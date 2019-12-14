14 декабря суббота
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 5/10
usd 62.55
eur 69.86
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 5/10
usd 62.55
eur 69.86

Все новости

Все новости
Авто Обзор

Porsche Cayenne против всех: выбираем спортсмена-универсала и три спецмашины за одинаковый бюджет

Что лучше — многофункциональная машина или несколько узкопрофильных?

481
4 Обсудить

Поделиться

Porsche Cayenne в нашем сравнении отстаивает честь универсалов-многостаночников

Porsche Cayenne в нашем сравнении отстаивает честь универсалов-многостаночников

Porsche Cayenne пытается совместить в одной машине качества всех мыслимых классов: и спорткара, и внедорожника, и универсала для путешествий. Но плата за многостаночность — цена в 5–10 миллионов рублей, которые просят за новый Cayenne третьего поколения. А что если за те же деньги купить несколько автомобилей попроще, но более специализированных? Давайте немного помечтаем.

Интерьер «нашего» Porsche Cayenne

Интерьер «нашего» Porsche Cayenne

В качестве отправной точки мы взяли вот этот Porsche Cayenne S с бензиновым турбомотором мощностью 440 л. с. и ценой 7,8 миллиона рублей. Его возможности впечатляют: полный привод и просвет до 245 мм с одной стороны, и разгон до 100 км/час за 5,2 секунды — с другой. У Cayenne большой багажник (770 литров) и богатое оснащение, а ещё фирменная управляемость, которую к третьему поколению «Кайена» удалось приблизить к стандартам спортивных Porsche. Кстати, вместо «Порше» мы могли выбрать вот этот чудовищно роскошный внедорожник Lamborghini, но его цена за гранью добра и зла.

При смене поколений Porsche Cayenne мало поменялся внешне

При смене поколений Porsche Cayenne мало поменялся внешне

А теперь попробуем выбрать три автомобиля попроще, но более специализированные, чтобы их суммарная стоимость уложилась в бюджет нашего Porsche Cayenne, то есть в 7,8 миллиона рублей. Для начала нам нужен спорткар в пределах 3 миллионов рублей, и вот довольно обширный список купе, которые предлагаются за эти деньги. Правда, далеко не все они сравнимы с Porsche Cayenne по динамике, поэтому мы остановимся на этом экземпляре.

BMW M240i — маленькое и очень злое спорткупе, которое бывает и полноприводным

BMW M240i — маленькое и очень злое спорткупе, которое бывает и полноприводным

BMW 2-й серии с 340-сильным мотором, несмотря на проигрыш в мощности, ощутимо превосходит Cayenne в динамике разгона — сотню он набирает за 4,6 секунды. Вопрос управляемости крайне субъективен и зависит от личных предпочтений, но в целом более лёгкие и компактные автомобили воспринимаются ярче. Езда на кроссоверах, даже спортивных, после них выглядит как безопасный секс: всё то же самое, но ощущения не те. На наш BMW мы потратили 2,7 миллиона рублей, так что у нас осталось 5,1 миллиона.

Mitsubishi Pajero до сих пор сохраняет верность классической внедорожной конструкции

Mitsubishi Pajero до сих пор сохраняет верность классической внедорожной конструкции

Выбор внедорожников за 2–3 миллиона рублей ещё шире, и мы остановились на этом Mitsubishi Pajero за 2,515 миллиона. Pajero — классический внедорожник с рамной конструкцией и фирменной системой полного привода SuperSelect, которая позволяет ездить только на заднем приводе или на постоянном полном, а также блокировать центральный дифференциал и включать понижающую передачу.

Кстати, вопрос о сравнении проходимости двух автомобилей — Porsche Cayenne и Mitsubishi Pajero — очень дискуссионный. С точки зрения тяговой проходимости, Mitsubishi с его «железным» полным приводом впереди — у Cayenne передние колёса подключаются через многодисковую муфту. С другой стороны, максимальный просвет у Cayenne даже выше (до 245 мм против 235 мм у Pajero), но если у «японца» это честные миллиметры, то у Cayenne они появляются при поднятии подвески в верхнее положение — этот режим используется для кратковременного одоления препятствий. На умеренном бездорожье автомобили плюс-минус сравнимы, но в тяжелых условиях более механический Pajero наверняка покажет своё превосходство. К тому же его не так жалко. 

SKODA Kodiaq — типичный универсал для поездок большой компанией по дорогам любого качества

SKODA Kodiaq — типичный универсал для поездок большой компанией по дорогам любого качества

У нас осталось порядка 2,6 миллиона, которые мы потратим на универсальный кроссовер, тем более что их выбор просто безграничен. Остановимся на хорошо оснащённой дизельной SKODA Kodiaq за 2,5 миллиона без пробега и мощностью 150 л. с. На фоне «Кайена» Kodiaq выглядит автомобилем непритязательным, но с практической точки зрения мало чем уступает: у него большой салон (есть семиместные версии), обширный список оборудования (камера заднего вида, климат-контроль, мультимедиа, ESP) и полный привод. По динамике и абсолютной проходимости между Kodiaq и Cayenne пропасть, но мы помним, что для драйва и экспедиций у нас есть BMW 2 и Mitsubishi Pajero.

Кстати, а что выгоднее: содержать одну дорогую машину или три более дешёвые? Вопрос спорный. Например, по стоимости ОСАГО побеждает Cayenne: страховка для среднестатистического водителя обойдётся максимум в 15 тысяч рублей, тогда как три страховки на оставшиеся машины в сумме потянут на 45 тысяч при одинаковых исходных данных водителя.

Что касается транспортного налога, то Porsche Cayenne считается люксовым автомобилем, поэтому при расчёте налога применяется повышающий коэффициент 2, и сумма достигает 132 тысяч рублей. Три оставшиеся машины обойдутся вдвое дешевле — «всего» 64 тысячи рублей в год.

А какой вариант предпочли бы вы?

    Предлагайте в отзывах свои наборы автомобилей, которые заменяют один Porsche Cayenne.

    Когда-то премиальный спортивный внедорожник выглядел вот так: несмотря на возраст 28 лет, стоит он дороже нашего Cayenne.

    Топовой версией Porsche Cayenne является 550-сильная модель Turbo, которая прежде всего поражает динамикой разгона.

    Посмотрите красочный отчёт о поездке на дизельной SKODA Kodiaq в Казань: город выделенных полос, роскошных зданий и камер видеофиксации.

    Хотите предложить интересную тему, связанную с покупкой автомобиля? Пишите на электронную почту редакции «Авто».

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК 0
    • СМЕХ 0
    • УДИВЛЕНИЕ 0
    • ГНЕВ 0
    • ПЕЧАЛЬ 0

    Поделиться

    Поделиться

    авторынокавтообъявленияцены на авто
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    14 дек 2019 в 12:15

    Незнаю зачем сюда приплели паджеро, можно для этих целей ниву до ума довести и ещё бы денег на вискарь хороший осталось.

    Гость
    14 дек 2019 в 12:05

    Каен конечно шикарен! Но нытики и нищеброды сейчас нам расскажут что лучше Жигулей нет машины.

    Фото пользователя
    14 дек 2019 в 12:27

    бич кайенов (да в приницпе, всех ваговских движков) это задиры... иногда даже не успевают гарантию отъездить...нафиг он нужен...что бы в одно прекрасное время, влететь на полмиллиона...