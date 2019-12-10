От 1200 рублей до бесконечности: смотрим, какие коттеджи можно снять в Новосибирске на новогоднюю ночь

Большая часть коттеджей, которые сдаются посуточно, готовы к приёму больших и шумных компаний, а их владельцы осознают риски Фото: Avito.ru

Новый год всё ближе, и предусмотрительность тут — самое ценное качество. Одни уже запаслись зелёным горошком и шампанским, чтобы миновать предпраздничные столпотворения и наценки в супермаркетах, другие пошли ещё дальше и обеспечили себе место для празднования. Журналист НГС изучила объявления, чтобы узнать, какие коттеджи ещё можно успеть снять для празднования большой семьёй или шумной компанией.

По данным сервиса «Авито. Недвижимость», по сравнению с прошлым годом аренда коттеджа на новогодние праздники подорожала на 1,7%: в среднем сутки обойдутся в 10,4 тысячи рублей, подсчитали аналитики.



По рейтингу доступности новогодней загородной аренды Новосибирская область оказалась в лидерах: снять коттедж дороже можно только в Московской области, где сутки стоят в среднем 11,4 тысячи рублей. При этом если под Новосибирском такие варианты в цене выросли, то в Подмосковье подешевели ровно на те же 1,7%.

Год назад предложения, помеченные как новогодние, среди местных объявлений на портале N1.RU появились впервые: в них в частности указывались цены не только за сутки, но сразу на два-три дня праздничных гуляний. Но в 2018 году к концу декабря на рынке оставалось ещё 11 таких вариантов — в этом году все коттеджи разобрали заранее, и выбрать на сайте можно всего из 5 вариантов.

Баня да мангал — вот и весь сервис у небольшого дома недалеко от Ипподромской, но не все же компании требовательны Фото: N1.RU

Цены варьируются от 1,2 до 20 тысяч рублей в сутки. Правда, самый дешёвый вариант вряд ли подойдёт для шумной компании и рассчитан больше на будничную аренду: общая площадь дома — всего 50 квадратов, и он разделён на две квартиры, за 1200 и 1400 рублей в сутки, праздники оплачиваются по договорённости.

Зато дом обеспечен всем необходимым, включая баню и зону барбекю (которые, кстати, можно арендовать отдельно по часам). Находится дом в черте города и даже в пешей доступности от метро — на улице Николая Островского, 138А.

Дом на Урожайной сдают недавно, а в этот Новый год впервые Фото: N1.RU

Феноменальный рост цен к праздникам наглядно прописан в описании коттеджа на улице Урожайной, 18: в будни снять его можно всего за 3 тысячи рублей в сутки, в выходные уже за 8 тысяч, а вот празднование Нового года обойдётся сразу в 30 тысяч за двое суток.

— Это так принято, рыночная стоимость повышается в праздничные дни, — пояснила владелица дома Алёна. — Ну и риски: люди будут выпившие, неизвестно, что будет происходить. Хотя вот только что съехала компания, праздновали день рождения, и всё хорошо.



В описании и на фотографиях не фигурируют обязательные, кажется, сауна, бассейн и бильярд, зато есть аквариум для уюта Фото: N1.RU

В двухэтажном деревянном коттедже площадью 110 квадратных метров 6 меблированных комнат и большая, 18 квадратов, кухня. При этом владельцы потрудились над интерьером: он выполнен в одном стиле, с элементами прованса, и не выглядит как интерьер коттеджа для посуточной аренды, где часто можно встретить вещи по принципу «не жалко».

Развлечения вроде бильярда, кажется, давно стали неотделимым атрибутом для загородной аренды Фото: N1.RU

Коттедж в альпийском стиле на Первомайской, 164/3 в Мочище предлагают за 15 тысяч рублей в сутки. Правда, 15 тысяч — это цена буднего дня: пятница и суббота стоят уже 17 тысяч в сутки, а новогодние выходные владельцы дома просят обговаривать отдельно. Автор объявления подчеркнул, что дом новый, построен всего два года назад. В нём есть кедровая сауна, бассейн, бильярд, аэрохоккей, беседка и мангальная зона. Разместиться здесь на ночь могут 10 человек, а за большим столом поместятся 15.



