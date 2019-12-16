Битва против «Креты» и «Кашкая»: «Шкода» выпустила новый кроссовер с полноценным гидроавтоматом

Этот Skoda Karoq собран уже в России Фото: Дмитрий Косенко

Чешская Skoda вывела на российский рынок компактный кроссовер Karoq, и теперь в сегменте небольших и относительно доступных SUV будет повеселей и погорячей в плане конкуренции. Karoq схож по размерам с Hyundai Creta и Nissan Qashqai, он дороже «корейца» и в одной цене с «японцем», — так у кого же из них новый чешский паркетник откусит свою долю рынка? Все подробности о Karoq и впечатления о нем — рассказывает Дмитрий Косенко.

Этот Skoda Karoq собран уже в России, на мощностях ГАЗа, — чешская компания долго не выводила кроссовер на отечественный рынок, пока не закончила отладку локализованного производства. Теперь известны все ключевые параметры Karoq для российской аудитории: проверенные и собираемые у нас же двигатели 1,6 л (атмосферный) и 1,4 л (турбо), традиционные механика и робот DSG, а также приятный сюрприз — классическая 8-ступенчатая гидроавтоматическая коробка передач.

В линейке Skoda кроссовер Karoq занял место модели Yeti Фото: Дмитрий Косенко

В модельной линейке Skoda кроссовер Karoq занял пустовавшее место ушедшей с рынка модели Yeti. Только новый паркетник габаритней и солидней в дизайне — фактически его экстерьер повторяет мотивы более крупного Skoda Kodiaq.

Перекликается со старшим братом и интерьер модели Фото: Дмитрий Косенко

Перекликается со старшим братом и интерьер модели — здесь классический трехспицевый руль (у новых «Октавии» и «Рапида» — авангардный двухспицевый), передняя панель со встроенным экраном мультимедиа с воздуховодами по краям, традиционный блок климата с тремя кругляшами. Пластик передней панели выполнен из мягкого материала, а вот дверные карты неожиданно жёсткие, хотя на вид кажутся более дорогими.

При длине 4382 мм задние места удалось сделать достаточно просторными Фото: Дмитрий Косенко

При длине 4382 мм задние места удалось сделать достаточно просторными — над головой запас пространства с кулак, высокие передние сиденья позволяют свободно разместить ступни, люди среднего роста не будут упираться коленями.

500-литровый багажник Фото: Дмитрий Косенко

500-литровый багажник с приятными мелочами вроде крючков и различных ниш, лючок в спинке задних сидений, электропривод багажной двери.

С моторной гаммой Karoq никаких сюрпризов Фото: Дмитрий Косенко

С моторной гаммой Karoq никаких сюрпризов — для нашего рынка выбрали двигатели отечественной сборки, которые уже много лет ставятся на «Октавию» и «Рапид»: 1,6-литровый атмосферный мощностью 110 л. с. и 1,4-литровый турбированный мощностью 150 л. с. А вот ассортимент коробок передач пополнился гидроавтоматом — и это может расширить круг потенциальных покупателей.

Интересно распределены коробки по конфигурациям модели Фото: Дмитрий Косенко

Интересно распределены коробки по конфигурациям модели: новый 8-ступенчатый автомат будет ставиться на 1,4-литровую переднеприводную версию, в то время как полноприводная с таким же мотором получает робот DSG — казалось бы, все должно быть наоборот. Младший же двигатель 1.6 вообще доступен только с механикой — как с передним приводом, так и с полным.

Набор опций для Karoq позволяет нафаршировать машину по самому максимуму Фото: Дмитрий Косенко

Набор опций для Karoq позволяет нафаршировать машину по самому максимуму — системы удержания в полосе и контроля мертвых зон, светодиодная оптика, электронная имитация блокировки дифференциала, система выбора режимов движения, пакет Off-road для плохих дорог, увеличенная мультимедийка Bolero с 9-дюймовым экраном, бесключевой доступ, адаптивный круиз, парковочный ассистент. Все это, конечно, даст существенную прибавку к цене автомобиля, но ориентироваться стоит на цену средних комплектаций.

Стоимость средней комплектации Ambition объявлена на уровне 1 515 000 рублей Фото: Дмитрий Косенко

Так вот, стоимость этой средней комплектации Ambition объявлена на уровне 1 515 000 рублей, при этом цен на минимальную версию Active и топовую Style еще нет. Что же мы имеем за эти 1,5 миллиона: двигатель 1,4 л, передний привод, гидроавтомат, кожаный мультируль, климат-контроль, 16-дюймовое литье, небольшой 6,5-дюймовый экран мультимедийки Swing,

Karoq дороже Hyundai Creta Фото: Дмитрий Косенко

Да, Karoq дороже Hyundai Creta, которая в максималке с 2-литровым мотором и полным приводом стоит 1 485 000 рублей. Дороже новый кроссовер и Renault Kaptur, стоимость которого в топе 1,35 миллиона. Но Karoq интереснее и технологичнее этих машин, больше в размерах (4382 мм длины против 4270 мм у «Креты» и 4333 мм у «Каптюра»). Кроме того, это ведь по сути немецкий Volkswagen.

Karoq чуть меньше Nissan Qashqai Фото: Skoda

Karoq чуть меньше Nissan Qashqai (4394 мм), который, возможно, будет главным конкурентом чешской модели и, возможно, именно Qashqai потеряет часть своей доли рынка. Тут можно вспомнить об успехах Skoda Kodiaq, который мощно ворвался в сегмент среднеразмерных кроссоверов и за 1,5 года достиг объемов продаж на уровне ключевых игроков, войдя в топ-10. При этом тот же Nissan X-Trail давно выпал из первой десятки. Именно с Nissan Qashqai чешская модель впрямую конкурирует по цене. К примеру, схожие комплектации «японца» под названием XE и SE с передним приводом, 2-литровым 144-сильным атмосферником и вариатором оцениваются в 1 465 000 — 1 580 000 рублей.