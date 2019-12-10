Остаемся шиковать: НГС нашел самую экзотическую еду в городе (ее можно себе позволить на Новый год)

Праздники хороши тем, что в них человек может себе позволить вещи, от которых воздерживается в обычные дни. В том числе и в плане еды. Для тех, кто хочет положить на новогодний стол нечто дорогое, редкое или просто необычное, обозреватель НГС подготовил краткий гид по доступной в Новосибирске экзотике.

Устрицы и лобстеры

Когда живёшь за тысячи километров от любого моря, морепродукты автоматически превращаются в событие. Особенно если речь идёт о живых, а не замороженных морских гадах. Хотите поставить на стол поднос с битым льдом и выложенными на нем устрицами? На самом деле в этом нет ничего сложного. Во-первых, можно отправиться в магазин, где ими торгуют. Так в Metro Cach&Carry сейчас полукилограммовый пакет можно купить за 669 рублей. Если таких упаковок будет хотя бы три (а лучше шесть), то цена снижается. Устрицы есть и в «Гиганте» на Мочищенском шоссе, бывают они и в «Мегасах».



Лобстера можно купить живым и приготовить самостоятельно. Или просто посадить в достаточно большой аквариум Фото: Стас Соколов

Есть и более простой вариант — обратиться в компанию или заведение, которое специализируется на морепродуктах. Так бар «Морики» предлагает устриц по цене 1200 рублей за кило. Небольших получится штук восемь–десять. «Морики» обещают и доставку (даже в соседние города). Минус тут один — устрицы придётся открывать самому. Это требует навыка и возни. Так что трезво оцените свои возможности. В «Мориках» можно заказать и морских ежей, и даже живых лобстеров (но об этом стоит позаботиться заранее). Стоит такое развлечение прилично (6000 рублей за килограмм), но зато такой Новый год вы точно не забудете. Можно даже не готовить его, а просто посадить в аквариум и поставить на стол как дорогого гостя. Экзотические фрукты

Человеку, который хоть раз был в Юго-Восточной Азии, смотреть на ценники фруктовой экзотики, конечно, больно. Но если уж душа просит праздника (и банковский счёт не против), то почему бы и нет. За сочной экзотикой проще всего пойти в магазины «Бахетле» и «Добрянка». В меньшей степени такие товары представлены в «Мегасе» и гипермаркетах («Лента», «Ашан»).



Практически полный набор экзотических фруктов доступен сегодня и зимой. Но за каждый придётся заплатить больше, чем стоит в Таиланде большое блюдо Фото: Стас Соколов

Фрукты можно и заказать. Например, в новосибирской компании ZimaLetto (не путать с одноименной маркой одежды) есть и маракуйя, и рамбутан, и гуава. Цены, конечно, кусаются (в среднем кило экзотики стоит в районе 1200–1300 рублей), но тут уже каждый сам решает, что ему нужнее — питахайя или 600 рублей. Посмотреть на товар поближе можно в магазине компании на проспекте Димитрова.

Красная и чёрная икра



Один такой бутерброд с чёрной икрой обойдется примерно в 700–800 рублей. Даже самая лучшая красная икра на этом фоне смотрится как продукт экономкласса Фото: Стас Соколов

Чёрная икра — самый дорогой продукт, который можно купить в Новосибирске регулярно. Недавно, правда, вызов ей бросила японская говядина в баре «Австрия», но не факт, что она там продержится долго. Да и домой её не унесешь — придется есть в заведении. А икра доступна в баночках от 50 грамм, так что можно её поставить на праздничный стол хотя бы символически. Купить деликатес можно, например, в ресторане «Четверг» — здесь баночка 50 грамм стоит 1900 рублей.

Если чёрная икра — это слишком, можно удовлетвориться красной. Здесь, правда, есть нюанс. Львиная доля той икры, которая продается в супермаркетах, делается уже в Новосибирске из мороженого сырья. Если вы пробовали нормальный продукт (сделанный из свежей, только что пойманной рыбы), то понимаете, что разница колоссальна. Именно такую, например, обещает доставить прямо домой или в офис компания «Праймфиш» (100-граммовая баночка стоит 390 рублей).



Готовая паэлья

Если у вас корпоратив, то можете удивить себя каким-то большим, эффектным блюдом. Здесь можно пойти протоптанной дорогой, заказав ногу (или даже целого) барана. Такое блюдо, например, регулярно готовит на День города служба доставки еды Plovplov. Но это не регулярное предложение, о нем, конечно, нужно договариваться специально. Здесь же, кстати, можно заказать просто казан плова на 3 килограмма — это обойдется в 2999 рублей.



Большая сковорода паэльи с приготовлением на месте обойдётся примерно в 20 тысяч рублей Фото: Стас Соколов

Но плов (даже самый вкусный) — штука не очень оригинальная. А вот поставить на стол огромную сковородку с паэльей — это уже совсем другое дело. Оно, конечно, тот же рис, но куда фотогеничней. Паэлью в Новосибирске делают сейчас только в двух местах — ресторанах «Гриль и бутыль» и Park Cafe. Но в «Гриле» имеется четыре сковороды разного размера (самая большая — 115 см в диаметре), так что посуду можно подобрать под разные компании. Здесь могут как приехать со своим оборудованием, чтобы приготовить блюдо на месте, так и прислать уже готовую сковороду (это касается, правда, только сравнительно небольших объемов — 10–15 человек). Такое развлечение обойдётся от 5000 рублей (на 10 человек, дальше — по 500 рублей за каждого дополнительного едока).



Шампанское в больших бутылках



Бутылка игристого размера Мафусаил (6 литров) добавит веселья уже сама по себе Фото: Стас Соколов