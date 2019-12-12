Овощные гиганты: репортаж из Кольцово, где выращивают 20-метровые помидоры и вводят картофель в спячку

«Сады Гиганта» открыли самую большую очередь тепличного комплекса Фото: Александр Ощепков

В Новосибирске стали выращивать еще больше помидоров, огурцов и зелени. Агрокомплекс «Сады Гиганта» вложил 824 миллиона рублей в третью очередь тепличного комбината в Кольцово и в ноябре открыл новые теплицы. Здесь вырастают 20-метровые кусты помидоров, а с одного куста собирают по 3,5 тонны плодов. Корреспондент НГС узнала, как выращивают овощи и салаты зимой, чем их поливают и почему они такие дорогие.

За год выращивают овощей весом с 1500 слонов Среди заснеженных просторов в наукограде Кольцово можно найти лето даже зимой — в теплицах агрокомплекса «Сады Гиганта» расстилаются целые поля зеленых салатов, стройные ряды огурцов и гроздья красных коктейльных помидоров. Здесь даже жужжат пчелы — их специально закупают для опыления растений.

Пчелы живут около месяца, потом покупают новых Фото: Александр Ощепков

В ноябре здесь запустили третью и самую большую очередь тепличного комбината мощностью 5,6 тысяч тонн овощей в год — инвестиции составили 824 миллионов рублей. Агрокомплекс принадлежит главе торгового холдинга «Сибирский Гигант» Александру Манцурову. Томаты, огурцы и зелень оттуда продаются не только в собственных магазинах холдинга — «Горожанка», «Мегас» и «Гигант», но и в сетях других ритейлеров — «Ярче», «Мария-Ра», «О'кей», «Бахетле», «Метро». Часть овощей уезжает в Томск, Кемерово и Красноярск.

Директор «Садов Гиганта» Елена Полупанова рассказала, что томаты вырастают до 17–18 и иногда даже до 20 метров. Но так высоко они не возвышаются в теплицах — растения опускают вниз Фото: Александр Ощепков

Первая очередь агрокомплекса открылась в 2012 году — это были 3 га теплиц и овощехранилище на 10 тысяч тонн овощей. Инвестиции в них составили 850 миллионов рублей. Вторая и третья очередь обошлись дороже — по оценке директора агрокомплекса «Сады Гиганта» Елены Полупановой, ушло 1,5–1,6 миллиарда. Таким образом, теперь общая площадь тепличного комбината —11 га, а сумма инвестиций в агрокомплекс — около 2,35–2,45 миллиарда. Расчетная окупаемость новых очередей — 8–9 лет.

Общая мощность производства — 9–10 тысяч тонн овощей в год. По оценке Елены Полупановой, это около 450 фур. Столько же весят примерно 1500 саванных слонов (самые крупные ныне живущие наземные животные).

Тепличный комплекс работает по голландской технологии Фото: Александр Ощепков

Что выращивают

— Это не просто тепличный комбинат. Это аграрный комплекс. Мы занимаемся производством овощей в полном объеме. В поле мы выращиваем картошку, морковь, свёклу, редьку, в теплицах — томаты, огурцы и зелень, — перечисляет Елена Полупанова. — Мы каждый год экспериментируем — есть же разные сорта и разные вкусовые качества. Даже у того же огурца. Кажется, какой безвкусный овощ — огурец, — а он бывает разного вкуса, и мякоть может быть разной насыщенности.

Зимой в «Садах Сибири» выращивают длинный и среднеплодный огурец, потому что он лучше растет в это время и пользуется большим спросом. Ближе к весне начнут выращивать маленькие корнишоны — они больше любят естественный свет.

Среднеплодные огурцы срывают, когда они вырастают до 25 сантиметров

Фото: Александр Ощепков

— В томатах у нас вообще ассортимент огромный, — продолжает рассказ директор. — Мы выращиваем томат на веточке, красный томат, коктейльный на веточке, жёлтую сливку и несколько сортов красных бифов. Все бифы — это салатные сорта, поэтому они такие вкусные. Раньше мы выращивали желтые и красные черри, сейчас у нас только коктейльные томаты. Это не черри, а томат покрупнее. На мой взгляд, он даже повкуснее, чем черри.

Коктейльные томаты директор «Садов Гиганта» считает даже вкуснее, чем черри Фото: Александр Ощепков

— Из салатов мы выращиваем афицион, фриллис, ромен, петрушку нескольких видов. Она тоже разная на вкус, даже укроп разный на вкус, — улыбается Елена Полупанова. — Самый популярный салат — афицион. Но мы и руколу выращивали, и горчицу, с чем только не экспериментировали. Но рукола тяжело идет. Ее требования к питательным растворам и температуре отличаются от других салатов. А так как у нас одно салатное отделение, то мы не можем ей создать отдельный климат, поэтому от нее отказались.

Самый обыкновенный салат, который чаще всего покупают горожане в супермаркетах, — афицион.



Фото: Александр Ощепков

Мечтам новосибирцев о вкусной клубнике зимой не суждено сбыться. Как говорят в «Садах Гиганта», тепличная клубника совершенно невкусная, потому что этой ягоде надо очень много естественного света.

