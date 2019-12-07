«Вы у себя что, подозреваете ВИЧ?!»: психолог — о том, как сдавала анализ, и разговорах в очереди

Только за 2019 год 2749 жителей Новосибирска узнали, что больны ВИЧ Фото: Мария Морсина

Узнать свой ВИЧ-статус сегодня можно буквально за 15 минут, при этом бесплатно и анонимно — в Новосибирске почти ежедневно работают тест-мобили, где можно сдать экспресс-анализ. За последний год тысячи людей сдали там кровь на ВИЧ, а несколько сотен человек узнали, что они больны. Врачи рекомендуют регулярно делать тест, ведь число заражённых в некоторых регионах достигло уже 1% от всего населения. В День борьбы со СПИДом психолог Полина Герасимова решила не оставаться в стороне и узнать свой ВИЧ-статус в тест-мобиле — о своём опыте, о том, как реагируют прохожие на очередь за результатами и о страхах перед болезнью она рассказала в авторской колонке.



1 декабря для меня важный день. День борьбы со СПИДом. И в это воскресенье я проявила сознательность и впервые пошла сдавать анализ на ВИЧ в тест-мобиль. Обычно я сдаю кровь, но решила, что социальный опыт надо расширять. Поэтому утеплилась как могла и выдвинулась в Первомайский сквер, где тест-мобиль базировался в соответствии с расписанием. Пока ждала своей очереди, с огромным любопытством наблюдала за теми, кто пришел. Там были и совсем молодые ребята, и люди более старшего возраста, и мужчины, и женщины. И все немножко облегченно вздыхали и улыбались, когда выходили с результатами теста.

Не буду описывать саму процедуру тестирования. Скажу только, что специалисты тест-мобиля профессионалы высокого уровня, корректные, открытые и совершенно чудесные. Самое интересно началось, когда я пришла за своими результатами, и подпрыгивая от нехилого сибирского морозца, стояла в очереди. Ко мне подошла женщина пожилого возраста и так деликатно спросила: — Могу ли я задать вам вопрос?

Я немного рассеяно согласилась и она перешла в наступление.



— А вот вы зачем этот анализ сдаете?

Я продолжала быть в растерянности. Дама не унималась. — Вы у себя что, подозреваете ВИЧ?! Тут мое терпение дало трещину и я выдохнула. — Конечно! В России эпидемия, и сдавать анализ на ВИЧ так же нормально, как делать флюру! Вот вы же делаете флюорографию?

Тут настала ее очередь возмущаться и дама раздраженно произнесла. — Я не делаю флюорографию, потому что считаю, что я здорова! И чтобы этим не болеть, надо это [секс] с этими [презервативами] делать!

Такой аргумент я не выдержала и завершила дискуссию, вежливо отвернувшись.

А сама в это время думала: «Ну вот как это работает?! Почему до сих пор сдача анализа на ВИЧ приравнивается к признанию в чем-то постыдном — что ты делаешь что-то не так, ведешь распутный образ жизни и еще многое другое. На самом деле, это элементарная забота о здоровье. Просто. Сдать. Анализ. На. ВИЧ».

У каждого из нас в тот или иной период возникал страх перед ВИЧ. И это нормально. Это страх перед неизвестностью и тем, что нам транслирует общественное мнение. ВИЧ до сих пор ассоциируется с чем-то антисоциальным, аморальным или постыдным. Думая о нем, мы убеждаем себя: «Ну нет! Я нормальный! Со мной такого точно не случится!». Но это лишь способ справиться со страхом и остаться в своем уютном безопасном мире, в котором вы как будто защищены от ВИЧ.



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Сегодня Новосибирск — один из лидеров в России по количеству ВИЧ-положительных. Те, кто столкнулся с болезнью, часто нуждаются не только в лекарствах, но и в эмоциональной поддержке. В прошлое воскресенье журналист НГС поговорил с двумя равными консультантами о том, как они сами столкнулись с ВИЧ, и в чём нуждаются те, кто только что узнал о своём положительном статусе.