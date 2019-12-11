Вот это тачка!: новосибирец каждый день ездит на 34-летнем Toyota Crown — чем он лучше новых авто

Toyota Crown и его владелец Евгений Буцкий Фото: Ольга Бурлакова

НГС продолжает рассказывать о самых необычных, интересных и раритетных автомобилях новосибирцев — сегодня у нас старый добрый «японец» Toyota Crown 1985 года выпуска и его владелец Евгений Буцкий. Машина покупалась как хобби, но в итоге превратилась в средство передвижения на каждый день — благо старая «императорская» техника действительно не ломается и радует скромными затратами на содержание. Подробности у Дмитрия Косенко.

Черный Toyota Crown покупался как машина выходного дня Фото: Ольга Бурлакова



Сегодня у Евгения много дел — он едет с левого берега на Фрунзе, а потом еще в несколько мест. Черный Toyota Crown покупался как машина выходного дня, но стал автомобилем на все случаи жизни — владельца он радует и управляемостью, и плавностью хода, и экономичностью.

Два года назад Евгений купил Crown по случаю у дедушки Фото: Ольга Бурлакова

Два года назад Евгений купил Crown по случаю у одного дедушки (тот ездил на автомобиле 16 лет) и принялся доводить авто до заводского состояния.

Машину пришлось ремонтировать Фото: Ольга Бурлакова

— Я ее случайно взял, мне разбили автомобиль, и пока он был в ремонте, надо было передвигаться. Ну и по дешевке у дедушки взял, по объявлению нашел. Внешний вид понравился. Поменял ей лобовое стекло, у нее оптика была неродная, колеса были обычные штамповки — всё родное нашел, поставил. Брызговики, ветровики хромированные, зеркала эти — их не было, были обычные. С разных городов заказывал, колеса вообще с Владивостока. Восстанавливал машину, — рассказывает владелец.

Рядный 6-цилиндровый мотор объемом 2 литра и мощностью 125 л. с. Евгений довел до ума Фото: Ольга Бурлакова

Сама машина обошлась в 70 тысяч рублей, довести её до приличного состояния — еще 150 тысяч. Все работы были плановые, о проблемных местах Евгений знал заранее. Рядный 6-цилиндровый мотор объемом 2 литра и мощностью 125 л. с. Евгений довел до ума и теперь забыл про него.

Двигатель прошел капитальный ремонт Фото: Ольга Бурлакова

— Всё делается, всё сам делаю, все запчасти есть на нее. Масло подъедала — я откапиталил мотор, чтобы можно было каждый день передвигаться. Купил кольца, расточил цилиндры. Теперь мотора хватит надолго, потому что он еще родной был, в него еще даже никто не залезал. Это старый «японец», надежный.

Внезапных отказов не было Фото: Ольга Бурлакова

Потребовала вмешательства подвеска, пришлось поменять бензонасос и температурный датчик, заменить масло в механической 5-ступенчатой коробке передач. Но внезапных, непрогнозируемых отказов по большому счету не было, разве что спидометр перестал показывать скорость.

Евгений сам починил подвеску Фото: Ольга Бурлакова

— Подвеска вся как в «Волге». Я ее всю перетряс, все четыре амортизатора поменял, тяги рулевые, наконечники, шаровые все поменял, подшипники. Бензонасос поставил новый. По технике со следующих кузовов все подходит.

Crown 1985 года — это 7-е поколение, 120-й кузов Фото: Ольга Бурлакова

Crown 1985 года — это 7-е поколение, 120-й кузов. Образец бескомпромиссной классики — несущая рама, задний привод, неразрезной мост сзади, отсутствие электронных помощников. Достаточно толстое железо — кузовные элементы почти не прогибаются под пальцем.

Комплектация среднего уровня Фото: Ольга Бурлакова

Комплектация среднего уровня, есть все необходимое: электростеклоподъемники, кондиционер, электрорегулировка зеркал.

Зеркала стоят еще по старинке — на крыльях Фото: Ольга Бурлакова

Зеркала стоят еще по старинке — на крыльях, в них очень удобно смотреть. Есть обогрев зеркал, причем, как говорит Евгений, автоматический — нагрев идет при снижении температуры на улице.

Заводится в любой мороз Фото: Ольга Бурлакова

— Она всегда заводилась, в любой мороз едет. Ест мало, 12 литров по городу потребляет. Там механика пятиступенчатая, поэтому она очень экономичная.

Рядная «шестерка» приятно звучит и добавляет бодрости езде Фото: Ольга Бурлакова

Ощущения от езды в 34-летнем «Крауне» необычные. Во-первых непривычные мягкие пружинные сиденья. Во-вторых, плавность хода тяжелого рамного автомобиля — кажется, он парит над дорогой, покачиваясь и напрочь отсекая дорожные дефекты. Рядная «шестерка» приятно звучит и добавляет бодрости езде.

Всегда можно резко ускориться Фото: Ольга Бурлакова

К сожалению, на таком мягком развалистом автомобиле с расслабленным рулем особо не нагоняешься по трекам, но хотя бы динамики на трассе хватает, говорит Евгений. Всегда можно резко ускориться, пойти на обгон.

В планах Евгения полностью перекрасить автомобиль Фото: Ольга Бурлакова

Время и коррозия не жалеют даже «Тойоту» — следы коррозии появились на порогах и задних арках. Сейчас в планах Евгения полностью перекрасить автомобиль (разумеется, в черный), обновить салон — поставить сиденья от донора, докупить некоторые пластиковые элементы интерьера. И вот тогда будет идеал.

Все смотрят и удивляются Фото: Ольга Бурлакова

— Все смотрят и удивляются — какой год и как так сохранился автомобиль!