Самый глупый перекрёсток: кольцо на Богаткова, где заставляют уступать тех, кто едет по главной

Никто не хотел уступать Фото: Ольга Бурлакова

В проекте «Самый глупый перекрёсток» сегодня разбираем кольцевую развязку на пересечении улиц Богаткова и Доватора. Здесь изменили схему движения, установили знак 4.3 «Круговое движение» и теперь автомобили, которые едут со стороны «Золотой Нивы», не имеют приоритета и должны пропускать тех, кто выруливает по кольцу. Но никто, естественно, на знаки не смотрит и не притормаживает, в любой момент может произойти ДТП, причем на высоких скоростях. Подробнее в материале НГС.

Самый конец улицы Бориса Богаткова, вытянутое кольцо в месте пересечения с улицей Доватора. При заезде на кольцо в районе 1-го переулка Доватора стоят знаки 4.3 «Круговое движение» и «Конец главной дороги». Это значит, что автомобили, движущиеся со стороны «Золотой Нивы» в сторону улицы Доватора, должны пропускать тех, кто на круге, — ведь с 2017 года в России все кольца стали главными.

Пункт 13.11(1) ПДД. При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку.



Фото: Анна Рыбакова (инфографика)

Но не тут-то было! Водители по привычке шпарят по Богаткова, даже не думая, что кто-то сейчас начнет ехать по кругу и будет прав в случае аварии. В итоге уступают те, кто движется по кольцу, — не идти же в самом деле на таран (только если вы не автоподставщик), — смотрите видео.

Никто не уступает

Читатели НГС бьют тревогу, опасаются аварий и дивятся странной логике схемы движения: — Перекресток Богаткова — Доватора, организовали круговое движение, люди ездят по старой привычке.

— Глупейший знак «Конец главной дороги» и «Кольцевое движение» в конце улицы Богаткова. Автомобили на скорости двигаются по Богаткова до Доватора большим потоком и в конце должны уступить дорогу «кольцевым», которых очень мало и кольца фактически-то нет. Никто эти знаки не исполняет. Там нет ни троллейбусов, ни общественного транспорта, для чего этот знак? Это очень большая лазейка для автоподставщиков.

По кольцу за час проезжает 120 легковых автомобилей Фото: Ольга Бурлакова

На развороте по кольцу действительно не наблюдается ни троллейбусов, ни автобусов. За час там проезжает 120 легковых автомобилей. При этом по Богаткова транспортный поток за час составляет 804 машины — все они должны пропускать те самые 120 авто. Может быть, меньшинству при иной схеме организации движения было бы трудно вклиниться в поток по Богаткова? Но нет, этот поток имеет разрывы — единичным машинам без проблем можно влиться в него.

Уступать вынуждены те, кто имеет приоритет Фото: Ольга Бурлакова

Из-за этого сейчас на перекрестке Богаткова — Доватора сложилась забавная и опасная ситуация: на знаки приоритета основной поток не смотрит, а двигающиеся по кольцу водители вынуждены останавливаться и пропускать нарушителей.

Ранее мы рассказывали о знаках приоритета на перекрестке Кирова — Воскова — там 4-полосная улица Кирова внезапно перестает быть главной.