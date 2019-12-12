Концерт в супермаркете, безумный спектакль и фотопёсики — 13 крутых событий выходных

Развлекаемся кто как может — сразу аж три концерта, соблазнительные танцы, театр, экскурсии и благотворительная фотосессия, помним про кино. Шесть собак приедут из приюта, чтобы сфотографироваться с вами в новогоднем интерьере и дать лапу. Morgenshtern или Бутер Бродский — невероятно сложный выбор (был бы), но музыканты выступают в разные дни, а Feduk так вообще споёт в магазине. Новая интерпретация пьесы Чехова — обещают лёгкую дозу безумия. В кино возвращаются те самые полицейские с Рублёвки, чтобы в очередной раз устроить беспредел, история про жуткую игру Джуманджи получила-таки свое продолжение, а чтобы не скучали — драки, разборки и наркодилеры (нужно же на что-то отвлечься от предновогоднего безумия).

