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Бизнес Репортаж

Овощные гиганты: репортаж из Кольцово, где выращивают 20-метровые помидоры и вводят картофель в спячку

Чем поливают овощи, почему они такие дорогие и зачем раз в месяц для теплиц закупают пчёл

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«Сады Гиганта» открыли самую большую очередь тепличного комплекса

«Сады Гиганта» открыли самую большую очередь тепличного комплекса

В Новосибирске стали выращивать еще больше помидоров, огурцов и зелени. Агрокомплекс «Сады Гиганта» вложил 824 миллиона рублей в третью очередь тепличного комбината в Кольцово и в ноябре открыл новые теплицы. Здесь вырастают 20-метровые кусты помидоров, а с одного куста собирают по 3,5 тонны плодов. Корреспондент НГС узнала, как выращивают овощи и салаты зимой, чем их поливают и почему они такие дорогие.

За год выращивают овощей весом с 1500 слонов

Среди заснеженных просторов в наукограде Кольцово можно найти лето даже зимой — в теплицах агрокомплекса «Сады Гиганта» расстилаются целые поля зеленых салатов, стройные ряды огурцов и гроздья красных коктейльных помидоров. Здесь даже жужжат пчелы — их специально закупают для опыления растений.

Пчелы живут около месяца, потом покупают новых

Пчелы живут около месяца, потом покупают новых

В ноябре здесь запустили третью и самую большую очередь тепличного комбината мощностью 5,6 тысяч тонн овощей в год — инвестиции составили 824 миллионов рублей. Агрокомплекс принадлежит главе торгового холдинга «Сибирский Гигант» Александру Манцурову. Томаты, огурцы и зелень оттуда продаются не только в собственных магазинах холдинга — «Горожанка», «Мегас» и «Гигант», но и в сетях других ритейлеров — «Ярче», «Мария-Ра», «О'кей», «Бахетле», «Метро». Часть овощей уезжает в Томск, Кемерово и Красноярск.

Директор «Садов Гиганта» Елена Полупанова рассказала, что томаты вырастают до 17–18 и иногда даже до 20 метров. Но так высоко они не возвышаются в теплицах — растения опускают вниз

Директор «Садов Гиганта» Елена Полупанова рассказала, что томаты вырастают до 17–18 и иногда даже до 20 метров. Но так высоко они не возвышаются в теплицах — растения опускают вниз

Первая очередь агрокомплекса открылась в 2012 году — это были 3 га теплиц и овощехранилище на 10 тысяч тонн овощей. Инвестиции в них составили 850 миллионов рублей. Вторая и третья очередь обошлись дороже — по оценке директора агрокомплекса «Сады Гиганта» Елены Полупановой, ушло 1,5–1,6 миллиарда. Таким образом, теперь общая площадь тепличного комбината —11 га, а сумма инвестиций в агрокомплекс — около 2,35–2,45 миллиарда. Расчетная окупаемость новых очередей — 8–9 лет.

Общая мощность производства — 9–10 тысяч тонн овощей в год. По оценке Елены Полупановой, это около 450 фур. Столько же весят примерно 1500 саванных слонов (самые крупные ныне живущие наземные животные).

Тепличный комплекс работает по голландской технологии

Тепличный комплекс работает по голландской технологии

Что выращивают

— Это не просто тепличный комбинат. Это аграрный комплекс. Мы занимаемся производством овощей в полном объеме. В поле мы выращиваем картошку, морковь, свёклу, редьку, в теплицах — томаты, огурцы и зелень, — перечисляет Елена Полупанова. — Мы каждый год экспериментируем — есть же разные сорта и разные вкусовые качества. Даже у того же огурца. Кажется, какой безвкусный овощ — огурец, — а он бывает разного вкуса, и мякоть может быть разной насыщенности.

Зимой в «Садах Сибири» выращивают длинный и среднеплодный огурец, потому что он лучше растет в это время и пользуется большим спросом. Ближе к весне начнут выращивать маленькие корнишоны — они больше любят естественный свет.

Среднеплодные огурцы срывают, когда они вырастают до 25 сантиметров<br>

Среднеплодные огурцы срывают, когда они вырастают до 25 сантиметров

— В томатах у нас вообще ассортимент огромный, — продолжает рассказ директор. — Мы выращиваем томат на веточке, красный томат, коктейльный на веточке, жёлтую сливку и несколько сортов красных бифов. Все бифы — это салатные сорта, поэтому они такие вкусные. Раньше мы выращивали желтые и красные черри, сейчас у нас только коктейльные томаты. Это не черри, а томат покрупнее. На мой взгляд, он даже повкуснее, чем черри.

