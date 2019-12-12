Искала любовь, а попала на порносайты: история сибирячки, которая стала жертвой обаятельного музыканта

Попытка найти любовь обернулась для жительницы Новосибирска неприятными сюрпризами Фото: Анна Рыбакова

Девушка из Новосибирска попыталась найти любовь через приложение для знакомств, но неожиданно для себя стала звездой любительского порно. Пикантные сцены, которые снимал во время интимных встреч её молодой человек, внезапно оказались на порносайтах. Сам он утверждает, что не выкладывал в открытый доступ компрометирующие файлы и что у него просто взломали облачное хранилище. На каком этапе идеальные отношения превратились в ад, как распознать враньё партнёра и не превратиться в жертву — девушка рассказала НГС. Далее от первого лица.



С чего всё началось Год назад в приложении Badoo я познакомилась с музыкантом из Барнаула. Сначала мы переписывались, потом начали созваниваться. Он оказался отличным собеседником — эрудированным, обаятельным, с шикарным чувством юмора. А когда прислал в WhatsApp свои фотографии, то я окончательно растаяла: такой красивый мужик! Разочароваться было не в чем.

Ему немного за тридцать, он композитор, участник рок-группы, играет на нескольких музыкальных инструментах — гитаре, саксофоне, фортепиано. После четырёх месяцев дистанционного общения мы решили встретиться. Я приехала в Барнаул, и наши романтические отношения начали стремительно развиваться. Он представил меня своей маме, познакомил со своей маленькой дочерью от предыдущего брака, много и охотно рассказывал о себе, в том числе о службе в СОБРе. Даже иногда присылал какие-то фотки и видео с учений и задержаний.

Как говорится, ничего не предвещало беды. Потом начались признания в любви, ухаживания, цветы, небольшие, но милые подарочки. Каждый из нас в силу обстоятельств привязан к своему городу: у него в Барнауле работа, у меня в Новосибирске работа и двое детей, поэтому отношения приходилось строить на расстоянии.

Встречались мы время от времени, но при этом общение между свиданиями было очень насыщенным: мы могли по полночи разговаривать в скайпе, он присылал мне открытки по почте, написал песню ко дню моего рождения. Но в его поведении были некоторые странности. Иногда он, например, пропадал вечерами, но этому всегда находились объяснения: работа, запись на студии — да мало ли веских причин, по которым мужчина может не отвечать на сообщения и звонки. Да, в приложении для знакомств и в соцсетях он ведёт аккаунты под вымышленным именем, но ведь так делают многие сотрудники органов внутренних дел. Кто обращает внимание на такие мелочи, когда влюблён?

И вот во время очередной интимной встречи он достал телефон и начал меня фотографировать. Я попыталась отмахнуться: — Ой, да перестань, что же ты делаешь. — Ну я же скучаю по тебе, мне хочется видеть тебя, даже когда мы не вместе, — услышала в ответ. Потом через какое-то время он начал снимать на видео наш секс, тоже поначалу как будто в шутку.

— Ты ведь такая сексуальная, — говорил он. — Буду смотреть эти видео и вспоминать, как нам было здорово. Такие ситуации повторялись из раза в раз. В глубине души я понимала, что так делать нельзя, но как же ему откажешь — такому родному?

Что произошло после расставания Наши отношения дали трещину после того, как я засомневалась в том, что он действительно служит в Росгвардии. Сомнения появились из-за некоторых странностей в его поведении, например из-за того, что иногда он мог позволить себе прогулы. Чтобы развеять свои подозрения, я обратилась к знакомому из силовых структур и попросила его пробить, служит ли в СОБРе такой человек. Оказалось, не служит. Как истинно влюблённая девушка я решила: что-то напутали, и попыталась обсудить эту ситуацию с ним самим. Он закатил скандал, начал убеждать меня в том, что у моего информатора недостоверные сведения, предлагал поехать вместе в отдел кадров Росгвардии — посмотреть приказ о его зачислении и трудовую книжку. В отдел кадров я не поехала, но ситуация продолжала меня беспокоить. Потом ещё через один свой канал я подтвердила, что мой мужчина нигде не работает. После ссоры на этой почве мы окончательно расстались. Вот тут-то и начался ад.



Я уже давно замечала, что под его постами в Instagram периодически появляются лайки от одних и тех же странных аккаунтов. Каково же было моё удивление, когда после нашего расставания в одном из этих аккаунтов я увидела свои фотографии с эротической фотосессии, в которой участвовала несколько лет назад. Но как в открытый доступ попали мои снимки в нижнем белье, которые делала моя подруга-фотограф и которые я никому не показывала? У меня была только одна версия: кто-то получил доступ к моей переписке с автором фото во «ВКонтакте» и вытащил из диалога вложенные файлы. Под подозрение, разумеется, попал мой теперь уже бывший мужчина: он вполне мог взять мой телефон, пока я спала.

Когда я прижала его к стенке, он признался, что действительно скачал эти снимки, потому что у него было мало моих фотографий. Но при этом он категорически отрицал, что выложил эти снимки в Instagram и что страница с моими интимными фото принадлежит ему. Казусу с обнародованием фотографий он нашёл вполне логичное объяснение: пояснил, что у него вскрыли аккаунт Google и, видимо, вытащили мои фотографии из облачного хранилища.



Но это были ещё цветочки.

После его очередной попытки помириться со мной я позвонила его маме, и у нас завязался откровенный разговор. От неё я узнала много интересных вещей.

Например, то, что мой бывший «врёт во всём, всем и всегда». Что он не платит алименты дочери. Что на самом деле он неофициально работает охранником в ЧОПе и никакого отношения к Росгвардии не имеет. Что по большому счёту он вообще ничем по жизни не занят, а лишь увлекается музыкой и постоянно сидит в интернете.

Как я обнаружила подруг по несчастью Последний раз я его видела в октябре. Тем временем мои эротические фото начали разлетаться по соцсетям: я встречала их в разных сомнительных профилях. Попали в открытый доступ и снимки в нижнем белье, которые мой молодой человек делал во время наших интимных встреч. А во «ВКонтакте» появилась фейковая страница девушки с моими пикантными фото, с которой начали ставить лайки моим работодателям.

Когда я всё это увидела, то разыскала его бывшую девушку — госслужащую из Барнаула. Выяснилось, что после расставания с ним она оказалась в похожей ситуации. Её профиль с контактами появился на сайте проституток.

Рассылку с её эротическими фотографиями получили родственники, друзья и знакомые. Её интимные видео попали на платные порноресурсы.

Кроме того, в одной из соцсетей появился фейковый аккаунт с её реальными фотографиями, с которого рассылали непристойные предложения барнаульским мужчинам.

