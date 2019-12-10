«Калдина-ласточка» и «Крузак-сотка»: легенды из 90-х, за которые до сих пор просят немалые деньги

Toyota Land Cruiser 100 Фото: auto.ru

Этим японским машинам, которые в 90-х открыли для новосибирцев мир настоящих качественных иномарок, сейчас уже по 20–29 (!) лет, их металл начинает сдаваться перед временем и ржавеет изнутри, но они всё ещё на ходу, бойко торгуются на рынке и стоят приличных денег. Сколько просят за более-менее сохранившиеся экземпляры и с какими проблемами они продаются — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.

Toyota Caldina

Toyota Caldina Фото: auto.ru

Универсал «Калдину-ласточку» (первое поколение) можно найти во множестве комплектаций: тут тебе и мощный 2-литровый бензиновый мотор, и дизель, и автомат, и механика. Салоны — от очень богатых с климатом и ионизатором, до простецких с ручными стеклоподъемниками (на грузопассажирских версиях с задней рессорной подвеской). Но на цену этих машин сейчас во многом влияет их состояние. За рессорную «Калдину» 1997 года просят 255 000 рублей — продавец сообщает, что двигатель (1,5 литра, 94 л. с.) прошел капитальный ремонт, автоматическая коробка заменена на контрактную, а подвеска подверглась полной ревизии. Внешне автомобиль выглядит сносно — кузовные элементы все целые, особых вмятин и потертостей нет. Однако коррозия берет свое — ржа проступает сквозь краску на передних арках, по низу передней левой двери.



Toyota Corona

Toyota Corona Фото: auto.ru

«Корона» технически схожа с «Калдиной», но предназначена исключительно для перевозки пассажиров — поэтому никаких рессор, а тип кузова — седан или лифтбек. Комплектации, как правило, хорошие: климат-контроль, все электростеклоподъемники, электрозеркала, мягкий пластик, приятный велюр. Эта «Корона» 1993 года предлагается за 190 000 рублей, указан пробег в 390 000 километров. Владелец пишет, что в двигателе (1,8 литра, 125 л. с.) и автоматический коробке недавно заменены масла, а кузовов не имеет шпаклеванных участков. На вид машина вроде бы ровная и даже не заметно очагов коррозии, однако имеются царапины и потертости на заднем левом крыле и заднем бампере. Из отчета по истории автомобиля можно узнать, что у него было 14 владельцев по ПТС и 4 аварии.

Mitsubishi Delica

Mitsubishi Delica Фото: auto.ru

Практичный минивэн Mitsubishi Delica можно использовать и в городе, и на бездорожье, на нем — и за покупками, и на охоту с ночевкой. Полноприводные «Делики» в хорошем состоянии ценятся, но их надо еще поискать. Вот, например, Delica аж 1991 года выпуска, последние 17 лет в одних руках — продавец просит за неё 350 000 рублей. Сообщается, что машина в ДТП не участвовала, вся краска родная, а двигатель (дизель 2,5 литра, 85 л. с.), автомат и раздаточная коробка находятся в отличном состоянии. Внешне действительно ни дефектов, ни ржавчины не видно, но потребуется со временем, как пишет владелец, заменить сайлентблоки.



Honda Odyssey

Honda Odyssey Фото: auto.ru

Honda Odyssey — тоже минивэн (хотя формально считается универсалом), но куда более просторный и комфортный. Это скорее вариант для города и дальних поездок по шоссе. Этот Odyssey 1999 года выпуска продается за 275 000 рублей — у машины 2,3-литровый 150-сильный двигатель, передний привод, автомат, третий ряд сидений, коричневый салон с велюровой отделкой и новые колесные диски. Владелец сообщает, что двигатель заменен на контрактный, а кузов «не бит и не крашен». Имеются сколы на задней правой арке и задней правой двери со следами коррозии. Из отчета по истории машины следует, что в авариях она действительно не была, количество собственников по ПТС — 10. Toyota Land Cruiser 100

Toyota Land Cruiser 100 Фото: auto.ru

Хотите стать самым настоящим обладателем «Крузака»? Нужно всего лишь 700–800 тысяч рублей (меньше, чем за «Солярис») — и вот у вас ключи от легендарного «Лэнд Крузера сотки». И неважно, что ему больше 20 лет, в конце концов все «Крузеры» примерно одинаковы. За этот Land Cruiser 100, выпущенный в 1998 году, просят 820 000 рублей — внешне машина очень даже ничего. Бензин — 4,7 литра, 235 сил, полный привод, автомат, кожаный салон, левый руль, газобалонное оборудование, мультимедийная система. Согласно отчету, у машины 7 владельцев по ПТС, информации о ДТП не зафиксировано. Владелец готов к торгу.