«Русские так не носят»: сибирячку осудили за ношение казахской тюбетейки — почему это похоже на национализм

Стилист Анастасия Аммар учит женщин по всему миру красиво носить закрытую одежду. Год назад НГС впервые написал о ее истории — сибирячка сама пришла к тому, что ей нужно ходить с покрытой головой, и нашла любовь после тяжелого развода. Её образы многих вдохновляют, но находятся и те, кто считает, что Анастасия «предает» тем самым свою национальную принадлежность. Последней каплей стала критика мужской тюбетейки, которую стилист решила вписать в свой повседневный зимний образ. Публикуем авторскую колонку Насти про это.
На самом деле шапочка — это предлог. Летом у нас в семье была свадьба, и в качестве приза на одном из конкурсов мне досталась в подарок казахская тюбетейка. Я решила не ставить ее на полку, а применить в свой образ.
Сразу примерила ее на платок, и думала, что так и буду носить поверх него. Но когда я поделилась этим с девочками в социальных сетях, одна из подписчиц, которая давно носит платок и имеет свой стиль, прислала мне свои фотографии, где она носит такую шапочку под платок. Такая форма ношения вполне типична для русской культуры — это называют повойник или волосник, но конкретно эта шапочка сама по себе казахская, да еще и мужская. В образе получился интересный микс традиций. Такая игра между стилем, национальностью и полом.
Критика началась с самого начала — с тех пор, как я надела платок — мир поделился на русских и мусульман. Негатив пишут не только профессиональные тролли, но и обычные люди, все их обвинения сводятся к «славянка бы такое не надела» и «русские так не носят». Мне кажется, они смотрят на вопрос узко — у них есть какая-то своя картина русскости, которая часто не соответствует реальным традициям и истории.
Для русского национального костюма вообще было характерно заимствование, и много вещей русский народ (в широком смысле) взял внутри нашей многонациональной страны и из-за рубежа. Например, из Турции привозили материалы, фасоны и рисунки.
Это хорошо, если вы подчеркиваете свою национальную принадлежность, но это страшно, если вы шарахаетесь от всего, что в нее не вписывается. На мой взгляд, это попахивает фанатичным национализмом. В таких случаях всегда хочется сказать, что если вы отчаянно настаиваете, что ваша кровь такая чистая и вы настолько русские — откажитесь от всего, что нехарактерно для России.
Не ешьте пиццу, суши и картофель, не пейте чай и кофе, не прикасайтесь к тортам, пирожным и шоколаду. Не носите пуховики, а только тулуп на меху или ватник на крайний случай.
Что — бюстгальтер и кружевное белье? Забудьте! Это не наше. Не вздумайте слушать иностранных исполнителей и композиторов. И читайте только русскую литературу. Правда, Пушкина и Лермонтова вам придется отложить — их кровь была недостаточно русской.
И срочно избавьтесь от компьютера и сотового телефона. Эти вещи чужды русскому народу! Не знаю, чем вы без них будете заниматься, но хотя бы перестанете троллить людей.
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