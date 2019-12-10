Ты же мать! Как забрать у государства все, что оно вам должно

В 2020 году семьи с детьми получат новые выплаты, а прежние пособия будут проиндексированы Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

В 2020 году изменится часть пособий на ребенка и прочих льгот и выплат, которые положены родителям. Мы изучили, как мамы и папы могут получить деньги от государства и сэкономить лишнюю копеечку для ребенка.

Материнский капитал

Материнский капитал полагается семьям, в которых родился второй, третий и следующие дети. В следующем году его проиндексируют впервые за пять лет: с 1 января его сумма увеличится на 13 тысяч — до 466 617 рублей . Получить его можно только один раз, так что, если вы оформили сертификат на материнский капитал раньше, больше он вам не положен.



Деньги с маткапитала нельзя потратить по своему усмотрению. Законом предусматривается несколько вариантов его использования: улучшение жилищных условий, пенсия матери или образование детей. Но в 2020 году появилось нововведение: мама может оформить ежемесячные выплаты на второго ребенка из средств маткапитала, пока малышу не исполнилось три года — так называемое путинское пособие. По сути, это единственный легальный способ обналичить капитал.

Оформить пособие — единственный законный способ обналичить материнский капитал Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

Подробнее о том, как правильно использовать средства материнского капитала и почему банки отказываются принимать его в качестве первого взноса за ипотеку, читайте в нашем материале.

«Путинское» пособие

С января 2020 года вступят в силу изменения, которые касаются ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Во-первых, власти увеличили срок выплаты этих пособий: раньше их получали на детей до полутора лет, теперь — до трех. Во-вторых, расширили круг семей, которые имеют право на поддержку со стороны государства: раньше на нее претендовали семьи, где доход меньше полутора прожиточных минимумов на человека, теперь — меньше двух.

Для того, чтобы подсчитать имеете ли вы право на пособие в 2020 году, нужно взять доходы родителей за последний год (это не только зарплата, но и пособия, пенсии, алименты, больничные, стипендии и прочее), делите на 12, а полученную цифру — на количество членов семьи, включая ребенка, за которого хотите получать «путинскую» выплату. Если итоговая сумма меньше, чем сумма двух прожиточных минимумов — пособие ваше. Сумма пособия отличается от региона к региону и также зависит от прожиточного минимума ребенка. Сейчас, по данным Пенсионного фонда РФ, он составляет 10 347 рублей . Какие документы нужны на пособие, ищите здесь.

Федеральные пособия



Пособия по уходу за маленьким ребенком в 2020 году повысят. Причем сумма пособия будет зависеть от того, сколько всего детей в семье Фото: Ирина Шарова / 72.RU

«Одноразовых» пособий, которые полагаются мамам, в 2020 году будет как минимум два: беременным, которые встали на учет на ранних сроках, и мамам при рождении ребенка. В новом году их проиндексируют, но не в январе, а месяцем позже. С 1 февраля пособие беременным будет 680 рублей 40 копеек. Таким образом, будущие мамы, которые встанут на учет в январе, получат пособие по старым расценкам — только 655 рублей. Но если срок подбирается к 12 неделям, то тянуть не стоит — если встанете на учет после этого срока, то пособия лишитесь вовсе.

Мамам новорожденных — 18 144 рубля . Вырастут также ежемесячные пособия по уходу за детьми, которые выплачивают до полутора лет. Минимальный размер пособия составит 3402 рубля на первого ребенка и 6804 рубля на последующих. Обратите внимание, что такие суммы будут получать только мамы, которые не работали. Пособие для работающих мам будут рассчитывать исходя из их зарплаты за последние два года.

Многодетным на основании перечня, утверждённого президентским указом, могут назначить дополнительные пособия, выплаты и льготы. Финальный список устанавливают региональные власти, и узнать о нем можно в местном отделении Фонда социального страхования.

Помощь с ипотекой

Еще одна новая выплата коснется только многодетных семей — родителям трех и более детей будут помогать с ипотекой. Новый вид государственной поддержки появился в июле этого года: родителям, у которых с 1 января 2019 года появились третий или следующий ребенок, теперь дают 450 тысяч рублей на погашение жилищного кредита. Первопроходцы уже успели воспользоваться этой субсидией, а пойти по их стопам можно, воспользовавшись нашей инструкцией.



Многодетные семьи смогут улучшить свои жилищные условия за счет государства Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Налоговые вычеты

Родители могут получить не только пособия, но и льготы, в том числе — налоговые. Мамы и папы могут оформить ежемесячные вычеты на каждого ребенка: на первого и второго — по 1400 рублей, на третьего и последующих — 3000 рублей. Родители детей-инвалидов имеют право на ежемесячный вычет до 12 тысяч рублей. Опекуны имеют те же права, за исключением того, что опекунам ребенка-инвалида вычет полагается в размере 6 тысяч рублей.

Помимо ежемесячного налогового вычета, можно оформить еще и вычеты на обучение и лечение детей. В первом случае речь идет о суммах до 50 тысяч рублей в год, которые вы потратили на оплату детского сада, школы, учреждений дополнительного образования (например, музыкальной или художественной школ), а также занятий в колледже или вузе. Что касается налогового вычета на лечение, то получить его можно не только на оплату медицинских услуг, но и на лекарства. Для этого в больнице нужно взять специальный рецепт для налоговой, сохранить чек и вместе с декларацией и справкой 2-НДФЛ отнести в налоговую.



По этой формуле можно рассчитать компенсацию за лекарства — как купленные ребенку, так и себе Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов