

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КОММЕНТАРИИ (1)

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12 дек 2019 в 10:39

Радует что много рэперский выступлений. В ссср это искусство не было развито.
Йоу!