Владельцы арендных коттеджей часто украшают их для гостей: красивый интерьер — это много фотографий и, соответственно, рекламы Фото: N1.RU

В Мочище есть и ещё один «альпийский» коттедж, у него тот же собственник и, вероятно, декоратор: интерьеры на фото подозрительно однотипные, а фотографии иногда повторяются. Разве что второй вариант больше (271 квадратный метр против 178) и дороже: аренда на субботу здесь стоит 25 тысяч рублей, а стоимость на новогодние праздники также обговаривается лично.

Фактически это мини-отель с парковкой на 8 автомобилей, с 11 спальнями с личным санузлом в каждой, с баней, караоке и полноценным банкетным залом. «За отдельную плату — повар, готовящийся традиционные узбекские блюда — плов, лагман, манты, шурпа и тому подобное. Мы сделали все, чтобы вы могли беззаботно отдыхать!» — добавляют в объявлении.

Действующий камин для новогодней ночи — явно приятный бонус Фото: N1.RU

Самый большой и дорогой коттедж нашёлся недалеко от реки в Мичуринском: на 10 сотках здесь стоит 3-этажный дом площадью 370 квадратов. Расхваливать вариант в описании в агентстве «Аргумент» не стали, но на фото фигурируют камин и сауна с бассейном — уже неплохо для празднования Нового года.



В одном из самых дорогих вариантов не нашлось ни завлекательных описаний, ни художественных фотографий, зато в цоколе есть сауна, бассейн и вот такие шезлонги Фото: N1.RU

Сейчас коттедж сдают за 20 тысяч рублей в сутки, а на праздники, рассказала сотрудница агентства Ульяна, собственник планировал поставить цену порядка 120 тысяч. Нужно ли будет к этой сумме добавлять ещё и депозит, придётся уточнять непосредственно у него.

На «Авито. Недвижимость» вариантов, которые сегодня можно снять с 31 декабря по 2 января, тоже мало — всего 9, и в описании примерно половины из них указано, что на празднование Нового года они уже сданы. Но здесь предложения уже посерьёзнее.

Для некоторых владельцев коттеджи стали полноценным бизнесом: в них вкладывают немало денег, чтобы дома соответствовали ожиданиям от места для идеального праздника Фото: Avito.ru

Например, владельцы коттеджа Royal Hall Inn явно сдают его давно и профессионально, а не просто для «заработать на праздниках»: в описании указано, что здесь можно проводить хоть бизнес-семинары, хоть детские праздники, он вмещает 55 человек и 20 машин на парковке, а одна из спален оформлена для молодожёнов. Снять его на новогодние сутки с заездом 31 декабря и выездом 1 января можно за 70 тысяч, на двое суток празднования — 110 тысяч.



Богатые интерьеры могут уступить место решающего фактора при выборе домашнему сервису: например, завтраку из собственных фермерских продуктов Фото: Avito.ru

Небольшой дом площадью 120 квадратов в районе Экспоцентра («на самом краю цивилизации», как романтично описал место автор объявления) на двое новогодних суток сдают за 70 тысяч рублей. Максимальное число гостей здесь не указано, но сауна вмещает 4–6 человек. Из необычных сервисов — завтраки из собственных продуктов: владельцы держат коз, кур, кроликов и «прочую домашнюю живность». «Качество наших услуг оценили гости как из России, так и Германии, Италии, Китая и Польши», — уверяют в объявлении.

Провести пару дней в конце декабря — начале января максимально весело для кого-то — задача номер один, хотя традиционно Новый год — праздник семейный Фото: Avito.ru