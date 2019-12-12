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Анастасия Аммар

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Анастасия Аммар

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Стиль и красота Мнение

«Русские так не носят»: сибирячку осудили за ношение казахской тюбетейки — почему это похоже на национализм

Анастасия Аммар учит женщин красиво сочетать закрытую одежду, но сама часто подвергается критике со стороны соотечественников

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Образы стилиста всегда вызывают бурную реакцию подписчиков

Образы стилиста всегда вызывают бурную реакцию подписчиков

Стилист Анастасия Аммар учит женщин по всему миру красиво носить закрытую одежду. Год назад НГС впервые написал о ее истории — сибирячка сама пришла к тому, что ей нужно ходить с покрытой головой, и нашла любовь после тяжелого развода. Её образы многих вдохновляют, но находятся и те, кто считает, что Анастасия «предает» тем самым свою национальную принадлежность. Последней каплей стала критика мужской тюбетейки, которую стилист решила вписать в свой повседневный зимний образ. Публикуем авторскую колонку Насти про это. 

На самом деле шапочка — это предлог. Летом у нас в семье была свадьба, и в качестве приза на одном из конкурсов мне досталась в подарок казахская тюбетейка. Я решила не ставить ее на полку, а применить в свой образ. 

Сразу примерила ее на платок, и думала, что так и буду носить поверх него. Но когда я поделилась этим с девочками в социальных сетях, одна из подписчиц, которая давно носит платок и имеет свой стиль, прислала мне свои фотографии, где она носит такую шапочку под платок. Такая форма ношения вполне типична для русской культуры — это называют повойник или волосник, но конкретно эта шапочка сама по себе казахская, да еще и мужская. В образе получился интересный микс традиций. Такая игра между стилем, национальностью и полом.

Критика началась с самого начала — с тех пор, как я надела платок — мир поделился на русских и мусульман. Негатив пишут не только профессиональные тролли, но и обычные люди, все их обвинения сводятся к «славянка бы такое не надела» и «русские так не носят». Мне кажется, они смотрят на вопрос узко — у них есть какая-то своя картина русскости, которая часто не соответствует реальным традициям и истории. 

Для русского национального костюма вообще было характерно заимствование, и много вещей русский народ (в широком смысле) взял внутри нашей многонациональной страны и из-за рубежа. Например, из Турции привозили материалы, фасоны и рисунки. 

Тот же традиционный сарафан в свое время пришел к нам с Востока и был мужской одеждой. Шали тоже родом оттуда, позже они превратились в прекрасные&nbsp;павлопосадские платки

Тот же традиционный сарафан в свое время пришел к нам с Востока и был мужской одеждой. Шали тоже родом оттуда, позже они превратились в прекрасные павлопосадские платки

Это хорошо, если вы подчеркиваете свою национальную принадлежность, но это страшно, если вы шарахаетесь от всего, что в нее не вписывается. На мой взгляд, это попахивает фанатичным национализмом. В таких случаях всегда хочется сказать, что если вы отчаянно настаиваете, что ваша кровь такая чистая и вы настолько русские — откажитесь от всего, что нехарактерно для России. 

Не ешьте пиццу, суши и картофель, не пейте чай и кофе, не прикасайтесь к тортам, пирожным и шоколаду. Не носите пуховики, а только тулуп на меху или ватник на крайний случай.

Что — бюстгальтер и кружевное белье? Забудьте! Это не наше. Не вздумайте слушать иностранных исполнителей и композиторов. И читайте только русскую литературу. Правда, Пушкина и Лермонтова вам придется отложить — их кровь была недостаточно русской.

И срочно избавьтесь от компьютера и сотового телефона. Эти вещи чужды русскому народу! Не знаю, чем вы без них будете заниматься, но хотя бы перестанете троллить людей.

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    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    национализммусульманствомнениестилист
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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Игорь Т
    12 дек 2019 в 09:43

    У нас конечно светское государство,но меня как светского человека начинает напрягать то,что в нашем городи товарищи с бывших советских среднеазиатских республик начинают показывать свою религиозную идентефикацию,особенно бросаются в глаза женщины в хиджабах в национальных одеждах Средневекового Востока,учитывая.что их становится все больше и больше возникает вопрос,а не проснемся ли мы с вами в 2030-40 году в другой стране? Сомневаюсь,что в этой стране в которой мы проснемся будет светское государство,скорей наоборот Нью-Средневековье,со всеми традициями и обычаями,которые были в те времена! Так,что это весьма напрягает и настораживает! Желание жить на Средневековом Востоке как то не хочется! Пусть современный мир и общество не лишено пороков и недостатков возврат в Средние Века будет не лучшей альтернативой,тому,что у нас есть!

    12 дек 2019 в 09:37

    Удивительно, но оказывается, можно даже такие проблемы себе сочинить.

    12 дек 2019 в 09:35

    Баа, кто ее осудил? Всем и на все пофиг; ей нравится - и ладно. а то все, как из одного инкубатора.