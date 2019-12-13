«Куда ты рулишь?»: летишь по выделенке на Красном и врезаешься в «Газель» на повороте? Будешь прав

Столкновение на Красном проспекте Фото: «Электронный город»

Сегодня в проекте «Куда ты рулишь?» очередное ДТП на Красном проспекте — здесь многие любят объезжать заторы по выделенной полосе и врезаются в поворачивающих направо. На этот раз на пересечении с улицей Крылова легковушка врезалась в «Газель», водитель которой решил уйти направо со второго ряда. Рассмотрим все обстоятельства ДТП вместе с экспертом в сфере безопасности дорожного движения. Перекресток Красного проспекта и Крылова, 9 декабря, 13.50, оживленный дневной трафик. «Газель» движется в сторону площади Ленина и пытается уйти направо со второго ряда, в ту же секунду её настигает мчащаяся по крайнему правому ряду легковушка, водитель которой тщетно пытается тормозить. На записи с камер наблюдения видно, что водитель «Газели» подает сигнал поворота, однако это не спасает ситуацию — смотрите видео.

Видео «Электронного города»

Определить виновника в этой ситуации, говорят эксперты, достаточно просто, виноват тот, менял направление движения и не занял крайнее правое положение перед поворотом. — Насколько видно по видео, «Газель» не из крайнего правого поворачивала, она должна была занять крайнее правое положение и оттуда совершать маневр. Вроде бы поворотник был у нее включен, но это всё равно не давало преимущества на дороге. Причина ДТП — да, «Газель». В любом случае должен убедиться в безопасности маневра, — объясняет эксперт, председатель коллегии адвокатов «Бойко и партнеры» Татьяна Бойко. Пункт 8.2 ПДД. Подача сигнала указателями поворота или рукой должна производиться заблаговременно до начала выполнения маневра <...>. При этом сигнал не должен вводить в заблуждение других участников движения. Подача сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от принятия мер предосторожности.

Пункт 8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении.

В этом месте Красного проспекта правый ряд отведен под выделенную полосу для автобусов и троллейбусов, однако перед перекрестком с Крылова нанесена соответствующая разметка, разрешающая машинам перестраиваться в правый ряд для поворота. Таким образом легковушка на момент столкновения находилась в этой полосе законно.

Красный перед пересечением с Крылова Фото: Ольга Бурлакова

Другое дело, что за несколько секунд до аварии легковой автомобиль заранее (еще возле Дома офицеров) выехал на выделенную полосу, чтобы обрулить пробку, и набрал приличную скорость — это зафиксировала другая камера. Впрочем, вины водителя «Газели» это не отменяет.

Легковушка выезжает на выделенку заранее Фото: «Электронный город»

— Нарушения могут быть правил дорожного движения у легкового автомобиля, если более детально рассматривать. Но в причинно-следственной связи с этим ДТП не будет состоять, — говорит эксперт.

Ежедневно по Красному проспекту по выделенной полосе помимо автобусов снуют десятки легковых авто — это и такси (на законных основаниях) и частники-нарушители. Это обстоятельство стоит учитывать при перестроении направо из среднего ряда — водителям рекомендуется внимательнее смотреть в зеркала заднего вида и заранее готовиться к маневру.