Porsche Cayenne против всех: выбираем спортсмена-универсала и три спецмашины за одинаковый бюджет

Porsche Cayenne в нашем сравнении отстаивает честь универсалов-многостаночников Фото: Auto.ru

Porsche Cayenne пытается совместить в одной машине качества всех мыслимых классов: и спорткара, и внедорожника, и универсала для путешествий. Но плата за многостаночность — цена в 5–10 миллионов рублей, которые просят за новый Cayenne третьего поколения. А что если за те же деньги купить несколько автомобилей попроще, но более специализированных? Давайте немного помечтаем.



Интерьер «нашего» Porsche Cayenne Фото: Auto.ru

В качестве отправной точки мы взяли вот этот Porsche Cayenne S с бензиновым турбомотором мощностью 440 л. с. и ценой 7,8 миллиона рублей. Его возможности впечатляют: полный привод и просвет до 245 мм с одной стороны, и разгон до 100 км/час за 5,2 секунды — с другой. У Cayenne большой багажник (770 литров) и богатое оснащение, а ещё фирменная управляемость, которую к третьему поколению «Кайена» удалось приблизить к стандартам спортивных Porsche. Кстати, вместо «Порше» мы могли выбрать вот этот чудовищно роскошный внедорожник Lamborghini, но его цена за гранью добра и зла.

При смене поколений Porsche Cayenne мало поменялся внешне Фото: Auto.ru

А теперь попробуем выбрать три автомобиля попроще, но более специализированные, чтобы их суммарная стоимость уложилась в бюджет нашего Porsche Cayenne, то есть в 7,8 миллиона рублей. Для начала нам нужен спорткар в пределах 3 миллионов рублей, и вот довольно обширный список купе, которые предлагаются за эти деньги. Правда, далеко не все они сравнимы с Porsche Cayenne по динамике, поэтому мы остановимся на этом экземпляре.

BMW M240i — маленькое и очень злое спорткупе, которое бывает и полноприводным Фото: Auto.ru

BMW 2-й серии с 340-сильным мотором, несмотря на проигрыш в мощности, ощутимо превосходит Cayenne в динамике разгона — сотню он набирает за 4,6 секунды. Вопрос управляемости крайне субъективен и зависит от личных предпочтений, но в целом более лёгкие и компактные автомобили воспринимаются ярче. Езда на кроссоверах, даже спортивных, после них выглядит как безопасный секс: всё то же самое, но ощущения не те. На наш BMW мы потратили 2,7 миллиона рублей, так что у нас осталось 5,1 миллиона.

Mitsubishi Pajero до сих пор сохраняет верность классической внедорожной конструкции Фото: Auto.ru

Выбор внедорожников за 2–3 миллиона рублей ещё шире, и мы остановились на этом Mitsubishi Pajero за 2,515 миллиона. Pajero — классический внедорожник с рамной конструкцией и фирменной системой полного привода SuperSelect, которая позволяет ездить только на заднем приводе или на постоянном полном, а также блокировать центральный дифференциал и включать понижающую передачу.



Кстати, вопрос о сравнении проходимости двух автомобилей — Porsche Cayenne и Mitsubishi Pajero — очень дискуссионный. С точки зрения тяговой проходимости, Mitsubishi с его «железным» полным приводом впереди — у Cayenne передние колёса подключаются через многодисковую муфту. С другой стороны, максимальный просвет у Cayenne даже выше (до 245 мм против 235 мм у Pajero), но если у «японца» это честные миллиметры, то у Cayenne они появляются при поднятии подвески в верхнее положение — этот режим используется для кратковременного одоления препятствий. На умеренном бездорожье автомобили плюс-минус сравнимы, но в тяжелых условиях более механический Pajero наверняка покажет своё превосходство. К тому же его не так жалко.

SKODA Kodiaq — типичный универсал для поездок большой компанией по дорогам любого качества Фото: Auto.ru

У нас осталось порядка 2,6 миллиона, которые мы потратим на универсальный кроссовер, тем более что их выбор просто безграничен. Остановимся на хорошо оснащённой дизельной SKODA Kodiaq за 2,5 миллиона без пробега и мощностью 150 л. с. На фоне «Кайена» Kodiaq выглядит автомобилем непритязательным, но с практической точки зрения мало чем уступает: у него большой салон (есть семиместные версии), обширный список оборудования (камера заднего вида, климат-контроль, мультимедиа, ESP) и полный привод. По динамике и абсолютной проходимости между Kodiaq и Cayenne пропасть, но мы помним, что для драйва и экспедиций у нас есть BMW 2 и Mitsubishi Pajero.



Кстати, а что выгоднее: содержать одну дорогую машину или три более дешёвые? Вопрос спорный. Например, по стоимости ОСАГО побеждает Cayenne: страховка для среднестатистического водителя обойдётся максимум в 15 тысяч рублей, тогда как три страховки на оставшиеся машины в сумме потянут на 45 тысяч при одинаковых исходных данных водителя.

Что касается транспортного налога, то Porsche Cayenne считается люксовым автомобилем, поэтому при расчёте налога применяется повышающий коэффициент 2, и сумма достигает 132 тысяч рублей. Три оставшиеся машины обойдутся вдвое дешевле — «всего» 64 тысячи рублей в год.

А какой вариант предпочли бы вы?