Не плюй в тарелку! Какие фрукты можно и нужно есть с косточками

У самых вкусных фруктов могут быть самые вредные косточки Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Вы, конечно, не умрете, если случайно съедите арбузную или дынную семечку. Но какие опасности подстерегают нас в косточках других ягод, овощей и фруктов? Можно ли отравиться, если есть гранат с семечками, помогает ли тыква замедлить старение и какие косточки самые опасные? Составить рейтинг нам помогли шеф-повар ресторана Михаил Ковалев и смотритель музея истории плодового садоводства Геннадий Короленко.

Гранат — судороги, сыпь и крепкий желудок

Если съесть много косточек граната, могут начаться судороги Фото: Ирина Иманова / 74.RU

Долгие споры о том, можно ли есть гранат с косточками или лучше этого не делать, специалисты решают единогласно: ешьте сколько влезет. Это повлияет преимущественно только на вкусовые качества, и вы точно не отравитесь.



— За 12 часов, пока они будут находиться в организме человека, они не дадут никакого эффекта. Там достаточно прочная оболочка, — говорит шеф-повар ресторана Михаил Ковалев. — Можно разгрызть. Если долго разжевывать косточку граната, она приобретает вкус хорошего выдержанного бургундского пино нуар.

В гранатовых косточках содержится вещество, укрепляющее желудок, есть витамин В, улучшающий работу ЖКТ, витамины А и Е и еще целый список полезных веществ: железо, натрий, кальций, калий, жирные кислоты, йод, дубильные вещества и другие. Но, несмотря на всю эту пользу, много граната за один прием съедать не рекомендуют. Витамины и аминокислоты в большом количестве становятся токсичными и вредными для организма, при переедании может возникнуть судорога в икрах, сыпь на теле, головокружение. Достаточно 100–150 граммов (это меньше половины среднего граната). Более того, некоторым он даже противопоказан. Например, если у вас в анамнезе есть аллергия, повышенная кислотность, язва желудка или кишечника.

Цитрусовые — от грибка и головной боли



Приготовьтесь жевать: косточки цитрусовых заменят некоторые таблетки Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

От косточек лимона и лайма отплевываться не стоит. Витамина С в них, конечно же, нет, зато есть салициловая кислота — основной ингредиент аспирина. Поэтому такие косточки станут подходящей альтернативой таблеткам, да еще и никаких побочных эффектов. Даже древние лекари рекомендовали от головной боли разжевать пять-шесть лимонных семечек.

У апельсинов и мандаринов — другая специализация. Их косточки могут помочь в борьбе с грибковыми заболеваниями и раком. А все благодаря витамину B17, обнаруженному в них. Важное правило: не запивать их водой, а разжевывать, чтобы получить необходимую пользу и полностью раскрыть потенциал.

Арбуз выведет радиацию, а дыня устранит воспаления

Вы зря пренебрегаете арбузными семечками Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Не заметить арбузную или дынную семечку и съесть — дело не только частое, но и (в большинстве случаев) полезное. Например, научно доказано, что арбузные семена предупреждают развитие раковых опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний, понижают давление и сдерживают старение. Высокое содержание в них аргинина помогает расти мышцам, пектин выводит вредные вещества (даже радиоактивные!), а растительные волокна нормализуют работу ЖКТ, очищая от шлаков и токсинов.



Семечки арбуза считаются противомикробным и противогрибковым средством, улучшают зрение, снижают уровень сахара в крови, а содержащиеся в них магний и витамины положительно отражаются на психическом состоянии. Но в то же время такой продукт может оказаться роковым для людей, организм которых не вырабатывает цитруллин. Поскольку в семенах достаточно этой аминокислоты, в организме больных цитруллинемией вещество превратится в аргинин, который при распаде даст аммиак. Он, конечно, выйдет из организма естественным путем, но раздражение при этом будет еще то.

Дынные семечки тоже разрешают и даже рекомендуют есть просто так. Но очень аккуратно — максимум два грамма в день. Иначе появятся проблемы с селезенкой. А небольшое количество семян активизирует метаболизм, поможет бороться с заболеваниями ЖКТ, устранит воспаления и приведет в норму уровень холестерина. Только не надо воспринимать все буквально — не вздумайте семечками лечиться.

Виноград — от камней в почках



Из виноградных косточек пробовали делать масло, но не прижилось Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Он известен с древнейших времен, и примерно с той же поры его употребляют не только в еду, но и в народной медицине. Чаще всего в виде масла виноградных косточек и отваров. Последние считаются сильным мочегонным средством, такую воду даже назначали при камнях в почках и подагре. Также исследования показали, что экстракт уменьшает (пусть и незначительно) артериальное давление, а отдельные вещества предупреждают развитие гипертонии, предохраняют поражение миокарда от ишемии. Если верить древней медицине, то можно даже просто жевать виноградные косточки, если у вас расстройство желудка.



