«У меня всё свое»: экстремально худую сибирячку обсуждает весь интернет (рассказываем, что о ней известно)

Хайп вокруг имени Екатерины Андреевой никак не утихает. Стоит только девушке опубликовать новое фото или видео в соцсетях — шумиха начинается заново. Худоба сибирячки волнует всех вокруг, кроме, кажется, самой Кати. Она уже неоднократно писала в своем профиле в Instagram, что её устраивает собственная фигура и ни толстеть, ни худеть она не собирается. Сейчас модель отдыхает в Таиланде — выкладывает в сеть местные достопримечательности и практически не общается с подписчиками.
Кате недавно исполнился 21 год, она замужем, много путешествует, учится на заочном отделении на графического дизайнера. В прошлом у нее была успешная карьера модели, пока она не начала активно худеть. Именно эта тема особенно интересует подписчиков: рост, вес, состояние здоровья, правда ли, что два раза лежала в коме.
В своем Instagram Катя уже неоднократно просит подписчиков не задавать подобных вопросов, говорит, что у нее нет ответов. А по поводу комы отшутилась лишь однажды:
— Откуда вы все знаете? — что можно расценить неоднозначно. Подписчики уверяют, что на некоторых фото у Кати виден шрам на шее от трахеостомии, сама Катя его никак не объясняет.
Корреспондент НГС хотела задать все вопросы Кате лично - но девушка не общается с прессой.
Катин рост — 178 сантиметров. По версиям подписчиков, вес сибирячки колеблется от 30 до 47 килограммов, никто не может дать точный ответ. В 2017 году Екатерина в комментариях написала, что весит 48–49 килограммов, а про цифру тридцать говорит:
— Что за бред! Я никогда столько не весила, — свой вес сейчас она скрывает, но в сравнении с более старыми фото видно, что девушка немного поправилась.
Кроме роста и веса, подписчиков волнуют губы Кати — увеличены или нет. На этот вопрос девушка уже тоже не отвечает, после того как однажды ответила в историях и сохранила игру «Вопрос — ответ» в актуальном:
— У меня всё свое.
Судя по детскому фото, Катя честна с подписчиками — пухлые губы видны с малых лет.
В последнее время в ленте Instagram мелькают только одиночные фото Кати, и подписчики обеспокоились — где же муж и правда ли, что он есть.
Несмотря на наличие мужа, мужчины продолжают выражать Кате свою любовь и восхищение ее необычной фигурой.
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