Как сделать покупные помидоры вкусными

В ответ на вопрос, почему обычно зимой большие помидоры такие безвкусные, а черри можно есть, директор «Садов Гиганта» поделилась секретом преображения покупных томатов: — Хотите я вас научу, чтобы обычный помидор был вкусным? Если вы купили в магазине помидор, не выкладывайте его в холодильник. Положите его на стол, на подоконник. На неделю. Вот купите сейчас на Новый год за 7–10 дней, разорвите подложку, вытащите из пакета и положите в красивую вазу. Пусть лежит и вызревает — и к Новому году у вас будет обалденный дачный помидор.



Огурцы, напротив, она посоветовала хранить в холодильнике — его жизнь составляет около 21 дня.

Только что собранные томаты-бифы Фото: Александр Ощепков

— Салаты мы продаем в горшочках с торфом. Знаю, что многие ставят их в стаканчик с водой, и тогда он может жить еще дольше. Единственное, что скажу — салаты любят прохладную температуру и хорошо хранятся в холодильнике. А вот базилик не любит холод — его надо поставить на стол, долить водички, и он будет храниться и пахнуть на всю квартиру, — советует Елена Полупанова.

В агрокомплексе выращивают мелиссу и базилик Фото: Александр Ощепков

Какой химией поливают

Огурец от семечки до первого плода растет около 60 дней — плоды с него собирают три месяца. Томат растет 120 дней, но потом работает 11 месяцев — с одного куста в «Садах Гиганта» собирают до 3,5 тонн. В агрокомплексе уверяют, что не кормят растения химией, а следят за сбалансированным питанием.

— Что такое химия? Мы с вами тоже состоим из химических элементов, а растения, которые живут на даче, не питаются только пылью и водой. Вы тоже добавляете удобрения, чтобы почва была плодородная, — говорит Елена Полупанова. — Мы своим растениям даем те же элементы, что они хотели бы получать из грунта. Тот же калий, кальций, магний, фосфор. Все элементы, которые необходимы, чтобы растение росло. У нас экологически чистая продукция — ничего лишнего в огурец и томат не добавляется. Если добавляются какие-то вспомогательные элементы, то чисто органические, которые помогают растению расти. Мы кормим растения тем, что оно берет из грунта в природе.

В этих миксерах готовят питание. Вода и удобрения в них смешиваются и подаются растениям по подземным трубам

Фото: Александр Ощепков

Почему зимой такие дорогие овощи

— Цена на овощи определяется рынком, как и на любой продукт. Зимой себестоимость гораздо дороже — процентов на 60. Хорошо сегодня –5, а когда –30 — сколько надо тепла, чтобы обогреть эту теплицу? И свет стоит очень дорого, поэтому зимой всё будет стоить дороже, а на Новый год тем более всё будет стоить дороже, потому что начинается дефицит продукции. Это рынок.

Сколько зарабатывают тепличницы

В агрокомплексе работает около 300 человек, большая часть — тепличницы. Средняя зарплата на предприятии — 37 тысяч рублей. — Зарплата у тепличниц начинается с 25 тысяч рублей, но есть и 45, и 50 тысяч — в зависимости от того, что человек уже умеет. Кто желает зарабатывать больше — могут хорошо работать и зарабатывать и до 70–80 тысяч в месяц, — поделилась директор.

— Я свой салат никогда не мою. Смотрите, как работница его собирает. Она его взяла, оборвала корешок, убрала листик, раз — и в пакет. Салат чистый. Сверху его никто не поливает и ничего не делает, — рассказывает Елена Полупанова

Фото: Александр Ощепков

Картофельные стены, морковные горы

В «Садах Гиганта» гордятся овощехранилищем. В нем нет грязи или неприятного запаха, как это можно представить на овощной базе. Здесь хранятся 800 тонн картофеля: высота этой картофельной стены — 4,5 метра, глубина — 27 метров. Но она не прорастает, потому что вентилируется.

Картофель правильно охлаждается и вентилируется, поэтому не гниёт Фото: Александр Ощепков

Морковь хранится при более низких температурах, чем картофель. — Когда мы привозим морковь, то охлаждаем её до 0–1 градусов. Очень важно быстро охладить, чтобы она не стала мягкой, — описывает процесс директор. — А с картофелем система хранения другая. Сначала картофелю дается 15–20 градусов. Потом его надо вводить в состояние спячки и охлаждать по полградуса в сутки.

Таинственный свет: люди думали, взорвался «Вектор» По оценке Елены Полупановой, доля агрокомплекса «Сады Гиганта» на рынке Новосибирска — примерно треть. Они уступают только группе компаний «Горкунов», которой принадлежат тепличные комплексы «Новосибирский» и «Толмачёвский». И если свет от теплиц в Толмачёво периодически будоражит новосибирцев — иногда огненное свечение в небе видят даже жители центра, то кольцовские теплицы не так часто попадают в поле зрения горожан.

— Наш свет видят в Кольцово и поселке Железнодорожный, который вечером может не включать уличное освещение, — рассказывает Елена Полупанова. — Но у нас режим хороший: мы светим теплицу до 21 часа. Когда люди ложатся спать, свет им не мешает. Включаем свет в 4 утра, когда люди уже спят и не видят его. Сейчас они уже привыкли. А когда мы первый раз зажгли свои теплицы, в Кольцово и Первомайке все переживали, что взорвался «Вектор». Мы же находимся рядом и все знают, что такое «Вектор».

В «Садах Гиганта» пробуют выращивать петрушку под светодиодными лампами. Пока это эксперимент, который может помочь существенно снизить расходы. Сейчас агрокомплекс платит за свет около 30 миллионов в месяц Фото: Александр Ощепков