«Я паркуюсь как чудак»: Lexus LX против курьеров «Яндекс.Еды» — тротуары не для вас

В новом 156-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: большой внедорожник Lexus мешает пешеходам, Land Cruiser Prado не дает инвалидам припарковаться возле Заельцовского суда и Mercedes ААА, вставший на тротуаре.
Большой внедорожник Lexus LX встал так, что мешает спуститься по лестнице всем — и обычным пешеходам, и тем более курьерам с габаритными сумками.
— Пешеходная зона улицы Ленина. Ничего не меняется, так каждый день, — недовольны наши читатели.
На Горском людям очень сложно ходить по тротуарам.
— Фасадная, 29. Перепутал пешеходную дорожку с дорогой, — сообщает Константин.
— Возле Заельцовского суда заняли парковку для инвалидов, — пишет Алекс.
Тротуар большой, места всем хватит.
— Рядом с торговым центром «Юпитер», — информирует читатель Николай.
С этого места на Урицкого часто увозят эвакуаторы. Но водитель «Мазды», вставший вплотную к пешеходному переходу, видимо никого не боится.
— Товарищ припарковал свою машину очень аккуратно. Линейная, 31А, — пишет Валентина.
Пешеходы с трудом протискиваются мимо «Камри».
— Парковочное место для инвалидов возле «Быстронома», Степная, 25. Ждали девушку-водителя больше часа, чтобы освободила парковку для колясочника, — возмущены очевидцы.
— Достоевского, 77 Гимназия
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