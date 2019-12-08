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Авто Я паркуюсь как чудак Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus LX против курьеров «Яндекс.Еды» — тротуары не для вас

Смотрим на свежую порцию нарушителей правил парковки

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В новом 156-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: большой внедорожник Lexus мешает пешеходам, Land Cruiser Prado не дает инвалидам припарковаться возле Заельцовского суда и Mercedes ААА, вставший на тротуаре.

Lexus LX мешает пешеходам

Lexus LX мешает пешеходам

Большой внедорожник Lexus LX встал так, что мешает спуститься по лестнице всем — и обычным пешеходам, и тем более курьерам с габаритными сумками. 

Пешеходная зона на улице Ленина

Пешеходная зона на улице Ленина

— Пешеходная зона улицы Ленина. Ничего не меняется, так каждый день, — недовольны наши читатели. 

На Горском людям сложно ходить по тротуарам

На Горском людям сложно ходить по тротуарам

На Горском людям очень сложно ходить по тротуарам. 

Перепутал пешеходную дорожку с дорогой

Перепутал пешеходную дорожку с дорогой

— Фасадная, 29. Перепутал пешеходную дорожку с дорогой, — сообщает Константин.

Возле Заельцовского суда

Возле Заельцовского суда

— Возле Заельцовского суда заняли парковку для инвалидов, — пишет Алекс.

«Мерседес» на тротуаре

«Мерседес» на тротуаре

Тротуар большой, места всем хватит. 

Рядом с торговым центром «Юпитер»

Рядом с торговым центром «Юпитер»

— Рядом с торговым центром «Юпитер», — информирует читатель Николай. 

С этого места на Урицкого часто увозят эвакуаторы

С этого места на Урицкого часто увозят эвакуаторы

С этого места на Урицкого часто увозят эвакуаторы. Но водитель «Мазды», вставший вплотную к пешеходному переходу, видимо никого не боится.

Перегородил пандус

Перегородил пандус

— Товарищ припарковал свою машину очень аккуратно. Линейная, 31А, — пишет Валентина. 

Пешеходы с трудом протискиваются

Пешеходы с трудом протискиваются

Пешеходы с трудом протискиваются мимо «Камри». 

Парковочное место для инвалидов возле «Быстронома»

Парковочное место для инвалидов возле «Быстронома»

— Парковочное место для инвалидов возле «Быстронома», Степная, 25. Ждали девушку-водителя больше часа, чтобы освободила парковку для колясочника, — возмущены очевидцы.

Достоевского, 77. Гимназия <nobr class="_">№ 13</nobr>

Достоевского, 77. Гимназия № 13

— Достоевского, 77 Гимназия № 13. Пешеходный переход (из гимназии), тротуар, — информирует Игорь. 

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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КОММЕНТАРИИ (8)

Фото пользователя
8 дек 2019 в 10:42

Пока нет приложения с отправкой фото автобыдла куда следует, все эти фотографы занимаются мартышкиным трудом

Фото пользователя
8 дек 2019 в 10:53

Я такой lx сжёг тупо и мне ничё не было. Мне не нравится 200ый кузов, убожество.

Фото пользователя
8 дек 2019 в 10:45

"Ждали девушку-водителя больше часа, чтобы освободила парковку для колясочника, — возмущены очевидцы."
Ну а в дежурную часть ГИБДД, конечно же, не позвонили с требованием прислать эвакуатор? Поздравляю! В следующий раз история повторится. Такие "девушки" понимают только жесткие меры.