Приготовленное из виноградных косточек масло помогает бороться с воспалениями и заживлять раны. Все благодаря биологически активным веществам в его составе. Сейчас виноградное масло редко где-либо используют. Время от времени разные компании еще пытаются реанимировать его, но это не больше чем маркетинг. — Был маркетинговый ход у одной испанской фирмы, которая занимается производством оливкового масла, — вспоминает шеф-повар ресторана Михаил Ковалев. — Лет 10 назад настаивали рафинированное оливковое масло на виноградной косточке и говорили, что это полезно и вкусно. Но это все маркетинг. Очень хорошее масло, настоящее, можно встретить в Краснодаре, из семян подсолнуха. Нерафинированное, не подвергшееся термической обработке, оно круче оливкового и стоит дороже.

Что точно есть в виноградных косточках, так это жирные масла, дубильные вещества, лецитин, ванилин и уксусная кислота, витамин Е и пикгенолы, вещества с антиоксидантной активностью. Так что если вы вдруг съели виноград вместе с косточками (кстати, они почти целиком всасываются в кишечнике), то ничего с вами не случится. Но лучше эти косточки жевать.



Вишня, яблоко и груша — только без косточек!



Косточка дает вишне немного горечи, но это не самое опасное Фото: Александра Савельева / 76.RU

В здравом уме нам не часто придет в голову разгрызать вишневую косточку (тем более она все равно горькая), но она может попасть в готовое блюдо — компот или варенье. Сама по себе вишня, безусловно, полезна. Здесь вам и пищевые волокна, и органические кислоты: аскорбиновая, яблочная, салициловая, лимонная. Но в косточках содержится амигдалин. Под воздействием желудочного сока он распадается на глюкозу и синильную кислоту. Последняя отвечает за токсичность ядер, из-за чего вы рискуете получить серьезное отравление. То же самое можно сказать о персиках, сливах, абрикосах, яблоках и черешне.

— Любые семечковые содержат синильную кислоту, вредную для здоровья организма, — заявляет смотритель музея истории плодового садоводства Геннадий Короленко. — Вишня, слива, яблоко, груша, черемуха. Но ту же черемуху никто не боялся, она при высушивании теряла свои вредные свойства. Черемуху собирали, сушили и делали муку, а потом использовали для производства выпечки — рулетов, пирожков.



Михаил Ковалев уточняет, что при производстве в черемуховую муку добавляют и пшеничную, так что о каком-либо риске говорить вообще противоестественно. Другой вопрос, если вы решите сделать компот или варенье из вишни с косточкой или из яблок и груш с семенной коробкой. Их надо удалять. Но если все-таки забыли убрать косточки и семечки, такой продукт надо употребить как можно скорее, чтобы в нем оказалось меньше вещества.

— Компот из этих плодов не рекомендуют хранить долго, потому что они переходят в раствор, — утверждает Михаил Ковалев. — Максимальный срок хранения, рекомендованный СанПиНом, — 12 месяцев. Внешне вы даже не отличите, что что-то не так, а результат от употребления будет неприятным.



Примета: кидать яблоки в компот целиком — к неприятному сюрпризу Фото: Дарья Селенская / 74.RU

Любителям ягодных настоек стоит быть особенно внимательными — в таких напитках синильная кислота выделяется в еще большем количестве, чем в компоте. Так что лучшее применение косточек, семечек и ядер вишни, яблока и груши — для ароматизации, отдушки мыла и других продуктов в парфюмерной промышленности. Однако есть поверье (и многие ему неукоснительно следуют на свой страх и риск), что косточки вишни, как раз из-за амигдалина, на 100% застрахуют человека от риска развития рака. Однако исследования показали, что это миф чистой воды. В некоторых странах даже официально запретили использовать амигдалинсодержащие препараты из-за их высокой токсичности для человека.

Тыква — мужское здоровье и блестящие волосы

Тыквенные семечки — это просто копилка полезных веществ

Фото: Дарья Селенская / 74.RU

Тыквенные семечки в народе давно обрели ореол целебного угощения, и совершенно не зря. Специалисты даже называют их самыми интересными с точки зрения пользы. Всего 30 граммов семян восполняют до 70% суточной потребности в цинке. Семечки богаты витаминами А и Е, помогающими сохранить молодость кожи, здоровье ногтей и волос. Благодаря достаточному количеству клетчатки они нормализуют метаболизм, способствуют притуплению чувства голода и похудению. Плохое настроение? Можете также смело набирать тарелку тыквенных семечек и есть.

— В них содержится магний, который помогает улучшить настроение и сон. Кроме того, они богаты марганцем, медью и железом, — перечисляет Геннадий Короленко. — Марганец участвует в выработке коллагена, способствует здоровью кожи и костей. Железо и медь отвечают за производство энергии.

Михаил Ковалев добавляет, что они предотвращают онкологические заболевания и полезны для мужчин — предотвращают простатит и рак предстательной железы. Женщинам тоже будут не лишними — для профилактики развития остеопороза.



В малых дозах, конечно, все безопасно, но экспериментировать не стоит Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов