От 50 рублей до 10 тысяч: смотрим, чем можно украсить квартиру к Новому году (обзор магазинов)

В некоторых магазинах есть уже готовые варианты декора — можно не мучиться с выбором Фото: Маша Вьюн / НГС

Некоторые традиции остаются неизменными. Например, украшение дома перед длинными праздниками — в уютной квартире гораздо приятнее провести новогодние каникулы. НГС посмотрел, какие симпатичные украшения можно купить в новосибирских магазинах.

Сколько стоят искусственные ёлки

Пожалуй, самый традиционный из всех новогодних атрибутов. Чтобы выбрать подходящую ёлку, вам придется разрешить внутренний спор — натуральная или искусственная? Живые ёлки вы найдете на специальных базарах. Искусственную ёлку можно купить почти в каждом супермаркете. Бюджетные варианты есть в FixPrice — 70-сантиметровую ёлку там продают за 77 рублей, а метровую за 99 рублей. В ZARA Home подобная выйдет в 599 рублей. Высокая и пышная обойдется чуть дороже, в «Магните», например, такие стоят от 2000 рублей.

Гирлянда

Гирлянду можно повесить на ёлку, дверной проем, окно, прикрепить на стене — в общем, гирлянд много не бывает! Недорогие варианты снова можно найти в FixPrice и «Магните» — классическая гирлянда с разноцветными лампочками там стоит от 99 рублей. Необычные варианты можно поискать в «ИКЕЕ». Например, гирлянда «Ливсор», напоминающая снежные хлопья, или гирлянда «Соларверт» на солнечной батарее с лампочками в форме шариков — за такие придется отдать от 1299 рублей. Деревянная гирлянда с надписью «Merry Christmas» от ZARA Home стоит 1999 рублей. Она работает от батареек, так что кинуть её можно в любом углу квартиры, независимо от розеток.

89 рублей — и в квартире уже царит предновогоднее настроение Фото: Маша Вьюн / НГС

Украшения на ёлку

Круглые пластиковые шарики разных цветов есть в супермаркетах типа «Ашана», «Гиганта», «Леруа Мерлен» и FixPrice — цена стартует от 55 рублей за набор из 6 штук. Дешёво и практично — точно не разобьются. Милые игрушки в форме мухомора можно найти в «ИКЕЕ»: они выглядят как стеклянные шарики из детства, а на деле сделаны из полистирола, поэтому достаточно прочные. За 6 таких грибочков придется отдать 349 рублей. Нескучно выглядят украшения в форме полумесяца и звезды в H&M Home. Завесить такими всю ёлку, возможно, не очень экономично (пара стоит 599 рублей), но чтобы оживить дерево, хватит и парочки. Там же можно найти ёлочную игрушку в форме помады или многогранника.



Может, вы храните наконечник для ёлки ещё с советских времен, но иногда перемены бывают полезны. В FixPrice за 99 рублей продается светящаяся звезда на ёлку на батарейках — с такой новогодние танцы до утра будут ещё веселее. Похожая есть в «Леруа Мерлен» за 220 рублей. Там же есть привычные «верхушки»: красные звезды и пики — цена стартует от 200 рублей.

Декор для дома

Свечи спасут вас, если вы потерялись в предпраздничном безумии и ничего не успели. Несколько свечек в разных углах дома сделают пространство уютнее и праздничнее. Особенно, если они ароматические — в H&M Home есть свечка с запахом Winter Spice (зимние специи). За 799 рублей ваш дом наполнится не только сладким и пряным ароматом, но и самым настоящим праздничным духом. Фигурных свеч в форме ёлок или шишек полно в ZARA Home, а ценник колеблется от 1399 до 1999 рублей. Можно купить и обычные белые свечи, например, в «ИКЕЕ» — там есть наборы по 8, 20 и 100 штук, а цена варьируется от 250 до 300 рублей. Простую свечку украсит праздничный подсвечник: такие есть в FixPrice (77 рублей) и «ИКЕЕ» (от 79 до 1000 рублей).

Ещё один вариант — еловый венок. Его можно сделать самим из веток, оставшихся после установки елки, или купить. Интересные варианты на любую сумму есть в «Леруа Мерлен» — от 140 до 900 рублей. За 1999 рублей в ZARA Home можно взять венок, будто бы собранный из ягод клюквы. Красные ягоды довольно популярный зимний мотив, особенно, если вам надоели традиционные еловые венки.

Милой мелочью станут новогодние салфетки, которые есть в любом супермаркете. За 55 рублей можно взять стильные трехслойные салфетки, например, в FixPrice. В ZARA Home такие же стоят 599 рублей. Зато там есть необычные подстаканники в форме ёлок и настоящий новогодний сервиз с керамической посудой, скатертью и кольцами для салфеток — будет что передать по наследству. Суммарная стоимость такого набора может дойти до 11 тысяч рублей.

В преддверии Нового года новосибирцы украшают не только свои дома, но и улицы. Корреспондент НГС собрала самые яркие и красивые новогодние локации, которые оказались не хуже, чем где-нибудь в Европе.