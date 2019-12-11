Первому медвежонку, родившемуся в новосибирском зоопарке, исполнилось 6 лет. Смотрим, как выросла Шилка

11 декабря Шилке исполнилось 6 лет



Фото: Вера Сальницкая / Instagram.com/chachamama1029

Шилка стала первым медвежонком, который родился в новосибирском зоопарке за 40 лет. Сегодня первенцу пары белых медведей Герды и Кая исполнилось шесть лет. В годовалом возрасте Шилку отправили жить в зоопарк Осаки и нарекли другим именем. С тех пор новосибирцы активно следят за её восточной жизнью через соцсети. За шесть лет у Шилки родились сестра и два брата, которые тоже стали городскими любимцами. Кстати, 11 декабря также праздник у Норди и Шайны, которые родились у Кая и Герды ровно год назад. О малышах мы рассказывали недавно, а сегодняшнюю публикацию решили посвятить именно Шилке, за жизнью которой следил весь город.



Шилка — первый белый медведь, родившийся в новосибирском зоопарке за 40 лет Фото: Пётр Лохов

11 декабря Шилке — белому медвежонку, родившемуся в новосибирском зоопарке впервые за 40 лет, исполнилось шесть. Сначала появление первенца у белых медведей Кая и Герды держали в секрете. Радостную новость новосибирцы узнали только в феврале, когда зоопарк показал фото мишки с веб-камеры. Родители Шилки — хозяева вольера-айсберга, Кай и Герда, переехали в Новосибирский зоопарк в 2008 году в возрасте полутора лет. Герда — москвичка, а Кая сослали в Сибирь из Санкт-Петербурга. Для Герды это были первые роды. За процессом следили ветеринары. Особенно опасались за материнские чувства Герды, так как при размножении в неволе есть риск, что медведица не признает ребёнка.



Её родители — Герда и Кай, которые живут в новосибирском зоопарке с 2008 года Фото: Вера Сальницкая

По оценке ветеринаров, медвежонок родился довольно крепким — вообще у медведей рождаются 1–3 малыша весом от 450 до 750 граммов. Как рассказали сотрудники зоопарка, в январе у малыша открылись глазки и поднялись ушки.

Через несколько дней после родов Герда начала выходить на улицу, правда одна — видимо тогда ещё не пришло время. Большой мир маленькая медведица увидела только в начале марта — крошечный белый комок с глазками-пуговками терялся за большими лапами Герды, которая не отходила от детёныша ни на шаг. Через пару недель маленький зверёк освоился и начал больше гулять. Когда удалось определить пол, медвежонку начали подбирать имя. А пока медвежьему ребёнку нужно было освоить плавание, тем более мама не сильно церемонилась — Герда просто взяла его за шкирку и окунула в воду.

С рождением Шилки в зоопарке резко выросло количество посетителей Фото: Вера Сальницкая

Медвежонок стал звездой зоопарка — количество посетителей выросло больше, чем в полтора раза. У вольера белых медведей выстраивались очереди желающих познакомиться с новым пушистым зверем.

Выбор имени проходил в несколько этапов. Сначала горожан попросили прислать варианты — в итоге зоопарк получил больше 6 тысяч сообщений, из которых выбрали девять: Айлин, Кайра, Лонга, Люкада, Миюки, Олимпия, Синти, Уланта, Шилка. Кстати, имя Умка, которое, само собой, было в лидерах, решили не включать в итоговый список, так как оно скорее подходит для самца, объяснили в зоопарке. По итогам голосования медведицу нарекли Шилкой — в честь бывшего на тот момент директора зоопарка Ростислава Шило.

Медвежонок стал достопримечательностью новосибирского зоопарка Фото: Вера Сальницкая

Все этапы взросления новой звезды зоопарка прошли под вспышками фотокамер. За ней следили тысячи горожан через онлайн-трансляции, публикации о ней выходили с завидной регулярностью — для этого маленькой Шилке нужно было лишь поиграть с новой игрушкой. В Новосибирск привезли коллекционные доллары с изображением белой медведицы Герды и ее медвежонка Шилки. Шилка даже стала лицом британского бренда детской коллекции одежды Mothercare.

Взрослая жизнь у неё началась после разлуки с мамой — повзрослевшую медведицу отселили в отдельную комнату, а вскоре ей предстоял переезд в другую страну — либо в Японию, либо в Бразилию. Рыночная цена белого медведя была на тот момент около 300 тысяч долларов. Но, как пояснил директор зоопарка, Шилку не продают и не обменивают: ее безвозмездно передают по одной из сотни международных программ, в которых участвует Новосибирский зоопарк.

Несмотря на все его аргументы, новосибирцы не хотели расставаться с медвежонком и даже создали петицию с требованием оставить Шилку. В ответ на это Ростислав Шило, известный своей прямолинейной манерой общения, предложил новосибирцам собрать 110 миллионов рублей: «Я на них построю второй медвежатник, найду Шилке мужа и будет у нас две пары медведей. Иначе у меня такой возможности нет», — обрубил он эмоциональные высказывания общественников.



В два года Шилка уехала из Новосибирска Фото: Вера Сальницкая

В феврале 2015 года зоопарк объявил о том, что Шилка эмигрирует в Японию, в город Осака. В марте она покинула родину, но навсегда осталась в сердцах сибиряков. В эмиграции её нарекли новым именем — теперь Шилку зовут Акме-Чан. Четыре года назад она отметила свой первый день рождения на чужбине. Медведице подарили большого лосося и катушку с поздравлениями. Кстати, принимая у себя в гостях посла Японии, мэр Анатолий Локоть попросил его заботиться о новосибирской медведице.

Первый день рождения Шилки в японском зоопарке

В день своего трёхлетия Шилке преподнесли очередной подарок. «Наша замечательная Шилка шлет всему Новосибирску пламенный привет! Сегодня ей исполнилось 3 года!» — сообщили 11 декабря в официальной группе Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте». В комментариях под видео новосибирцы отметили, что у Шилки теперь нет такой густой шерсти, она «стала стройной японкой».

Уже четыре года Шилка живёт в зоопарке Осаки

В праздничный набор по традиции вошел лосось и на сей раз синяя канистра, расписанная поздравлениями. В четвёртый день рождения коллекция Шилки пополнилась черной канистрой. Точнее не канистрой — большим пластиковым ведром, которое, видимо, пришлось кстати. В марте 2017 года у подросшей Шилки начался новый этап в жизни — ей нашли жениха по имени Гога. Их совместная прогулка попала в объективы видеокамер посетителей зоопарка в Осаке.

Шилка и Гога в японском зоопарке

Одна из японских поклонниц Шилки Michiyo Koya часто фотографирует сибирского медведя и выкладывает фото и видео на своей странице в Facebook.

Шилка переехала в японский зоопарк в феврале 2015 года Фото: facebook.com

Игры Шилки

Буквально два дня назад она опубликовала фотографии Шилки, резвящейся в бассейне зоопарка.



Судя по фото, в Японии ей вовсе неплохо. Осака — так же, как и Новосибирск — третий город в стране по численности населения. Средняя температура воздуха в Осаке в декабре — 8 градусов тепла.