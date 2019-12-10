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Стиль и красота Истории

Декольте для вашей рекламы: сибирячка набила на груди тату с брендом одежды, который понравился Шнурову

За смелость 22-летняя сотрудница строительной фирмы получила футболку и восхищения в соцсетях

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Сначала идея была шуточной, но когда Вика наклеила на себя наклейку с принтом — захотела тату по-настоящему

Сначала идея была шуточной, но когда Вика наклеила на себя наклейку с принтом — захотела тату по-настоящему

Олдскульные и ньюскульные татуировки ушли с миром — их место активно заняли графика, реализм и шрифты. Особенно популярны сегодня тату с русским шрифтом — сибиряки все чаще набивают себе цитаты из фильмов, книг или просто бессмысленные строчки ради развлечения, но теперь не на английском или китайском, а на своем родном языке. Виктория Кыкманова отважилась на еще более рисковый шаг: она набила на груди татуировку с логотипом бренда одежды — корреспондент SHE.НГС пообщалась с девушкой и спросила, зачем она это сделала. 

— Это получилось спонтанно. Мы с Сергеем Дудкиным в шутку начали об этом разговаривать, я наклеила на себя наклейку с его шрифтом над своими татуировками-звездами. Сначала это действительно было шуткой, а потом я правда захотела — думала сделать над своими тату, но в итоге надпись идеально вписалась между. Сомнений не было. Татуировку мне сделали бесплатно, Сергей оплатил только расходные материалы, — рассказала Виктория корреспонденту.

Виктории 22 года, она работает в строительной фирме

Виктории 22 года, она работает в строительной фирме

Сергею Дудкину 30 лет, он основатель бренда одежды DUDKIN7, выпускает футболки и худи с эксклюзивными надписями, повторить которые пытаются по всей стране. Самые популярные принты — СОВЕТ СВОЙ СЕБЕ ПОСОВЕТУЙ, 7ТИЛЬ, МАЛЕВИЧ, ДОМИНИРУЙ ВЛАСТВУЙ УЖИНАЙ, NO SHNUR NO PARTY. История создания бренда началась с лидера группы «Ленинград».

— Началось с подарка Шнурову. Была качественная футболка, и я сделал для него принт. Ему и народу очень зашло, и меня буквально уговаривали запустить продажи и придумывать дальше, — вспоминает Сергей.

В футболке от DUDKIN7 Сергей Шнуров однажды вел шоу «Голос»

В футболке от DUDKIN7 Сергей Шнуров однажды вел шоу «Голос»

В марте бренду исполнится 2 года&nbsp;

В марте бренду исполнится 2 года 

Реакция на татуировку Виктории получилась неожиданной для всех участников процесса.

— Мы так хайпанули на этом. 150 человек отправляли друг другу пост, три тысячи просмотров в сторис, было много сохранений — мы не ожидали, что будет так, — рассказывает Вика. 

Виктория говорит, что реакция на новую татуировку была больше положительной, только несколько человек спросили ее, зачем она это сделала. В остальном все говорили, что надпись идеально вписалась.

Татуировку сделала тату-мастер Марина Антропова, больше известная как ooops_dragon&nbsp;

Татуировку сделала тату-мастер Марина Антропова, больше известная как ooops_dragon 

— Я была в восторге, особенно после того, как мы перевели контур. По завершении я осталась очень довольной, — поделилась Вика с НГС. За смелость девушка получила в подарок футболку.

Истории других интересных сибирячек (и сибиряков!)

59-летняя пенсионерка на спор набила себе татуировку на спине — соседка заплатила ей за это 10 000 рублей. Наталья Князева согласилась на тату, чтобы поддержать внучку.

А эти сибиряки ходят с татуировками президента России — НГС узнавал, зачем им портрет Путина: кто-то считает идею забавной и свежей, а другие видят в портрете энергетический смысл.

Здесь вы можете посмотреть подборку ужасных тату, которые сибиряки сделали в юности по ошибке — зеленое пятно на спине и модный узор 2000-х. В некоторых случаях исправить уже ничего нельзя.

Жительница Новосибирска набила на себе портрет мэра Анатолия Локтя — она пришла в тату-салон через день после выборов.

Новосибирец Артур Калинин сделал на животе татуировку с логотипом спортивного клуба — в обмен на это он попросил у клуба скидку на занятия кроссфитом. 

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КОММЕНТАРИИ (38)

Люся
10 дек 2019 в 19:04

НГС совсем дно стало! Ну зачем это? Это даже не новость!

Яша
10 дек 2019 в 19:07

Недалекого ума мадам похоже.

10 дек 2019 в 19:07

Осталось сняться в порно....