Коктейльные томаты директор «Садов Гиганта» считает даже вкуснее, чем черри

Коктейльные томаты директор «Садов Гиганта» считает даже вкуснее, чем черри

— Из салатов мы выращиваем афицион, фриллис, ромен, петрушку нескольких видов. Она тоже разная на вкус, даже укроп разный на вкус, — улыбается Елена Полупанова. — Самый популярный салат — афицион. Но мы и руколу выращивали, и горчицу, с чем только не экспериментировали. Но рукола тяжело идет. Ее требования к питательным растворам и температуре отличаются от других салатов. А так как у нас одно салатное отделение, то мы не можем ей создать отдельный климат, поэтому от нее отказались.

Самый обыкновенный салат, который чаще всего покупают горожане в супермаркетах, — афицион.<br><br>

Самый обыкновенный салат, который чаще всего покупают горожане в супермаркетах, — афицион.

Мечтам новосибирцев о вкусной клубнике зимой не суждено сбыться. Как говорят в «Садах Гиганта», тепличная клубника совершенно невкусная, потому что этой ягоде надо очень много естественного света.

Как сделать покупные помидоры вкусными

В ответ на вопрос, почему обычно зимой большие помидоры такие безвкусные, а черри можно есть, директор «Садов Гиганта» поделилась секретом преображения покупных томатов:

— Хотите я вас научу, чтобы обычный помидор был вкусным? Если вы купили в магазине помидор, не выкладывайте его в холодильник. Положите его на стол, на подоконник. На неделю. Вот купите сейчас на Новый год за 7–10 дней, разорвите подложку, вытащите из пакета и положите в красивую вазу. Пусть лежит и вызревает — и к Новому году у вас будет обалденный дачный помидор.

Огурцы, напротив, она посоветовала хранить в холодильнике — его жизнь составляет около 21 дня.

Только что собранные томаты-бифы

Только что собранные томаты-бифы

— Салаты мы продаем в горшочках с торфом. Знаю, что многие ставят их в стаканчик с водой, и тогда он может жить еще дольше. Единственное, что скажу — салаты любят прохладную температуру и хорошо хранятся в холодильнике. А вот базилик не любит холод — его надо поставить на стол, долить водички, и он будет храниться и пахнуть на всю квартиру, — советует Елена Полупанова.

В агрокомплексе выращивают мелиссу и базилик

В агрокомплексе выращивают мелиссу и базилик

Какой химией поливают

Огурец от семечки до первого плода растет около 60 дней — плоды с него собирают три месяца. Томат растет 120 дней, но потом работает 11 месяцев — с одного куста в «Садах Гиганта» собирают до 3,5 тонн. В агрокомплексе уверяют, что не кормят растения химией, а следят за сбалансированным питанием.

— Что такое химия? Мы с вами тоже состоим из химических элементов, а растения, которые живут на даче, не питаются только пылью и водой. Вы тоже добавляете удобрения, чтобы почва была плодородная, — говорит Елена Полупанова. — Мы своим растениям даем те же элементы, что они хотели бы получать из грунта. Тот же калий, кальций, магний, фосфор. Все элементы, которые необходимы, чтобы растение росло. У нас экологически чистая продукция — ничего лишнего в огурец и томат не добавляется. Если добавляются какие-то вспомогательные элементы, то чисто органические, которые помогают растению расти. Мы кормим растения тем, что оно берет из грунта в природе.

В этих миксерах готовят питание. Вода и удобрения в них смешиваются и подаются растениям по подземным трубам<br>

В этих миксерах готовят питание. Вода и удобрения в них смешиваются и подаются растениям по подземным трубам

Почему зимой такие дорогие овощи

— Цена на овощи определяется рынком, как и на любой продукт. Зимой себестоимость гораздо дороже — процентов на 60. Хорошо сегодня –5, а когда –30 — сколько надо тепла, чтобы обогреть эту теплицу? И свет стоит очень дорого, поэтому зимой всё будет стоить дороже, а на Новый год тем более всё будет стоить дороже, потому что начинается дефицит продукции. Это рынок.

Сколько зарабатывают тепличницы

В агрокомплексе работает около 300 человек, большая часть — тепличницы. Средняя зарплата на предприятии — 37 тысяч рублей.

