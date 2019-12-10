«Калдина-ласточка» и «Крузак-сотка»: легенды из 90-х, за которые до сих пор просят немалые деньги

Этим японским машинам, которые в 90-х открыли для новосибирцев мир настоящих качественных иномарок, сейчас уже по 20–29 (!) лет, их металл начинает сдаваться перед временем и ржавеет изнутри, но они всё ещё на ходу, бойко торгуются на рынке и стоят приличных денег. Сколько просят за более-менее сохранившиеся экземпляры и с какими проблемами они продаются — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.
Toyota Caldina
Универсал «Калдину-ласточку» (первое поколение) можно найти во множестве комплектаций: тут тебе и мощный 2-литровый бензиновый мотор, и дизель, и автомат, и механика. Салоны — от очень богатых с климатом и ионизатором, до простецких с ручными стеклоподъемниками (на грузопассажирских версиях с задней рессорной подвеской). Но на цену этих машин сейчас во многом влияет их состояние. За рессорную «Калдину» 1997 года просят
Toyota Corona
«Корона» технически схожа с «Калдиной», но предназначена исключительно для перевозки пассажиров — поэтому никаких рессор, а тип кузова — седан или лифтбек. Комплектации, как правило, хорошие: климат-контроль, все электростеклоподъемники, электрозеркала, мягкий пластик, приятный велюр. Эта «Корона» 1993 года предлагается за
Mitsubishi Delica
Практичный минивэн Mitsubishi Delica можно использовать и в городе, и на бездорожье, на нем — и за покупками, и на охоту с ночевкой. Полноприводные «Делики» в хорошем состоянии ценятся, но их надо еще поискать. Вот, например, Delica аж 1991 года выпуска, последние 17 лет в одних руках — продавец просит за неё
Honda Odyssey
Honda Odyssey — тоже минивэн (хотя формально считается универсалом), но куда более просторный и комфортный. Это скорее вариант для города и дальних поездок по шоссе. Этот Odyssey 1999 года выпуска продается за
Toyota Land Cruiser 100
Хотите стать самым настоящим обладателем «Крузака»? Нужно всего лишь 700–800 тысяч рублей (меньше, чем за «Солярис») — и вот у вас ключи от легендарного «Лэнд Крузера сотки». И неважно, что ему больше 20 лет, в конце концов все «Крузеры» примерно одинаковы. За этот Land Cruiser 100, выпущенный в 1998 году, просят