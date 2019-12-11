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Первому медвежонку, родившемуся в новосибирском зоопарке, исполнилось 6 лет. Смотрим, как выросла Шилка

Вспоминаем её биографию и показываем, как она живёт в Японии

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11 декабря Шилке исполнилось 6 лет<br><br>

11 декабря Шилке исполнилось 6 лет

Шилка стала первым медвежонком, который родился в новосибирском зоопарке за 40 лет. Сегодня первенцу пары белых медведей Герды и Кая исполнилось шесть лет. В годовалом возрасте Шилку отправили жить в зоопарк Осаки и нарекли другим именем. С тех пор новосибирцы активно следят за её восточной жизнью через соцсети. За шесть лет у Шилки родились сестра и два брата, которые тоже стали городскими любимцами. Кстати, 11 декабря также праздник у Норди и Шайны, которые родились у Кая и Герды ровно год назад. О малышах мы рассказывали недавно, а сегодняшнюю публикацию решили посвятить именно Шилке, за жизнью которой следил весь город. 

Шилка — первый белый медведь, родившийся в новосибирском зоопарке за 40 лет

Шилка — первый белый медведь, родившийся в новосибирском зоопарке за 40 лет

11 декабря Шилке — белому медвежонку, родившемуся в новосибирском зоопарке впервые за 40 лет, исполнилось шесть. Сначала появление первенца у белых медведей Кая и Герды держали в секрете. Радостную новость новосибирцы узнали только в феврале, когда зоопарк показал фото мишки с веб-камеры.

Родители Шилки — хозяева вольера-айсберга, Кай и Герда, переехали в Новосибирский зоопарк в 2008 году в возрасте полутора лет. Герда — москвичка, а Кая сослали в Сибирь из Санкт-Петербурга. Для Герды это были первые роды. За процессом следили ветеринары. Особенно опасались за материнские чувства Герды, так как при размножении в неволе есть риск, что медведица не признает ребёнка. 

Её родители — Герда и Кай, которые живут в новосибирском зоопарке с 2008 года

Её родители — Герда и Кай, которые живут в новосибирском зоопарке с 2008 года

По оценке ветеринаров, медвежонок родился довольно крепким — вообще у медведей рождаются 1–3 малыша весом от 450 до 750 граммов. Как рассказали сотрудники зоопарка, в январе у малыша открылись глазки и поднялись ушки.

Через несколько дней после родов Герда начала выходить на улицу, правда одна — видимо тогда ещё не пришло время. Большой мир маленькая медведица увидела только в начале марта — крошечный белый комок с глазками-пуговками терялся за большими лапами Герды, которая не отходила от детёныша ни на шаг. Через пару недель маленький зверёк освоился и начал больше гулять. Когда удалось определить пол, медвежонку начали подбирать имя. А пока медвежьему ребёнку нужно было освоить плавание, тем более мама не сильно церемонилась — Герда просто взяла его за шкирку и окунула в воду. 

С рождением Шилки в зоопарке резко выросло количество посетителей&nbsp;

С рождением Шилки в зоопарке резко выросло количество посетителей 

Медвежонок стал звездой зоопарка — количество посетителей выросло больше, чем в полтора раза. У вольера белых медведей выстраивались очереди желающих познакомиться с новым пушистым зверем. 

Выбор имени проходил в несколько этапов. Сначала горожан попросили прислать варианты — в итоге зоопарк получил больше 6 тысяч сообщений, из которых выбрали девять: Айлин, Кайра, Лонга, Люкада, Миюки, Олимпия, Синти, Уланта, Шилка. Кстати, имя Умка, которое, само собой, было в лидерах, решили не включать в итоговый список, так как оно скорее подходит для самца, объяснили в зоопарке.

По итогам голосования медведицу нарекли Шилкой — в честь бывшего на тот момент директора зоопарка Ростислава Шило. 

Медвежонок стал достопримечательностью новосибирского зоопарка

Медвежонок стал достопримечательностью новосибирского зоопарка

Все этапы взросления новой звезды зоопарка прошли под вспышками фотокамер. За ней следили тысячи горожан через онлайн-трансляции, публикации о ней выходили с завидной регулярностью — для этого маленькой Шилке нужно было лишь поиграть с новой игрушкой. В Новосибирск привезли коллекционные доллары с изображением белой медведицы Герды и ее медвежонка Шилки. Шилка даже стала лицом британского бренда детской коллекции одежды Mothercare. 