— Зарплата у тепличниц начинается с 25 тысяч рублей, но есть и 45, и 50 тысяч — в зависимости от того, что человек уже умеет. Кто желает зарабатывать больше — могут хорошо работать и зарабатывать и до 70–80 тысяч в месяц, — поделилась директор.

— Я свой салат никогда не мою. Смотрите, как работница его собирает. Она его взяла, оборвала корешок, убрала листик, раз — и в пакет. Салат чистый. Сверху его никто не поливает и ничего не делает, — рассказывает Елена Полупанова<br>

— Я свой салат никогда не мою. Смотрите, как работница его собирает. Она его взяла, оборвала корешок, убрала листик, раз — и в пакет. Салат чистый. Сверху его никто не поливает и ничего не делает, — рассказывает Елена Полупанова

Картофельные стены, морковные горы

В «Садах Гиганта» гордятся овощехранилищем. В нем нет грязи или неприятного запаха, как это можно представить на овощной базе. Здесь хранятся 800 тонн картофеля: высота этой картофельной стены — 4,5 метра, глубина — 27 метров. Но она не прорастает, потому что вентилируется.

Картофель правильно охлаждается и вентилируется, поэтому не гниёт

Картофель правильно охлаждается и вентилируется, поэтому не гниёт

Морковь хранится при более низких температурах, чем картофель.

— Когда мы привозим морковь, то охлаждаем её до 0–1 градусов. Очень важно быстро охладить, чтобы она не стала мягкой, — описывает процесс директор. — А с картофелем система хранения другая. Сначала картофелю дается 15–20 градусов. Потом его надо вводить в состояние спячки и охлаждать по полградуса в сутки.

Таинственный свет: люди думали, взорвался «Вектор»

По оценке Елены Полупановой, доля агрокомплекса «Сады Гиганта» на рынке Новосибирска — примерно треть. Они уступают только группе компаний «Горкунов», которой принадлежат тепличные комплексы «Новосибирский» и «Толмачёвский». И если свет от теплиц в Толмачёво периодически будоражит новосибирцев — иногда огненное свечение в небе видят даже жители центра, то кольцовские теплицы не так часто попадают в поле зрения горожан.

— Наш свет видят в Кольцово и поселке Железнодорожный, который вечером может не включать уличное освещение, — рассказывает Елена Полупанова. — Но у нас режим хороший: мы светим теплицу до 21 часа. Когда люди ложатся спать, свет им не мешает. Включаем свет в 4 утра, когда люди уже спят и не видят его. Сейчас они уже привыкли. А когда мы первый раз зажгли свои теплицы, в Кольцово и Первомайке все переживали, что взорвался «Вектор». Мы же находимся рядом и все знают, что такое «Вектор».

В «Садах Гиганта» пробуют выращивать петрушку под светодиодными лампами. Пока это эксперимент, который может помочь существенно снизить расходы. Сейчас агрокомплекс платит за свет около 30 миллионов в месяц

В «Садах Гиганта» пробуют выращивать петрушку под светодиодными лампами. Пока это эксперимент, который может помочь существенно снизить расходы. Сейчас агрокомплекс платит за свет около 30 миллионов в месяц

Какие еще теплицы кормят новосибирцев

В прошлом году НГС посещал самый крупный тепличный комплекс Новосибирской области — тогда мы заглянули на комбинат «Толмачевский». Третий крупный игрок на этом рынке — тепличный комбинат «Емельяновский».

Недавно новосибирская компания iFarm Project удивила москвичей — она поставила в супермаркете вертикальную теплицу с салатом фризе и руколой, где покупатели могут видеть, как растет зелень на продажу.

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овощизеленьтеплицыновое производство
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КОММЕНТАРИИ (11)

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12 дек 2019 в 12:56

Почему зелень из Израиля дешевле и вкуснее?

Ar is to tell
12 дек 2019 в 13:05

Вспомнилась статья на НГС, семи-десятилетней давности. Мужчина ушёл в глубокий дремучий лес, там жил один, выращивал помидоры, огурцы. Потом его нашли и попросили вернуться в город. Ведь лес не его, а государственный.

12 дек 2019 в 13:00

"с одного куста в «Садах Гиганта» собирают до 3,5 тонн. В агрокомплексе уверяют, что не кормят растения химией, а следят за сбалансированным питанием."
Я в шоке!!!