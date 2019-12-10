Ты же мать! Как забрать у государства все, что оно вам должно

В 2020 году изменится часть пособий на ребенка и прочих льгот и выплат, которые положены родителям. Мы изучили, как мамы и папы могут получить деньги от государства и сэкономить лишнюю копеечку для ребенка.
Материнский капитал
Материнский капитал полагается семьям, в которых родился второй, третий и следующие дети. В следующем году его проиндексируют впервые за пять лет: с 1 января его сумма увеличится на
Деньги с маткапитала нельзя потратить по своему усмотрению. Законом предусматривается несколько вариантов его использования: улучшение жилищных условий, пенсия матери или образование детей. Но в 2020 году появилось нововведение: мама может оформить ежемесячные выплаты на второго ребенка из средств маткапитала, пока малышу не исполнилось три года — так называемое путинское пособие. По сути, это единственный легальный способ обналичить капитал.
Подробнее о том, как правильно использовать средства материнского капитала и почему банки отказываются принимать его в качестве первого взноса за ипотеку, читайте в нашем материале.
«Путинское» пособие
С января 2020 года вступят в силу изменения, которые касаются ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Во-первых, власти увеличили срок выплаты этих пособий: раньше их получали на детей до полутора лет, теперь — до трех. Во-вторых, расширили круг семей, которые имеют право на поддержку со стороны государства: раньше на нее претендовали семьи, где доход меньше полутора прожиточных минимумов на человека, теперь — меньше двух.
Для того, чтобы подсчитать имеете ли вы право на пособие в 2020 году, нужно взять доходы родителей за последний год (это не только зарплата, но и пособия, пенсии, алименты, больничные, стипендии и прочее), делите на 12, а полученную цифру — на количество членов семьи, включая ребенка, за которого хотите получать «путинскую» выплату. Если итоговая сумма меньше, чем сумма двух прожиточных минимумов — пособие ваше.
Сумма пособия отличается от региона к региону и также зависит от прожиточного минимума ребенка. Сейчас, по данным Пенсионного фонда РФ, он составляет
Федеральные пособия
«Одноразовых» пособий, которые полагаются мамам, в 2020 году будет как минимум два: беременным, которые встали на учет на ранних сроках, и мамам при рождении ребенка. В новом году их проиндексируют, но не в январе, а месяцем позже. С 1 февраля пособие беременным будет
Мамам новорожденных —
Многодетным на основании перечня, утверждённого президентским указом, могут назначить дополнительные пособия, выплаты и льготы. Финальный список устанавливают региональные власти, и узнать о нем можно в местном отделении Фонда социального страхования.
Помощь с ипотекой
Еще одна новая выплата коснется только многодетных семей — родителям трех и более детей будут помогать с ипотекой. Новый вид государственной поддержки появился в июле этого года: родителям, у которых с 1 января 2019 года появились третий или следующий ребенок, теперь дают 450 тысяч рублей на погашение жилищного кредита. Первопроходцы уже успели воспользоваться этой субсидией, а пойти по их стопам можно, воспользовавшись нашей инструкцией.
Налоговые вычеты
Родители могут получить не только пособия, но и льготы, в том числе — налоговые. Мамы и папы могут оформить ежемесячные вычеты на каждого ребенка: на первого и второго — по 1400 рублей, на третьего и последующих — 3000 рублей. Родители детей-инвалидов имеют право на ежемесячный вычет до 12 тысяч рублей. Опекуны имеют те же права, за исключением того, что опекунам ребенка-инвалида вычет полагается в размере 6 тысяч рублей.
Помимо ежемесячного налогового вычета, можно оформить еще и вычеты на обучение и лечение детей. В первом случае речь идет о суммах до 50 тысяч рублей в год, которые вы потратили на оплату детского сада, школы, учреждений дополнительного образования (например, музыкальной или художественной школ), а также занятий в колледже или вузе. Что касается налогового вычета на лечение, то получить его можно не только на оплату медицинских услуг, но и на лекарства. Для этого в больнице нужно взять специальный рецепт для налоговой, сохранить чек и вместе с декларацией и справкой 2-НДФЛ отнести в налоговую.
Мы уже писали о том, как правильно рассчитать и оформить вычет на лекарства. Кроме того, сэкономить на лекарствах можно, используя дешевые аналоги дорогих препаратов. Как правильно их выбрать — читайте в нашей инструкции.