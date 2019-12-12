Искала любовь, а попала на порносайты: история сибирячки, которая стала жертвой обаятельного музыканта

Девушка из Новосибирска попыталась найти любовь через приложение для знакомств, но неожиданно для себя стала звездой любительского порно. Пикантные сцены, которые снимал во время интимных встреч её молодой человек, внезапно оказались на порносайтах. Сам он утверждает, что не выкладывал в открытый доступ компрометирующие файлы и что у него просто взломали облачное хранилище. На каком этапе идеальные отношения превратились в ад, как распознать враньё партнёра и не превратиться в жертву — девушка рассказала НГС. Далее от первого лица.
С чего всё началось
Год назад в приложении Badoo я познакомилась с музыкантом из Барнаула. Сначала мы переписывались, потом начали созваниваться. Он оказался отличным собеседником — эрудированным, обаятельным, с шикарным чувством юмора. А когда прислал в WhatsApp свои фотографии, то я окончательно растаяла: такой красивый мужик! Разочароваться было не в чем.
Ему немного за тридцать, он композитор, участник рок-группы, играет на нескольких музыкальных инструментах — гитаре, саксофоне, фортепиано. После четырёх месяцев дистанционного общения мы решили встретиться. Я приехала в Барнаул, и наши романтические отношения начали стремительно развиваться. Он представил меня своей маме, познакомил со своей маленькой дочерью от предыдущего брака, много и охотно рассказывал о себе, в том числе о службе в СОБРе. Даже иногда присылал какие-то фотки и видео с учений и задержаний.
Как говорится, ничего не предвещало беды. Потом начались признания в любви, ухаживания, цветы, небольшие, но милые подарочки. Каждый из нас в силу обстоятельств привязан к своему городу: у него в Барнауле работа, у меня в Новосибирске работа и двое детей, поэтому отношения приходилось строить на расстоянии.
Встречались мы время от времени, но при этом общение между свиданиями было очень насыщенным: мы могли по полночи разговаривать в скайпе, он присылал мне открытки по почте, написал песню ко дню моего рождения. Но в его поведении были некоторые странности. Иногда он, например, пропадал вечерами, но этому всегда находились объяснения: работа, запись на студии — да мало ли веских причин, по которым мужчина может не отвечать на сообщения и звонки. Да, в приложении для знакомств и в соцсетях он ведёт аккаунты под вымышленным именем, но ведь так делают многие сотрудники органов внутренних дел. Кто обращает внимание на такие мелочи, когда влюблён?
И вот во время очередной интимной встречи он достал телефон и начал меня фотографировать. Я попыталась отмахнуться:
— Ой, да перестань, что же ты делаешь.
— Ну я же скучаю по тебе, мне хочется видеть тебя, даже когда мы не вместе, — услышала в ответ.
Потом через какое-то время он начал снимать на видео наш секс, тоже поначалу как будто в шутку.
— Ты ведь такая сексуальная, — говорил он. — Буду смотреть эти видео и вспоминать, как нам было здорово.
Такие ситуации повторялись из раза в раз. В глубине души я понимала, что так делать нельзя, но как же ему откажешь — такому родному?
Что произошло после расставания
Наши отношения дали трещину после того, как я засомневалась в том, что он действительно служит в Росгвардии. Сомнения появились из-за некоторых странностей в его поведении, например из-за того, что иногда он мог позволить себе прогулы. Чтобы развеять свои подозрения, я обратилась к знакомому из силовых структур и попросила его пробить, служит ли в СОБРе такой человек. Оказалось, не служит.
Как истинно влюблённая девушка я решила: что-то напутали, и попыталась обсудить эту ситуацию с ним самим. Он закатил скандал, начал убеждать меня в том, что у моего информатора недостоверные сведения, предлагал поехать вместе в отдел кадров Росгвардии — посмотреть приказ о его зачислении и трудовую книжку. В отдел кадров я не поехала, но ситуация продолжала меня беспокоить. Потом ещё через один свой канал я подтвердила, что мой мужчина нигде не работает. После ссоры на этой почве мы окончательно расстались. Вот тут-то и начался ад.
