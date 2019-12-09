Niva станет русской: АВТОВАЗ выкупает долю в предприятии, выпускающем внедорожники Chevrolet

Предприятие выпускает единственную модель — Chevrolet Niva Фото: Chevrolet

АВТОВАЗ подписал с General Motors соглашение о выкупе у американской стороны 50% акций в совместном предприятии GM-AVTOVAZ, которое выпускает в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva. Российский автогигант станет единственным собственником завода.

Какое-то время предприятие продолжит выпускать автомобили под брендом Chevrolet, но в дальнейшем они получат марку Lada. АВТОВАЗ не раскрывает судьбу бренда Niva, который сейчас принадлежит американской стороне, именно поэтому «старая» «Нива» называется Lada 4 x 4.



В компании отмечают, что особенных изменений для дилерских центров и поставщиков не предвидится, то есть речь идёт о «мягкой» смене владельца.

Проект новой Chevrolet Niva 2014 года так и остался проектом Фото: Артем Краснов

Новость интересна прежде всего в контексте судьбы Chevrolet Niva. С появлением на рынке Renault Duster и Hyundai Creta продажи Niva значительно просели, и некогда популярная модель в ноябре этого года выпала из топ-25 российского рынка. Её будущее долгое время оставалось неопределённым именно из-за расхождения путей АВТОВАЗа с GM: первый попал под влияние Renault — Nissan, второй охладел к российскому рынку вообще, поэтому совместный «ребёнок» практически не развивался. В 2014 году был представлен дерзкий проект новой Niva, но дальше прототипов дело не пошло. Тем временем АВТОВАЗ подготовил собственный проект Lada 4 x 4 в новом корпоративном стиле на платформе Renault Duster.

Концепт-кар новой Lada 4 x 4, которой АВТОВАЗ планирует занять нишу доступных внедорожников Фото: АВТОВАЗ

Будущее «шнива» пока не определено: вернётся ли АВТОВАЗ к концепции собственной модели или полностью перейдёт на реношные платформы, мы узнаем в скором времени. Завод колеблется между концепциями настоящего внедорожника и паркетника расширенных возможностей.



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