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Стиль и красота Подробности

«У меня всё свое»: экстремально худую сибирячку обсуждает весь интернет (рассказываем, что о ней известно)

Подписчики уверяют, что девушка весила 30 кг и два раза была в коме — сама Катя это опровергает

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До потери веса Екатерина была востребованной моделью&nbsp;

До потери веса Екатерина была востребованной моделью 

Хайп вокруг имени Екатерины Андреевой никак не утихает. Стоит только девушке опубликовать новое фото или видео в соцсетях — шумиха начинается заново. Худоба сибирячки волнует всех вокруг, кроме, кажется, самой Кати. Она уже неоднократно писала в своем профиле в Instagram, что её устраивает собственная фигура и ни толстеть, ни худеть она не собирается. Сейчас модель отдыхает в Таиланде — выкладывает в сеть местные достопримечательности и практически не общается с подписчиками. 

Кате недавно исполнился 21 год, она замужем, много путешествует, учится на заочном отделении на графического дизайнера. В прошлом у нее была успешная карьера модели, пока она не начала активно худеть. Именно эта тема особенно интересует подписчиков: рост, вес, состояние здоровья, правда ли, что два раза лежала в коме. 

В своем Instagram Катя уже неоднократно просит подписчиков не задавать подобных вопросов, говорит, что у нее нет ответов. А по поводу комы отшутилась лишь однажды:

— Откуда вы все знаете? — что можно расценить неоднозначно. Подписчики уверяют, что на некоторых фото у Кати виден шрам на шее от трахеостомии, сама Катя его никак не объясняет. 

Корреспондент НГС хотела задать все вопросы Кате лично - но девушка не общается с прессой.

В последнее время Катя все меньше ведет диалог с подписчиками и отвечает на личные вопросы&nbsp;

В последнее время Катя все меньше ведет диалог с подписчиками и отвечает на личные вопросы 

Катин рост — 178 сантиметров. По версиям подписчиков, вес сибирячки колеблется от 30 до 47 килограммов, никто не может дать точный ответ. В 2017 году Екатерина в комментариях написала, что весит 48–49 килограммов, а про цифру тридцать говорит:

— Что за бред! Я никогда столько не весила, — свой вес сейчас она скрывает, но в сравнении с более старыми фото видно, что девушка немного поправилась. 

Кроме роста и веса, подписчиков волнуют губы Кати — увеличены или нет. На этот вопрос девушка уже тоже не отвечает, после того как однажды ответила в историях и сохранила игру «Вопрос — ответ» в актуальном:

— У меня всё свое. 

Судя по детскому фото, Катя честна с подписчиками — пухлые губы видны с малых лет.

Подписчики часто просили Екатерину показать ее детские фото&nbsp;

Подписчики часто просили Екатерину показать ее детские фото 

В последнее время в ленте Instagram мелькают только одиночные фото Кати, и подписчики обеспокоились — где же муж и правда ли, что он есть.

Осенью пара ездила в Америку, штат Невада, на фестиваль&nbsp;Burning Man

Осенью пара ездила в Америку, штат Невада, на фестиваль Burning Man

Несмотря на наличие мужа, мужчины продолжают выражать Кате свою любовь и восхищение ее необычной фигурой. 

Истории других интересных девушек (и парней!)

Сибирячка-крошка с ростом всего 130 см рассказала, как выживать в этом мире, если ты другая. 

А холостяк месяца — бизнесмен Иван — буквально взорвал комментарии своим рассказом, почему он не может найти девушку.

До этого мы публиковали историю модели, которая оставила успешную карьеру, чтобы помогать бездомным животным.

Еще рекомендуем почитать текст про сибирячку, которая бросила все и уехала с семьей в Африку на... велосипедах.

НГС ищет героев для новых публикаций! Вы или ваши знакомые круто изменили свою жизнь (или внешность?), отказались от успешной карьеры ради малоприбыльного хобби? Расскажите свою историю журналисту по телефону 8–982–781–74–07 (СМС, Viber, Telegram, WhatsApp).

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Катя Андрееваблогермодельанорексия
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КОММЕНТАРИИ (10)

Фото пользователя
9 дек 2019 в 19:35

Почему так настойчиво пиарят эту щель? Больше не о ком написать?

предпенсионер
9 дек 2019 в 19:34

Дайте мне это развидеть!

Фото пользователя
9 дек 2019 в 19:38

"Горящий музык" в США, ето чо-то типа фэстивэйла для экстремалов/алкашэй и слабых на капот тёток? Ну а неиначе, чо в той Невацкой пустоши делать? Бампером пыль глотать? Ето так мэрско. Девчонки в РФ типа да нет, я нитакая, приежжяют в ЕС, США и давай своей...кхм...размахивать...последняя фотга - срамотища!!! ТФУ!!!