Я уже давно замечала, что под его постами в Instagram периодически появляются лайки от одних и тех же странных аккаунтов. Каково же было моё удивление, когда после нашего расставания в одном из этих аккаунтов я увидела свои фотографии с эротической фотосессии, в которой участвовала несколько лет назад. Но как в открытый доступ попали мои снимки в нижнем белье, которые делала моя подруга-фотограф и которые я никому не показывала? У меня была только одна версия: кто-то получил доступ к моей переписке с автором фото во «ВКонтакте» и вытащил из диалога вложенные файлы. Под подозрение, разумеется, попал мой теперь уже бывший мужчина: он вполне мог взять мой телефон, пока я спала.
Когда я прижала его к стенке, он признался, что действительно скачал эти снимки, потому что у него было мало моих фотографий. Но при этом он категорически отрицал, что выложил эти снимки в Instagram и что страница с моими интимными фото принадлежит ему. Казусу с обнародованием фотографий он нашёл вполне логичное объяснение: пояснил, что у него вскрыли аккаунт Google и, видимо, вытащили мои фотографии из облачного хранилища.
Но это были ещё цветочки.
После его очередной попытки помириться со мной я позвонила его маме, и у нас завязался откровенный разговор. От неё я узнала много интересных вещей.
Например, то, что мой бывший «врёт во всём, всем и всегда». Что он не платит алименты дочери. Что на самом деле он неофициально работает охранником в ЧОПе и никакого отношения к Росгвардии не имеет. Что по большому счёту он вообще ничем по жизни не занят, а лишь увлекается музыкой и постоянно сидит в интернете.
Как я обнаружила подруг по несчастью
Последний раз я его видела в октябре. Тем временем мои эротические фото начали разлетаться по соцсетям: я встречала их в разных сомнительных профилях. Попали в открытый доступ и снимки в нижнем белье, которые мой молодой человек делал во время наших интимных встреч. А во «ВКонтакте» появилась фейковая страница девушки с моими пикантными фото, с которой начали ставить лайки моим работодателям.
Когда я всё это увидела, то разыскала его бывшую девушку — госслужащую из Барнаула. Выяснилось, что после расставания с ним она оказалась в похожей ситуации. Её профиль с контактами появился на сайте проституток.
Рассылку с её эротическими фотографиями получили родственники, друзья и знакомые. Её интимные видео попали на платные порноресурсы.
Кроме того, в одной из соцсетей появился фейковый аккаунт с её реальными фотографиями, с которого рассылали непристойные предложения барнаульским мужчинам.
В этом дурдоме девушка живёт уже больше двух лет — когда я с ней разговаривала, мне показалось, что она на грани отчаяния. Она регулярно заходит на порносайты, перебирает видео и находит ролики со своим участием. Добивается, чтобы их удалили, но они появляются на других ресурсах. А главное, во время общения со своей подругой по несчастью я выяснила, что видеозаписи со мной тоже попали на порноресуры: их сливают на сайты с тех же аккаунтов, что и ролики с ней. Причём видео с моим участием можно найти без труда, если, например, сделать поиск по моей фотографии в «Google Картинках».
Из-за всей этой ситуации я страшно переживала: не могла ни спать, ни есть, ни делать свою работу. Благо, у меня стабильная психика и я вовремя сказала себе: слушай, у тебя же двое детей, ты не можешь позволить себе лечь и умереть из-за подлости какого-то мужика.
Почему он так поступает? Сначала я предполагала, что таким образом он мстит мне за разрыв отношений. Но потом я увидела, что первые видео с нашим сексом заливали на порносайт ещё в августе, когда между нами всё было прекрасно и мы встречались каждые две недели. Возможно, он выкладывает эти записи на порноресурсы исключительно ради денег или просто получает моральное удовольствие от того, что превращает жизнь женщин в ад.
