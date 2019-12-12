«Русские так не носят»: сибирячку осудили за ношение казахской тюбетейки — почему это похоже на национализм

Стилист Анастасия Аммар учит женщин по всему миру красиво носить закрытую одежду. Год назад НГС впервые написал о ее истории — сибирячка сама пришла к тому, что ей нужно ходить с покрытой головой, и нашла любовь после тяжелого развода . Её образы многих вдохновляют, но находятся и те, кто считает, что Анастасия «предает» тем самым свою национальную принадлежность. Последней каплей стала критика мужской тюбетейки, которую стилист решила вписать в свой повседневный зимний образ. Публикуем авторскую колонку Насти про это.

На самом деле шапочка — это предлог. Летом у нас в семье была свадьба, и в качестве приза на одном из конкурсов мне досталась в подарок казахская тюбетейка. Я решила не ставить ее на полку, а применить в свой образ.

Сразу примерила ее на платок, и думала, что так и буду носить поверх него. Но когда я поделилась этим с девочками в социальных сетях, одна из подписчиц, которая давно носит платок и имеет свой стиль, прислала мне свои фотографии, где она носит такую шапочку под платок. Такая форма ношения вполне типична для русской культуры — это называют повойник или волосник, но конкретно эта шапочка сама по себе казахская, да еще и мужская. В образе получился интересный микс традиций. Такая игра между стилем, национальностью и полом.

Критика началась с самого начала — с тех пор, как я надела платок — мир поделился на русских и мусульман. Негатив пишут не только профессиональные тролли, но и обычные люди, все их обвинения сводятся к «славянка бы такое не надела» и «русские так не носят». Мне кажется, они смотрят на вопрос узко — у них есть какая-то своя картина русскости, которая часто не соответствует реальным традициям и истории.