Взрослая жизнь у неё началась после разлуки с мамой — повзрослевшую медведицу отселили в отдельную комнату, а вскоре ей предстоял переезд в другую страну — либо в Японию, либо в Бразилию. 

Рыночная цена белого медведя была на тот момент около 300 тысяч долларов. Но, как пояснил директор зоопарка, Шилку не продают и не обменивают: ее безвозмездно передают по одной из сотни международных программ, в которых участвует Новосибирский зоопарк.

Несмотря на все его аргументы, новосибирцы не хотели расставаться с медвежонком и даже создали петицию с требованием оставить Шилку. В ответ на это Ростислав Шило, известный своей прямолинейной манерой общения, предложил новосибирцам собрать 110 миллионов рублей: «Я на них построю второй медвежатник, найду Шилке мужа и будет у нас две пары медведей. Иначе у меня такой возможности нет», — обрубил он эмоциональные высказывания общественников.

В два года Шилка уехала из Новосибирска

В два года Шилка уехала из Новосибирска

В феврале 2015 года зоопарк объявил о том, что Шилка эмигрирует в Японию, в город Осака. В марте она покинула родину, но навсегда осталась в сердцах сибиряков. В эмиграции её нарекли новым именем — теперь Шилку зовут Акме-Чан. Четыре года назад она отметила свой первый день рождения на чужбине. Медведице подарили большого лосося и катушку с поздравлениями. Кстати, принимая у себя в гостях посла Японии, мэр Анатолий Локоть попросил его заботиться о новосибирской медведице

Первый день рождения Шилки в японском зоопарке

В день своего трёхлетия Шилке преподнесли очередной подарок. «Наша замечательная Шилка шлет всему Новосибирску пламенный привет! Сегодня ей исполнилось 3 года!» — сообщили 11 декабря в официальной группе Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте». 

В комментариях под видео новосибирцы отметили, что у Шилки теперь нет такой густой шерсти, она «стала стройной японкой». 

Уже четыре года Шилка живёт в зоопарке Осаки

В праздничный набор по традиции вошел лосось и на сей раз синяя канистра, расписанная поздравлениями. В четвёртый день рождения коллекция Шилки пополнилась черной канистрой. Точнее не канистрой — большим пластиковым ведром, которое, видимо, пришлось кстати.

В марте 2017 года у подросшей Шилки начался новый этап в жизни — ей нашли жениха по имени Гога. Их совместная прогулка попала в объективы видеокамер посетителей зоопарка в Осаке. 

Шилка и Гога в японском зоопарке

Одна из японских поклонниц Шилки Michiyo Koya часто фотографирует сибирского медведя и выкладывает фото и видео на своей странице в Facebook. 

Шилка переехала в японский зоопарк в феврале 2015 года

Шилка переехала в японский зоопарк в феврале 2015 года

Игры Шилки

Буквально два дня назад она опубликовала фотографии Шилки, резвящейся в бассейне зоопарка. 

Судя по фото, в Японии ей вовсе неплохо. Осака — так же, как и Новосибирск — третий город в стране по численности населения. Средняя температура воздуха в Осаке в декабре — 8 градусов тепла. 

В декабре 2015 года, когда Шилка покинула родной дом, Герда родила второго медвежонка. В прошлом году Ростика перевезли в зоологический центр города Циндао в Китае. Медведица не заставила себя долго ждать и родила двойню. Медвежата Норди и Шайна стали новыми звёздами зоопарка. Кстати, они родились тоже 11 декабря и сегодня отмечают свой первый день рождения.

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ШилкаРостикНордиШайнабелые медведиНовосибирский зоопарк
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КОММЕНТАРИИ (11)

Qwerty
11 дек 2019 в 10:47

Тоже бы в другую страну хотел бы переехать. Только в европейскую. А здесь пускай бы оставались всякие неудачники. Такие как Злой3,14.

Фото пользователя
11 дек 2019 в 10:42

Много лучше многих живёт. Некоторым приходится вообще в рф существовать.

Гость
11 дек 2019 в 10:39

Верите, но как то глубоко фиолетово, как там живёт какая то Шилка.
Что за сюсюкания? Ну родила медведица, ну уехала в Японию.
И что?