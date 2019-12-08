Гламурный базар: в Новосибирске проходит фестиваль еды на заброшенном складе, о котором никто не знал

Столы едва вмещали всех желающих Фото: Стас Соколов

На этих выходных в Новосибирске проходит уже третий гастрономический фестиваль Vilka. Несмотря на неважную погоду и новое место проведения, на него собралось достаточно много народа. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал самое интересное со «Снежной Вилки» (как назвали её зимний вариант), и считает, что сходить туда стоит хотя бы затем, чтобы увидеть старое здание Центрального рынка, которое из живущих новосибирцев уже мало кто помнит. Этот адрес многим скоро может понадобиться.

Фестиваль позволяет не только поесть, но и пополнить кадрами свой Инстаграм Фото: Стас Соколов

Первые две «Вилки» прошли во дворе за гостиницей «Центральная». Несмотря на мелкие огрехи и несуразности, фестиваль получился неожиданно мощным. Как оказалось, огромное количество горожан могут собраться в одном месте, чтобы просто есть и общаться, их даже особенно развлекать не нужно.



Проводить «Вилку» в том же формате зимой не представлялось возможным. В прошлом году, например, кинотеатр «Победа» пытался организовать у себя что-то вроде рождественского рынка с разной едой, но там мало кто что-то покупал. Но организаторы фестиваля нашли выход.

Вход в старое здание рынка со стороны первого павильона Фото: Стас Соколов

Новым местом стало старое здание Центрального рынка. О его существовании знают далеко не все не то что горожане, а даже и завсегдатаи рынка. Увидеть его полностью сейчас невозможно, поскольку оно окружено со всех сторон строениями разной степени уродливости. Еще несколько недель назад внутри был не то склад, не то свалка (возможно, и то и другое).

Новогодняя ёлочка из бутылок от бара «Жан Хуан Лу» Фото: Стас Соколов

В здании два уровня. На первом разместились микро-кухни участников и фуд-корт, а на втором — маркет (торговые точки, где тоже в основном еда, но её уже не нужно готовить), а также нечто вроде детского уголка. Сюда, правда, тянет дымом снизу, но организаторы пытаются с этим бороться.



Кафе Aziatish принесло на фестиваль немного атмосфера азиатских рынков Фото: Стас Соколов

Основной пул участников «Зимней вилки» в целом тот же, что и на первых двух фестивалях. Сразу целый угол себе забрала группа компаний Дениса Иванова, выставив здесь не только Aziatish и Beerman, но и бар «Жан Хуан Лу». Но если рамены и спринг-роллы из Aziatish расходились на ура, то на брускеты в «Жан Хуан Лу» спрос был явно невелик. А зря.

К слову, даже если брускеты вас не прельстят, здесь можно сфотографироваться с новогодней ёлочкой из бутылок и жизнеутверждающим слоганом. Здесь же обосновались Gusi, которые привезли новое пиво и нехитрую, но очень недурную закуску к нему — кесадильи с разными начинками. Особенно рекомендую Kavkaz — с моцарелой и сулугуни. Создатели бара The Rooks пришли на фестиваль со своим сидром. Здесь можно попробовать, например, новинку от псковской сидроварни «Заповедник». Говорят, что их сделали из диких (!) яблок, собранных в окрестностях музея Пушкина в Болино. Их сидр есть и на кране, и в бутылках (разные виды). В одной из вариаций напиток выдержан ещё и в винных бочках.



Димсамы бара Barbarba за 350 рублей Фото: Стас Соколов

Крутые димсамы и спрингроллы можно попробовать в закутке бара Barbarba. Здесь же вам будут настойчиво предлагать кальяны и глинтвейн. От кальянов я отказался, а вот глинтвейн оценил. Он такой, знаете, сибирский. То есть рассчитан не на европейскую зиму в плюс-минус ноль градусов, а на наши -40.

Повышая градус изысков, можно отправиться к точке бара «Морики». Здесь вам откроют живых устриц и гребешек, а также нальют к ним приличного вина. Выйдет недешево, но у нас тут и не водятся они, знаете ли, устрицы эти.



Живых устриц можно заказать в баре «Морики» от 150 рублей за штуку Фото: Стас Соколов

Тем, кто хочет еды попроще и понятней, прямая дорога к точке с грилями Weber. Здесь коптят куриные ножки, запекают свиные рёбра с картошкой. Те, кому и этого окажется мало, могут пройти чуть дальше к совместной точке кейтеринга «Мясо и джаз» и магазина «Мясоед». Здесь жарят шашлыки и стейки.



За простой и понятной едой можно отправиться к этим ребятам Фото: Стас Соколов

Культовая (в том смысле, что у своих поклонников в Академгородке действительно стала объектом поклонения) бургерная Spot&Choos`s неожиданно отказалась от говяжьих бифштексов и в бургеры кладёт некое подобие котлеты по-киевски (с текущим яйцом внутри). Мне эта штука понравилась не очень, но в любом случае, это интересно.



Сыры недешевы, но большинство можно попробовать перед покупкой Фото: Стас Соколов

На десерт (как это положено у французов, но вы можете не следовать такому правилу) можно взять деликатесных сыров. Благо тут целых две точки — магазина Cheese&Milk и сыроварни «Клевер». Честное слово, с таким качеством везти сыры из Европы уже как-то не имеет смысла. Разве что в Европе они чуток дешевле.



На втором этаже разместились магазинчики с десертами Фото: Стас Соколов

На втором этаже стоит обратить внимание на интересную выпечку пекарни «Карусель» (бриоши, кексы панеттоне и так далее). Мне, впрочем, больше всего понравилось печенье с мукой из абрикосовых косточек. В соседней точке есть интересные торты с необычными вкусами (как вам, например, молочный улун с клубникой?). Очень неплоха (и совсем недорого) пастила ручной работы.



Сибирский хамон выглядит, возможно, не так браво, как испанский. Но испанского всё равно ведь нет Фото: Стас Соколов

Несколько разрушает сладко-десертную обстановку второго этажа стол Алексея Крестьянова с сыровяленными свиными ногами. Можно попробовать сразу пару видов, сделанных по разной технологии. С собой купить «сибирский хамон» можно же нарезанным и упакованным под вакуумом. Кроме еды и общения фестиваль предлагает музыкальную программу. Хотя создаётся впечатление, что ни у кого, кроме маленьких детей поющие и и играющие люди на сцене воодушевления не вызывают. Скорее наоборот — местами приходится почти кричать, чтобы собеседник тебя услышал.

Итальянская паста в коробочках от кафе «У Беллучи круче» Фото: Стас Соколов

«Зимняя Вилка» заслуживает посещения не только потому, что здесь действительно есть немало вкусного и интересного. По сути, фестиваль — это проба всего этого помещения для организации здесь фуд-корта на манер современных столичных рынков («Даниловского», «Усачёвского» и так далее). Здесь, конечно, ещё полно работы (нужны вентиляция, какой-никакой декор), но в целом место выглядит для таких целей идеальным.