Сколько девушек из-за него оказались в такой ситуации, я точно не знаю. Но после разговора с его бывшей подругой я позвонила также его бывшей жене, с которой он развёлся четыре года назад. Она рассказала, что в сети до сих пор мелькают её эротические фото и видео, которые он делал в браке.
Кроме того, среди аккаунтов в Instagram, которые постоянно оставляют лайки под его фотографиями, я нашла страницу с пикантными снимками ещё одной незнакомой мне девушки. В итоге мне удалось найти её через другую соцсеть. Выяснилось, что она из Барнаула и на самом деле знакома с мужчиной, с которым я встречалась. Романтических отношений у них не сложилось — дальше одного свидания дело не зашло, но тем не менее в переписке он выманил у неё несколько эротических фотографий. Именно они и попали открытый доступ.
В чём он ещё врал
Когда я была в него влюблена, то находила оправдание всем странностям, которые случались. А когда стала смотреть на ситуацию объективно, то поняла, как много вранья было в наших отношениях. Теперь я отчётливо понимаю, что параллельно он продолжал общаться с другими девушками с сайтов знакомств: периодически я замечала всплывающие сообщения с поцелуйчиками, которые приходили в его WhatsApp. У него в соцсетях несколько фейковых женских аккаунтов — они нужны ему в том числе для того, чтобы читать закрытые барнаульские и новосибирские паблики для девочек.
Фейком была и девушка, с которой я периодически переписывалась во «ВКонтакте». Впервые она написала мне ещё весной, представилась менеджером группы, в которой играет мой молодой человек, и у нас завязался обычный бабский трёп. Она рассказывала мне про его достоинства, объясняла какие-то его действия в спорных ситуациях и тем самым не раз спасала наши отношения, но никогда не могла найти время, чтобы встретиться вживую. Зачем ему нужно было поддерживать легенду о ней? Видимо, для формирования собственного позитивного имиджа.
Говорят, любовь слепа. Но что она слепа настолько, я бы никогда не поверила, если бы неожиданно для себя не стала героиней порносайтов. Что теперь делать — обращаться в полицию? В этом нет смысла — доказать, что именно он распространяет эти видеоролики и фотографии, вряд ли возможно.
Как жить дальше
Сейчас я уже не настолько переживаю из-за всего случившегося: научилась относиться к ситуации с юмором. Попавшие в широкий доступ видеозаписи вряд ли смогут испортить мою репутацию: какова вообще вероятность того, что в огромном объёме порнухи мои знакомые могут случайно наткнуться на ролик со мной? Надеюсь только, что эти видео не попадутся моему 12-летнему сыну. А посмотрит ли их кто-то из моего взрослого окружения, мне в целом не важно: все мы занимаемся сексом. В конце концов, я стала жертвой неадеквата, а не сама опубликовала эти видео, чтобы, например, заработать.
Как не попасть в подобную ситуацию? Понятия не имею: я ведь уже в неё попала. Может, как шутят на сайтах знакомств, стоит «изучать отзывы предыдущих пользователей» прежде, чем завести отношения? С одной стороны, встречаться с человеком и не отправить ему фотографию голой попы в наше время даже как-то удивительно. С другой стороны, доверять никому нельзя. С одной стороны, глупо снимать секс на видео, если ваши отношения длятся только полгода. С другой стороны, даже брак не защищает от риска того, что эти ролики будут слиты на порносайты.
Остаётся только догадываться, сколько ещё женщин повелись на его чертовское обаяние и могут «проснуться знаменитыми» после того, как порнозаписи с ними попадут в интернет. Но я почти уверена, что среди жертв могут оказаться и другие девушки из Новосибирска. В своём Instagram он регулярно постит сториз из нашего города, и не исключено, что здесь есть женщины, с которыми он сейчас в отношениях.
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В прошлом году другого сибиряка отдали под суд за нападение на девушку с сайта знакомств. Во время свидания он приставил к спине девушки пистолет, приказал ей лечь на пол, надел на неё наручники и стал требовать деньги.